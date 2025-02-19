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С яблоком, шпинатом и морковью: 3 необычных рецепта котлет от бренд-шефа
Сергей Кузнецов
Котлеты без говядины: 3 пошаговых рецепта
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Идеи для лёгкого и питательного ужина.

В кулинарии слово «котлета» имеет множество значений. Согласно старинным рецептам, это тонкие ломтики телятины, свинины или другого мяса, обжаренные в панировке из яйца, муки или сухарей на сковороде с небольшим количеством масла.

<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
Сергей Кузнецов
бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru

«Сегодня при слове «котлета» мы чаще всего представляем шкворчащие на сковородке золотистые рубленые котлеты из фарша. Сейчас их готовят не только из мяса или его растительных заменителей, но и из рыбного филе, картофеля, моркови, свёклы или смеси этих овощей. Например, в Италии котлеты — это чаще всего ломтики куриного мяса в восхитительной панировке с добавлением чеснока, пармезана и трав. В Гоа, на юго-западе Индии, фарш для котлет делают из свежих морепродуктов с добавлением мякоти кокоса, а в Японии — из кальмара с морковью и имбирём».

3 необычных рецепта котлет из курицы, лосося и моркови

Котлеты из курицы с яблоком и сельдереем

Фото: istockphoto.com/Elena_Danileiko

Сельдерей — отличный источник калия и фолиевой кислоты, а яблоки богаты витамином С и клетчаткой. Вместе эти два ингредиента образуют мощный источник питательных веществ, которые укрепляют иммунную систему, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают пищеварение.

Количество порций: 5

Калории: 141 ккал на 100 г

Белки: 11 г на 100 г

Жиры: 7,3 г на 100 г

Углеводы: 7,7 г на 100 г.

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Ингредиенты:

  • фарш куриный — 500 г;
  • яблоко зелёное — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • лук-шалот — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 30-50 г;
  • чабрец (или тимьян) — 1/3 ч. л.;
  • шалфей сушёный — 1/3 ч. л.;
  • чеснок сушёный — 1/3 ч. л.;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте куриный фарш, натёртое яблоко, мелко нарезанные сельдерей и лук.

2. Добавьте яйцо, панировочные сухари, травы и специи, соль и перец, тщательно перемешайте до получения однородной массы.

3. Сформируйте котлеты желаемого размера. Смажьте маслом каждую котлету после формовки.

Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek

4. Разогрейте сковороду и на среднем огне обжаривайте котлеты по пять-семь минут с каждой стороны. Если котлеты не прожарились за это время, разогрейте духовку до 180°C, положите котлеты в форму и запекайте три-пять минут.

5. Подавайте котлеты горячими с любым гарниром по вашему выбору.

Котлеты из лосося и шпината

Фото: istockphoto.com/freeskyline

Лосось — один из лучших компонентов диеты для людей, поддерживающих спортивную форму. Этот вид рыбы богат белком, который нужен для наращивания мышечной массы, а ещё содержит несколько важных жирных кислот, в том числе омега-3, и несколько минералов.

Количество порций: 3

Калории: 65 ккал на 100 г

Белки: 2,4 г на 100 г

Жиры: 3,6 г на 100 г

Углеводы: 6 г на 100 г.

Ингредиенты:

  • охлаждённое филе лосося — 400 г;
  • шпинат — 150 г;
  • лук-порей — 50 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • панировочные сухари панко — 20-30 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • цедра лимона — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Фото: iistockphoto.com/llionaire

Способ приготовления:

1. Измельчите филе лосося ножом или в блендере для получения кусочков крупной фракции.

2. На сковороде с небольшим количеством оливкового масла обжарьте две-три минуты нарезанный лук с измельчённым чесноком, пока овощи не станут мягкими. Добавьте шпинат и продолжайте готовить, пока он не уменьшится в объёме. Снимите сковороду с плиты и остудите овощи.

3. В миске смешайте кусочки филе, жареный шпинат с луком, панировочные сухари, яйцо, укроп, цедру лимона, соевый соус, соль и перец. Перемешайте до получения однородной массы.

4. Сформируйте котлеты и обжаривайте на разогретой сковороде с оливковым маслом по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Подавайте котлеты с овощным гарниром или на подушке из свежих листьев салата.

Котлеты из моркови и имбиря

Фото: istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova

Вегетарианцы любят добавлять имбирь в блюда: он делает вкус и запах многих растительных ингредиентов более аппетитным и обладает множеством полезных для здоровья свойств. Например, имбирь содержит мощные антиоксиданты, которые стимулируют иммунную систему и замедляют процесс старения.

Количество порций: 1

Калории: 180 ккал на 100 г

Белки: 5,4 г на 100 г

Жиры: 10,4 г на 100 г

Углеводы: 17 г на 100 г.

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Ингредиенты:

  • морковь — 2-3 шт.;
  • свежий имбирь — 15 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • тимьян сушёный — 1/3 ч. л.;
  • семена кунжута — 1 ст. л.;
  • масло кунжутное — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 30-40 г;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Gingagi

Способ приготовления:

1. Крупно натрите морковь, чтобы она стала мягкой и сочной.

2. В миске смешайте морковь, натёртый имбирь, тимьян, измельчённый чеснок и кунжутные семена.

3. Добавьте яйцо, панировочные сухари, соль и перец, хорошо перемешайте.

4. Сформируйте котлеты и обжаривайте их на разогретой сковороде с кунжутным маслом по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Подавайте котлеты с соевым соусом или лёгким овощным гарниром.

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