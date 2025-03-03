Что подарить коллегам на 8 Марта: 200 идей — на любой вкус и бюджет

8 Марта — день, когда хочется уделить внимание и подарить немного тепла каждой девушке на планете. На Международный женский день важно поздравить не только самых близких, но ещё и тех дам, которые бок о бок трудятся с вами в одном коллективе и делают серые будни более яркими и насыщенными. Мы составили подборку подарков, которые помогут порадовать коллег по работе и наполнить общее пространство позитивом и хорошим настроением.

Когда выбираете презенты, важно соблюдать несколько правил. Во-первых, необходимо определиться с бюджетом, который мужская часть коллектива готова выделить на покупку. Стоит строго обозначить рамки и спланировать траты. Во-вторых, если речь идёт о нескольких девушках, то нужно соблюдать принцип универсальности и вручить подарки, которые будут актуальны для каждой. Персонализированные сюрпризы уместны в небольших коллективах.

Популярные идеи подарков

1. Цветы

Трудно себе даже представить Международный женский день без цветов. Универсальный вариант — тюльпаны. Конечно, здорово, если имеется возможность подарить каждой коллеге большой букет, но даже несколько цветов поднимут настроение любой женщине.

2. Канцелярские принадлежности

В офисе как нигде актуальны стильные блокноты, хорошие ручки и прочие рабочие атрибуты. Старайтесь отдавать предпочтение наборам качественных канцелярских принадлежностей, отличающимся не только красотой, но и практичностью. К примеру, подставка для телефона или вечный календарь, который можно расположить на рабочем столе, станут отличным дополнением офисного интерьера.

3. Подарочные сертификаты

Сертификаты по праву можно назвать одним из наиболее практичных презентов. Их главная прелесть заключается в том, что человек, получивший такой подарок, может самостоятельно решить, как потратить деньги и приобрести что-то действительно полезное и нужное для себя. Сейчас практически каждый крупный магазин предлагает к покупке сертификаты. Когда выбираете их для женщин, лучше всего ориентироваться на сферу косметики или домашнего декора.

Фото: Ольга Носова/istock.com

4. Чай или кофе

Согласитесь, когда речь заходит об идеальном начале дня, практически каждый скажет, что не представляет своё утро без чашечки горячего напитка. Это особенно актуально среди офисных сотрудников. В качестве презента на 8 Марта можно преподнести коллегам хороший кофе или чай в красивой упаковке. Отличным дополнением станут конфеты ручной работы или другие десерты с приятными пожеланиями в виде декора.

Индивидуальные подарки

5. Термокружка или бутылка для воды

Приятно получать подарок, когда знаешь, что он выбирался на основании твоих вкусов. Самый простой способ порадовать коллег – подготовить для каждой персонализированный презент. Это может быть термокружка любимого цвета женщины (присмотритесь, порой достаточно чуть более внимательно понаблюдать за окружающими, чтобы узнать их вкусы) или спортивная бутылка для воды, которая пригодится девушке, регулярно посещающей тренировки.

6. Косметический набор

В случае если принято решение преподнести коллегам косметические подарки, лучше всего делать выбор в пользу более универсальных средств. Обратите внимание на мыло ручной работы, небольшие, но симпатичные кремы для рук или маски для лица. Всё это можно составить в набор, поместив в красивую упаковку.

Фото: FreshSplash/istock.com

7. Сертификат на впечатление

Можно порадовать коллег, подарив им возможность пережить незабываемые эмоции. Для этого существуют сертификаты на впечатления. Вручите коллегам приглашения на кулинарный мастер-класс или на массаж в спа-салоне. Второй, к слову, действительно актуален, когда находишься в постоянном движении и режиме многозадачности, порой забывая отдохнуть.

8. Персонализированный чехол для смартфона

Даже такую мелочь можно сделать индивидуальной и уникальной. Подготовьте для коллег именные чехлы для гаджетов, которые станут стильным дополнением любого образа и одновременно будут функциональными.

9. Раскраски-антистресс

В век, когда стресса в жизни порой становится всё больше, мандала-раскраски — отличная возможность для того, чтобы на время забыть о будничных заботах и погрузиться в рефлексию. Не забудьте преподнести дамам ещё и цветные карандаши или фломастеры.

Подарки для поднятия командного духа

10. Настольные игры

Настольные игры — классный способ для того, чтобы повысить командный дух и хорошо провести время вместе. Если среди ваших коллег несколько женщин, подарите каждой разные игры, за которыми можно будет собираться всем коллективом. Старайтесь выбирать не слишком громоздкие наборы, удобные для транспортировки.

11. Портативная колонка

Если рабочий режим и атмосфера позволяют, то можно подарить коллегам небольшую портативную колонку. Этот гаджет позволит создать в офисе ещё более вдохновляющую и яркую атмосферу. К тому же испытать колонку получится сразу же, устроив для дам небольшой праздник после работы или во время обеденного перерыва.

12. Вечеринка-сюрприз

По возможности стоит выделить время для того, чтобы организовать для женской части коллектива праздник. Можно заказать прямо в офис корзины с угощениями: сладостями, фруктами и другими вкусностями. В процессе каждый мужчина должен сказать хотя бы несколько приятных слов коллегам. Отличный вариант – пригласить девушек в боулинг, на групповой мастер-класс или в караоке.

Фото: AlmanZ/istock.com

13. Альбомы с совместными фотографиями

Если ваш коллектив может похвастаться сплочённостью, то 8 Марта — ещё один повод для того чтобы вспомнить все классные и яркие моменты, пережитые вместе. Подготовьте для дам тематические альбомы, наполненные фотографиями и трогательными пожеланиями. Такой подарок точно запомнится надолго, а спустя много лет будет прекрасным символом вашей крепкой дружбы и партнёрства.

14. Подписка на доставку кофе

В офисе ароматный кофе особенно актуален. Обратитесь в одну из кофеен города, чтобы оформить месячную подписку на доставку горячего напитка в ваш офис. Так каждый день ваших коллег будет начинаться с чашечки терпкого американо или нежного рафа.

15. Книги с благодарностями

Пускай каждый мужчина в коллективе напишет слова благодарности и дружеского признания всем женщинам-коллегам. Для этого стоит приобрести красивый блокнот, который будет храниться в офисе и со временем станет пополняться записями.

Стереотипы и банальность – главное, чего стоит избегать при выборе подарка для коллег на 8 Марта. Важно понимать что презент должен быть уместным и не задеть ни одну женщину. В этот день лучше забыть о пускай даже смешных, но обидных и некрасивых шутках. Некорректно будет преподнести подарок с двойным дном (например, презент с интимным намёком). В этот прекрасный весенний праздник каждая женщина должна чувствовать себя королевой и получить от коллег по-настоящему приятный знак внимания.

Упaкoвкa подарка тоже имеет немаловажное значение. Она должна быть в первую очередь аккуратной. Достаточно приобрести красивые пакеты или специальную бумагу. Когда речь заходит о том, как преподнести презенты коллегам, то стоит всего лишь подключить фантазию. Самый простой вариант — собрать девушек во время обеденного перерыва или попросить их ненадолго остаться после работы. Важно, чтобы каждый сказал дамам хотя бы несколько приятных слов.

А что ещё?

Для уюта и комфорта

1. Плед с рукавами

2. Электрическая грелка

3. Ароматическая свеча с натуральными маслами

4. Подушка для путешествий

5. Набор для домашнего спа

6. Тапочки с подогревом

7. Набор благовоний и подставка для них

8. Подставка для книг

9. Уютный шарф

10. Подушка с наполнителем из гречневой лузги

11. Массажёр для головы

12. Ночник с регулируемой яркостью

Фото: Peter Carruthers/istock.com

Для здоровья и красоты

13. Фитнес-браслет

14. Мини-тренажёр для офиса

15. Набор для ухода за волосами

16. Электрическая зубная щётка

17. Сертификат на групповые тренировки по йоге

18. Массажный ролик для лица

19. Набор для маникюра

20. Спортивная бутылка с фильтром

21. Набор органической косметики

22. Соль для ванн с эфирными маслами

23. Компактный массажёр для рук

24. Сертификат в салон красоты

Для дома и интерьера

25. Настенные часы с оригинальным дизайном

26. Декоративная ваза

27. Набор для выращивания растений

28. Декоративные подушки

29. Мини-увлажнитель воздуха

30. Картина или постер с мотивирующей цитатой

31. Небольшой коврик с оригинальным принтом

32. Декоративные свечи с приятным ароматом

33. Ловец снов

34. Подставка для украшений

35. LED-свеча

36. Мини-сад в вазе

Для кухни

37. Электрическая кофемолка

38. Набор специй в красивой упаковке

39. Кухонные перчатки и прихватки

40. Формы для выпечки

41. Набор для фондю

42. Капучинатор

43. Деревянная доска для резки с персональным дизайном

44. Набор для приготовления суши

45. Подставки под горячее

46. Набор бокалов для вина

47. Электрическая мельница для специй

48. Стильная кружка с подогревом

Фото: I_wave/istock.com

Для путешествий и отдыха

49. Дорожный органайзер для чемодана

50. Портативное зарядное устройство

51. Набор для пикника

52. Дорожный плед

53. Маска для сна с охлаждающим эффектом

54. Складная бутылка для воды

55. Портативный вентилятор

56. Трэвел-набор косметики

57. Водонепроницаемый чехол для документов

58. Компас с необычным дизайном

59. Портативный фильтр для воды

60. Коврик для пикника

Для творчества и хобби

61. Набор для рисования по номерам

62. Пазл с уникальным изображением

63. Набор для вышивания

64. Книга по истории искусства

65. Мастер-класс по созданию украшений

66. Онлайн-курс по интересующей теме

67. Урок мыловарения

68. Набор для скрапбукинга

69. Набор для создания свечей

70. Мандала-раскраска и цветные карандаши

71. Мастер-класс по лепке глиной

72. Урок флористики

Технологии и гаджеты

73. Подставка для ноутбука с охлаждением

74. Беспроводная зарядка

75. Умная настольная лампа

76. Органайзер для проводов

77. Анатомическая компьютерная мышь

78. Чехол для ноутбука с инициалами

79. Умный будильник

80. Кожаный органайзер для документов

81. Светодиодная лента для рабочего стола

82. Коврик для мыши с необычным дизайном

83. Качественная гарнитура

84. Набор для ухода за техникой

Фото: VioletaStoimenova/istock.com

Стиль и мода

85. Шёлковый платок

86. Удобный шоппер для покупок

87. Браслет с гравировкой

88. Дизайнерская брошь

89. Кошелёк из натуральной кожи

90. Маленький зонт для дамской сумочки

91. Сертификат на консультацию со стилистом

92. Набор для ухода за обувью

93. Кожаная сумка для ноутбука

94. Шарф из кашемира

95. Органайзер для сумки

Для кулинаров и гурманов

96. Приглашение на гастрономический ужин от шефа

97. Дегустационный сет сыров

98. Портативная вафельница

99. Набор для приготовления коктейлей

100. Корзина с экзотическими фруктами

101. Набор для приготовления горячего шоколада

102. Набор сиропов для кофе

103. Кулинарная книга

104. Мастер-класс по приготовлению зефира

105. Мини-гриль

106. Автоматический штопор

107. Онлайн-курс по приготовлению необычных блюд

108. Сертификат в магазин товаров для кухни и кулинарии

Для вдохновения и саморазвития

109. Онлайн-курс по ораторскому искусству

110. Планер с мотивационными цитатами

111. Дневник благодарности

112. Метафорические карты

113. Шар-оракул

114. Набор для медитации и расслабления

115. Групповые занятия иностранным языком с преподавателем

116. Сертификат на онлайн-консультацию с психологом

117. Ежедневник с персональным дизайном

118. Подписка на приложение для медитации

119. Дневник настроения

120. Набор для создания карты желаний

Фото: FreshSplash/istock.com

Для развлечений и отдыха

121. Подписка на пользование онлайн-кинотеатром

122. Беспроводной микрофон для караоке

123. Портативный проектор

124. Набор для барбекю

125. Домашний планетарий

126. Подписка на сервис с аудиокнигами

127. Небольшой конструктор

128. Гамак для офиса

129. Головоломка

130. Сертификат в магазин товаров для туризма и спорта

131. Настольный теннис для офиса

Для заботы о себе

132. Массажный коврик для ног

133. Маска для сна с охлаждающим эффектом

134. Массажёр для головы

135. Игрушка-антистресс

136. Будильник с имитацией рассвета

137. Одеяло с утяжелением

138. Массажная ванночка для ног

139. Набор для ухода за кожей

140. Электрическая расчёчка

141. Грелка для шеи и плеч

142. Набор для ароматерапии с эфирными маслами

143. Щётка для сухого массажа

144. Набор для массажа гуаша

145. Органайзер для косметики

146. LED-маска

Фото: Dmytro Buianskyi/istock.com

147. Дорожный утюг

148. Набор для организации хранения в рабочем столе

149. Сеанс в капсуле полного расслабления

150. Органайзер для обуви

151. Массажное кресло в офис

152. Полезные сладости

153. Подписка на женский клуб

154. Набор для сауны

155. Умный браслет для сна

156. Сет для приготовления полезных смузи

Для автоледи

157. Органайзер для багажника

158. Чехол для руля

159. Сертификат на автомойку

160. Автомобильный увлажнитель воздуха

161. Портативный пылесос

162. Вешалка для одежды

163. Термокружка с подогревом

164. Набор для ухода за автомобилем

165. Забавная подушка на заднее сиденье

167. Портативная кофемашина

168. Брендовые аксессуары

169. Ароматизатор в салон

170. Автомобильный держатель для смартфона

Фото: sankai/istock.com

Необычные подарки

171. Онлайн-курс по программированию или дизайну

172. Набор для выращивания микрозелени

173. Мини-утюжок для волос

174. Экоблокнот из переработанной бумаги

175. Компас в оригинальном дизайне

176. Палки для скандинавской ходьбы

177. Футболка с персональным дизайном

178. Акваборд

179. Бамбуковая посуда

180. Многоразовые мешочки для овощей и фруктов

181. Мастер-класс по приготовлению кофе

182. Настольная книга цитат великих мыслителей

183. Набор сладостей со всего мира

184. Картина из эпоксидный смолы

185. Звуковая медитация или ASMR-набор