Что такое каникросс и как им заниматься? Гайд для самых спортивных хозяев и их собак

Если вы счастливый обладатель собаки и давно хотите разнообразить ваши ежедневные прогулки, стоит присмотреться к каникроссу, то есть к совместным пробежкам. Ниже расскажем об особенностях этого вида спорта, необходимой амуниции и о том, с чего начать тренировки и как добиться результатов.

О чём расскажем:

Что такое каникросс?

Каникросс – это совместный бег с собакой по пересечённой местности, где хозяин и животное соединены специальной упряжкой. Впереди всегда бежит собака, задавая темп бега, и тянет хозяина за собой – это главное отличие каникросса от других кинологических дисциплин.

Вид спорта был создан в Европе специально для тренировок ездовых пород собак, чтобы те не теряли форму в летний период. Каникросс – одна из самых простых дисциплин, среди ездового спорта в том числе.

Забег проводится исключительно на пересечённой местности, поэтому человеку потребуются удобные кроссовки и подходящая форма. Спорт отлично подходит начинающим, потому что нагрузку в каникроссе можно наращивать постепенно, в зависимости от своей подготовки.

Каникросс произошёл от зимнего ездового спорта – скиджоринга. Название дисциплины состоит из двух слов: латинского canis, что в переводе означает «собака», и английского cross – в переводе «бег». Первые тренировки по каникроссу начали проходить в конце XX века, а первое крупное соревнование состоялось в 2000 году. Именно тогда дисциплина и начала набирать популярность в России.

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Как начать тренировки по каникроссу?

Виктория Романовская ветеринарный врач, эксперт бренда Triol «Перед началом занятий важно подготовить собаку к физическим нагрузкам. Постепенно увеличивайте длительность и интенсивность пробежек. Обучите питомца базовым командам – «вперед», «стой», «направо», «налево». Это обеспечит безопасное передвижение на маршруте. Начинать лучше с ровных дорожек без крутых подъёмов и сложных поворотов. После пробежек обязательно проверяйте состояние лап и следите за питьевым режимом собаки, особенно в жаркую погоду. Если у животного есть проблемы с суставами или сердцем, перед началом тренировок стоит проконсультироваться с ветеринаром».

Также необходимо убедиться, что ваш питомец послушен: если он ходит рядом с вами, не отвлекаясь на посторонние раздражители, можете приступать к первым тренировкам. Каждый раз, выходя на прогулку, постепенно добавляйте небольшие пробежки. Вы поймёте, готов ли питомец к активным физическим нагрузкам. Вне зависимости от результата пробежки не забывайте поощрять любимца лакомством.

На первых порах вам не понадобится специальная экипировка, но, как только вы привыкнете к тренировкам и захотите заниматься на более профессиональном уровне, вам придётся купить необходимые приспособления.

Для человека:

удобная обувь и одежда;

пояс для бега, чтобы снять нагрузку на спину и минимизировать риск травм.

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Для собаки:

поводок-потяг — представляет собой гибкий шнур с амортизатором, длина которого варьируется в радиусе 1,5-2 м в растянутом состоянии;

комфортная специализированная шлейка.

Виктория Романовская ветеринарный врач «Обычные ошейники и прогулочные шлейки не подходят, так как могут повредить шею или грудную клетку животного».

Всегда берите на пробежку воду: для себя и своего любимца. Чтобы собаке было удобно пить, можно купить резиновую миску.

Следите за погодой: категорически запрещается заниматься каникроссом в жару. Не бегайте по асфальту: из-за жёсткой поверхности создаётся огромная нагрузка на опорно-двигательный аппарат пса, а при солнечной погоде он может обжечь лапы.

Щенков следует приучать к совместному бегу с 18 месяцев. Раньше этого возраста сильные физические нагрузки не рекомендуются ввиду хрупкости костей и суставов животных. В любом случае потребуется консультация ветеринара, чтобы исключить возможные ограничения для занятий спортом, в том числе каникроссом.

Лучшие породы собак для каникросса

Кинологи рекомендуют обратить внимание на рост собаки. По их мнению, для профессиональных занятий рост собаки в холке должен быть не менее 35 см.

Такса или любая другая собака с короткими лапами просто не сможет тянуть хозяина за собой, в отличие от ездовых пород. Но тем не менее на любительском уровне можно заниматься каникроссом с любой собакой.

Предпочтение отдаётся породам с развитыми лёгкими и крепкими костями. Для занятий каникроссом подходят: курцхаары, веймаранеры, грейхаунды, золотистые ретриверы, маламуты, овчарки, ризеншнауцеры, сибирские хаски, лабрадоры и другие. Одни породы будут идеальны для длинных дистанций, а другие – для коротких.

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Первые упражнения в каникроссе

Рекомендуется начинать первые упражнения после того, как питомец достигнет шестимесячного возраста. К этому моменту опорно-двигательный аппарат становится крепче. Имейте в виду, что занятия должны проходить в местности, где нет других людей и животных. Но на всякий случай не стоит забывать о безопасности: если вы приступаете к пробежкам в парке, надевайте на собаку намордник.

Всегда давайте питомцу понять, идёт он на обычную прогулку или на тренировку. Для этого рекомендуется пользоваться разными ошейниками. У хозяина должны быть ездовые шлейки, которые он будет использовать на протяжении всех тренировок.

Первая цель – научить питомца игнорировать посторонние раздражители: ими могут быть различные запахи, окружающие люди и животные. Питомец должен знать базовые команды: «Старт», «Вперёд», «Стоять», «Вправо», «Влево».

Кормить собаку во время тренировки нельзя. В противном случае она всегда будет поворачивать голову в вашу сторону и ждать одобрения. Лучше всего угощать любимца после окончания занятия.

Тренировки следует проводить не более четырёх раз в неделю. Для начала занятия должны представлять собой короткие дистанции, которые постепенно следует увеличивать. Для первого раза вполне достаточно 1-1,5 км. После того как темп человека и собаки выровнялся, увеличивайте его по нарастающей.

Параллельно привлекайте к занятиям других людей с питомцами. Можно прибегнуть к форумам, где вы без труда найдёте единомышленников. Главная цель совместных тренировок – научить собаку игнорировать всех, кто бежит рядом.

Фото: elenaleonova/istockphoto.com

Соревнования по каникроссу

После познания азов спортивной дисциплины и отработки техники можно принять участие в соревнованиях по каникроссу. Как правило, они отличаются протяжённостью маршрута и порядком старта.

Важно! К состязаниям допускаются только чипированные собаки – это главное условие.

Кроме этого, существует ряд правил:

нельзя бежать на одной линии с собакой или впереди неё — такое допускается лишь с целью распутывания амуниции или же когда питомец сбился с маршрута;

запрещено поощрять собаку лакомствами;

подгонять животное можно только голосовой командой или ускорением собственного темпа бега.

Протяжённость маршрута на соревнованиях варьируется от 1 до 8 км и зависит от возраста участников.

Порядок старта тоже всегда разнится. Спортсмены могут бежать парами, участвовать в эстафете или стартовать одновременно со всеми участниками. Победителем признаётся та пара, которая первой пересекла финишную черту.

В нашей стране регулярно проводится чемпионат страны по каникроссу, организатором которого является Федерация ездового спорта России. В этом забеге могут принять участие как взрослые, так и дети.

Самые травмоопасные и экстремальные соревнования по каникроссу проходят во Франции и называются «Тур де Франс». Забеги проходят по альпийским тропам, захватывая часть трассы, где проводятся знаменитые велогонки.