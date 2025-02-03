Также узнаете, как правильно выбрать и хранить ягоды, чтобы сохранить витамины.

В кастрюле, термосе или чайнике: как правильно заварить шиповник с пользой для здоровья

Шиповник – растение, которое представляет собой интересный фитотерапевтический комплекс, исторически зарекомендовавший себя как ценнейший природный ресурс в этномедицине различных культур. Плоды растения характеризуются богатым биохимическим составом. Он включает полифенольные соединения, каротиноиды, аскорбиновую кислоту в высокой концентрации, токоферолы, органические кислоты и минеральные компоненты.

О чём расскажем:

Современные фармакологические исследования подтверждают наличие в плодах шиповника значительного количества биологически активных веществ, обладающих выраженным иммуномодулирующим, антиоксидантным и адаптогенным действием. Особую ценность представляет комплекс флавоноидов, способствующий укреплению капилляров и нормализации микроциркуляции крови. Фитопрепараты на основе плодов шиповника демонстрируют выраженный терапевтический эффект при различных патологических состояниях.

Главные свойства:

экстракт шиповника активизирует метаболические процессы, оптимизирует функционирование желудочно-кишечного тракта, стимулирует секрецию желчи и повышает детоксикационную функцию печени;

высокое содержание аскорбиновой кислоты в сочетании с природными биофлавоноидами обеспечивает мощное противовоспалительное действие и существенно повышает неспецифическую резистентность организма к респираторным инфекциям;

регулярное употребление напитка из плодов шиповника способствует нормализации артериального давления благодаря наличию в его составе калия и магния, оказывает кардиопротективное действие и улучшает реологические свойства крови;

также клинические наблюдения подтверждают эффективность применения экстракта шиповника в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Выбор шиповника

Если качество ягод будет сомнительным, то и пользы от отвара ждать не стоит. Лежалые плоды теряют не только терапевтическую ценность, но и вкус. Порченые ягоды и вовсе способны навредить здоровью.

Сухой или свежий шиповник: преимущества и недостатки

Для приготовления напитка можно использовать как свежие, так и сушёные плоды.

Свежий шиповник благодаря отсутствию термической обработки сохраняет максимум полезных веществ, в том числе витамин С и антиоксиданты. Однако его использование ограничено сезонностью и требует быстрой переработки, так как свежие плоды быстро портятся.

Сушёный шиповник, напротив, доступен круглый год и имеет длительный срок хранения. Он удобен в использовании и не требует особых условий хранения. Современные методы сушки позволяют сохранить значительную часть витаминов и других полезных веществ в сушёных плодах.

Фото: istockphoto.com/ALEKSEI BEZRUKOV

Оптимальный выбор между свежим и сушёным сырьём зависит от времени года, места вашего проживания, а также от целей использования отвара. Важно помнить, что даже свежие плоды не заменяют качественное питание и медикаменты. Ягоды применяют исключительно в качестве витаминной добавки.

Как выбрать качественный шиповник?

Лучший выбор — сушёный шиповник. Именно в таком варианте он больше всего сохраняет витамин С.

При выборе ориентируйтесь на вид, запах и вкус, характерные для шиповника.

Цвет должен быть от оранжево-красного до буровато-красного.

В упаковке не может быть мусора, насекомых и следов их присутствия.

Ягоды должны быть целыми и отдельными. Недопустимо комкование, наличие слипшихся плодов.

Аромат должен быть свежим и характерным для сушёного шиповника. Важно, чтобы не было неприятного постороннего запаха — например, запаха плесени.

Лана Леонова системный нутрициолог, консультант по коррекции пищевого поведения «Срок хранения сушёных ягод — 24 месяца. Витамин С в сушёных плодах сохраняется лучше, чем в замороженных или охлаждённых. Но при хранении он частично теряется, при этом снижаются интенсивность вкуса и аромата. Поэтому лучше выбирать последний урожай, не старше года».

Подготовка шиповника

Независимо от того, собирали ли вы ягоды самостоятельно или купили их в магазине, перед отвариванием их нужно очистить от мусора, листьев и плодоножек. Затем плоды нужно промыть под проточной водой, чтобы удалить остатки загрязнений. Попутно просматривайте их на наличие плесени или визуальных дефектов. Все ягоды, которые похожи на испорченные, нужно выкинуть.

Фото: istockphoto.com/Madeleine_Steinbach

В большинстве случаев для приготовления настоя или отвара используют целые ягоды. Однако для более быстрого и полного извлечения полезных веществ рекомендуется предварительно измельчить плоды. Для этого можно использовать нож, ножницы, блендер, кофемолку и даже мясорубку.

Если ничего из перечисленного нет под рукой, можно раскрошить плоды руками, скалкой или толкушкой. Степень измельчения зависит от того, какой напиток вы хотите получить. Для настоя достаточно разрезать плоды на несколько частей, для отвара рекомендуется более мелкое измельчение.

Важно! Если вы собрали свежий шиповник и планируете засушить его для использования зимой, измельчать ягоды не нужно. Очистите их от мусора и листьев, плодоножки можно не удалять. Промойте плоды холодной водой и сушите открытом солнечном пространстве. Раскладывайте ягоды в один слой и периодически их переворачивайте, чтобы избежать появления плесени.

Методы заваривания

Способ заваривания не играет существенной роли в эффективности полученного отвара. Однако здесь есть свои нюансы. Например, если планируете варить ягоды в кастрюле, можно использовать целые плоды. Если же будете заливать кипятком, как обычную заварку, шиповник лучше измельчить. Рассмотрим другие особенности заваривания.

Заваривание в термосе

Метод позволяет сохранить тепло на протяжении длительного времени, обеспечивая тем самым более полное извлечение полезных веществ из плодов. Главное преимущество заваривания в термосе заключается в удобстве и простоте. Вам не нужно постоянно следить за процессом приготовления напитка, достаточно лишь засыпать измельчённые плоды шиповника в термос, залить их кипятком и оставить на несколько часов.

Фото: istockphoto.com/Umut Karacan

Нюанс – для заваривания в термосе необходимо предварительно измельчить плоды шиповника. Кроме того, заваривание в термосе требует достаточно длительного времени настаивания, которое может составлять от шести до 12 часов.

Заваривание в кастрюле

Этот метод требует больше времени и внимания, чем заваривание в термосе, но он даёт возможность получить напиток с насыщенным вкусом и ароматом. Основное преимущество приготовления отвара в кастрюле заключается в том, что вы можете использовать как целые, так и измельчённые плоды шиповника.

Кроме того, вы можете самостоятельно регулировать время и температуру нагрева, чтобы достичь желаемой концентрации напитка. Нюанс – необходимо следить за тем, чтобы отвар не закипел, иначе он потеряет свои полезные свойства. Кастрюля также не обеспечивает такого длительного сохранения тепла, как термос, поэтому напиток может быстро остыть.

Заваривание с использованием чайника

Самый быстрый и простой способ приготовления напитка, он идеально подходит для тех случаев, когда у вас нет времени или возможности для более длительного заваривания. Здесь достаточно засыпать немного измельчённых плодов шиповника в чайник, залить их кипятком и дать настояться в течение нескольких минут.

Фото: istockphoto.com/Zheka-Boss

Нюанс – метод не обеспечивает полного извлечения полезных веществ, как заваривание в термосе или кастрюле. Дополнительный недостаток – отвар быстро остывает.

Подведём итог – если вы хотите получить максимально полезный напиток, рекомендуется заваривать шиповник в термосе или кастрюле. Если же для вас важны скорость и простота приготовления, можно воспользоваться чайником.

Пропорции ингредиентов

Для приготовления одной чашки напитка (330 мл) рекомендуется использовать от 5 до 10 г сушёных плодов или от 10 до 20 г (3-6 ягод) свежих плодов. Этого количества ягод достаточно для получения вкусного ягодного чая. Если вы любите более концентрированный напиток, можно увеличить количество плодов до 10.

Фото: istockphoto.com/Madeleine_Steinbach

Для заваривания шиповника рекомендуется использовать соотношение воды и ягод 1:10 или 1:15. Например, для заваривания 1 литра напитка необходимо взять 100 г сушёных плодов или 200 г свежих плодов и залить их 1 литром жидкости.

При заваривании в термосе или кастрюле можно использовать меньшее количество воды, так как напиток будет настаиваться в течение длительного времени.

При использовании чайника рекомендуется большее количество воды, чтобы напиток не получился слишком концентрированным. Заваривание необходимо выполнять только в чистой воде, но есть и те, кто предпочитает заливать ягоды горячим чёрным или зелёным чаем. Такое сочетание не снижает эффективность шиповника.

Температура и время настаивания

Окунать плоды непосредственно в кипяток не стоит. Лучше всего для приготовления напитка подходит вода температурой от 70 до 80 градусов Цельсия. Более высокая температура может привести к разрушению витамина C и других полезных веществ, содержащихся в плодах шиповника.

Не у всех на кухне есть специальный термометр, поэтому приходится ориентироваться «на глаз». Если от воды в чайнике начинает подниматься пар, то температура приближается к подходящей. При заваривании в термосе или кастрюле можно использовать воду более высокой температуры – ягоды будут находиться в жидкости долгое время и постепенно отдадут в неё все полезные вещества.

Оптимальное время настаивания составляет от 30 минут до 2 часов. Если вы хотите попробовать более крепкий и терпкий напиток, можно увеличить время настаивания до 3-4 часов. Если же вы предпочитаете более лёгкий и освежающий – сокращайте настаивание до 15-20 минут.

Подача и сочетание с другими ингредиентами

Напиток из шиповника можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде. Рекомендуется подавать его без добавления сахара, так как он обладает своим собственным, слегка кисловатым вкусом. Вместо сахара можно использовать мёд, варенье, фруктовый или ягодный сироп. Важно, что мёд следует добавлять в тёплый, но не горячий напиток, так как при высокой температуре мёд теряет свои полезные свойства.

Отвар шиповника прекрасно сочетается с другими ингредиентами, такими как мелисса, мята, лимон и другие. Добавление этих ингредиентов улучшает вкус и аромат напитка, а также делает его более полезным. В частности, мелисса обладает успокаивающим действием, мята освежает и тонизирует, а лимон придаёт напитку кислинку и богат витамином C.

Фото: istockphoto.com/photosimysia

Отвар шиповника не стоит сочетать с молоком. Витамин С, который содержится в напитке, приведёт к свёртыванию молока, и пить такой чай будет неприятно. Также не всегда следует добавлять в шиповник лимон. Отвар уже обогащён витамином С, а наличие цитрусовых увеличит его количество, что может быть противопоказано вашему организму.

Полезные советы для любителей шиповника

Шиповник обладает уникальными целебными свойствами, которые помогают укрепить иммунитет, повысить жизненный тонус и предотвратить развитие многих заболеваний.

Фото: istockphoto.com/agrobacter

Что нужно запомнить, чтобы готовить и пить его правильно:

для приготовления напитка из шиповника подходят как свежие, так и сушёные плоды;

перед приготовлением шиповник необходимо очистить, промыть и измельчить;

заваривать шиповник можно в термосе, кастрюле или чайнике;

средняя температура воды для заваривания – 70-80 градусов Цельсия;

рекомендованное время настаивания – от 30 минут до 2 часов;

напиток из шиповника можно подавать с мёдом, лимоном, мятой или другими добавками;

для максимального сохранения витаминов рекомендуется заваривать шиповник в термосе или кастрюле;

не рекомендуется кипятить шиповник, так как это может привести к разрушению витамина C;

для приготовления напитка лучше использовать очищенную воду.

Если вы приготовили большое количество отвара, готовый напиток из шиповника можно хранить в холодильнике не более двух дней. В летнее время без холодильника он может простоять 8-14 часов, после чего портятся вкус и запах.

Как хранить шиповник

Не забывайте и о том, что для извлечения максимальной пользы из ягод их важно правильно хранить.

Сушёные плоды держат в сухом, хорошо проветриваемом месте, попадание солнца на них недопустимо. Возможно хранение в стекле, тканевых или бумажных мешочках, а также в эмалированной посуде. В любом случае ягоды должны быть защищены не только от пыли, но и от посторонних запахов.

Если у вас есть свежие плоды, вымойте их и высушите. Помимо сушки, шиповник можно заморозить или сделать из него варенье. Замороженные ягоды теряют часть полезных веществ, но способны храниться в морозильной камере до 12 месяцев. При этом частые циклы замораживания и оттаивания недопустимы.

При приготовлении варенья или сиропа старайтесь максимально сократить время термической обработки, а также не добавляйте в состав большое количество сахара. Джемы следует хранить в холодильнике и периодически проверять их на доброкачественность.

Не стоит пить отвар постоянно, это может привести к переизбытку витамина С в организме, что чревато неблагоприятными последствиями и симптомами. Две-три чашки такого чая в неделю помогут поддержать иммунитет.