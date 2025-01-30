Что такое фрустрация и почему она неизбежна? Разбор психолога

Анна Платонова гештальт-терапевт, эксперт «Психодемии» «Каким бы стал мир, если бы его архитекторами были мы сами? По каким правилам и физическим законам он существовал бы? Точно не так, как выглядит сейчас: несправедливый, непредсказуемый, безразличный к судьбе конкретного человека. Но это данность мира, и с ней мы вынуждены мириться. Рассказываю о фрустрации, которая оказывается неотъемлемой частью нашей жизни».

О чём расскажем:

Что такое фрустрация?

Фрустрация является крайне важным понятием для психологии. Этой теме посвящена масса исследований, относительно неё построено множество теорий. И невозможно её полностью избежать.

Всё просто: фрустрация — это состояние, возникающее в ситуации, когда человек сталкивается с тем, что его потребности невозможно удовлетворить. В чём же тогда секрет? Дело в том, что мы сталкиваемся с ней на протяжении всей нашей жизни. И процесс взросления происходит именно через преодоление фрустрации.

Отчего возникает это эмоциональное состояние? Причины можно разделить на три категории:

несоответствие ожиданий и реальности; непоследовательность целей и путей их достижения; ограничения и препятствия на пути к этим целям.

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Также выделяют несколько видов фрустрации. Она бывает внешней (нужный вам товар раскуплен, начальник блокирует продвижение по службе) и внутренней (разочарование в себе, отсутствие внутренних ресурсов для достижения цели), а также может проявляться в следующих формах:

социальной — имеется в виду эмоциональное отношение человека к позициям, которые он сумел занять в обществе на данный момент. Отражает оно разницу между тем, чего в принципе можно достичь в той или иной сфере, и что человек конкретно сам смог добиться. Сюда относятся и сфера отношений, и вопрос социального статуса;

профессиональной , отражающей удовлетворённость человека выбранной деятельностью и возможностями карьерного роста;

, отражающей удовлетворённость человека выбранной деятельностью и возможностями карьерного роста; личностной — все имеют некое представление о себе. Зачастую нам приходится сталкиваться с тем, что оно не соответствует тому, какими характеристиками мы обладаем в реальности. Например, не в каждой ситуации человек может проявить уверенность в себе, самообладание, целеустремлённость.

Фрустрация позволяет нам поддерживать связь с реальностью. Мы не просто витаем в своих фантазиях, а соотносимся с окружающим миром. Взрослый человек вынужден увидеть реальность такой, какая она есть, а также уметь совладать с ней. На входе во фрустрацию мы имеем, по сути, капризное дитя. На выходе — зрелую личность. А что же посередине?

Реакции на фрустрацию

Основная фрустрирующая данность этого мира — наша собственная смертность. Осознав её однажды (обычно в возрасте пяти-семи лет), человек как-то должен жить дальше с этой мыслью. Со страхом смерти, с ощущением тщетности усилий по её преодолению, с тем, что близкие люди тоже конечны.

Это наилучшая иллюстрация того, что же переживает человек, столкнувшийся с фрустрацией. Собственно, вы можете прямо сейчас, читая эти строки, вспомнить, как осознали собственную смертность. А также понять, к каким выводам пришли относительно себя и окружающего мира. Считайте, это такой мини-эксперимент. Результаты его абсолютно валидны. Какие бы реакции вы за собой ни заметили, все они относятся к защитным механизмам.

Пока человек пытается справиться с ситуацией, он может интенсифицировать усилия, заменить средства достижения или саму цель, переоценить ситуацию. Самая яркая реакция на фрустрацию — гнев. Также могут подключиться юмор, обесценивание, уход от реальности (мечты, эскапизм), избегание, страх, депрессия, регрессия (детское поведение, плач).

Вопрос не в том, что какие-то из этих реакций лучше, а другие — хуже. Не стоит давать оценки тому, что человек испытывает во время фрустрации. Просто у него в арсенале есть только такой набор, ведь ситуация неразрешима в любом случае.

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Последствия фрустрации

Не со всякой фрустрацией наша психика в состоянии справиться. Почему так? Существует понятие «толерантность к фрустрации». Её уровень у разных людей может значительно отличаться. Помимо прочего, один и тот же человек в различных ситуациях может проявлять разную степень толерантности. Это зависит от уровня фрустрации (того, насколько важна недостижимая цель), эмоционального состояния и событий, которые предшествовали событию.

Что же происходит, если превышен порог толерантности? Это может привести к крайне тяжёлым и даже необратимым последствиям. Вплоть до расстройства личности, если человек подвергался воздействию фрустрации длительное время. Также возможно развитие депрессии, тревожных расстройств и так далее. На телесном уровне фрустрация может проявляться в виде постоянного напряжения в мышцах, головных болях, бессоннице. В крайних случаях необходимо медикаментозное лечение.

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Как справиться с фрустрацией?

Откуда берётся способность выдерживать фрустрацию? В идеале — в процессе воспитания при поддержке старших. Если у взрослого хватает эмпатии, чтобы валидировать и контейнировать переживания ребёнка, этого достаточно. Тогда человек сможет эффективно справиться с фрустрацией. Означает ли это, что если у ребёнка не было поддерживающих родителей, то поезд ушёл навсегда? К счастью, нет. Можно выделить несколько стратегий совладания с фрустрацией.

Поиск альтернативных путей достижения целей состоит в первую очередь в придании им смыслов. Происходит это через осознание своих личностных ценностей. Потому что пути достижения целей зависят именно от тех смыслов, которые за ними стоят. Допустим, можно развивать местное сообщество бегунов. И одно дело, если за этим стоит желание дальнейшего превращения его в бизнес. А другое — когда идея заключается в том, чтобы расширить сеть знакомств. Внешние проявления одни и те же, но смыслы и пути достижения целей будут разными.

Управление эмоциями и стрессом. Тут важно быть в контакте со своим телом и чувствами. Пусть это достигается не сразу. Часто мы в состоянии осознать свои чувства только пост-фактум. Практики осознанности, медитации, йога — именно про это. Но даже если вам претит такой путь, важно искать контакт, не пытаться отрицать чувства, а проживать их. Ведь, признав и осознав чувство, мы можем с ним что-то сделать. Например, решить отложить в сторону, пройти через него. Но если его не признавать совсем, оно будет разъедать нас изнутри, вылезать в самый неподходящий момент в форме мощных аффектов.

Помощь психолога или консультанта. Дело в том, что в терапии человек обязательно столкнётся с фрустрацией. Здесь важно проговорить ключевой момент. Терапевт — тоже человек, и он не обязан закрывать все потребности клиента. У него есть право сказать «нет». И именно так происходит исцеление. Через то, что человек, наконец, получает возможность столкнуться с фрустрацией и своими чувствами по её поводу в безопасной обстановке. Обсудить то, что с ним происходит и получить поддержку от психолога.

Фрустрация — неизбежная часть нашей жизни, предотвратить её не удастся. В то же время через неё лежит путь к развитию и росту. Но важно понимать свои реакции, выработать набор стратегий совладания с этим состоянием. Также нужно уметь распознать тот момент, когда самостоятельно психика не справляется. Тогда необходима поддержка и важно обратиться за помощью извне, так как фрустрация может привести к различного рода заболеваниям.