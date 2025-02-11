Ноузворк: как обучить собаку искать по запаху людей, предметы и многое другое?

Для разнообразия досуга домашнего питомца существует несколько кинологических дисциплин. Ноузворк – одна из них, этот норматив позволяет собаке в полной мере показать свои обонятельные способности, ориентироваться в мире запахов.

О чём расскажем

Ноузворк и его место в кинологии

Алёна Пахомова кинолог поискового отряда (ПСС, ПТП), спортсмен ралли-обидиенс, хозяйка американского питбультерьера «Ноузворк — это доступный вид кинологического спорта для всех желающих заниматься с собакой. Он основывается на природном умении и желании собаки использовать обоняние. Деятельность собаки-спортсмена данного норматива напоминает работу пса-ищейки в силовых структурах. Ноузворк помогает построить контакт животного с владельцем, научить собаку пользоваться носом. Многие ошибочно полагают, что для спорта подходят только служебные породы собак, например, немецкие овчарки. Но это суждение ошибочно: стать чемпионом здесь может собака любой породы, даже дворняжка».



Как несложно догадаться, цель животного в ноузворке – это поиск искомых запахов, которые могут быть спрятаны абсолютно в разных местах. Ими могут выступать предметы, помещения, машины и прочее.

Дисциплина возникла, исходя из истории использования собак в кинологической службе. Их обонятельные навыки высоко оценены в работе полиции, на таможне и службе спасения. Но есть главное различие: служебные собаки обладают огромной дисциплиной и строгостью в работе, в то время как в ноузворке всё немного мягче. Животному не нужно искать человека или взрывчатые вещества, его цель – это найти искомый запах.

В отличие от других дисциплин, где животному необходимо по запаху найти проводника, в ноузворке всё немного по-другому: собака ищет конкретный аромат. А вот какой, зависит от программы соревнований.

Программ в дисциплине две:

первая основана на масляных ароматах. К ним относятся берёзовый деготь, лаванда, анис;

основана на масляных ароматах. К ним относятся берёзовый деготь, лаванда, анис; вторая – на натуральных продуктах, таких как корица, апельсин и гвоздика.

Участник ноузворка обязан уметь определять конкретный аромат. Но этого мало: постепенно животному усложняют задачу – прячут искомый аромат в различных местах.

Естественно, чтобы добиться существенных результатов на состязаниях, собаке и хозяину придётся посетить не одну тренировку. Ноузворк – серьёзная и сложная дисциплина, к которой допускается не каждая собака. Уже после того, как пара «собака-хозяин» будет готова для соревнований, ей предстоит ещё одно испытание: распознать целевое вещество. Если результат этого теста будет положительный, пара может участвовать в ноузворке.

Состязание проходит не так зрелищно, как другие. Так, на соревнованиях по ноузворку присутствуют только судья, проводник с собакой и помощник. Это необходимо для того, чтобы не рассекречивать место, где спрятан тайник с веществом. А он будет находиться в одном месте на протяжении всего состязания.

Фото: RichLegg/istockphoto.com

Что такое тест на распознавание целевого запаха?

Этот тест – главный инструмент, помогающий понять, готова ли собака к ноузворку. С его помощью животное проходит проверку на поиск и обозначение целевого аромата. При этом проводник, в свою очередь, должен правильно указать место, где находится это вещество, которое ему показывает питомец.

Тест проходит с помощью металлических круглых банок. Всего таких одинаковых банок 10, в каждой имеется небольшое отверстие, чтобы выходил запах. В одной из банок размещается вещество – источник запаха. Задача собаки – найти эту банку с веществом, а проводник должен обозначить находку подопечного. При этом неизвестно, какое это будет вещество – всё зависит от программы соревнований.

Судья выставляет банки в один или два ряда, после чего собака начинает прохождение теста. Для того чтобы обнюхать элементы и пройти задание, паре «хозяин-собака» выделяется минута. Но чаще всего тест завершается быстрее. Если собака найдёт нужную банку – тыкается мордой в предмет, ложится или замирает – человек должен поднять руку, тем самым дав судье знак об окончании задания. Если животное обнаружило верную банку, тест считается пройденным, если нет – то пара проходит испытание заново, уже в другой раз.

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Ноузворк: с чего начинается

После успешного прохождения теста на металлических банках начинается ряд состязаний в дисциплине ноузворк. Согласно физической подготовке и навыкам, в ноузворке выделяется несколько классов сложности: от нулевого до третьего класса, а затем следует ещё один особый подкласс – ветераны. Все классы различаются между собой количеством объектов, которые необходимо найти, сложностью расположения тайников и другими факторами, призванными усложнить задачу для питомца.

Начальный класс – нулевой. Пара может принять в нём участие сразу же после успешного прохождения теста. Если им удастся пройти два состязания в не менее трёх категориях, они сразу же переходят на следующий уровень соревнований.

Категории, которые предстоит пройти участникам:

задания в помещении;

задания на открытом воздухе, которые включают в себя предметы, спрятанные на парковке, во дворе (с учётом обозначенного периметра);

сложности в виде различных предметов: чемоданов, рюкзаков;

с использованием транспорта: велосипеда, самоката или автомобиля.

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Эффект от ноузворка

Как и любая дисциплина, созданная для обучения собак, ноузворк имеет массу преимуществ. Вот основные из них.

Дисциплина помогает добиться лучшего взаимопонимания между питомцем и хозяином. Поддержание обонятельной способности собаки. Не секрет, что нюх собаки в разы выше человеческого. На носу животных находится особая слизь, которую вырабатывают железы. Это как раз и позволяет животному чувствовать запахи, едва уловимые для человека. В отличие от других собак, питомец, регулярно занимающийся ноузворком, умеет различать запахи за пару секунд. Удовольствие для питомца. Ноузворк – хоть и строгая дисциплина для собак, но и одновременно приносящая им веселье и бодрость. К тому же физическая активность необходима любой собаке для поддержания здоровья.

Породы, подходящие для ноузворка

По данной дисциплине практически нет ограничений для собак. Участие в соревнованиях могут принять собаки любых пород, но предпочтение чаще отдаётся следующим: вельш-корги пемброку, бордер-колли, лабрадору, джек-рассел-терьеру, австралийской и немецкой овчарке, биглю, таксе и английскому кокер-спаниелю.

Однако не отчаивайтесь, если ваш любимец не является породистым псом, ведь ноузворк любит активных собак, а ими могут быть практически все питомцы без исключения.

Начать тренировки по ноузворку может абсолютно любое животное, и с помощью своего хозяина оно может достичь огромных высот в дисциплине. Ведь так называемая «работа носом» заложена у собаки в природе, если, конечно, у неё нет медицинских проблем с нюхом.

Фото: oatawa /istockphoto.com

Как проводится обучение ноузворку

Результативнее всего будут тренировки с опытным инструктором, но если такой возможности у вас нет, то можно заниматься самостоятельно.

Для начала необходимо «поставить» собаке запах. Для этого вам пригодится обычная лейка-непроливайка. Задача – научить своего питомца реагировать на искомые запахи, к которым он равнодушен в повседневной жизни.

Итак, кладём в банку пару палочек корицы и показываем собаке на предмет. При этом не нужно давать питомцу никаких команд, он должен самостоятельно, по причине своего любопытства, подойти к баночке и понюхать её. Важно: количество вещества в банке должно строго регулироваться хозяином.

Если вы заметили, что ваш питомец начал усиленно чихать при обнюхивании баночки, в следующий раз уменьшите порцию вещества. Сразу же после того, как собака подошла и обнюхала предмет, хозяин должен поощрить её, угостив любимым лакомством. Как вы поняли, начинать тренировки нужно с одного запаха, далее увеличивая их до четырёх-шести.

Параллельно проходят занятия по выработке сигнального поведения. Когда собака найдёт источник запаха, она подаёт сигнал человеку. Им может быть что угодно: собака может сесть, лечь или принять любую другую позу. В данном случае человеку важно вовремя распознать этот сигнал и скомандовать судье – поднять руку вверх.

Важно следить за таймингом, ведь вашей собаке нужно вовремя получить угощение.

Кроме того, не забываем использовать в качестве награды похвалу, которая иной раз даже важнее лакомства.

Уже после регулярных тренировок можно постепенно усовершенствовать навыки, привлекая инструкторов и давая более сложные задачи.

Соревнования по ноузворку

Возраст, с которого собака допускается к тестам – это шесть месяцев. Для соревнований в дисциплине существуют следующие возрастные рамки: для начинающих: класс «0» – старше шести месяцев; класс «1» – восемь месяцев, класс «2» и «3» – 12 месяцев; «ветераны» – восемь лет.

Для всех участников соревнований необходима специальная квалификационная книжка, в которую вписываются все достижения за время карьеры.

В каждой из категорий участникам необходимо набрать 100 баллов. Во время состязаний пара может получить и штрафные баллы, которые потом будут вычитываться из общего зачёта. Победа в дисциплине присуждается той паре, которая наберёт большее количество очков по выступлениям во всех категориях.

Фото: Aksakalko/istockphoto.com