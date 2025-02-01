Также рассказываем, как минимизировать риск развития опасных для жизни состояний.

Врач назвала 5 опасных болезней, которые могут развиться при восхождении в горы

Горный туризм предлагает увлекательные приключения и возможность насладиться природой, а также положительно сказывается на здоровье. Однако важно учитывать и возможные риски, которые могут подстерегать путешественников.

Яна Мельчакова врач-терапевт клиники «Будь Здоров» на Тульской «Неправильная подготовка к восхождению в горы может привести к серьёзным проблемам. Рассмотрим, с чем можно столкнуться, если не соблюдать необходимые меры предосторожности».

Острая горная болезнь

По словам эксперта, это одно из самых распространённых патологических состояний, возникающих на значительной высоте. Оно развивается из-за уменьшения давления атмосферных газов во вдыхаемом воздухе, что, в свою очередь, приводит к снижению насыщения крови кислородом.

Основной причиной развития острой горной болезни является быстрый подъём с небольших высот (до 1000 м) на высоту более 2500 м. Между тем ускорить развитие этой патологии могут низкий уровень тренированности и климатические условия, например, холодный и влажный климат.

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Симптомы острой горной болезни:

головная боль;

головокружение;

мелькание «мушек» перед глазами;

быстрая утомляемость;

тошнота и/или рвота;

одышка;

учащение сердцебиения;

нарушения сна;

нарушение координации.

Некоторые из этих симптомов могут возникнуть в первые 2-12 часов при восхождении в горы и обычно проходят через 12-48 часов после акклиматизации.

При возникновении даже одного из вышеперечисленных симптомов необходимо прекратить подъём и оценить своё состояние. В случае выраженной головной боли, одышки в покое, нарушения координации необходимо начать немедленный спуск.

Если пропустить первые симптомы острой горной болезни, то есть риск возникновения осложнений, среди которых высотный отёк мозга и высотный отёк лёгких.

Высотный отёк мозга

Это угрожающее жизни осложнение острой горной болезни, которое нередко сочетается с высотным отёком лёгких, но может протекать и без него.

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Причиной развития этого состояния является проникновение жидкости через гематоэнцефалический барьер (граница между системой кровообращения и центральной нервной системой).

К уже известным симптомам острой горной болезни присоединяется атаксия. Это расстройство координации, при котором наблюдается нарушение равновесия. Оно может быть как в покое, так и усиливаться при движении, а также сочетаться со светобоязнью, изменением психического состояния и ухудшением зрения (вплоть до его потери).

В случае появления этих симптомов необходимо немедленно спуститься на более низкую высоту, обеспечить пострадавшего дополнительным кислородом и вызвать специализированную медицинскую помощь.

Высотный отёк лёгких

Причиной возникновения этого состояния является повышение давления в мелких сосудах лёгких, из-за чего жидкость из кровеносного русла попадает в просвет альвеол (маленькие пузырьки в лёгких, где происходит обмен кислорода и углекислого газа). При этом наблюдается значительное повышение лёгочного артериального давления.

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Основными проявлениями высотного отёка лёгких являются:

нарастающая одышка при физической нагрузке, переходящая в одышку во время покоя;

сухой кашель;

боль и чувство сдавленности в грудной клетке;

учащённое сердцебиение;

посинение кожных покровов.

В случае появления этих симптомов необходимо предпринять те же действия, что и при высотном отёке мозга.

Некоторые путешественники сталкиваются не только с необходимостью переноса багажа с экипировкой, но и с бременем хронических заболеваний, которые могут обостряться в условиях высокогорья.

Обострение сердечно-сосудистой патологии

Артериальная гипертензия является самой распространённой патологией сердечно-сосудистой системы. Если вы пропускаете приём своих препаратов и не держите под контролем своё заболевание, то снижение атмосферного давления и уменьшение кислорода в воздухе приведут к дополнительной нагрузке на сосуды и могут спровоцировать серьёзные осложнения, такие как инсульт или инфаркт.

Менее распространённые, но не менее серьёзные заболевания — ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность — также представляют опасность при физическом напряжении, вызванном подъёмом в горы.

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Инфаркты и уменьшение кровоснабжения сердечной мышцы могут проявляться даже у тех, кто считает себя здоровым. Кроме того, здесь важную роль играет состояние сосудов. Атеросклероз, характеризующийся наличием атеросклеротических бляшек и сужением просвета сосудов, увеличивает риск тромбообразования.

Обострение заболеваний дыхательной системы

Более холодный и сухой воздух в горах способен раздражать дыхательные пути, провоцируя бронхоспазм и обострение астмы. К тому же к увеличению частоты и тяжести приступов астмы может привести и сама физическая нагрузка при подъёме.

Профилактика

Эти меры профилактики позволят избежать неприятностей во время путешествия.

Консультация с врачом

Это самая важная мера снижения рисков для здоровья для любой физической активности. Если у вас, например, есть проблемы с сердцем, высокое артериальное давление или заболевания лёгких, важно обсудить, какие осложнения могут возникнуть во время физической активности на высоте.

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После первичного осмотра и сбора анамнеза доктор может порекомендовать дополнительные исследования для более точной оценки вашей физической подготовки. Специальные обследования, такие как электрокардиограмма (ЭКГ), ЭКГ с нагрузкой и дыхательные тесты, выявляют возможные скрытые проблемы, которые могут проявиться именно в условиях горного туризма.

Например, ЭКГ с нагрузкой позволяет врачам оценить, как ваше сердце реагирует на физические нагрузки, что особенно важно, когда речь идёт о длительных походах или восхождениях.

Правильный приём лекарственных препаратов

Если вам ранее были назначены какие-либо лекарства, например, таблетки от высокого давления или ингаляции от бронхиальной астмы, обязательно соблюдайте все рекомендации врача по их приёму, а также не забудьте взять с собой достаточный запас этих медикаментов.

Предварительная физическая подготовка

Подготовка к восхождению также включает в себя физическую тренированность. Кардиотренировки, такие как бег, плавание, велоспорт, позволят подготовить ваш организм к предстоящим нагрузкам. Начинайте занятия заранее, постепенно увеличивая их интенсивность и продолжительность.

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Удобная одежда и обувь

Помните о комфортной одежде и обуви. Правильная экипировка поможет избежать переохлаждения, перегрева и травм.

Ношение многослойной одежды позволит поддерживать оптимальную температуру тела в меняющихся условиях, а удобная обувь обеспечит надёжную поддержку, защиту и сцепление с поверхностью, что критически важно для предотвращения травм и повышения комфорта на маршруте.

Приятная компания

Наличие надёжных спутников не только повышает моральный дух, но и создаёт чувство безопасности. Если кто-то из товарищей по походу замечает, что ваше самочувствие ухудшается, они смогут вовремя прийти на выручку, будь то оказание первой помощи или сообщение о необходимости спуститься вниз.

Постепенное восхождение

Включите в план похода регулярные перерывы для восстановления. Постепенное восхождение поможет организму привыкнуть к изменяющемуся уровню кислорода.

Позволяйте организму восстанавливаться. Это не только снизит вероятность проблем со здоровьем, но и оставит время на осмысление окружающей красоты.

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Адекватный маршрут

Старайтесь выбирать путь, соответствующий вашей физической подготовке. Если вы чувствуете себя неуверенно, лучше выбирать менее сложный маршрут.

Не надо стесняться и терпеть

Если почувствуете боль в груди, усталость или одышку, не стесняйтесь сообщить об этом окружающим, даже несмотря на то, что, возможно, придётся развернуться назад.

Употребляйте достаточное количество воды

Обезвоживание может вызвать головную боль и усталость, а также ухудшить течение любых хронических заболеваний. Поэтому важно следить за объёмом потребляемой жидкости и стараться употреблять достаточное количество чистой питьевой воды.

Использование изотонических напитков (поддерживает водно-солевой баланс в организме) поможет не только восполнить потерю жидкости, но и нейтрализовать потерю электролитов.