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Что приготовить на Масленицу на скорую руку: рецепты блинов и не только

Масленица – один из древнейших праздников в русской культуре, уходящий корнями в языческие времена. С принятием христианства праздник приобрёл новое значение, став своеобразным рубежом между зимой и весной, временем подготовки к Великому посту.

В этот день принято устраивать народные гулянья с песнями, плясками, играми и катанием на санях. Важным элементом праздника остаётся сжигание чучела Масленицы, что символизирует прощание с зимой.

Рецепты основных блюд на Масленицу

Главным блюдом, конечно же, являются блины. Их пекут из разных видов теста — дрожжевого, пресного, гречневого — и подают с разнообразными начинками: от сметаны и варенья до икры и солёной рыбы. На масленичном столе также можно встретить оладьи, пышки, пироги с сытными начинками, например, с мясом, грибами или капустой. Традиционно готовят и различные каши. Завершают трапезу обычно чаем с мёдом или сбитнем.

Блины

Фото: istockphoto.com/NataliPopova

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 10

Калории (на порцию): 150 ккал

Белки (на порцию): 5 г

Жиры (на порцию): 7 г

Углеводы (на порцию): 15 г.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

яйца – 2 шт.;

мука – 200 г;

сахар – 2 ст. л.;

соль – по желанию;

растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В таре соедините молоко, яйца, сахар и соль. Постепенно добавляя муку, смешайте тесто без комочков.

Фото: istockphoto.com/Olga Nikiforova

2. Выпекайте блины на сковороде до нужного уровня прожарки (от трёх минут на одной стороне).

Гречневые блины

Фото: istockphoto.com/margouillatphotos

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 10

Калории (на порцию): 180 ккал

Белки (на порцию): 7 г

Жиры (на порцию): 8 г

Углеводы (на порцию): 20 г

Ингредиенты:

молоко – 300 мл;

гречневая мука – 100 г;

пшеничная мука – 100 г;

яйца – 2 шт.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – по желанию;

дрожжи (сухие) – 5 г;

растительное масло – 2 ст. л.

Фото: istockphoto.com/Radist

Способ приготовления:

1. В тёплое молоко вмешайте дрожжи и сахар и оставьте подходить на 15 минут.

2. В другой таре соедините гречневую и пшеничную муку, яйца, соль и дрожжевую смесь.

3. Оставьте тесто на полчаса и выпекайте, как обычно.

Начинки: сладкие и солёные

Сладкие начинки – это нежный творог, особенно вкусный с изюмом или курагой, и яркие фрукты с ягодами — от классических яблок и груш до экзотических бананов и сочной клубники. Варенье, джем и повидло — также бессменная классика, а мёд придаёт блинам особый аромат и сладость.

Фото: istockphoto.com/clubclose

Солёные начинки включают мясо — отварное или жареное, говядину, свинину или курицу, а также нежную рыбу — сёмгу, форель, сельдь, тунец или сардину. Грибы, жареные или тушёные, особенно хороши со сметаной и луком, а сыр — твёрдый, полутвердый или плавленый — придаёт блинам особый вкус.

Пресные начинки (хороши для фигуры) – творог без добавления сахара, свежие овощи — огурцы, помидоры и зелень, которые придают блинам лёгкость и освежающий вкус.

Блинные пироги

Фото: istockphoto.com/~UserGI15633745

Время приготовления: 1 час 30 минут

Количество порций: 8

Калории (на порцию): 480 ккал

Белки (на порцию): 28 г

Жиры (на порцию): 22 г

Углеводы (на одну порцию): 38 г

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

яйца – 3 шт.;

мука – 250 г;

сахар – 1 ст. л.;

говядина (фарш) – 700 г;

лук репчатый – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

сметана (20%) – 200 г;

твёрдый сыр – 150 г;

горчица – 1 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

зелень укропа – 1 пучок;

соль, перец, специи, растительное масло.

Фото: istockphoto.com/kasia2003

Способ приготовления:

1. Приготовьте блины по рецепту выше. Далее сделайте начинку: лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости, добавьте мясо и снова обжаривайте.

2. В конце обжарки добавьте сметану и специи.

3. Соберите пирог в форме для запекания: выложите первый блин, нанесите на него начинку тонким слоем и посыпьте тёртым сыром. Накройте следующим блином и повторите слои. Последний блин смажьте сметаной.

4. Готовьте в духовке около 15 минут.

5. За это время сделайте соус: сметану смешайте с горчицей, измельчённым чесноком и нарезанным укропом.

Блинный пирог «Лесная сказка» с грибами и сыром

Фото: istockphoto.com/Zoryanchik

Сколько готовить: 1 час 15 минут

Количество порций: 8

Калории (на порцию): 400 ккал

Белки (на порцию): 20 г

Жиры (на порцию): 15 г

Углеводы (на порцию): 50 г

Ингредиенты:

для начинки:

шампиньоны – 400 г;

лисички (можно заменить другими грибами) – 200 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

твёрдый сыр – 200 г;

сметана (20%) – 200 г;

соль, перец, подсолнечное масло, мускатный орех.

Фото: istockphoto.com/SrdjanPav

Способ приготовления:

Пирог готовится по аналогии с мясным, но вместо фарша здесь грибы. Единственный нюанс – томить блюдо в духовке можно около 10 минут.

Каша

На Масленицу готовят ржаную и овсяную каши, которые отличаются не только вкусом, но и питательной ценностью.

Ржаная каша. На одну часть крупы берут две части воды. Крупу предварительно замачивают на несколько часов, затем варят на медленном огне до готовности. В 100 г ржаной каши содержится около 100 ккал, 4 г белков, 1 г жиров и 20 г углеводов.

Овсяная каша. На одну часть овсянки берут две части воды или молока. Варят овсянку на медленном огне до загустения. В 100 г овсяной каши содержится около 80 ккал, 3 г белков, 1 г жиров и 15 г углеводов.

Обе каши богаты клетчаткой и витаминами группы В. Подают их горячими с маслом, мёдом, ягодами или орехами.

Напитки для Масленицы

Чай с вареньем. Чай может быть любым – чёрным, зелёным, травяным. Главное, чтобы он был горячим и ароматным. Варенье для напитка выбирайте на свой вкус.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Молоко. Может быть как свежим, так и топлёным. Обычно подают коровье. Чтобы избежать простуды, молоко рекомендуется подавать тёплым.

Сметана. Не совсем напиток, но всё зависит от густоты. Домашняя больше похожа на масло, а вот магазинная содержит больше жидкости и будет хорошей добавкой как к блинам, так и к пирогу.

Помимо перечисленного, можно подавать другие напитки, такие как кисель, компот, морс, сбитень.

Угощения для гостей

На праздник не принято покупать конфеты или торты. Главные сладости здесь – блины с мёдом, вареньем и сгущёнкой. Если хотите нечто более оригинальное – подавайте блины с горячим шоколадом. Угостить приглашённых можно и деликатесами – с блинами отлично сочетаются чёрная и красная икра, кусочки сёмги или горбуши, дорогие сыры. Одной из самых интересных начинок, на мой взгляд, является смесь расплавленного сыра с оливками и укропом.

Советы по приготовлению блинов

Анна Мюллер шеф-кондитер ресторана «Мясной Синдикат» «Поделюсь своим опытом и секретами».

1. Для приготовления теста используйте только свежие ингредиенты. Молоко или кефир должны быть комнатной температуры.

Фото: istockphoto.com/kajakiki

2. Для выпечки блинов выбирайте муку высшего сорта. Она должна быть белой, без посторонних запахов и примесей.

3. Муку обязательно просейте, чтобы она насытилась кислородом. Яйца взбейте с сахаром и солью до образования лёгкой пены. Добавляйте муку в жидкие ингредиенты, а не наоборот.

4. Перед выпеканием блинов дайте тесту постоять 15-20 минут. За это время клейковина муки набухнет, и блины получатся более эластичными.

5. Для выпекания используйте специальную блинную сковороду с тонким дном. Сковорода должна быть хорошо разогрета. Смажьте её небольшим количеством растительного масла. Наливайте тесто на сковороду тонким слоем, равномерно распределяя его по поверхности.

Фото: istockphoto.com/finwal

6. Чтобы блины получились более нежными, добавьте в тесто немного растопленного сливочного масла. Для приготовления ажурных блинов используйте тесто на кефире или добавьте в него немного соды.

Угощения на праздник – символ щедрости, гостеприимства и единения. Готовьте с удовольствием, фантазируйте, радуйте своих близких вкусными и оригинальными блюдами. И пусть ваша Масленица будет самой яркой, весёлой и запоминающейся!