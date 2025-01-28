Острые отравления, проблемы с сердцем и рак: врач объяснил, чем опасен мазут

В декабре 2024 года два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Минтранса, из них вытекло около 2,4 тысячи тонн мазута.
В устранении экологической катастрофы принимают участие и волонтёры. Некоторые из них сообщили об отравлении при очистке пляжей.
Разбираемся, как мазут влияет на организм и как защититься от опасных последствий.
О чём расскажем:
- Что такое мазут?
- Пути воздействия мазута на организм
- Потенциальный вред для здоровья при контакте с мазутом
- Меры предосторожности
Что такое мазут?
Мазут — это остаточный продукт переработки нефти. В основном он используется в качестве котельного топлива для различных отопительных систем, печей, систем парового отопления. Также некоторые его виды (флотский Ф5 и Ф12) применяются в виде основного топлива для судовых агрегатов.
Фото: РИА Новости
Мазут состоит из длинноцепочечных углеводородов, таких как алканы, циклоалканы и ароматические углеводороды. Эти вещества могут воздействовать на здоровье человека различными путями, влияя на органы дыхания, кожу и пищеварительную систему.
Пути воздействия мазута на организм
«Вопросы о воздействии мазута следует рассматривать с разных точек зрения».
Вдыхание паров
По словам эксперта, при вдыхании паров мазута могут возникнуть раздражения дыхательных путей, кашель, одышка, головные боли, головокружение и другие дыхательные расстройства. В высоких концентрациях это способно привести к острым респираторным заболеваниям.
Контакт с кожей
Мазут может вызывать дерматиты, раздражение или аллергические реакции. Длительный контакт ведёт к более серьёзным кожным проблемам, включая экзему.
Поглощение через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)
При случайном проглатывании мазута или его производных возникают симптомы отравления. Они включают тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, а также угрожающие жизни состояния.
Потенциальный вред для здоровья при контакте с мазутом
Контакт с мазутом может привести к ряду негативных последствий для организма.
Во-первых, это острые отравления. В случаях массового воздействия возникает острая интоксикация, которая проявляется головной болью, рвотой, нарушениями дыхания и работы сердечно-сосудистой системы.
Фото: РИА Новости
Во-вторых, длительное воздействие с нефтепродуктом грозит развитием хронических заболеваний. Среди них – аллергические реакции, хронический бронхит, проблемы дерматологического характера и в некоторых случаях даже онкологические заболевания.
Известно, что длительное воздействие бензола, самого токсичного компонента мазута, вызывает лейкемию (злокачественное системное поражение красного костного мозга). Длительное или высокое воздействие нефтепродукта может привести к повреждению почек и печени, нервной системы, повышению артериального давления и снижению свёртываемости крови. Мазут выводится из организма в течение двух-трёх дней.
Наиболее подвержены риску негативного воздействия люди, которые работают на нефтеперерабатывающих заводах, в портах либо в условиях повышенной концентрации мазута.
Также в группу риска входят люди с уже существующими респираторными или кожными заболеваниями, беременные и дети.
Меры предосторожности
При работе с мазутом следует соблюдать меры предосторожности. Защититься от негативного воздействия можно несколькими способами.
Средства защиты. Обязательно нужно использовать индивидуальные средства защиты: респираторы или маски, защитную одежду (комбинезоны, перчатки) и защитные очки. Они снижают контакт с мазутом и уменьшают его поглощение через кожу.
Фото: РИА Новости
Организация работы. При работе с нефтепродуктом в помещениях нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Также необходимо делать регулярные перерывы, чтобы минимизировать его воздействие на организм.
Обучение персонала. Следует проводить инструктажи для работников и волонтёров по безопасному обращению с мазутом и его производными.
Медицинские осмотры. Регулярные медобследования работников помогут выявить ранние признаки отравления или хронического заболевания, связанного с воздействием нефтепродукта.
При работе с мазутом следует проявлять бдительность и строго соблюдать все меры предосторожности.