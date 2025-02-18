Чтобы точно не прогадать с сюрпризом.

Что подарить папе на 23 февраля? 200 идей на любой вкус и бюджет

В России День защитника Отечества уже давно считается праздником, когда поздравляют всех мужчин. А почему бы и нет? Этот день даёт возможность лишний раз порадовать самых близких и значимых мужчин в нашей жизни.

Главное правило при выборе подарка любому человеку – учесть предпочтения получателя. Часто наши вторые половинки, друзья и коллеги вскользь проговаривают о своих желаниях. Но папы любят замалчивать или упоминать только о практичных вещах.

Если и вам в голову приходят только идеи необходимых презентов, спешим упростить задачу. Итак, что подарить папе? В этой подборке мы собрали идеи, которые точно не оставят никого равнодушным. Забирайте себе на заметку и адаптируйте их под предпочтения вашего папы.

Фото: Vasil Dimitrov / istockphoto.com

О чём расскажем:

Классические подарки

1. Одежда

Можно выбрать классическую однотонную рубашку или уютную домашнюю одежду. Например, мягкие брюки, тёплый свитер или комфортный халат. Такой подарок добавит удобства, уюта в повседневную жизнь и станет ежедневным напоминанием о вашей заботе.

2. Парфюм

Если папа любит различные ароматы, тогда парфюм – идеальный вариант подарка. Здесь главное – правильно его подобрать. Узнайте, какие ноты будут предпочтительнее, чтобы не ошибиться с выбором. В магазине попросите помощи у консультанта. Так ориентироваться будет намного легче.

3. Бритвенный набор

Функциональный и необходимый подарок для комфортного ухода. Желательно собрать набор самим, добавив в него всё необходимое для качественного бритья: станок, лезвия, пену или гель.

4. Чашка

Оригинальный и памятный подарок, который будет радовать папу ежедневно. Чашка с индивидуальной гравировкой, тематическим дизайном или минималистичным оформлением станет приятным дополнением к утреннему кофе или чаю.

5. Чехол для смартфона

Стильный и полезный аксессуар, который защитит телефон во время возможных падений. Можно выбрать классическую кожаную модель, вариант с персональной гравировкой или современный эргономичный дизайн.

Фото: Halfpoint / istockphoto.com

Креативные подарки

6. Тематический набор

Отличный вариант подарка для папы, у которого есть любимое хобби. Если он увлекается рыбалкой, можно собрать комплект снастей, удобное кресло и качественный термос. Автолюбителю подойдут набор для ухода за машиной и органайзер в багажник.

7. Подарочный сертификат

Один из лучших вариантов, чтобы подарить яркие эмоции и впечатления. Полёт на воздушном шаре, картинг, мастер-класс по вождению спортивного автомобиля или посещение массажа – выберите вариант, который больше всего понравится папе.

8. Украшение с гравировкой

Это персонализированный подарок с особым смыслом, который вы сами закладываете. Гравировку можно сделать на браслете, запонках или кольце. Такое украшение точно станет уникальным и значимым для папы.

9. Подарок своими руками

На День защитника Отечества здорово подарить душевный презент. Подарок своими руками как раз покажет ваше внимание и заботу. Это может быть семейный альбом, видеоролик с воспоминаниями, вязаный предмет гардероба или аксессуар для дома.

10. Обучающий курс

Учиться важно в любом возрасте. А курсы – отличная возможность получить новые навыки, особенно если папа всегда о чём-то мечтал, но откладывал. Это может быть обучение в сфере увлечений (кулинария, рыбалка или спорт), профессиональный курс или мастер-класс по интересующей тематике.

Подарки для активного отдыха

11. Экипировка для путешествий

Если ваш отец обожает активный отдых и путешествия, то такой подарок он наверняка оценит. Что можно выбрать? Термобельё, мембранную куртку, солнцезащитные очки или сертификат в магазин экипировки.

12. Набор для кемпинга

Выезды за город – это всегда приятно. Важно иногда отдохнуть душой, телом и головой. А чтобы это время прошло ещё лучше, можно обзавестись специальным набором для кемпинга. Что в него может входить? Складные стулья, маленький стол, гамак и портативная солнечная панель для зарядки телефона.

13. Спортивный инвентарь

Для спортивного папы предлагаем присмотреться к инвентарю для поддержания физической формы: гири, гантели, тренажёр для кистей, эспандеры или боксёрская груша. Это отличные варианты для занятий как дома, так и на свежем воздухе.

14. Рюкзак

Удобный и практичный аксессуар, который точно пригодится. Как же выбрать презент? Подумайте о стиле жизни папы. Например, городской подойдёт для повседневных дел или походов в спортзал, а туристический с анатомической спинкой – для путешествий.

15. Экшн-камера

Подарок для папы, который любит снимать свои приключения. Важно выбирать модель с хорошим разрешением, защитой от влаги и ударов, а также удобными креплениями для активного использования.

Фото: Giselleflissak / istockphoto.com

Эмоциональные подарки

16. Фотокнига

Что может быть лучше истории жизни, собранной в один альбом? В него можно включить фотографии разных возрастов, памятные даты и тёплые пожелания. Такой подарок точно растрогает папу, а рассматривать альбом захочется снова и снова.

17. Картина

Это может быть совместный портрет семьи или же только изображение папы. Также можно рассмотреть вариант с пейзажем. Важно, чтобы он был связан с особыми воспоминаниями. Например, картина, напоминающая о детстве, станет очень милым и трогательным подарком.

18. Семейный отдых

Это один из самых ценных презентов, ведь ничто не заменит времени, проведённого вместе с семьёй. Поездка на природу, в загородный дом, туристический тур или даже уютные выходные в кафе – главное, чтобы рядом были все близкие.

19. Праздничный ужин

Предлагаем организовать особенный вечер, наполненный заботой и вниманием. Это может быть домашний ужин с любимыми блюдами папы. Постарайтесь создать тёплую атмосферу и вспомнить приятные моменты, пообщаться и обменяться душевным теплом. Такой подарок на 23 февраля точно запомнится.

20. Генеалогическое древо

Уникальный подарок, который помогает сохранить историю семьи. Его можно заказать у компаний или создать самостоятельно. Для этого нужно собрать всю необходимую информацию у родственников и изучить архивные записи. А далее – оформить семейное древо.

А что ещё?

Гаджеты и электроника

21. Смарт-часы

22. Беспроводные наушники

23. Электронная книга

24. Зарядное устройство на солнечных батареях

25. Умная колонка

26. Портативный проектор

27. Геймерская мышь

28. Внешний аккумулятор

29. Магнитный держатель для телефона в автомобиль

30. Bluetooth-ресивер

31. Робот-пылесос

32. Очки виртуальной реальности

33. Цифровая фоторамка

34. Игровая консоль

35. Умный термостат

Инструменты и техника

36. Мультитул

37. Электроотвёртка

38. Набор инструментов

39. Лазерный уровень

40. Мини-дрель

41. Паяльная станция

42. Электролобзик

43. Мультиметр

44. Набор для резьбы по дереву

45. Переносной компрессор

46. Электрическая точилка для ножей

47. Ультразвуковая мойка

48. Беспроводная шлифмашина

49. Угловая шлифовальная машина

50. Ручной фонарь высокой мощности

Фото: milanvirijevic / istockphoto.com

Автомобильные аксессуары

51. Видеорегистратор

52. Автомобильный пылесос

53. Органайзер в багажник

54. Автомобильный холодильник

55. Подогрев сидений

56. Масляный фильтр

57. Набор для полировки кузова

58. Автомобильный компрессор

59. Чехлы на сиденья

60. Парктроник

61. Автомобильный увлажнитель воздуха

62. GPS-навигатор

63. Антирадар

64. Автомобильный освежитель воздуха

65. Коврики в салон

Для активного отдыха

66. Металлоискатель

67. Надувная лодка

68. Набор для рыбалки

69. Термос

70. Бинокль

71. Складной стул

72. Гриль

73. Палатка

74. Компас

75. Спальный мешок

76. Набор для барбекю

77. Ледобур

78. Лыжные очки

79. Термобельё

80. Термокружка

Кулинария и напитки

81. Дегустационный набор виски

82. Сушилка для фруктов

83. Пивная кружка с охлаждением

84. Электрогриль

85. Машинка для пасты

86. Вакуумный упаковщик

87. Набор для фондю

88. Аэрогриль

89. Электрическая коптильня

90. Пивоварня

91. Кофемашина

92. Набор специй

83. Электронные весы

94. Винный набор

95. Френч-пресс

Здоровье и комфорт

96. Массажёр для спины

97. Ортопедическая подушка

98. Фитнес-браслет

99. Увлажнитель воздуха

100. Тонометр

101. Ионизатор воздуха

102. Домашний тренажёр

103. Подушка с памятью формы

104. Очиститель воздуха

105. Сауна для лица

106. Электрическая зубная щётка

107. Набор для ароматерапии

108. Солевая лампа

109. Электрогрелка

110. Пульсоксиметр

Фото: coffeekai / istockphoto.com

Эстетика и стиль

111. Наручные часы

112. Кожаный ремень

113. Стильный зонтик

114. Кожаный портфель

115. Запонки

116. Галстук

117. Кожаный кошелёк

118. Портмоне

119. Шарф из кашемира

120. Кожаный браслет

121. Стильная шляпа

122. Кожаные перчатки

123. Дорожный несессер

124. Стильные солнцезащитные очки

125. Дорожная сумка

Домашний уют

126. Умная розетка

127. Электрокамин

128. Настольная лампа

129. Робот для мойки окон

130. Очиститель воды

131. Умный выключатель

132. Мини-холодильник

133. Умный замок

134. Электронная метеостанция

135. Комплект постельного белья

136. Декоративная подушка

137. Кресло-качалка

138. Плед с подогревом

139. Экокамин

140. Органайзер для обуви

Фото: AleksandarNakic / istockphoto.com

Искусство и культура

141. Билет на концерт

142. Абонемент в театр

143. Подписка на журнал

144. Постер с автографом

145. Художественная книга

146. Набор для скрапбукинга

147. Антикварная вещь

148. Репродукция картины

149. Абонемент на онлайн-кинотеатр

150. Музыкальная шкатулка

151. Картина по номерам

152. Коллекционное издание книги

153. Абонемент в музей

154. Виниловая пластинка

155. Портрет на заказ

156. Набор для скрапбукинга

157. Антикварная вещь

158. Репродукция картины

160. Абонемент на онлайн-кинотеатр

161. Музыкальная шкатулка

Путешествия и приключения

162. Чемодан на колёсах

163. Набор для пикника

164. Подушка для путешествий

165. Пауэрбанк с солнечной батареей

166. Портативный водоочиститель

167. Дорожный органайзер

168. Пляжное полотенце

169. Складной велосипед

170. Комплект для дайвинга

171. Набор для снорклинга

172. Дорожная аптечка

173. Водонепроницаемый чехол

174. Портативный мангал

175. Путеводитель по странам

176. Автомобильный органайзер для путешествий

Образование и развитие

177. Электронный словарь

178. Настольный глобус

179. Профессиональный телескоп

180. Набор для изучения языков

181. Курс по фотографии

182. Лабораторный микроскоп

183. Электронный конструктор

184. Набор для экспериментов

185. Профессиональная литература

186. Подписка на онлайн-курсы

187. Книга по саморазвитию

188. Интерактивная карта мира

189. Набор для изучения астрономии

190. Видеоуроки по игре на гитаре

191. Книга по психологии

Фото: seb_ra / istockphoto.com

Хобби и развлечения

192. Настольная игра

193. Пазлы

194. Модель для сборки

195. Набор для рисования

196. Электрогитара

197. Виниловый проигрыватель

198. Коллекционная монета

199. Набор для домашнего пивоварения

200. Дартс