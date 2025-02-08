Для иммунитета и энергии: 3 блюда, богатые витамином А

Весной люди часто обращаются к врачу с жалобами на утомление, резь в глазах, сонливость днём и нарушение сна ночью. Эти симптомы могут быть связаны с недостатком витамина А. Поэтому стоит заранее заняться профилактикой и включить богатые веществом продукты в рацион.
Самые насыщенные витамином А пищевые источники — фрукты и овощи. Его много в зелени — шпинате и мангольде, в огородных овощах, например, моркови, кабачках, тыкве.
Хорошая новость для тех, кто занимается фитнесом и предпочитает плотной пище салаты и смузи: витамин А есть в экзотических фруктах — манго и папайе. Однако и у любителей традиционной кухни нет повода беспокоиться, поскольку в печени, яйцах, молоке, в растительном масле, особенно в пальмовом, нужный микроэлемент тоже есть.
«Расскажу, как собрать в одном блюде сразу несколько богатых витамином А ингредиентов».
Три рецепта блюд, богатых витамином А
Суп-пюре из моркови и тыквы с имбирём
Фото: istockphoto.com/SharafMaksumov
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 8
Калории: 42 ккал (если не добавлять сливки, то калорийность снизится примерно до 35 ккал на 100 г)
Белки: 1,6 г
Жиры: 2,2 г
Углеводы: 3,5 г
Ингредиенты:
- морковь — 400 г;
- тыква — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- свежий корень имбиря — 2 см;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- овощной или куриный бульон — 1 л;
- сливки 20-процентной жирности (по желанию) — 100 мл;
- куркума — 1/2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- семена тыквы и свежая зелень — для подачи.
Способ приготовления:
1. Очистите морковь, тыкву и лук. Нарежьте их кубиками. Измельчите имбирь и чеснок.
Фото: istockphoto.com/voltan1
2. Разогрейте в кастрюле оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок, имбирь и куркуму, обжаривайте ещё минуту, чтобы специи раскрыли аромат.
3. Добавьте в кастрюлю морковь и тыкву, перемешайте с обжаренным луком и специями, затем влейте бульон. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими.
4. Используйте блендер, чтобы сделать однородный суп-пюре. По желанию влейте сливки, прогрейте суп, но не кипятите.
5. Разлейте суп по тарелкам, украсьте семенами тыквы и зеленью.
Рагу из курицы с бататом и сладким перцем
Фото: istockphoto.com/Stanislav Ostranitsa
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 7
Калории: 30 ккал на 100 г
Белки: 0,7 г
Жиры: 1,1 г
Углеводы: 4,6 г
Ингредиенты:
- куриные бёдра без кости — 500 г;
- батат — 400 г;
- сладкий перец — 2 шт.;
- помидоры свежие или консервированные — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- куркума — 1 ч. л.;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- тимьян свежий или сушёный — 1 ч. л.;
- куриный бульон или вода — 200 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
1. Нарежьте куриные бёдра крупными кусками. Очистите и нарежьте батат кубиками, сладкий перец — полосками, лук и чеснок — мелкими кубиками.
Фото: Yagi-Studio
2. В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте оливковое масло. Обжаривайте кусочки курицы пять-семь минут до золотистой корочки. Переложите на тарелку.
3. В той же сковороде обжарьте лук и чеснок, пока не размягчатся. Добавьте в сковороду батат и сладкий перец, обжаривайте пять минут.
4. Переложите куски курицы в сковороду, добавьте помидоры, бульон, куркуму, паприку, тимьян, соль и перец. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут, пока батат не станет мягким.
5. Подавайте рагу горячим, посыпав свежей зеленью.
Манго-смузи с йогуртом и морковным соком
Фото: istockphoto.com/Ravsky
Время приготовления: 15 минут
Количество порций: 2
Калории: 22 ккал на 100 г
Белки: 1,0 г
Жиры: 0,4 г
Углеводы: 2,8 г
Ингредиенты:
- мякоть свежего или замороженного манго — 200 г;
- морковный сок свежевыжатый — 200 мл;
- натуральный йогурт — 150 г;
- мёд или кленовый сироп — 1–2 ч. л.;
- лёд — 4–6 кубиков;
- молотая корица — 1/8 ч. л.
Способ приготовления:
1. Очистите манго, отделите мякоть от косточки. Положите в блендер мякоть манго и лёд, влейте морковный сок, йогурт и мёд. Взбейте до однородной консистенции.
Фото: istockphoto.com/GMVozd
2. Разлейте смузи по стаканам, по желанию посыпьте корицей.