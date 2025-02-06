Сколько калорий сжигается при отжиманиях от пола? Отвечает тренер

Юрий Аверьянов фитнес-тренер сети DDX Fitness «Отжимания — это базовое многосоставное упражнение, включающее в работу в качестве основных мышц грудные, дельтовидные и разгибатели предплечий. Кроме этого, для придания стабильности телу дополнительно подключаются мышцы кора, спины, ягодиц и ног. Сегодня расскажу о том, сколько калорий будет сжигаться при выполнении отжиманий от пола».

О чём расскажем

Факторы, влияющие на количество сжигаемых калорий

Каждое движение нашего тела сопровождается расходом энергии, и отжимания не являются исключением. Многое зависит от стиля и техники: отжимания с колен будут отличаться расходом энергии от плиометрических с хлопком пропорционально сложности выполнения и величины задействования мышц в работу. Точно так же, как и ряд вспомогательных параметров в виде частоты сердцебиения, температуры тела, частоты дыхания.

На количество сжигаемых калорий при тренировках влияют следующие моменты.

Интенсивность. Чем быстрее и энергичнее вы выполняете отжимания, тем больше калорий вы сжигаете. Частота сердечных сокращений. Отжимания повышают частоту сердечных сокращений, что приводит к увеличению расхода калорий. Вес тела. Люди с большим весом тела сжигают больше калорий при выполнении упражнений. Уровень физической подготовки. Хорошо подготовленные люди могут выполнять больше повторений или подходов, что также приводит к большему расходу калорий.

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Сколько калорий сжигается при отжиманиях от пола?

Точное количество калорий, которое вы сжигаете при отжиманиях, сложно определить, так как оно зависит от множества факторов. Если мы рассматриваем классические отжимания с мысков, в зависимости от интенсивности выполнения (скорость, отдых между подходами, количество оставшихся повторений до полного утомления) будет меняться и количество затрачиваемых калорий.

Для среднестатистического человека 10 отжиманий с низкой интенсивностью выполнения требует 3 ккал, а высокая интенсивность требует уже 6 ккал. Цифры небольшие, но могут меняться в зависимости от веса и техники выполнения.

Например, человек весом 70 кг может сжечь около 10-15 ккал за минуту выполнения отжиманий. Это означает, что за 30 минут выполнения отжиманий он может сжечь примерно 30-45 ккал. Однако эти цифры являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Таким образом, за 15 минут в среднем можно сжечь около 120 ккал.

Если сравнивать отжимания с иными видами физической активности, наибольшие показатели покажет кардиоработа высокой интенсивности, в особенности бег, катание на лыжах и плавание. В зависимости от веса и интенсивности значения могут доходить до 1000 ккал и выше.

Использование отжиманий необходимо в первую очередь для здоровья плечевых суставов и сохранения мышечного компонента тела, а использование в качестве источника дополнительного расхода энергии обычно совмещено с другими упражнениями в высокоинтенсивной круговой тренировке с минимальным отдыхом. Высокий пульс и активное включение больших групп мышц сжигает вполне сопоставимое с кардионагрузкой значение расхода калорий.

Отжимания являются отличным способом укрепить тело и улучшить здоровье опорно-двигательного аппарата. В качестве расхода энергии вместе с другими упражнениями могут стать альтернативой бегу или езде на велосипеде.