Лучшие курорты, туристические маршруты и интересные факты о самой закрытой стране мира – в нашем материале.

Отдых в Северной Корее в 2025 году: что важно знать путешественникам?

У многих сложилось стереотипное впечатление о Северной Корее как о стране с пугающими порядками, запретами на каждом шагу, постоянным контролем и тотальной слежкой. Долгие годы поездка в самую закрытую страну мира воспринималось как очень экстремальное путешествие.

Однако правительство КНДР пытается привлечь туристический поток и избавиться от шаблона тоталитарного режима. Да, у местных жителей действительно масса ограничений, они живут в строжайших рамках, следя за каждым своим шагом и словом.

Но туристы – другой вопрос. У иностранных гостей, которые приносят неплохую прибыль в государственную казну, есть поблажки. Впрочем, расслабляться до конца всё же не стоит: нужно знать о ряде ограничений и рекомендациях, которые помогут избежать неприятностей.

О чём расскажем:

Пакет документов: что нужно для поездки в Северную Корею?

В пакет документов входят загранпаспорт со сроком действия не менее трёх месяцев и виза. Учтите, самостоятельно организовать поездку в Северную Корею невозможно. Оформить авиабилеты и визу могут только иностранные турфирмы, аккредитованные при МИД КНДР.

Для посещения страны российским гражданам требуется виза – её оформляют турагентства, а также согласовывают поездку с принимающей стороной.

Прямого авиасообщения с КНДР нет. До Пхеньяна можно добраться с пересадкой во Владивостоке или Пекине.

Пхеньян Фото: chintung/istockphoto.com

Памятка для туристов: что нужно знать перед поездкой

Лучшими месяцами для поездок в Северную Корею считаются май, июнь, сентябрь и октябрь. Июль и август – самые жаркие. Разница по времени между Москвой и Пхеньяном – +6 часов.

Самостоятельные прогулки и экскурсии по стране невозможны. К каждой группе туристов прикрепляются минимум два сопровождающих гида, организующих перемещение гостей по улицам городов и рассказывающих о достопримечательностях.

Местная валюта страны – северокорейская вона. Покупки можно совершить в специальных туристических магазинах – там принимают воны, доллары, евро и китайские юани.

В стране практически нет интернета. Лишь единицы удостоены такой привилегии, как выход в Сеть. Это чиновники, крупные бизнесмены и IT-организации. Говорят, лидер КНДР Ким Чен Ын лично просматривает списки и даёт «зелёный свет» счастливчикам.

Правда, в Северной Корее есть собственная внутренняя сеть – интранет «Кванмён». Иностранцы пользоваться ей не могут. Впрочем, туристы от этого ничего не теряют – контент, транслируемый «Кванмён», это по большей части бытовые советы, патриотические материалы, расписание транспорта, погода и прочее. Зарубежные музыка, фильмы и сериалы под строгим запретом.

Не у каждого корейца есть компьютер. Чтобы его приобрести, нужно получить специальное официальное разрешение от руководства страны. После покупки компьютер ставится на государственный учёт, а в самом устройстве установлена местная операционная система, которая отслеживает весь искомый контент. То же самое и со смартфонами. Несмотря на то что гаджеты импортируют из Китая, их оснащают местной шпионской программой.

Метро в Пхеньяне Фото: znm/istockphoto.com

До 2013 года у гостей, въезжающих в страну, изымали мобильные телефоны. Теперь можно без страха брать с собой гаджеты (но их нужно декларировать) и даже пользоваться мобильным интернетом. Однако для этого следует приобрести туристическую сим-карту, продаётся она прямо в аэропорту. А вот ноутбук лучше оставить дома, его могут конфисковать. Постарайтесь обойтись без книг, иначе в зоне досмотра вы задержитесь надолго. Таможенники с большой настороженностью относятся к ввозу литературы.

Воспользоваться общественным транспортом (троллейбусом, автобусом, метро и трамваем) у вас не получится. Туристическая группа следует по точной маршрутной программе, разработанной гидами. Перевозят иностранцев на транспорте туркомпании. Поэтому арендовать автомобиль туристам не удастся. Все прогулки проводятся под зорким глазом сопровождающих.

Что касается чаевых, в кафе и ресторанах уже закладывается определённая сумма в счёт. Однако денежное поощрение обслуживающего персонала не возбраняется.

Город Кэсон Фото: Leonid Andronov/istockphoto.com

Что ещё важно знать

Избегайте любых дискуссий на тему политики, правительства страны, местных обычаев и религии.

Если вас попросили не делать фото определённых мест или памятников, лучше не спорьте и примите запрет во внимание.

Общайтесь вежливо и учтиво, избегайте панибратства с местным населением, гидами и обслуживающим персоналом.

Не фотографируйте памятники вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, военные объекты и государственные учреждения.

При входе в дом снимайте обувь и не стойте на пороге – это считается дурной приметой.

Стадион Первого мая в Пхеньяне — второй по вместительности стадион в мире Фото: narvikk/istockphoto.com

Что попробовать в Северной Корее: национальные блюда

У местных в рационе преобладают рис, просо, кимчи (квашеная пекинская капуста) и рыба. Говядина, свинина, баранина – большая редкость. Но в ресторанах и кафе, рассчитанных на туристов, есть абсолютно всё.

Гиды рекомендуют попробовать кальбитан – суп из говяжьих рёбрышек с дайконом, маринованную утку и джокбал – свиные копыта, тушённые в рисовом вине со специями.

Фото: Mieszko9/istockphoto.com

Что можно привезти из Северной Кореи

Сразу стоит отметить, что нумизматов ждёт разочарование – национальную валюту (даже крошечную монетку) вывезти вам не дадут. Это строжайше запрещено. Поэтому не стоит рисковать, чтобы не вляпаться в неприятности.

Тоже самое относится к значкам и изображениям вождей КНДР – их вообще запрещено продавать. В списке разрешённых памятных сувениров – марки, открытки, альбомы с фото правителей страны, а также изделия ручной вышивки, чай, мёд, конфеты, статуэтки из кварца и аметиста, керамическая посуда из Кэсона, национальные костюмы.

Национальные костюмы Фото: Goddard_Photography/istockphoto.com

Курорты Северной Кореи

Пляжный курорт Мазон

Самый популярный пляжный курорт Северной Кореи расположился на берегах Японского моря. Он находится на востоке страны, в окраинах города Хамхын, в окружении сосновых лесов. Торжественное открытие курорта состоялось в 2011 году и быстро обрело популярность. Иностранные туристы зачастую выбирают именно это место в силу того, что здесь есть пятизвёздочный отель, спа-комплекс с бассейном, зона досуга с бильярдом и боулингом.

Пляж на восточном побережье Японского моря Фото: Vincent Yu/AP/ТАСС

Пляжный курорт Расон

Считается более современной зоной. Помимо чистейшего песчаного пляжа, тут есть возможность посетить местные рынки, пообедать в разных ресторанах и оценить местную кухню. Самое любимое развлечение туристов – это морская прогулка. Можно остановиться на острове Пипха, увидеть морских котиков, посетить заповедник оленей.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма»

В прошлом году правительство КНДР заявило, что откроет новый пляжный курорт специально для россиян. Огромный комплекс начали строить ещё несколько лет назад в 150 км от столицы. Согласно проекту, пляж общей протяжённостью в 6 км будет ждать российских туристов уже в мае 2025 года. 17 отелей, 37 ресторанов, 29 магазинов, парк развлечений – всё это расположится на площади в 2,8 км²!

Город Вонсан, где идёт строительство комплекса для россиян Фото: znm/istockphoto.com

Горнолыжный курорт Масик Рён

Масик Рён считается гордостью туристической инфраструктуры КНДР. Это современный горнолыжный курорт на высоте 1300 м над уровнем моря с протяжённостью трасс почти в 110 км и шириной от 40 до 120 м.

На его территории есть отель, пункты проката инвентаря, канатная дорога и вертолётная площадка.

Масик Рён Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Лечебный курорт Рёнган

Главная грязелечебница страны славится горячими природными источниками с радоном, ионами брома и другими минеральными веществами и лечебными грязями. В санатории предлагают целый комплекс оздоровительных процедур для улучшения здоровья, укрепления иммунитета и расслабления. Интересно, что целебная вода поступает прямо в номера гостей, и можно принять полезную ванну, не выходя из отеля.

Кроме того, после отдыха можно найти досуг на свой вкус – например, прогуляться по сосновому лесу, порыбачить на озере (пойманный улов местные повара могут приготовить на ужин), поиграть в пинг-понг.

Туристические маршруты и достопримечательности

В маршрутную программу гиды обязательно включают экскурсию по Пхеньяну – столице КНДР. И стараются показать самые значимые для страны места.

Это Кымсусанский дворец Солнца, где находится мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира; архитектурный ансамбль Мансудэ с невероятно огромными 25-метровыми статуями вождей; 150-метровый монумент идей Чучхе, на самом пике которого оборудована смотровая площадка.

Статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне Фото: Jui-Chi Chan/istockphoto.com

Маршрут на гору Мёхянсан считается самым живописным. В 2009 году ЮНЕСКО определил её как мировой биосферный заповедник, где произрастает более 40 видов растений и обитает 12 видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. С корейского название горы переводится как «гора таинственного аромата», и для местных жителей она является священным местом. Поднимаясь по горным тропам в окружении лесов и бурной растительности, туристы могут посетить храм Похёнса, хижину Санвон, пещеру Рёнмун.

Интересно, что на горе расположилась Международная выставка дружбы. В ней представлены все подарки, полученные вождями Северной Кореи – по этой причине выставка носит статус крупнейшей сокровищницы мира.

Туристический регион горы Кымган Фото: Jui-Chi Chan/istockphoto.com

Вулкан Пэктусан высотой более чем 2700 м и кратерным озером Чхончжи, к которому туристов поднимают на фуникулере. Это место вошло в экскурсионную программу неспроста – в деревне Мангендэ, расположенной в окрестностях горы, родился сам Ким Чен Ир.