Кино для двоих: 10 отличных романтических фильмов, которые стоит пересмотреть вместе

В День всех влюблённых хочется провести больше времени друг с другом. В завершение романтического ужина и вручения подарков можно устроить киносеанс для двоих.

К 14 февраля мы собрали подборку отличных фильмов на любой вкус, которые стоит посмотреть со своей второй половинкой. Здесь есть место душещипательным историям и лёгким комедиям.

О чём расскажем:

«Дом у озера», США, 2006 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Алехандро Агрести.

Главные актёры: Киану Ривз, Сандра Буллок.

Возрастные ограничения: 12+

В фильме трогательная любовная история переплелась с фантастической. Алекс – архитектор, который живёт один в доме, построенном много лет назад его отцом. Однажды в своём почтовом ящике он находит письмо от Кейт. Девушка снимала дом в аренду несколько месяцев и оставила послание потенциальному будущему жильцу. Но как такое может быть возможным, ведь Алекс никогда не покидал свой дом на долгое время? Кейт и Алекс начинают переписываться, и вскоре оба понимают, что их разделяют целых два года. Алекс живёт в прошлом, а Кейт – в будущем. И лишь почтовый ящик становится для них единственным связующим звеном.

Для Киану Ривза и Сандры Буллок это второй совместный проект. Фильм «Скорость» обоих сделал звёздами мирового масштаба. И, оказывается, на съёмочной площадке боевика Сандра действительно влюбилась в Киану. Однако начинающей актрисе было неловко признаться в чувствах. Когда об этом годы спустя узнал Киану, он очень сокрушался. Актёр тоже был неравнодушен к коллеге, но также не решился раскрыться. Впрочем, это не помешало актёрам нежно дружить долгие годы.

Кадр из фильма «Дом у озера» Фото: «Кинопоиск»

«Реальная любовь», Великобритания, Франция, США, 2003 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Ричард Кёртис.

Главные актёры: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон.

Возрастные ограничения: 18+

Режиссёр Ричард Кёртис как-то признался, что идея снять такое ассорти из трогательных новелл было продиктовано тем, что он попытался объединить все сценарные повороты потенциальных романтических фильмов. Чтобы снять одну картину с одним сюжетом, потребовалось бы несколько лет. А в этом случае Кёртис собрал всё в одну смешную и одновременно грустную историю.

Премьер-министр, влюблённый в собственную секретаршу, супружеская пара, переживающая кризис брака, парень, влюбившийся в невесту лучшего друга – эти и другие сценарные линии сплелись в одну из лучших романтических картин.

Кстати, кадры, где запечатлены встречи людей в аэропорту – настоящие. Это не массовка и не статисты. Съёмочная группа действительно снимала случайных встречающих, а потом уже собирала с них согласие на использование кадров в фильме.

Кадр из фильма «Реальная любовь» Фото: «Кинопоиск»

«50 первых поцелуев», США, 2004 год

Жанр: романтическая комедия.

Режиссёр: Питер Сигал.

Главные актёры: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Роб Шнайдер.

Возрастные ограничения: 18+

Генри с первого взгляда влюбляется в очаровательную и веселую Люси. И сама девушка отвечает ему симпатией. Вот только на следующий день Люси ведёт себя с Генри, как с незнакомцем, и совершенно его не помнит. Год назад девушка попала в аварию, получила травму мозга и теперь страдает краткосрочной амнезией. Каждый день она переживает тот самый злополучный прошлогодний понедельник. А Генри вынужден каждый день заново покорять сердце Люси.

Подобная история имеет место и в реальной жизни. Американка Мишель Филпотс несколько раз попадала в аварии. Последняя катастрофа привела к тому, что у женщины проявилась редкая форма амнезии. Женщина утратила способность сохранять в памяти краткосрочные воспоминания и забыла всё, что с ней происходило за последние 20 лет. Американка вынуждена вести дневник и фиксировать все события. Мужу Мишель, можно сказать, повезло — в отличие от героя Адама Сэндлера, их знакомство произошло задолго до болезни.

Кадр из фильма «50 первых поцелуев» Фото: «Кинопоиск»

«Зависнуть в Палм-Спрингс», Гонконг, США, 2020 год

Жанр: романтическая комедия, фантастика.

Режиссёр: Макс Барбаков.

Главные актёры: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж. К. Симмонс.

Возрастные ограничения: 18+

Непутёвый парень Найлз по глупой случайности попадает в таинственную пещеру и застревает во временной петле. Он постоянно проживает один и тот же день – свадьбу, куда он приглашён как парень одной из подружек невесты. Понимая, что ему никак не вырваться из лимба, Найлз старается принять безысходность ситуации. Ведь даже в случае смерти он всё равно просыпается в тот же день.

Однажды он нечаянно приводит в пещеру одну из подружек невесты – Сару. И теперь девушка оказывается невольной жертвой временной ловушки. Но, в отличие от Найлза, Сара не сдаётся и ищет способы вырваться из петли. Режиссёр комедии признался, что, согласно сюжету, Найлз прожил 9 ноября целых 40 лет!

Кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» Фото: «Кинопоиск»

«Римские каникулы», США, 1953 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Уильям Уайлер.

Главные актёры: Грегори Пек, Одри Хёпберн.

Возрастные ограничения: 12+

Полная нежности красивая история любви королевской особы и простого журналиста. Одри Хёпберн играет роль принцессы Анны, которая приезжает в Рим с официальным визитом. Устав от постоянных приёмов и интервью, она сбегает и инкогнито отправляется гулять по городу.

Джо Брэдли – репортёр, который как раз должен взять интервью у принцессы, однако он её никогда не видел. Их случайная встреча превращается в романтическое путешествие.

Для Хёпберн роль стала судьбоносной. На пробах актриса чувствовала себя некомфортно и зажато, тогда режиссёр тайком попросил оператора не выключать камеру, а вслух дал команду «Стоп». Уильям Тайлер просто общался с актрисой, а Одри, думая, что пробы уже закончились, расслабленно беседовала с режиссёром. И получила работу. Грегори Пек был так впечатлён игрой Одри, что заявил без сомнений – актриса точно получит «Оскар». Его слова оказались пророческими.

Кадр из фильма «Римские каникулы» Фото: «Кинопоиск»

«Дневник памяти», США, 2004 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Ник Кассаветис.

Главные актёры: Райан Гослинг, Рэйчел Макадамс.

Возрастные ограничения: 12+

Ной – простой работяга, Элли – девушка из обеспеченной семьи. Мать Элли считает, что Ной не ровня её дочери, поэтому делает всё, чтобы разлучить влюблённых. А потом случается война, и расставание растягивается. Все эти годы Ной и Элли продолжают любить друг друга. Ной каждую неделю пишет письма, однако до адресата они не доходят – родители скрывают послания от дочери. Расстроенная Элли собирается замуж за другого и случайно встречает Ноя накануне свадьбы.

Этот фильм положил начало реальной красивой истории любви. Правда, начиналась она едва ли не с ненависти. Именно так относились друг к другу Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс! Оба актёра ругались прямо на площадке, Гослинг даже требовал смены партнёрши, иначе он откажется сниматься.

Измученный скандалами Ник Кассаветис провёл сеанс психотерапии для актёров. Он усадил Райана и Рэйчел в одной комнате, предложил высказать взаимные претензии и разобраться с проблемами раз и навсегда. Сеанс дал свои плоды. Удивительно, но к завершению съёмок Райан и Рэйчел начали встречаться. Их роман продлился два года, потом пара вновь восстанавливала отношения, однако в 2008-м разбежалась окончательно.

Забавно, но на роль Ноя рассматривали Джастина Тимберлейка, а Элли могла сыграть Бритни Спирс.

Кадр из фильма «Дневник памяти» Фото: «Кинопоиск»

«Красотка», США, 1990 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Гарри Маршалл.

Главные актёры: Ричард Гир, Джулия Робертс.

Возрастные ограничения: 18+

Культовая мелодрама, ставшая знаковой в карьере Джулии Робертс, должна была завершиться совсем по-другому. По мнению Гарри Маршалла, финал он представлял более реалистичным и жёстким. Эдвард Льюис в исполнении Ричарда Гира в режиссёрской версии расстаётся с Вивьен – он швыряет ей деньги (изначально фильм назывался «3000 долларов») и уезжает на своей роскошной машине. Но продюсеров возмутил такой пессимистичный финал, и они заставили Маршалла переписать сценарий.

Кстати, роскошное тело, которое мы видим в начале фильма, принадлежит не Джулии Робертс. Во всех откровенных сценах её подменяла модель-дублёрша Шелли Мишель.

Кадр из фильма «Красотка» Фото: «Кинопоиск»

«Предложение», США, 2009 год

Жанр: романтическая комедия.

Режиссёр: Энн Флетчер.

Главные актёры: Сандра Буллок, Райан Рейнольдс.

Возрастные ограничения: 18+

Маргарет Тэйт – очень деспотичная бизнесвумен, которую боятся все её подчинённые. И особенно личный помощник Эндрю Пэкстон в исполнении Райана Рейнольдса. У Маргарет нет личной жизни, семьи и друзей – всё это заменяет ей только работа. В аврале женщина забывает о продлении рабочей визы, которая необходима ей как гражданке Канады. И иммиграционная служба теперь грозит Маргарет депортацией в родную страну. А значит, прощай, работа, высокая должность и заработок.

Спасти ситуацию может только брак с американцем. Маргарет предлагает Эндрю фиктивные отношения в обмен на повышение. Парень соглашается, но и начальнице нужно выполнить одно требование – отправиться с ним на Аляску, чтобы познакомиться с родителями.

Кадр из фильма «Предложение» Фото: «Кинопоиск»

«Лёгкое поведение», Великобритания, Канада, 2008 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Стефан Эллиотт.

Главные актёры: Джессика Бил, Бен Барнс.

Возрастные ограничения: 18+

Англичанин Джон Уиттакер влюбляется в американку Лариту. Быстротечный и бурный роман приводит к скорой свадьбе – и вот Джон уже везёт молодую жену в своё родовое имение. Однако чопорное семейство и особенно мать Джона совершенно не приемлют манеры и стиль поведения обворожительной американки. У каждого члена семьи есть свои претензии, но в то же время перед обаянием Лариты устоять очень трудно.

Кадр из фильма «Лёгкое поведение» Фото: «Кинопоиск»

«Влюбись в меня, если осмелишься», Франция, Бельгия, 2003 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Ян Самюэль.

Главные актёры: Гийом Кане, Марион Котийяр.

Возрастные ограничения: 18+

Ещё с детства Жюльен и Софи играют в странную игру «осмелишься – не осмелишься». Каждый раз они испытывают друг друга «на слабо» и придумывают сумасшедшие задания. Детская игра переносится и во взрослую жизнь. Софи и Жюльен, несмотря на взаимные чувства, постоянно делают друг другу больно, упрямство обоих не даёт им сделать первый шаг. И даже в те моменты, когда один из влюблённых готов признаться, второй снова придумывает жестокое испытание.

Кстати, Гийом Кане и Марион Котийяр долгое время дружили, а встречаться начали лишь спустя четыре года после выхода фильма. Они вместе вот уже 18 лет и воспитывают двоих детей – сына Марселя и дочь Луиз.

Кадр из фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» Фото: «Кинопоиск»