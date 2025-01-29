У неё есть несколько видов, из которых можно найти вариант под любой овал лица. Тем не менее некоторым мужчинам делать её не стоит.

Как смотрится стрижка ирокез на звёздах и пойдёт ли она вам? Разбор барбера

Ирокез — это одна из самых ярких и необычных стрижек, которая всегда вызывает споры. По отношению к ней невозможно остаться равнодушным: кто-то восхищается её смелостью, а кто-то считает слишком экстравагантной. Но одно ясно точно. Эта стрижка подойдёт тем, кто не боится чужих взглядов и хочет выделиться из толпы.

Валерий Безлюдный барбер, предприниматель, основатель барбершопа BRITVA «Ирокез — культовая стрижка, ставшая символом панк-культуры. Она имеет множество вариаций, и в разные периоды её выбирали знаменитости, чтобы подчеркнуть свой стиль. Предлагаю вместе разобраться в особенностях этой стрижки».

О чём расскажем:

История стрижки

На самом деле история данной стрижки началась задолго до того, как она стала частью модной индустрии. Само название «ирокез» связано с одноимённым индейским племенем – ирокезов. Они жили на территории современного северо-востока США. Среди этого пламени была популярна стрижка в виде выбритых боков с длинной полосой волос на макушке. Она считалась символом храбрости и боевого духа. Некоторые мужчины даже наносили на волосы глину или добавляли перья, чтобы сделать свой образ более устрашающим.

Однако подобные стрижки были характерны не только для ирокезов. Схожие стили встречались и у других народов. Например, у кельтов в древней Европе. Там стрижки тоже часто имели ритуальный или военный смысл.

Короткий ирокез Фото: PIKSEL / istockphoto.com

В массовую культуру ирокез вошёл в середине XX века с приходом в моду панков. В 1970-х и 1980-х годах эта субкультура выступала против социальных норм, капитализма и условностей общества. Ирокез стал частью их эстетики благодаря своему яркому, эпатажному виду. Мужчины красили волосы в неоновые оттенки, укладывали с помощью геля, лака или клея, создавая высокие шипы.

Такая стрижка не только привлекала внимание всех вокруг, но и была символом бунта, вызовом классическому укладу жизни. Ирокез помогал панкам самовыражаться и выделяться среди других людей. Но сейчас эта стрижка является очень нишевой. Теперь увидеть на улицах городов России человека с типичным ирокезом сродни встречи с единорогом.

Особенности стрижки

Конечно, ирокез выделяется среди любых других стрижек. У него есть свои уникальные черты, но при этом он достаточно многогранен, вариативен.

1. Характерный силуэт

Главной особенностью ирокеза является контраст между полностью или частично выбритыми боковыми частями головы и центральной полосой волос, оставленных на макушке. Причём она может быть разной — от нескольких сантиметров до полной ширины черепа. Полоска идёт от лба до затылка.

Классический ирокез Фото: imamember / istockphoto.com

2. Эксперименты с длиной

Стрижку можно адаптировать под любую длину волос, включая очень короткие. Если «трушный» ирокез кажется вам слишком эпатажным, можно присмотреться к более спокойным вариантам. Например, к стрижке в стиле Дэвида Бекхэма в начале нулевых.

Короткий ирокез Фото: momcilog / istockphoto.com

3. Окрашивание

Ирокез часто сопровождается окрашиваниями. Если экспериментов со стрижкой вам недостаточно, можно добавить ещё больше яркости образу. Какие цвета волос выбирают для ирокеза?

Неоновые или кислотные оттенки — классика панк-движения.

Омбре или градиент — современный подход, создающий стильный эффект перехода цвета.

Натуральные оттенки — для тех, кто хочет подчеркнуть форму, но сохранить более сдержанный вид.

Окрашенный ирокез Фото: pidjoe / istockphoto.com

4. Выбритые детали

Многие виды ирокеза дополняются выбритыми узорами или линиями на висках и затылке. Идеальный вариант, если хочется сдержанно добавить образу оригинальности или подчеркнуть собственный стиль.

Ирокез с выбритыми деталями Фото: South_agency / istockphoto.com

5. Универсальность

Несмотря на яркость стиля, стрижку можно адаптировать под разные формы лица. Для круглого подойдёт высокий ирокез с более короткими боками, чтобы визуально вытянуться. Мужчинам с овальной формой лица можно экспериментировать абсолютно по-разному. Для квадратной предпочтительны мягкие линии и укладка без острых углов.

Однако есть один нюанс. Важно обратить внимание на ваши волосы. Мужчинам с тонким типом стричь ирокез практически бесполезно ввиду того, что его практически невозможно будет уложить. Если у вас средние или густые волосы, то можно попробовать сделать такую стрижку.

Короткий ирокез Фото: Veit Störmer / istockphoto.com

Виды ирокеза

Фейд-ирокез

Современная вариация классического ирокеза, которая выглядит аккуратно и стильно благодаря технике фейд. Бока стригутся с плавным переходом длины: от практически выбритых участков до более длинных. Такая техника создаёт мягкий градиент, который делает причёску более универсальной. Центральная полоса остаётся длинной и может укладываться по-разному: назад, вверх или в текстурный хаос. Если у вас вьющиеся волосы, то такой вариант подойдёт и вам.

Фейд-ирокез Фото: Georgiy Datsenko / istockphoto.com

Фокс-хоук

Фокс-хоук, или мягкий ирокез, представляет собой более спокойный и универсальный вариант стрижки. В отличие от классического, здесь боковые части головы не выбриваются полностью, а стригутся коротко, оставляя плавный переход к центральной полосе. Волосы на макушке обычно средней длины и укладываются в лёгкий подъём, не формируя жёстких шипов.

Такой стиль сохраняет вид ирокеза, но смотрится менее экстремально. Поэтому советую выбирать его тем, кто хочет добавить оригинальности в образ, но избегает слишком вызывающего вида.

Фокс-хоук Фото: acostamedia / istockphoto.com

Классический панк-ирокез с высокими шипами

Классический панк-ирокез — это культовая стрижка, ассоциирующаяся с бунтарством и протестом. Здесь полностью выбриты боковые части головы, а центральная полоса волос остаётся длинной и укладывается в высокие вертикальные шипы. Для фиксации используются гель, лак или даже клей, чтобы волосы сохраняли форму весь день. Нередко волосы окрашивают в яркие неоновые или контрастные цвета, что усиливает эффект эпатажа. Именно этот вид ирокеза стал символом панк-культуры 1970-1980-х годов.

Классический ирокез Фото: sibway / istockphoto.com

Примеры знаменитостей

Трэвис Баркер

Барабанщик группы Blink-182 стал одним из символов панк-культуры. Его классический ирокез отличался полностью выбритыми боками и высокой полосой волос, которые укладывались в шипы. Трэвис нередко красил волосы в яркие оттенки. Так он подчёркивал принадлежность к панк-культуре и делал свои образы более дерзкими и запоминающимися.

Трэвис Баркер Фото: L. Cohen/WireImage

Дэвид Бекхэм

Легендарный футболист носил фейд-ирокез в начале 2000-х. Тогда эта стрижка стала настоящим модным трендом. Его ирокез сочетал аккуратные выбритые бока с плавным переходом и удлинённой полосой волос сверху, которую он укладывал в слегка заострённый гребень.

Дэвид Бекхэм Фото: Stu Forster /Allsport

Джаред Лето

Актёр и музыкант Джаред Лето обожает экспериментировать со своим внешним видом. Неудивительно, что ирокез не обошёл его стороной. Но и здесь Джаред Лето добавил элементы своего эксцентричного стиля. На длинных волосах он создавал свободный гребень. А бока были коротко стрижены, но не полностью выбриты. Джаред также любил экспериментировать с цветом. Он окрашивал волосы в розовые и зелёные оттенки.

Джаред Лето Фото: Mark Venema/Getty Images

Марк Саллинг

Ирокез актёра – воплощение аккуратности и стиля. У Марка были выбриты боковые части головы, а по центру оставалась узкая полоса волос средней длины. Стрижку он укладывал вверх или слегка назад, создавая ровный и аккуратный гребень.

Этот вариант ирокеза выглядел менее радикально, чем классические панковские шипы, но всё равно привлекал к себе внимание. Такая стрижка подходит для необычных образов, сохраняет дух дерзости, но не уходит в крайность и экстравагантность.

Марк Саллинг Фото: Donato Sardella/WireImage

Укладка ирокеза

Классическая укладка напрямую связана с философией панк-культуры, которая олицетворяет свободу, протест и независимость. Настоящий «трушный» ирокез создаётся максимально аутентично и, можно сказать, дерзко.

Для традиционной укладки используют сладкую воду или пиво, которые наносят на грязные волосы. Этот метод не просто придаёт стрижке форму, но и является частью стиля жизни панков. То есть без излишеств и дорогих средств. Далее по мере высыхания волос их аккуратно вытягивают руками вверх, формируя те самые культовые шипы или гребень.

Конечно, со временем укладка ирокеза обрела более современный характер. Здесь уже важны определённые средства для укладки. Сначала на влажные волосы наносят престайлинг. Например, можно выбрать груминг-тоник (grooming tonic). Он придаёт текстуру и подготовит стрижку к дальнейшей работе.

Затем волосы сушат феном, направляя поток воздуха снизу вверх, чтобы добиться нужного объёма. На финальном этапе используют лак сильной фиксации. Он позволяет сохранить форму стрижки в течение всего дня.