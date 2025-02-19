Мужчина съел 1000 яиц за месяц: вот как это повлияло на его мышечную массу

Любитель фитнеса Джозеф Эверетт, живущий в Токио, решил на себе опробовать необычную диету для интенсивного набора мышечной массы. Он за месяц съел 1000 яиц.

Мужчина намеревался проверить утверждение теорию, который утверждал, что эта диета столь же эффективна, как и рискованные инъекции стероидов. Свой эксперимент фитнес-блогер снимал на видео.

Перед началом эксперимента Джозеф Эверетт измерил свой начальный вес и результаты выполнения четырёх упражнений — подъёма штанги, становой тяги, приседаний и жима лёжа. За месяц до и после своего необычного опыта он также сдавал анализы крови, чтобы оценить другие параметры своего здоровья, такие как выработка тестостерона и уровень холестерина.

В ходе эксперимента мужчина съедал по 30 яиц в день (в том числе и в сыром виде), а также занимался силовыми тренировками. Свой дневной рацион он дополнял рисом, говядиной, небольшим количеством йогурта, фруктами и мёдом, а иногда и протеиновым батончиком. Джозеф Эверетт подсчитал, что в день он потреблял от 3300 до 3700 калорий.

Фото: Кадр из видео @WhatveLearned

Результаты были впечатляющими. К концу эксперимента мужчина набрал 6 кг мышечной массы: в начале его вес составлял 78 кг. Его физическая форма также улучшилась: теперь он может поднимать на 20 кг больше веса, чем на первом этапе своего опыта.

По словам мужчины, несмотря на такой рацион, анализ крови не выявил заметного повышения уровня «плохого» холестерина. Интересно, что при этом наблюдался скачок уровня «хорошего» холестерина. Более того, результаты показали снижение уровня опасного типа жиров в крови, триглицеридов, которые связаны с высоким риском инсульта и сердечных приступов.

Примерно через девять дней после начала испытания, по словам фитнес-блогера, в его поведении произошли заметные положительные изменения. Он предположил, что это было связано с резким повышением уровня тестостерона. Однако результаты анализа крови не показали никаких изменений.

Я чувствовал себя более сосредоточенным, у меня было много энергии и в спортзале, и за его пределами. У меня повысилось либидо, — сообщил блогер.

Фото: Кадр из видео @WhatveLearned

Однако эксперимент не обошёлся без трудностей. На 20-й день, после шести дней употребления сырых яиц, у Джозефа Эверетта начались проблемы с пищеварением, включая запоры и болезненные спазмы живота. Блогер связал это с ингибитором трипсина, веществом, содержащимся в сырых яйцах. Ситуация улучшилась, когда он начал готовить яичные белки (желтки он по-прежнему употреблял в сыром виде).

Джозеф Эверетт считает, что такой подход может быть полезен для набора массы. Однако он не уверен, что результат такой же, как от стероидов.

Мнение эксперта

Владимир Логинов кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» «Такой рацион может способствовать наращиванию мышечной массы».

Яйца являются источником белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, необходимые для синтеза мышечной ткани. Джозеф Эверетт потреблял около 190 г белка в день из 30 яиц, что значительно превышает рекомендуемую норму для большинства людей (1,6–2,2 г белка на кг массы тела).

Также яйца содержат витамины (A, D, B) и минералы (кальций, железо, цинк, калий), которые поддерживают общее здоровье и могут косвенно влиять на рост мышц. Всё это способствовало восстановлению и росту мышц, особенно в сочетании с силовыми тренировками.

Надо помнить, что такой рацион может способствовать наращиванию мышечной массы благодаря высокому содержанию белка и избытку калорий, но он не обеспечивает достаточного количества углеводов, клетчатки и других важных питательных веществ, которые необходимы для оптимального функционирования организма.

Фото: Кадр из видео @WhatveLearned

Чем опасен такой рацион?

Подобный рацион может быть опасен по нескольким причинам. Во-первых, 30 яиц содержат около 2,100% дневной нормы холестерина. Хотя у Джозефа Эверетта не было значительного повышения уровня «плохого» холестерина (ЛПНП), у других людей это может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Во-вторых, примерно 45 г насыщенных жиров в день в таком количестве яиц превышают рекомендуемую норму (30 г для мужчин). Это может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В-третьих, рацион, состоящий преимущественно из яиц, не обеспечивает достаточного количества углеводов, клетчатки и других важных витаминов и минералов, что в длительной перспективе может обернуться дефицитом ряда нутриентов.

В-четвёртых, у Джозефа Эверетта возникли запоры и боли в животе после употребления сырых яиц. Это действительно может быть связано с ингибиторами трипсина, которые содержатся в сырых яйцах и могут нарушать пищеварение. Если же человек уже имеет проблемы с пищеварительной системой, это усугубит течение заболевания.

Наконец, избыточное потребление белка может создавать дополнительную нагрузку на почки. Такая диета противопоказана людям, имеющим заболевания почек или предрасположенность к ним.

Фото: Кадр из видео @WhatveLearned

Почему показатели анализа крови не ухудшились за месяц такого рациона?

Уровень холестерина и других показателей крови зависит от генетики, обмена веществ и общего состояния здоровья. Некоторые люди могут переносить высокое потребление холестерина без значительных изменений в анализах.

За месяц организм способен адаптироваться к изменениям в рационе без значительных негативных последствий. Долгосрочные эффекты могли бы быть более выраженными.

Кроме того, Джозеф Эверетт активно занимался силовыми тренировками, что могло положительно повлиять на уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снизить уровень триглицеридов. Также, помимо яиц, он употреблял рис, говядину, йогурт, фрукты и мёд, что могло частично компенсировать дисбаланс.

Как безопасно нарастить мышечную массу?

Сбалансированный рацион:

белок: 1,6–2,2 г на кг массы тела в день (яйца, курица, рыба, творог, бобовые);

углеводы: сложные углеводы (овсянка, рис, гречка, овощи) для энергии;

полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) для гормонального баланса;

клетчатка: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты для здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Регулярные тренировки:

силовые тренировки 3–4 раза в неделю с прогрессией нагрузки;

упражнения на все группы мышц для равномерного развития.

Адекватное восстановление:

7–9 часов сна в сутки;

достаточный отдых между тренировками.