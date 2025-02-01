Подборка для тех, кто хочет найти своё предназначение, ответить на вызовы времени и стать счастливее.

10 книг по саморазвитию и психологии, которые пригодятся в 2025 году

Новый год — лучшее время, чтобы поставить цели и начать двигаться к мечте. Но как выбрать правильный путь и не сбиться с него? Мы подготовили подборку из 10 книг по саморазвитию и психологии, которые помогут вам в этом непростом деле. Вы узнаете, как развить критическое мышление, преодолеть страх общения, принимать верные решения и управлять своей жизнью.

«Надо думать! Тренажёр мышления», Никита Непряхин и Дмитрий Скворцов

Ловушки когнитивных искажений, сложности с анализом информации и принятием решений мешают эффективно учиться, работать и достигать целей. Никита Непряхин и Дмитрий Скворцов, эксперты в области критического мышления, уверены: правильно мыслить можно и нужно учиться. Они собрали в своей книге наиболее эффективные техники развития когнитивных способностей.

Книга состоит из двух частей. Первая учит справляться с типичными ошибками мышления, вторая — повышать его эффективность. Каждая глава содержит упражнения и задания, выполняя которые вы научитесь анализировать информацию, мыслить логично и креативно, аргументировать свою позицию, эффективно решать проблемы и лучше взаимодействовать с людьми.

«Надо думать! Тренажёр мышления» Фото: «Альпина»

«Четыре тысячи недель на всё: Меньше планов — больше жизни», Оливер Беркман

Помня о том, что в распоряжении человека есть всего четыре тысячи недель, за которые мы успеваем родиться, получить образование и профессию, сделать карьеру и завести семью, журналист Оливер Беркман постарался оптимизировать своё время, следуя популярным советам по тайм-менеджменту. Однако чем больше он старался, тем сильнее чувствовал, что традиционные подходы, ориентированные на максимальную эффективность и полный контроль времени, не приносят желаемых результатов и чаще оборачиваются выгоранием и чувством вины.

Но что, если отказаться от иллюзии, что однажды можно всё успеть и достичь идеала эффективности? Беркман предлагает принять ограниченность времени и сосредоточиться на действительно важных вещах. Как это сделать, он подробно рассказывает в книге.

«Четыре тысячи недель на всё: Меньше планов — больше жизни» Фото: «Альпина»

«Хорошие манеры: Как свободно общаться и чувствовать себя уверенно с кем угодно и где угодно», Сара Джейн Хо

В эпоху жизни онлайн, когда одиночество и социальная тревожность стали настоящей проблемой, умение непринуждённо и продуктивно общаться в реальном мире — бесценный навык и настоящая суперспособность, которая помогает достичь целей в любой сфере жизни.

Сара Джейн Хо, ведущая популярной программы и гуру современного этикета, предлагает взглянуть на вежливость не как на свод ограничений, а как на ключ к свободе самовыражения и построению здоровых отношений.

В книге она делится лайфхаками, как преодолеть социальную неловкость, умело очаровывать собеседников, тактично проводить личные границы, безупречно вести себя на работе, свиданиях, семейных торжествах, в соцсетях и путешествиях. Вы и сами не заметите, как из неловкого интроверта превратитесь в самого обаятельного человека, с которым легко и комфортно общаться.

«Хорошие манеры: Как свободно общаться и чувствовать себя уверенно с кем угодно и где угодно» Фото: «Альпина»

«Остановись и подумай: Идеи и стратегии, помогающие принимать верные решения», Джейми Лестер

Ментальные модели — упрощённые копии реальности, помогающие быстро делать выводы и принимать решения, но иногда приводящие к ошибкам. Например, в условиях дефицита информации они заставляют нас делать поспешные выводы, искать подтверждение готовым идеям или верить историям, а не фактам. Автор книги берётся описать самые популярные ментальные модели, которые использует почти каждый человек, и показать, как не допускать ошибок мышления.

Главная идея заключается в необходимости периодически останавливаться и обдумывать ситуацию, чтобы принимать взвешенные решения. Хотя такой подход может занимать больше времени, он позволяет достигать поставленных целей более эффективно.

«Остановись и подумай: Идеи и стратегии, помогающие принимать верные решения» Фото: «Альпина»

«Эпоха выгорающих супергероев: Как саморазвитие превратилось в культ, а погоня за счастьем завела нас в тупик», Алексей Соловьёв

90-е породили в России современное «общество достижений», когда во главу угла ставятся развитие личного бренда, ориентация на внешние маркеры благосостояния, крайний индивидуализм и даже забота о себе превращается в инструмент повышения продуктивности. Но в погоне за успехом теряются связь с собственными ценностями и близкие отношения.

Исследователь и популяризатор философии Алексей Соловьёв показывает, как именно эффективность и трудоголизм противоречат реальным потребностям человека и ведут к истощению и утрате подлинных смыслов. Если ваша цель на будущий год — стать счастливее независимо от внешних обстоятельств, воспользуйтесь рекомендациями автора.

По его мнению, чтобы выйти из тупика гонки достижений, важно переосмыслить навязанные социумом установки и найти ту форму заботы, которая будет основана на понимании своей индивидуальности и ограниченности ресурсов.

«Эпоха выгорающих супергероев: Как саморазвитие превратилось в культ, а погоня за счастьем завела нас в тупик» Фото: «Альпина»

«Менталитет удачи: 30 шагов, чтобы научиться управлять своей жизнью», Алекс Ровира

Представьте двух людей в одинаковых обстоятельствах. Один воспринимает трудности как возможности для роста, верит в свои силы и видит потенциал для сотрудничества в окружающих. Другой считает себя жертвой, обвиняет остальных в своих проблемах и видит жизнь как череду мучений. Кто добьётся большего успеха и будет счастливее?

Алекс Ровира убеждён, что качество нашей жизни зависит от качества наших мыслей. Его книга предлагает 30 уроков, которые помогут сформировать менталитет удачи — образ мышления, ведущий к успеху и счастью. Изменив убеждения о себе, других и жизни в целом, можно создать ту реальность, о которой мечтается.

«Менталитет удачи: 30 шагов, чтобы научиться управлять своей жизнью» Фото: «Альпина»

«Мой спокойный год: Техники для приведения в порядок своих чувств, мыслей и поступков», Патрисия Рамирес Леффлер

Сложно достичь счастья и умиротворения в постоянной гонке за амбициозными целями. Патрисия Рамирес долгое время боролась с чувством недовольства собой и своей жизнью, даже несмотря на профессиональные успехи и наличие любимой дочери. Из-за неспособности насладиться моментом она ощущала постоянную тревогу. Пока не нашла путь к умиротворению в принятии себя и своего образа жизни.

Вместо погони за большим абстрактным счастьем автор предлагает сфокусироваться на ежедневных малых шагах, которые приносят удовлетворение. Следуя советам из её книги, вы сможете сделать текущий год по-настоящему «своим», обретая внутреннее равновесие.

«Мой спокойный год: Техники для приведения в порядок своих чувств, мыслей и поступков» Фото: «Альпина»

«Говори: 56 техник, с помощью которых вы преодолеете страх общения и станете лучшим собеседником», Надежда Трофимова

Страх публичных выступлений, неумение отстаивать свою точку зрения и сложности в построении близких отношений могут стать серьёзным препятствием к раскрытию потенциала и достижению желаемых результатов. Эффективная коммуникация — вот «золотой ключик» к новым возможностям.

Надежда Трофимова, опытный преподаватель риторики и психолог, разработала уникальный подход к развитию навыков общения. Её методика основана на освоении конкретных техник, таких как «Я-сообщения», «Пауза» и «Вежливый отказ», и их регулярной практике. В книге собраны 56 проверенных на учениках приёмов, которые помогают преодолеть коммуникативные барьеры и стать увереннее в общении.

«Говори: 56 техник, с помощью которых вы преодолеете страх общения и станете лучшим собеседником» Фото: «Альпина»

«Как достичь цели: Четыре дисциплины исполнения», Шон Кови, Крис Макчесни, Джим Хьюлинг

Проблемы целеполагания схожи в бизнесе и жизни: важные стратегические инициативы часто проваливаются из-за того, что вы слишком загружены текущей операционной работой. Авторы книги называют бесконечный список ежедневных задач вихрем неотложных дел.

Именно на устранение этого вихря нацелена их методология четырёх дисциплин исполнения. С их помощью можно успешно сбросить вес, подготовиться к марафону и достичь любых высот, какими бы недостижимыми они ни казались. Секрет в том, чтобы освоить набор несложных привычек — фокус на критически важных целях, действия по опережающим показателям, визуализация прогресса и график отчётности — и поменять сам способ достижения результатов.

«Как достичь цели: Четыре дисциплины исполнения» Фото: «Альпина»

«Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл», Илья Латыпов

Каковы ваши истинные желания, ведут ли они вас к глобальным целям и помогают ли реализовать истинное предназначение? Если эти вопросы регулярно звучат в вашей голове, значит, вы отключили автопилот и встали на путь поиска смысла жизни.

Прочитав эту книгу, вы, возможно, осознаете, что годами выполняли рутинную работу, поддерживали неудовлетворительные отношения или избегали принятия важных решений, опасаясь перемен и ответственности.

Но также сможете понять свои ценности, научиться принимать себя и свои ограничения, брать ответственность за выбор и находить уникальный смысл в существовании. Это не только добавит радости простым дням, но и позволит ставить важные и осмысленные цели, соотносящиеся с жизненным предназначением.

«Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл» Фото: «Альпина»