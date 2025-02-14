50 цитат о любви, которые трогают до слёз

Писатели и философы, актёры и музыканты — все пытались осмыслить это чувство. К каким же выводам они пришли?

Мечты о сильной и взаимной любви — это то, что, пожалуй, объединяет каждого из нас. С юности мы идём по жизни с надеждой найти человека, с которым сможем насладиться радостями и преодолеть все невзгоды, встречающиеся на пути. Порой кажется, что среди миллионов людей встретить того самого практически невозможно, однако, когда это происходит, на душе сразу наступает весна.

В честь 14 февраля, Дня святого Валентина, мы сделали подборку из 50 красивых цитат про любовь. Имена их авторов хорошо знакомы каждому — это известные прозаики, поэты, актёры и философы. Все они попытались ярко и воодушевляюще описать, что же такое настоящая любовь, и дать инструкцию о том, где её искать.

Цитаты писателей и поэтов о любви

Любовь часто становилась источником вдохновения для известных авторов. Это чувство легло в основу сотен произведений, ставших мировой классикой. Даже сейчас, в XXI веке, мы ищем в них ответы на вечные вопросы, которые возникают, когда речь заходит о любви. Вот что разные писатели и поэты говорили об этом прекрасном чувстве.

Человек, которому вы нужны, всегда найдёт способ быть рядом.

Михаил Лермонтов

Тот, кто никогда не искал ни дружбы, ни любви, в тысячу раз беднее того, кто оба эти чувства утратил.

Жан Поль

Так ведь и бывает, что дружба мужчины и женщины выкристаллизовывается в спокойную зрелую любовь, высшую свою форму.

Сафарли Эльчин

Любовь — как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во всё наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца.

Виктор Гюго

Виктор Гюго Фото: Pictore/istock.com

Любовь и дружба — взаимное эхо: они дают столько, сколько берут.

Александр Герцен

Любовь — это купание, нужно либо нырять с головой, либо вообще не лезть в воду. Если будешь слоняться вдоль берега по колено в воде, то тебя только обдаст брызгами, и ты будешь мёрзнуть и злиться.

Сергей Есенин

Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен.

Антуан де Сент-Экзюпери

Человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком долго. Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда становится скучно. А другой остаётся ни с чем. Застынет и чего-то ждёт… Ждёт, как безумный…

Эрих Мария Ремарк

Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

Михаил Булгаков, роман «Мастер и Маргарита»

У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. Стало быть, в этом счастье…

Лев Толстой

Лев Толстой Фото: 1970s/istock.com

Любовь не знает логики, она выше разума. Любовь пребывает на вершинах, над дoлинами разума. Это существованье возвышенное, венец бытия, и редкому человеку она даётся.

Джек Лондон

Любовь подобна лихорадке, она возникает и проходит независимо от вашей воли.

Стендаль

В любви равно участвуют и душа и тело; в противном случае любовь неполна: мы не духи и не звери.

Иван Гончаров

Цитаты о любви из фильмов

В кино любовь приобретает особую форму, превращаясь в источник вдохновения для режиссёров и сценаристов. В итоге получаются незабываемые и трогательные истории об отношениях, которые разлетаются на цитаты. В фильмах, построенных на темах любви, кинодеятели запечатлевают моменты нежности, страсти и боли. Режиссёры очень чётко используют всю палитру эмоций, которые переживает человек, испытывающий чувство к другому.

Эти цитаты из известных картин могут быть прекрасным напоминанием о том, что нередко именно любовь становится главным утешением в самые трудные времена, и о том, что порой она превращается в серьёзное испытание на прочность.

Величайшее из всего, чему ты можешь научиться в этом мире — любить и быть любимым.

Фильм «Мулен Руж!» (2001), режиссёр Баз Лурман

Люди влюбляются, люди хотят принадлежать друг другу, потому что это единственный шанс стать счастливыми. Ты называешь себя свободной, дикой. И ты так боишься, что кто-то посадит тебя в клетку.

Фильм «Завтрак у Тиффани» (1961), режиссёр Блейк Эдвардс

Фото: Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Когда любишь, простить можно всё… Кроме одного — когда тебя перестают любить.

Фильм «Небо. Самолёт. Девушка» (2002), режиссёр Вера Сторожева

Я думаю так, Пеппи: если женщина что-то просит, то ей надо непременно дать. Иначе она возьмёт сама!

Фильм «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), режиссёр Алла Сурикова

Для чувства любви не существует цены — только жизнь одна.

Фильм «Юнона и Авось» (1983), режиссёр Марк Захаров

Любовь — одержимость человеком, в котором твоя жизнь. Без любви жизнь теряет всякий смысл. Пройти отмеренное и ни в кого не влюбиться — это значит не жить вовсе.

«Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998), режиссёр Мартин Брест

Любовь — это не спринт. Это марафон. Безжалостная погоня, которая заканчивается тогда, когда она упадёт в твои объятья. Или брызнет в тебя из газового баллончика.

Сериал «Теория большого взрыва» (2007-2019), создатели Чак Лорри и Билл Прэди

Фото: Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Я пришёл сюда сегодня вечером, потому что, когда ты понимаешь, что хочешь провести остаток своей жизни с кем-то, ты хочешь, чтобы остаток твоей жизни начался как можно скорее.

Фильм «Когда Гарри встретил Салли» (1989), режиссёр Роб Райнер

Дороже вас у меня вот уже несколько дней никого нет.

Фильм «Служебный роман» (1977), режиссёр Эльдар Рязанов

Может быть, любовь — это нечто большее, что мы не в силах пока осознать. Может быть, это свидетельство чего-то… артефакт какого-то другого измерения, которое мы не в состоянии постичь. И меня тянет через всю Вселенную к человеку, которого я не видела 10 лет и который, возможно, уже мёртв.

«Интерстеллар» (2014), режиссёр Кристофер Нолан

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Цитаты современных артистов о любви

Актёрам по долгу службы приходится чаще остальных переживать эмоции, которые дарит любовь. Разумеется, максимально натурально сыграть это чувство не дано даже самому талантливому артисту. Впрочем, опыт, пережитый на экране, позволяет делать определённые выводы и переносить их на реальную жизнь. Эти высказывания актёров и актрис о любви особенно откликаются в душе.

Женщина — это отражение мужчины. Если любить её до безумства, она станет той, о которой мужчина мечтает.

Брэд Питт

Брэд Питт Фото: Corbis/Corbis via Getty Images

Большая любовь, очевидно, заключается в доверии, в радости друг от друга, в уважении личной жизни друг друга и в уважении профессионального выбора.

Джонни Депп

Не ищите любви, ищите того, кто принесёт вам счастье. Рано или поздно это счастье превратится в любовь.

Меган Фокс

Анджелина Джоли Фото: Corbis/Corbis via Getty Images

Когда кто-то любит тебя и когда ты делаешь кого-то счастливым, вдруг начинаешь чувствовать себя самым красивым человеком в мире.

Анджелина Джоли

Любовь похожа на садоводство… Я научился сосредотачиваться на том, чтобы помочь тебе расцвести и стать той, кем ты хотела… Вместо того чтобы требовать быть той, в которой нуждается моё хрупкое эго, я рад быть мужчиной твоей мечты. Это делает меня счастливым. Я узнал, что любовь — это умение слышать. Любовь — это самоотдача. Любовь — это свобода.

Уилл Смит

Многие люди хотят поехать с вами в лимузине, но вам нужен кто-то, кто поедет с вами на автобусе, когда лимузин сломается.

Скарлетт Йохансон

Поцелуй не должен появляться из губ, он должен появляться из сердца.

Джастин Тимберлейк

Я не думаю, что научить мужчину быть мужчиной может кто-либо, кроме женщины. Ты учишься быть им, открывая для себя их потребности.

Райан Гослинг

Райана Гослинг Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Цитаты музыкантов о любви

Музыка — один из самых романтичных способов признаться в чувствах. Известные исполнители пытаются в своих песнях раскрыть истинную природу любви и показать, что именно она двигает мир вперёд. Цитаты музыкантов вдохновляют на то, чтобы как можно чаще говорить своей половинке о чувствах.

Есть такая форма любви: разговаривать с кем-то, с кем у тебя нет ничего общего, и всё ещё быть в восторге от этого человека.

Дэвид Бирн

Знаешь, что такое любовь? Может быть, это ловушка, которую расставляет природа? Нет, не хочу верить, что это ловушка и что природа нам дала сексуальное влечение только для своих целей…

Адриано Челентано

Любовь — это цветок, которому нужно позволить вырасти.

Джон Леннон

Вы можете иметь в жизни всё и при этом оставаться самым одиноким человеком. И это самый горький вид одиночества. Успех принёс мне всемирное поклонение и миллионы фунтов стерлингов. Но всё это не дало мне обладать тем, в чём все мы нуждаемся: любовь, постоянные отношения.

Фредди Меркьюри

Любовь — это особое слово, я использую его только в тех случаях, когда реально это чувствую. Если произносить какое-то слово слишком часто, оно обесценивается.

Рэй Чарльз

Дорога — вот, что нужно двум влюблённым людям.

Принс

Это как смотреть на розу. Роза — это роза. Она красивая. Но это не значит, что её надо обязательно сорвать и нацепить себе на лацкан.

Би Би Кинг

Би Би Кинг Фото: Astrid Stawiarz/Getty Images

Цитаты философов о любви

Во все времена люди пытались разгадать природу этого по-настоящему волшебного чувства. Для наших предков любовь была сродни чудесному лекарству, которое способно подарить человеку мотивацию и вдохновение даже в самой тяжёлой ситуации.

Все философы, начиная с Аристотеля и заканчивая Фридрихом Ницше, сходились в том, что любовь — это нечто неземное, однако способное сделать наше существование на этой планете хотя бы капельку лучше.

Влечение душ превращается в дружбу, влечение ума превращается в уважение, влечение тел превращается в страсть. И только всё вместе может превратиться в любовь.

Конфуций

Статуя Конфуция Фото: XiXinXing/istock.com

Одно слово освобождает нас от всей тяжести и боли жизни. Это слово — любовь.

Софокл

Почему мы не влюбляемся каждый месяц в кого-то нового? Потому что при расставании нам каждый раз пришлось бы лишаться частицы собственного сердца.

Зигмунд Фрейд

Когда вы любимы, это придаёт вам силы. Когда вы любите, это придаёт вам смелость.

Лао-Цзы

Не моли о любви, безнадёжно любя, Не броди под окном у неверной, скорбя. Словно нищие дервиши, будь независимым — Может статься, тогда и полюбят тебя.

Омар Хайям

Любовь — это теорема, которую необходимо каждый день доказывать.

Аристотель

Статуя Аристотеля Фото: sneska/istock.com

Быть любимым больше всего на свете беспредельной посменной любовью — высшее наслаждение, какое только может испытать человек на земле.

Сёрен Кьеркегор

Прикосновение любви способно каждого сделать поэтом.

Платон

Любить — значит желать другому того, что считаешь за благо, и желать притом не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по возможности доставить ему это благо.

Аристотель

Причина несчастных браков — недостаток дружбы, а не недостаток любви.

Фридрих Ницше

Любовь не имеет ничего общего с полным обладанием. Её высшее проявление — предоставлять свободу в правильном понимании этого слова.

Жан-Поль Сартр

Можно закрыть глаза на то, что видишь. Но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.

Фридрих Ницше

Фридрих Ницше Фото: clu/istock.com

Кажется, в одном только слове «любовь» кроется всё лучшее и самое светлое, что может существовать в любом человеке. Какими бы разными и далёкими друг от друга мы ни были, нас всех объединяет одно – искренняя и страстная жажда любить.

Вдохновляться красивыми историями о прекрасном взаимном чувстве можно бесконечно. На теме любви строится внушительный пласт мировой литературы, кинематограф, да и в принципе нередко все мы совершаем какие-либо поступки, оказываясь во власти невероятного вовлечения и стремления быть рядом с объектом своего восхищения.

К счастью, история знает много случаев, когда истинная любовь побеждает зло и дарит человеку надежду на счастье. Вспомнить хотя бы мифы древней Греции, сказки, на которых рос каждый из нас, песни современных исполнителей – все они доказывают, что если в сердце живёт любовь, то для человека не существует слова «невозможно».