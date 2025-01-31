Новый сезон шоу «Титаны»: обзор первой серии, правила и участники

О том, что изменилось в проекте, чего ждать в этом году и за кого болеть – в нашем материале.

Меньше полугода назад мы узнали победителя первого сезона шоу «Титаны», им стал скалолаз и каскадёр Магомедрасул Рабаданов. Сейчас проект вернулся на телеэкраны и подготовил новых героев и уникальные спортивные состязания.

Зрители ожидают ещё большего накала, духа соперничества и самых невероятных рекордов. О том, кто оказался среди участников, как изменилось шоу и где его можно посмотреть, мы вам и расскажем.

О чём расскажем:

Где и когда смотреть второй сезон шоу «Титаны»?

Первая серия второго сезона шоу вышла в прошлое воскресенье, 26 января, в 21:00 мск на телеканале ТНТ. Каждый новый выпуск будет также идти в это время. Для тех, кто не успел посмотреть прямой эфир, доступна запись. Посмотреть её можно на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

Номер серии Дата выхода 1-й выпуск 26 января 2025 года 2-й выпуск 2 февраля 2025 года 3-й выпуск 9 февраля 2025 года 4-й выпуск 16 февраля 2025 года 5-й выпуск 23 февраля 2025 года 6-й выпуск 2 марта 2025 года 7-й выпуск 9 марта 2025 года 8-й выпуск 16 марта 2025 года 9-й выпуск 23 марта 2025 года 10-й выпуск 30 марта 2025 года 11-й выпуск 6 апреля 2025 года 12-й выпуск 13 апреля 2025 года

В таблице представлены примерные даты выхода серий, телеканал оставляет за собой право их изменить.

Фото: Кадр из шоу

Суть и правила шоу

Искусственный интеллект уже становится неотъемлемой частью жизни современного человека, но с его помощью можно решать не только повседневные задачи. Авторы проекта попросили его отобрать лучших атлетов страны и придумать для них самые сложные испытания на ловкость, силу и спортивную смекалку.

ИИ, так же как и в первом сезоне, заменил ведущего. Объявлять правила, результаты и выгонять спортсменов с арены будет именно его голос. Победитель у проекта всего один, и он заберёт звание главного Титана и 10 млн рублей.

Конкуренция за главный приз усилилась: если в первом сезоне проекта участников было 99, то в новом – 111. Среди них представители разных возрастов, профессий и видов спорта, но их всех объединяет жажда победы и желание доказать, что они сильнее своих соперников и заданий искусственного интеллекта.

Вот несколько громких имён:

Анна Кикина – Герой России, космонавт-испытатель.

– Герой России, космонавт-испытатель. Никита Нагорный – олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике.

– олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике. Евгений Рылов – двукратный олимпийский чемпион по плаванию, первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке.

– двукратный олимпийский чемпион по плаванию, первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. Анатолий «Конор» Надратовский – финалист первого сезона «Титанов». Боец лиги Hardcore MMA, также выступающий в боксе и в боях на голых кулаках.

– финалист первого сезона «Титанов». Боец лиги Hardcore MMA, также выступающий в боксе и в боях на голых кулаках. Владимир Морозов – двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию.

– двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию. Анна Сидорова — двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира по кёрлингу.

— двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира по кёрлингу. Александр Зарубин (Саша Стоун) – спортсмен и блогер.

– спортсмен и блогер. Александр Яшанькин — многократный чемпион России и мира по бодибилдингу.

— многократный чемпион России и мира по бодибилдингу. Оксана «Скала» Кошелева – рекордсменка по буксировке многотонной техники, мастер спорта по пауэрлифтингу.

– рекордсменка по буксировке многотонной техники, мастер спорта по пауэрлифтингу. Анна Коротких – пилот шоссейно-кольцевых мотогонок.

Фото: Кадр из шоу

Что было в первом выпуске второго сезона шоу «Титаны»?

Первая серия длилась чуть больше двух часов. Всё началось с представления участников. Когда все 111 человек оказались на арене, искусственный интеллект объявил правила шоу и дал напутствие. В этом выпуске всем предстояло одно испытание – «Сайклинг», для него атлетов разделили на две группы.

Правила испытания «Сайклинг»: три заезда по 10 минут, по итогам которых был подсчитан общий километраж каждого атлета. 10 участников с худшими результатами должны были покинуть проект.

Лучшие результаты показали:

Даниил Ейбог – 28 км.

Никита Крюков – 27,1 км.

Николай Бобылев – 25,1 км.

Регина Мухаметшина – 24,9 км.

Альбина Мухаметшина – 24,8 км.

Дарья Наварская – 24,5 км.

Саша «Стоун» Зарубин – 24,4 км.

Фаррух Худайбергенов – 24,2 км.

Анастасия Смирнова – 24,2 км.

Никита Королёв – 24,1 км.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Но были и те, кому испытание не удалось. Проект покинули: Роман «Панда» Руднев, Анастасия «Токсик» Легкодух, Анастасия Стрижанова, Юлия Тимошинина, Надежда Волкова, Самира Мустафаева, Марина Каташинская, Алина Тарарыченкова, Виктория Силина, Софья Никитина. Суммарный километраж этих атлетов был от 10,1 км до 13,3 км за указанное время. По состоянию здоровья проект покинула и серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике Дарья Дмитриева.

Каждую неделю зритель сможет наблюдать за тем, как лучшие атлеты сражаются друг с другом. Такое спортивное зрелище просто нельзя пропустить.