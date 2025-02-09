5 городов России, где кипели страсти и сплетались судьбы знаменитых пар

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Любовь — одно из самых загадочных и волнующих чувств, способное преодолевать любые преграды. Она вдохновляет поэтов и писателей, музыкантов и художников, заставляет сердца биться чаще и дарит незабываемые эмоции. Россия богата местами, где зарождались и расцветали самые удивительные истории любви. У каждого города найдётся немало преданий и легенд о великих парах, чьи судьбы переплелись именно там. О самых интересных из них расскажу ниже».

Сергей Есенин и Айседора Дункан, Москва

Американская танцовщица Айседора Дункан приехала в Москву летом 1921 года, чтобы открыть танцевальную школу для детей пролетарских рабочих. А уже осенью в мастерской авангардиста Якулова встретила молодого поэта Сергея Есенина. Ей – 44, ему – 26. Она не говорит по-русски, он – по-английски.

Айседора Дункан и Сергей Есенин Фото: РИА Новости

Для них двоих всё это было неважно: они жили в своём мире, полном страсти и творчества. Вместе закатывали вечеринки в особняке на Пречистенке, часто бывали в московских кафе, театрах и мастерских. Провоцировали сплетни и слухи и успешно их игнорировали. Но у союза «великой босоножки» и «московского хулигана» был свой срок: в 1923 году, после зарубежных гастролей, пара расстаётся. А чуть позже Есенин уезжает в Ленинград, где добровольно уходит из жизни. В том самом номере, где прошёл их с Дункан медовый месяц.

Москва Фото: istockphoto.com / Mordolff

Иван Тургенев и Полина Виардо, Санкт-Петербург

Белые ночи, разводные мосты, низкое небо и потрясающая архитектура – многие считают Петербург самым романтичным городом России. Но на каждую счастливую историю любви здесь приходится пара трагических – или как минимум спорных. В 1843 году в Петербург с гастролями приезжает сопрано Полина Виардо – девушка, на которую, по мнению Ильи Репина, «невозможно было смотреть анфас». Но несомненно талантливая, с завораживающим голосом и изящными театральными манерами.

Полина Виардо и Иван Тургенев Фото: РИА Новости

В столице, на Невском, 54, по соседству с Екатерининским садом, Полина знакомится с Иваном Тургеневым. «С той самой минуты, как я увидел её в первый раз, с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину», – позднее разоткровенничается писатель. И будет предельно честен: странная, необъяснимая и, вероятно, платоническая любовь свяжет Тургенева и замужнюю Полину на долгие 40 лет.

Вслед за ней он переедет из Петербурга во Францию, где будет жить «третьим лишним» в доме супругов Виардо. Впрочем, есть мнение, что никаким «лишним» Тургенев не был, а был российским шпионом, благодаря связям Виардо побывавшим во всех знатных домах Европы. Но действительно ли любовь была лишь прикрытием, остаётся только догадываться.

Санкт-Петербург Фото: istockphoto.com / Vladislav Zolotov

Трубецкие и Волконские, Иркутск

В 1826 году через Иркутск в сибирскую ссылку отправляются 124 участника декабристских организаций. Вслед за ними приезжают преданные супруги – «жёны декабристов».

Трубецкие Фото: Википедия

Проведя почти 20 лет за «работой на земле» в глухих сибирских деревнях, семьи Трубецких и Волконских получают право вернуться в Иркутск и быстро становятся законодателями моды на образование и интеллектуальный досуг. А их дома – центрами притяжения научной и творческой интеллигенции.

Волконские Фото: РИА Новости

Спустя почти 200 лет усадьбы вошли в состав Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов, где сохранились и были бережно восстановлены подлинные предметы быта семей Трубецких и Волконских – в том числе будуар Марии Волконской, которая провела в добровольном изгнании почти 30 лет.

Дом-музей Трубецких в Иркутске Фото: istockphoto.com / Elena Agafonova

Иван Грозный и Сююмбике, Казань

Одна из самых известных легенд Казани гласит: в XVI веке царь Иван Грозный прослышал о невероятной красоте и грации Сююмбике, дочери ногайского бия Юсуфа. И решил во что бы то ни стало жениться на девушке. Получив предложение от завоевателя, только что подчинившего себе её родину, Сююмбике поставила условие – построить за семь дней семиэтажную башню.

Сююмбике и Иван Грозный Фото: Википедия

Иван Грозный просьбу с трудом, но выполнил. Тогда Сююмбике поднялась на верхний ярус и бесстрашно сбросилась вниз, не желая выходить замуж за поработителя. И пусть это всего лишь красивая легенда, башня Сююмбике и сегодня остаётся одним из самых известных символов Казани. И примером того, что истории любви не всегда заканчиваются счастливым финалом.

Башня Сююмбике, Казань Фото: istockphoto.com / scaliger

Сергей и Надежда Худековы, Сочи

Союз Сергея и Надежды Худековых, отставного гусара и дочери влиятельного дворянина, был нежелательным ни для кого. И всё же случился – вопреки воле отца невесты, лишившего Надежду наследства. Вместе пара обосновывается в Петербурге, где за бесценок выкупает разорившуюся газету «Петербургский листок». Долгая работа по «реанимации» издания приносит свои плоды – и вот уже чета пьёт чай с императором, который предлагает им приобрести участок земли на недавно присоединённом черноморском побережье.

Надежда и Сергей Худековы Фото: Википедия

Предприимчивые Худековы соглашаются и переезжают в Сочи, где под занавес XX века разбивают легендарный дендрарий. Сергей Худеков возводит в парке великолепную виллу по итальянским эскизам. И называет её, конечно, «Надежда». А дендрарий превращает в великолепный оазис экзотических цветов растений – чем не букет для любимой женщины?

Дендрарий, Сочи Фото: istockphoto.com / saiko3p