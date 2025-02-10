День святого Валентина — 2025: история самого романтичного праздника в мире

Легенды, традиции и интересные факты об этом событии – в нашем материале.

День святого Валентина, или День всех влюблённых – один из самых романтичных зимних праздников. В этом году 14 февраля приходится на пятницу.

О чём расскажем:

Исторические корни праздника

Праздник, ставший в последнее время приятным и ожидаемым событием, имеет отсылки к далёкому прошлому. И до сих пор вызывает горячие споры среди историков, которые разделились на два лагеря.

Одни утверждают, что День святого Валентина напрямую связан с католичеством, другие приписывают ему языческие традиции. В доказательство последней точки зрения на свет выплыла довольно любопытная гипотеза. Ещё в Древнем Риме ежегодно с 13 по 15 февраля все дружно праздновали фестиваль волка – Луперкалии, который подготовил благодатную почву для появления Дня святого Валентина.

Накануне парни посылали девушкам открытки, где выражали страстное желание быть спутниками на этом празднике жизни. Нередко на фестивале волка решалась судьба влюблённых пар, и они вступали в брак.

Забавно, что во время Луперкалий было принято, чтобы двое подростков пробежали через толпу людей, размахивая струнами, изготовленными из шкуры козла. Если струны нечаянно задевали девушку, то в будущем у неё, согласно поверью, обязательно появятся на свет здоровые дети.

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Легенды о святом Валентине

В III веке в небольшом городке Терни жил священник и полевой врач Валентин. Он был известен своей честностью, добротой и самоотверженным служением богу. Валентину, как и другим простым римлянам, сильно не повезло, что страной правил император Клавдий II Готский.

Правитель, привыкший только воевать, буквально бредил идеей подчинить себе весь мир. И всерьёз полагал, что легионеры без женской ласки, любви, – просто звери на полях сражений! Императору Клавдию в голову пришла мысль издать указ, где под страхом смерти запрещалось заключать браки, и мужчинам следовало держаться подальше от женского общества.

Священник Валентин пренебрёг советами властвующего самодура и тайком проводил свадебные обряды. Он не только лечил раненых воинов, но и помогал доставлять их письма жёнам и любимым девушкам. Впрочем, нашёлся доброхот, который донёс на Валентина. Император пришёл в ярость и приказал бросить ослушавшегося священника в темницу.

По одной из версий, его часто навещала слепая юная девушка по имени Юлия – дочь тюремного надсмотрщика. Валентин искренне полюбил её и в своих молитвах просил бога совершить чудо. Перед самой казнью он написал Юлии последнее послание, подписав его «Твой Валентин». Чувства, оказывается, были взаимными. Говорят, что девушка залилась горючими слезами. И, получив весточку от любимого, – прозрела.

По другой версии, святой Валентин, сидя за решеткой, сумел излечить от слепоты дочь надсмотрщика. И Юлия страстно и пламенно влюбилась в молодого священника. Почти каждый день она присылала ему валентинки – сердечные признания в обуревавших её душу чувствах.

14 февраля 269 года Валентин был казнён. Через 200 лет католическая церковь причислила его к лику святых. В 496 году Папа Римский Геласиус Первый объявил 14 февраля Днём святого Валентина, который позже стали отмечать во многих странах.

Мощи святого Валентина хранятся в кармелитской церкви на Уайтуфраир-стрит в Дублине. Фото: Artur Widak/Getty Images

Появление праздника в разных странах

Праздник покровителя влюблённых не сразу нашёл место в нашей жизни. Впервые о Дне святого Валентина упоминается в анналах Римской империи.

В современной Италии, заметим, существует давняя традиция. Жители города Терни, откуда родом легендарный епископ и врачеватель, ежегодно 14 февраля устраивают шоколадную ярмарку «Шоколентино». Её посетители, по принятому обычаю, на специальном автобусе отправляются в «сладкий тур» к месту, где захоронен святой Валентин.

По-настоящему День покровителя всех влюблённых вошёл в моду лишь в XIX веке. К примеру, в Японии первое празднование вообще пришлось на 1936 год. В Индии и Пакистане выразили протест против Дня святого Валентина, считая, что подобные мероприятия – это праздник блуда и стыда.

В Иране в 2011 году запретили «валентинки»: в опале вдруг оказались также плюшевые мишки, которые шли в качестве приятных подарков. К счастью, в Европе, США и России День святого Валентина с некоторыми национальными особенностями отлично прижился – и стал близким, дорогим сердцу и душе.

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Традиции празднования Дня святого Валентина

В традициях праздника принято дарить любимым женщинам цветы, конфеты, ювелирные украшения. Но предвосхищают праздник валентинки – открытки в форме сердца, которые выражают нежность и обожание, трогательное и романтическое отношение к своей избраннице.

Из мировой истории известно, что первые послания – признания в любви были отмечены уже в 1500-х годах. С тех пор количество открыток, получаемых представительницами прекрасного пола, растёт фантастическими темпами. По некоторым подсчётам, каждый год около миллиарда валентинок находят свои адресаты даже в самых глухих уголках планеты.

Февральский праздник везде проходит соответственно традициям и обычаям. В Англии и Шотландии девушки, например, во все глаза высматривают птиц. Заметят в День святого Валентина малиновку – значит, быть женой сурового моряка. А если встретился щегол и ненароком постучал клювиком в окно – больше за дочь радуется её мать. Будущий зять, по народным приметам, – обеспеченный и респектабельный джентльмен.

В Дании в праздничный день мужчины вручают любимым женщинам подснежники. И обязательно пишут пронзительные до слёз стихи, не выдавая своего авторства.

Французы, что удивительно, не столь сентиментальны, но очень практичны. Они дарят избранницам сердца исключительно ювелирные украшения.

В США символами искреннего выражения любви к даме считаются марципаны, а также конфеты красного и белого цвета.

В Советском Союзе праздновать День святого Валентина было не принято. В современной России ситуация немного изменилась. А 8 июля 2008 года в календаре страны появился День семьи, любви и верности. Сторонники этой даты полагают, что история отношений княжеского сына Петра и простой крестьянки Февронии ближе, чем традиция языческого праздника, навеянная западной культурой.

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Подарки и открытки

В конце XIV века английский писатель Джеффри Чосер в своей поэме «Птичий парламент» отметил, что 14 февраля птицы обязательно выбирают себе пару. И с этого момента, по его словам, возникает романтическая, незримая связь между датой и высоким чувством любви.

Для викторианской Англии, помешанной на строгости и неукоснительном соблюдении традиций, – это было что-то новое. И среди мужской части дворянского общества начался ажиотаж. Изготовленные вручную валентинки не отличались изяществом, но вызывали у дам, не привыкших к подобным тонкостям обращения, бурное восхищение.

Некоторые знатные особы порой отправляли своим врагам пропитанные уксусом открытки с нелестными карикатурами. Правда, эта традиция вскоре исчезла, дабы не портить дух общего праздника.

Фото: CoffeeAndMilk/istockphoto.com

Провести романтический ужин наедине с любимой женщиной – одна из традиций нашего времени, когда День святого Валентина становится самым тёплым, близким и надолго откладывается в памяти. На столе должны быть красные розы с непременными валентинками. Ведь хорошо известно, что эти атрибуты праздника придают вечеру особый торжественный оттенок.

Яркие цветы напоминают о благородном поступке святого Валентина. Однажды он помог влюблённой паре избавиться от вечных ссор. И подарил им в знак полного примирения красную розу.

Согласно существующей легенде, Юлия, дочь тюремного надсмотрщика, посадила рядом с могилой возлюбленного миндальное дерево, которое вскоре украсили розовые цветы. Каждый из них был похож на открытое сердце. Поэтому ветка миндального дерева считается ещё одним символом Дня покровителя всех влюблённых.