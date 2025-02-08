Полезные советы для тех, кто планирует поездку в ближайшем будущем.

Почему россияне стали чаще ездить в Китай? 3 веские причины

Константин Денисламов основатель агрегатора страховых услуг «Полис 812» «На пляжных курортах Китая наблюдается рост посещаемости от 30% до 50% по сравнению с предыдущими годами. Российские туристы также обратили внимание на это направление. Рассказываю, кто едет в Китай в холодное время года и почему интерес к стране растёт».

Кто выбирает Китай?

Китай становится универсальным направлением для различных категорий туристов.

Ценители культуры и истории. Эта группа остаётся традиционной, ведь Китай — бесконечное богатство памятников, древних храмов, городов с тысячелетней историей и музеев мирового уровня. Среди самых популярных достопримечательностей по-прежнему остаются Великая Китайская стена, Терракотовая армия, Запретный город, дворец XVII века Потала и храмовый комплекс 1420 года Тяньтань.

Пляжные туристы. Известность южных курортов Китая, особенно острова Хайнань, стабильно растёт благодаря комфортному климату, современным отелям и доступным ценам. В то время, пока в России зима, в пляжных зонах Китая температура опускается до комфортных +25-30°С, а море остаётся тёплым.

Гастротуристы. Китайская кухня в её оригинальном виде — это отдельный вид туризма. Каждый регион страны предлагает свои уникальные блюда – от пекинской утки до кантонских деликатесов. Также благодаря видеоблогерам популярными становятся китайские рынки и уличные лавочки с едой, где можно попробовать необычные блюда и острые морские деликатесы.

Фото: istockphoto.com / hxdyl

Новые туристические направления

Россияне стали исследовать не только классические маршруты, такие как Пекин, Шанхай или Великая Китайская стена. Среди новых популярных точек:

Санья — пляжный курорт на острове Хайнань. Известен своими белыми песками, тёплым Южно-Китайским морем и богатой природой; Лоян — древний город с пещерами Лунмэнь, где можно увидеть тысячи статуй Будды, высеченных в скалах; Гуйлинь — живописный регион, знаменитый своими карстовыми горами и рекой Лицзян. Это один из самых фотографируемых пейзажей Китая.

Лоян Фото: istockphoto.com / Zhang mengyang

Особенно выделяется Санья — «китайские Гавайи» с километрами пляжей, зелёными горами и тёплым морем. На это существует ряд объективных причин.

Доступные цены. Проживание в отелях 3–4 звезды обойдётся в среднем в $ 80–150 (примерно 7900–14 700 рублей) за ночь, что несколько дешевле популярных курортов Юго-Восточной Азии. Цена варьируется в зависимости от сезона, но может быть сопоставима с Вьетнамом, который давно привлекает российских туристов своей ценовой доступностью. Самая большая статья расходов — это авиаперелёт.

Проживание в отелях 3–4 звезды обойдётся в среднем в $ 80–150 (примерно 7900–14 700 рублей) за ночь, что несколько дешевле популярных курортов Юго-Восточной Азии. Цена варьируется в зависимости от сезона, но может быть сопоставима с Вьетнамом, который давно привлекает российских туристов своей ценовой доступностью. Самая большая статья расходов — это авиаперелёт. Сезонность. Высокий сезон на Хайнане длится с декабря по апрель, что идеально совпадает с отпускным периодом россиян зимой и желанием отдохнуть от морозов.

Высокий сезон на Хайнане длится с декабря по апрель, что идеально совпадает с отпускным периодом россиян зимой и желанием отдохнуть от морозов. Развитая инфраструктура. Китай активно развивает туризм, улучшая качество сервиса, отельные сети и предлагая разнообразные экскурсии. Например, помимо пляжей, Санья предлагает спа-комплексы с горячими источниками, фермы жемчуга, буддистский центр Наньшань и живописные тропические парки.

Санья Фото: istockphoto.com / Govan Zhang

Как организовать безопасное путешествие: медицинская помощь и страховка

Планируя поездку в Китай, важно заранее позаботиться о своей безопасности. Это касается как базовых правил, так и страхования.

Читайте отзывы об отелях перед поездкой

Узнайте, есть ли там русскоговорящий гид, как добраться и как будет проходить оплата.

Позаботьтесь о платёжных сервисах и доступе в интернет

Например, можно приобрести местную SIM-карту, чтобы оставаться на связи и пользоваться китайскими приложениями, такими как WeChat. Оплату в Китае в основном осуществляют с помощью мобильных платежей. Иностранные карты принимают не везде, об этом стоит позаботиться заранее и на всякий случай иметь запас наличных в юанях.

Соблюдайте гигиену, особенно на курортах с большим скоплением туристов

Универсальный совет — мойте руки, обрабатывайте их антисептиком и пейте только бутилированную воду, будьте внимательны к выбору еды. Не стоит пробовать незнакомые блюда, если вы не уверены в их составе и качестве, и отдавать предпочтение уличным лавкам вместо ресторанов, хотя они и стали популярными благодаря тревел-блогам.

Фото: istockphoto.com / ljubaphoto

Позаботьтесь о страховке для себя и своих близких

Лечение в частных клиниках стоит недёшево, поэтому полис с расширенным покрытием просто необходим. Некоторые медицинские учреждения требуют предоплаты даже при наличии страховки. В таких случаях важно сохранить все документы, чтобы страховая компания смогла вернуть вам потраченную сумму.

Кроме того, англоговорящий персонал есть не везде, поэтому может потребоваться страховка с круглосуточной поддержкой, если в вашей компании нет человека, который знает китайский. Чтобы избежать проблем, изучите отзывы о местных клиниках в районе вашего проживания. В экстренных случаях лучше обращаться в крупные больницы.

Сделайте копии документов

Электронные и бумажные копии паспорта, визы, билетов и страховки пригодятся в случае утери или проверки. Электронные копии сохраните в облаке.

Для россиян Китай сегодня открывается с новой стороны: это не только древняя цивилизация, но и современное курортное направление, готовое конкурировать с популярными пляжными странами. Доступные цены, разнообразие отдыха и комфортный сервис делают Китай всё более востребованным направлением, а остров Хайнань — жемчужиной азиатского пляжного туризма. Если правильно подготовиться, путешествие в Поднебесную станет ярким, комфортным и безопасным.