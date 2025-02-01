5 фраз мужчины, которые должны насторожить женщину

Марианна Абравитова клинический психолог, специалист по НЛП, психоаналитик «Первые свидания — это не только приятные и волнующие моменты, но и важный этап, на котором закладываются основы будущего общения. Важно не только показать себя с наилучшей стороны, но и внимательно присмотреться к своему визави: насколько он адекватен, искренен и безопасен. Вот список фраз, которые могут стать тревожными звоночками и поводом задуматься о продолжении общения».

1. «Заплатишь за меня?»

Современные отношения стремятся к равноправию, и предложение разделить счёт уже никого не удивляет. Однако просьба оплатить его часть счёта должна насторожить. Проблема здесь не в самих деньгах, а в отношении. Даже если он искренне забыл кошелек или попал в непредвиденную ситуацию, отсутствие неловкости в момент просьбы говорит о многом. В худшем случае вы имеете дело с альфонсом, в лучшем – с человеком, который не ценит ваш комфорт.

2. «К тебе или ко мне?»

Многое зависит от ваших изначальных ожиданий от свидания. Если обе стороны чётко понимают, что встреча носит исключительно лёгкий и ни к чему не обязывающий характер, такой вопрос вполне уместен. Однако, если ваши намерения были романтическими и вы рассчитывали на постепенное развитие отношений, такая поспешность может стать тревожным сигналом. Важен не сам вопрос, а контекст, в котором он был задан.

Фото: Vuk Saric / istockphoto.com

3. «Моя бывшая — та ещё стерва!»

Эта фраза – не повод немедленно вставать из-за стола, но точно знак, что стоит присмотреться внимательнее. Часто за такими словами скрываются нерешённые внутренние конфликты. Возможно, он до сих пор переживает расставание, а ваше общество – всего лишь попытка забыться. Либо это его привычная манера перекладывать вину на других. В любом случае мужчина, который негативно отзывается о своей бывшей, рискует проявить такое же неуважение и к вам.

4. «Женщина должна…»

Если мужчина начинает перечислять, что «должна» женщина, это повод задуматься. Возможно, его взгляды застряли в прошлом веке и он ожидает от вас следования стереотипным ролям. Даже если вам близки его идеи, сам факт категоричности должен насторожить. Такие убеждения часто идут рука об руку с неуважением к индивидуальности и личным границам.

5. «Сколько ты зарабатываешь?»

Этот вопрос на первом свидании выглядит как минимум неуместным. Он может сигнализировать о корыстных намерениях или о том, что ваш собеседник придаёт деньгам слишком большое значение. Даже если мужчина самодостаточен, излишний интерес к вашему доходу может указывать на жадность или на привычку оценивать людей по их финансовому положению. Вряд ли женщине, которая знает себе цену, будет комфортно в таких отношениях.