Промышленные гиганты: 5 легенд индустриального туризма России

Подборка для тех, кто мечтает увидеть, как работает ГЭС, завод по производству фарфора и многое другое.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Промышленный туризм — это особый тип путешествий, приоткрывающий для обывателя завораживающий мир монументальных заводов, предприятий, подчинивших себе целые города, или совсем небольших почти семейных фабрик с вековой историей. Побывать в сердце действующего производства — значит увидеть то, что обычно скрыто от глаз. Промышленные гиганты России хранят множество тайн и интересных историй. Расскажу о пяти легендарных местах, которые стали магнитом для тех, кто жаждет новых впечатлений и необычных открытий».

Чиркейская ГЭС, Дагестан

Гигант на краю Сулакского каньона, Чиркейская ГЭС – это настоящее инженерное чудо, построенное в 1970-х на реке Сулак. Её плотина высотой 232,5 м – самая высокая арочно-гравитационная плотина в России и вторая по высоте в мире среди подобных сооружений. При строительстве ГЭС рабочим приходилось вручную пробивать тоннели в горных склонах, так как тяжёлая техника не могла справиться с местными породами. Каждый метр добывался упорным трудом.

Сегодня Чиркейская ГЭС не просто производит электроэнергию, но и привлекает туристов со всей страны. Участники экскурсий могут спуститься внутрь плотины, посетить машинный зал и увидеть, как работают мощнейшие турбины, электрогенераторы, гидроагрегаты и котлы. А после экскурсии подняться на гребень и полюбоваться Сулакским каньоном – на величественные горные вершины и бирюзовые воды водохранилища.

Чиркейская ГЭС Фото: РИА Новости

Янтарный комбинат, Калининградская область

Янтарный комбинат – это место, где древние смолы, разменявшие 50 млн лет, обретают вторую жизнь. Здесь добывается около 90% мирового янтаря. А карьер «Приморский» в глазах неискушённого туриста работает как настоящий портал в прошлое: на его дне можно найти окаменелые фрагменты растений и насекомых, которые застыли в янтаре ещё в эпоху эоцена.

Ежегодно комбинат добывает около 600 т сырья, из которых около 20 камней относятся к числу самородков, то есть весят более килограмма. Туристам предлагают прогуляться по краю карьера и заглянуть в цеха, где камень очищают, обрабатывают и превращают в изысканные украшения. И, конечно, выбрать себе собственный «солнечный камень» на память.

Янтарный комбинат Фото: РИА Новости

Императорский фарфоровый завод, Санкт-Петербург

Продукция Императорского фарфорового завода давно стала синонимом утончённой красоты и высочайшего мастерства. Основанный в 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны, он стал первым фарфоровым производством в России и быстро завоевал статус поставщика царских дворцов. Фарфор с изящными монограммами Романовых олицетворял роскошь и великолепие императорского двора.

В XIX веке здесь создавали поистине грандиозные сервизы для королевских пиршеств. Самый впечатляющий из них, «Гурьевский сервиз», насчитывал более 1000 предметов и поражал воображение размахом и тонкостью работы.

Сегодня Императорский фарфоровый завод остаётся хранителем вековых традиций. Гости могут заглянуть на творческую кухню мастеров, увидеть, как вручную расписываются легендарной «кобальтовой сеткой» изысканные чашки и вазы, посетить музей с редчайшими экземплярами фарфора, а на память приобрести изделия из современных коллекций, которые гармонично сочетают классику и современность.

Изготовление фарфора Фото: ipm.ru

Магнитогорский металлургический комбинат, Магнитогорск

В 1930-е годы Магнитогорск стал крупнейшим металлургическим центром СССР – всё благодаря построенному здесь металлургическому комбинату, настоящей «стальной империи», выросшей посреди пустынного степного ландшафта. Во время Великой Отечественной войны из магнитогорской стали делали каждый второй танк Т-34. А сегодня здесь плавится более 10 млн тонн стали в год.

Экскурсии по комбинату позволяют увидеть впечатляющий процесс превращения руды в раскалённые металлические листы. И на смотровых площадках, расположенных прямо над доменными печами, почувствовать жар и понаблюдать за работой сталеваров.

Магнитогорский металлургический комбинат Фото: РИА Новости

«Шуйские ситцы», Ивановская область

«Шуйские ситцы» – старейшее текстильное предприятие России, работающее уже более 200 лет. Основанная в 1820 году ситценабивная бумажная мануфактура быстро стала известна яркими и прочными тканями. А спустя несколько десятилетий начала поставляться не только в города России, но и за её пределы. В начале XX века фабрика выпускала ткани с изображением русских сказочных персонажей, которые пользовались большой популярностью среди детей и стали коллекционной редкостью.

А сегодня в её ассортименте можно найти как базовые модели интерьерного текстиля, так и креативные коллекции, вдохновлённые, к примеру, фильмом «Брат». Во время экскурсий гости посещают ткацкие цеха, где знакомятся с современными и старинными технологиями производства. В музее можно увидеть ткани, выпущенные в разные эпохи, и даже попробовать вручную создать узор на ткани, как это делали мастера XIX века.

Текстильное предприятие «Шуйские ситцы» Фото: sitsy.ru