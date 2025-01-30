Аджилити для собак: большой гайд о том, что важно знать хозяевам четвероногих чемпионов

Аджилити – это преодоление собакой полосы препятствий, строго под надзором проводника или хэндлера. Ошибочно полагать под понятием «препятствие» любое ограждение на выгульной площадке. Аджилити – строгая дисциплина, требующая особых условий выполнения. Сегодня поговорим подробнее об этом спорте для собак и их владельцев.

О чём расскажем:

Аджилити: основные правила и нюансы

Трасса для преодолений препятствий всегда новая. Последовательность прохождения задач определяется судьёй, а проводник узнаёт об этом лишь за минуты перед началом состязаний.

Проводник не может касаться собак за всё время прохождения дисциплины, разрешено управление собакой только жестом или голосом. К хозяевам требования не меньшие: категорически запрещается грубое обращение с животным. К аджилити допускается животное без поводка, ошейника и намордника.

Если в процессе забега, собака сбивает барьер, ей начисляется штраф. В случае когда нарушается последовательность прохождения полосы препятствий, пара дисквалифицируется.

Эта дисциплина считается сложной и высококонкурентной, поэтому при участии в ней следует учитывать множество факторов.

Победа – залог успеха не только животного, но и его хозяина. Стать мастером спорта в данной спортивной категории могут владельцы собак в любом возрасте. Счастливыми обладателями сертификата по аджилити являются собаки, показавшие наиболее результативный забег. Несмотря на сложность дистанций, на самом начальном этапе в аджилити могут участвовать практически все собаки.

Фото: istockphoto.com/nickhayesphotography

Породы собак для аджилити

Виктория Романовская ветеринарный врач «Осваивать аджилити могут практически все породы. Особенно хорошо себя показывают активные собаки — бордер-колли, джек-рассел-терьеры, австралийские овчарки, шелти и ретриверы. Однако даже миниатюрные породы, такие как той-терьеры или померанские шпицы, могут успешно участвовать в тренировках на специальных трассах. Неотъемлемой частью тренировок в аджилити является использование метода положительного подкрепления. Для этого применяют небольшие кусочки лакомств или игрушки, которые мотивируют собаку работать с энтузиазмом. Это помогает создать у питомца ассоциацию между выполнением команды и приятным вознаграждением, что значительно ускоряет обучение».

Главным критерием для участия в аджилити является желание хозяина потратить время и силы, а также отсутствие противопоказаний у собаки. Аджилити открыт для собак независимо от родословной, на начальном этапе участвовать в дисциплине могут любые породы: начиная от той-терьера и заканчивая овчаркой. К аджилити допускаются и беспородные собаки – всё зависит от её дисциплинированности и умения ладить с хозяином.

С профессиональной точки зрения лучшие породы для аджилити – это джек-рассел-терьер, шелти, бордер-колли и бельгийская овчарка. Любопытно, но именно пастушьи собаки показывают наивысшие результаты в соревнованиях. Объясняется это тем, что данные породы быстрее учатся понимать человека и его команды.

Другими породами, достигающими хорошие результаты в аджилити, являются пудели, вельш-корги пемброки, ретриверы и многие другие.

Фото: Mr Vito/istockphoto.com

Подходящий рост собаки для аджилити

Каждые соревнования проходят в определённой категории, под которую подпадают те или иные участники. Есть четыре основные группы, основывающиеся на росте животного.

Мини. В ней участвуют самые маленькие братья наши меньшие, чей рост ниже 35 см.

В ней участвуют самые маленькие братья наши меньшие, чей рост ниже 35 см. Медиум. Здесь участвуют собаки средней высоты – от 35 см, но ниже 43 см.

Здесь участвуют собаки средней высоты – от 35 см, но ниже 43 см. Интермедиум. В эту категорию относят собак ростом от 43 до 48 см.

В эту категорию относят собак ростом от 43 до 48 см. Макси. Предусмотрено участие собак ростом от 48 см и выше.

Какие бывают препятствия в аджилити?

Трассы и последовательность препятствий всегда разные, зато сами задачи всегда одни и те же. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Бум

Состоит из трёх трапов: один расположен горизонтально, два других – по бокам. Собака, участвующая в соревнованиях, должна пробежать по центральному трапу, пройти горизонтальный и спуститься по сходному. Когда животное сходит с трапа, оно должно хотя бы одной лапой задеть зону, окрашенную в другой цвет, чем сам бум.

Бум Фото: piskunowiczp/istockphoto.com

Горка

Горка состоит из двух трапов, расположенных наклонно и напоминающих букву «А». Участник аджилити забегает по входному трапу, перепрыгивает место соединения двух наклонных и спускается по сходному трапу. При этом собака должна попасть в зону хотя бы одной лапой.

Горка Фото: Apple Tree House/istockphoto.com

Качели

Животное забегает с опущенной стороны качелей, перевешивает их и сбегает. Здесь, как и в предыдущих дисциплинах, собака должна коснуться определённых зон, выделенных цветом. Если она этого не сделает, получит штрафные баллы.

Необходимо дождаться, когда качели опустятся, и только потом собака может уйти с препятствия. Таким образом, удаётся избежать травм.

Качели Фото: istockphoto.com/s5iztok

Вышеописанные препятствия не меняются по высоте для различных участников. Те, о которых мы расскажем ниже, регулируются в зависимости от ростовой категории.

Барьеры

Представляют собой препятствие, где собака должна перепрыгнуть планку. Стойка барьера изготавливается из алюминия, а палки – из синтетических материалов, безопасных для животного.

Планка не фиксируется жёстко: при соприкосновении с телом животного, она падает. В этом случае участнику аджилити назначается штраф.

Барьеры Фото: macniak/istockphoto.com

Прыжок в длину

Препятствие состоит из нескольких элементов: от двух до пяти. Собака должна перепрыгнуть их рывком. Раньше эти элементы изготавливали из дерева, но сейчас производители предпочитают использовать синтетические материалы.

Прыжок в длину Фото: istockphoto.com/niuniu

Стенка

Довольно сложное препятствие, обусловленное тем, что собака не видит, что её ожидает дальше на трассе. По высоте стенка аналогична высоте барьера. Сверху конструкции расположены мягкие кирпичики – подвижные элементы. И цель собаки – перепрыгнуть препятствие, не сдвинув при этом кирпичики.

Стенка Фото: istockphoto.com/RKSS

Шина

Подобие шины подвешивается на конструкцию, сама же «шина» состоит из соединённых между собой цепочек, чтобы в случае столкновения с собакой она могла распасться на части.

Раньше в качестве препятствия действительно использовали автомобильную шину, но по соображениям безопасности со временем перешли на более мягкий элемент.

Шина Фото: istockphoto.com/cynoclub

Слалом

Слалом представляет из себя 12 стоек, которые собака должна преодолеть одну за другой. Но сделать это нужно по правилам: во-первых, зайдя в первый створ, участник аджилити должен начать дистанцию с левой планки. Во-вторых: не допускается пропуск стоек, в противном случае слалом придётся повторить заново.

Слалом Фото: istockphoto.com / Irina Orlova

Тоннель

Последнее препятствие представляет собой длинный тоннель от 3 до 6 м с изгибом в 180 градусов. С учётом того, что собака набирает определённую скорость во время забега, тоннель крепится специальным грузом, чтобы он не сложился во время дисциплины.

Аджилити иногда включает и другие виды, неутверждённые Международной кинологической ассоциацией. К примеру, джокер или джекпот.

Такое соревнование делится на два этапа. На первом собака должна преодолеть препятствия на усмотрение проводника. Тем самым пара зарабатывает очки. На втором животное должно выполнить несколько задач, выбранных судьёй. Есть сложность: хэндлер не может подходить к своему подопечному и должен находиться за определённой чертой. Таким образом, ему приходится управлять собакой на расстоянии 3-6 м.

Тоннель Фото: s5iztok/istockphoto.com

Классификация аджилити

В зависимости от уровня подготовки участников соревнований существуют три категории аджилити. Первая – начальная, где участвуют новички. Вторая – переходная, для собак средней подготовки. И третья категория — для участников чемпионатов России и мира.

Реже выделяют специальный класс для начинающих, которые проходят только барьеры и тоннели.

Важные правила аджилити

Проводник и собака видят соревновательную трассу впервые. За несколько минут хэндлерам разрешается осмотреть трассу без собак, на что выделяется около 10 минут. Это необходимо для того, чтобы человек смог несколько раз мысленно пробежать трассу со своим подопечным, запомнить все её элементы и не растеряться в процессе забега. Трасса может иметь от 15 до 22 препятствий. Судья отвечает за расстановку трассы и соревнования. При этом трасса может быть разнообразной, в зависимости от задумки и фантазии судьи. Но и здесь есть правило: несмотря на сложность, трасса должна быть преодолимой и безопасной для здоровья собак и их хозяев. Трассы бывают двух типов: аджилити и джампинг. В первом варианте используются все виды снарядов, в джампинге отсутствуют качели, бум и горка – зоновые препятствия. Ни в коем случае нельзя наказывать животное и повышать на него голос. За этим строго следит судья соревнований. К аджилити допускаются собаки в возрасте 18 месяцев и старше. Если в процессе забега собака уронила препятствие или не коснулась определённой зоны, пара получает штраф. Если участник соревнований пробежал мимо препятствия или не следовал траектории маршрута, паре присуждается «отказ», особый вид штрафа. Три «отказа» влекут за собой дисквалификацию. Победитель в забеге оценивается по двум критериям: «чистоте» выполнения (то есть отсутствие штрафов) и времени прохождения дистанции. Предпочтение отдаётся тем парам, которые прошли трассы без штрафных очков и получили оценку «отлично». Каждая собака, участвующая в аджилити, имеет «трудовую книжку», где записаны все её заслуги. Чтобы перейти из одного класса в другой, собаке нужно показать внушительный результат, а именно пройти несколько трасс с определённым количеством очков.

Как подготовиться к аджилити?

К сожалению, в домашних условиях подготовить собаку к профессиональным соревнованиям невозможно. Многие препятствия можно приобрести в магазинах и пробовать готовить собаку самостоятельно, но добиться впечатляющего результата без помощи профессионалов вам вряд ли удастся.

Впрочем, самостоятельная работа с животным всегда даст свои плоды. Приступать к ней лучше как можно раньше. Чем быстрее вам удастся достичь контакта с собакой и научить её базовым командам, тем быстрее она будет расти для новых свершений.

Первоначально можно смастерить барьер из подручных средств, учить собаку обходить деревья в определённой последовательности. Главное — следите, чтобы тренировки не навредили вашему питомцу и доставляли ему удовольствие.

Чтобы ваш друг смог показать результаты, необходимо придерживаться регулярных тренировок два-три раза в неделю. Эта привычка должна зафиксироваться в памяти животного, чтобы добиться дисциплинированности и стойкости.

Фото: K_Thalhofer/istockphoto.com

Из-за чего могут снять с трассы?

Причин для снятия с трассы несколько, вот главные из них:

Неуважительное отношение к судье; Грубое обращение с животным; Три «отказа»; Превышение максимального времени, данного для прохождения трассы; Нарушение последовательности прохождения препятствий; Пропуск препятствия или начало их преодоления в обратном направлении; Попытки хэндлера помешать собаке проходить трассу: перешагивание через препятствия или прохождение под ними, самостоятельный запуск таймера на столе; Наличие в руках проводника каких-либо предметов; Самовольное прекращение работы без требования судьи; Наличие у собаки ошейника; Недопустимое поведение животного (например, укусы, отказ слушаться хэндлера, самовольный уход с ринга или его загрязнение).