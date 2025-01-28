Реаниматолог рассказал, что будет, если нефтепродукт случайно попадёт в рот, дыхательные пути или на кожу.

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Острые отравления, проблемы с сердцем и рак: врач объяснил, чем опасен мазут

В декабре 2024 года два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Минтранса, из них вытекло около 2,4 тысячи тонн мазута.

В устранении экологической катастрофы принимают участие и волонтёры. Некоторые из них сообщили об отравлении при очистке пляжей.

Разбираемся, как мазут влияет на организм и как защититься от опасных последствий.

О чём расскажем:

Что такое мазут?

Мазут — это остаточный продукт переработки нефти. В основном он используется в качестве котельного топлива для различных отопительных систем, печей, систем парового отопления. Также некоторые его виды (флотский Ф5 и Ф12) применяются в виде основного топлива для судовых агрегатов.

Фото: РИА Новости

Мазут состоит из длинноцепочечных углеводородов, таких как алканы, циклоалканы и ароматические углеводороды. Эти вещества могут воздействовать на здоровье человека различными путями, влияя на органы дыхания, кожу и пищеварительную систему.

Пути воздействия мазута на организм

Артур Ибрагимов врач анестезиолог-реаниматолог, управляющий директор клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге «Вопросы о воздействии мазута следует рассматривать с разных точек зрения».

Вдыхание паров

По словам эксперта, при вдыхании паров мазута могут возникнуть раздражения дыхательных путей, кашель, одышка, головные боли, головокружение и другие дыхательные расстройства. В высоких концентрациях это способно привести к острым респираторным заболеваниям.

Контакт с кожей

Мазут может вызывать дерматиты, раздражение или аллергические реакции. Длительный контакт ведёт к более серьёзным кожным проблемам, включая экзему.

Поглощение через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)

При случайном проглатывании мазута или его производных возникают симптомы отравления. Они включают тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, а также угрожающие жизни состояния.

Потенциальный вред для здоровья при контакте с мазутом

Контакт с мазутом может привести к ряду негативных последствий для организма.

Во-первых, это острые отравления. В случаях массового воздействия возникает острая интоксикация, которая проявляется головной болью, рвотой, нарушениями дыхания и работы сердечно-сосудистой системы.

Фото: РИА Новости

Во-вторых, длительное воздействие с нефтепродуктом грозит развитием хронических заболеваний. Среди них – аллергические реакции, хронический бронхит, проблемы дерматологического характера и в некоторых случаях даже онкологические заболевания.

Известно, что длительное воздействие бензола, самого токсичного компонента мазута, вызывает лейкемию (злокачественное системное поражение красного костного мозга). Длительное или высокое воздействие нефтепродукта может привести к повреждению почек и печени, нервной системы, повышению артериального давления и снижению свёртываемости крови. Мазут выводится из организма в течение двух-трёх дней.

Наиболее подвержены риску негативного воздействия люди, которые работают на нефтеперерабатывающих заводах, в портах либо в условиях повышенной концентрации мазута.

Также в группу риска входят люди с уже существующими респираторными или кожными заболеваниями, беременные и дети.

Меры предосторожности

При работе с мазутом следует соблюдать меры предосторожности. Защититься от негативного воздействия можно несколькими способами.

Средства защиты. Обязательно нужно использовать индивидуальные средства защиты: респираторы или маски, защитную одежду (комбинезоны, перчатки) и защитные очки. Они снижают контакт с мазутом и уменьшают его поглощение через кожу.

Фото: РИА Новости

Организация работы. При работе с нефтепродуктом в помещениях нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Также необходимо делать регулярные перерывы, чтобы минимизировать его воздействие на организм.

Обучение персонала. Следует проводить инструктажи для работников и волонтёров по безопасному обращению с мазутом и его производными.

Медицинские осмотры. Регулярные медобследования работников помогут выявить ранние признаки отравления или хронического заболевания, связанного с воздействием нефтепродукта.

При работе с мазутом следует проявлять бдительность и строго соблюдать все меры предосторожности.