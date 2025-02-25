Масленица в Суздале — 2025: программа праздничных мероприятий

В этом году широкая Масленица выпадает на календарный конец зимы и начало весны. С 24 февраля по 2 марта в стране будут отмечать один из самых шумных и весёлых праздников.
На всю неделю Суздаль превратится в центр масштабных мероприятий с песнями и плясками, увлекательными конкурсами и традиционными угощениями.
О чём расскажем:
- История праздника и традиции Масленицы
- Широкая Масленица в туристическом комплексе «Суздаль»
- Масленица в «Горячих ключах»
- Масленица в Музее деревянного зодчества
- Масленица в усадьбе Марьи Искусницы
История праздника и традиции Масленицы
Масленица – один из самых древних славянских праздников. Он приурочен к проводам зимы и встрече весны. Если сейчас даты Масленицы зависят от Пасхи, раньше она была приурочена к весеннему равноденствию.
Отмечают широкую Масленицу масштабно. Народные гуляния с песнями не утихают дотемна, устраиваются различные конкурсы по перетягиванию каната, кулачные бои. В последний день празднования Масленицы традиционно сжигают чучело, тем самым знаменуя проводы зимы. И, конечно, не забывают о блинах – исконно русском угощении, которое стало символом Масленицы.
Фото: РИА Новости
Широкая Масленица в туристическом комплексе «Суздаль»
Где: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, 45.
Когда: 28 февраля – 2 марта.
Цена: бесплатно. Участие в мастер-классах оплачивается отдельно.
Суздаль за свою богатую историю стал городом-музеем. Он насчитывает свыше 150 архитектурных памятников и буквально пропитан духом древности. Именно поэтому сюда ежегодно съезжаются около 1 млн туристов.
Суздаль каждый раз с размахом отмечает Масленицу, и этот год не станет исключением. На празднике всех гостей ждут захватывающие театрализованные представления, катания на лошадях, песни и гуляния, а настоящие гурманы смогут полакомиться блинами с разнообразными начинками. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.
Программа празднования
28 февраля
- 13:00-20:00. Развлекательную программу открывает серия мастер-классов «Масленичная круговерть»;
- 15:00-18:00. «Блинная заваруха», встреча гостей;
- 19:00. «Фильм! Фильм! Фильм!»: кинопоказ в Смоленском зале;
- 20:00. «Гармонь, играй, Суздаль запевай!»: гостям выпадет возможность спеть частушки и получить за это сувениры;
- 21:00. Музыкальная программа «Как на масленой неделе мы гуляли, песни пели».
1 марта
- 8:00-11:00. Завтрак в ресторане «Суздаль»;
- 10:00-20:00. Серия мастер-классов «Масленичная круговерть»;
- 10:00. Анимационная программа «Масленичный фитнес»;
- 11:00. Пешая прогулка с экскурсоводом. На экскурсии «Путешествие в Древнюю Русь» гости окунутся в исторический Суздаль, познакомятся с любопытными фактами о жизни русского народа;
- 16:00. Детская программа «Блинные горки», где сказочные персонажи устроят весёлые игры на улице;
- 18:00. Широкие гуляния «Яркая Масленица!».
2 марта
- 8:00-11:00. Завтрак «Блинная самобранка» в ресторане «Суздаль»;
- 10:00. Пешая прогулка с экскурсоводом «Прогулка к храму…».
Фото: РИА Новости
Масленица в «Горячих ключах»
Где: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, 14.
Когда: 1 марта с 16:00 до 19:00.
Цена: 700 рублей.
В отеле «Горячие ключи» развернутся настоящие гуляния в лучших традициях русской культуры. «Огненная Масленица» будет рада как детям, так и взрослым. Встречать маленьких гостей будут персонажи из русских сказок: Змей Горыныч и Серый Волк. А скоморохи придадут празднику заряд веселья и бодрости.
Традиционные русские забавы будут сочетаться с конкурсами и фаер-шоу от театра огня «Прометей». Гости смогут посоревноваться друг с другом в забегах в гигантских валенках, в гонках с коромыслами и в боулинге с матрёшками. Организаторы позаботились и о традиционном угощении – блинах, которые можно будет не только отведать, но и увидеть с ними настоящее представление с жонглированием.
Масленица в Музее деревянного зодчества
Где: Владимирская обл., г. Суздаль, Суздальский р-н., ул. Пушкарская, д 27б.
Когда: 1 марта с 12:00 до 16:00.
Цена: 550-900 рублей.
На главной сцене праздник откроется шествием «Масленичный поезд». На площадке выступят фольклорные ансамбли «Поверья», покажет театрализованное представление театр «Окрутники», пройдут показательные бои ратоборцев Центра живой истории «Китеж-град». И, конечно, гостей ждут масленичные конкурсы и забавы, самое главное из которых – состязание «Столб».
На детской площадке «У колодца» для детей покажут кукольный спектакль «Петрушкины приключения», проведут масленичные игры. Также можно принять участие в мастер-классе по изготовлению сувенира из мочального лыка.
Будут работать сразу несколько развлекательных зон – площадка старинных аттракционов «Закрутиха», площадка «Русские народные игры», «Лагерь ратоборцев», а также гастроярмарка и ярмарка мастеров.
Фото: РИА Новости
Масленица в усадьбе Марьи Искусницы
Где: Владимирская обл. Суздальский р-н, с. Сельцо, ул. Центральная, 8 Б.
Когда: 1 марта в 12:00 и 14:00.
Цена: стоимость входного билета для организованных групп нужно уточнять по телефону.
В домашнем театре «Усадьба Марьи Искусницы» Масленица начинается с первых минут посещения – практически с порога гостей вовлекут в хоровод. А потом начнётся и основная потешная и весёлая программа, куда входят фольклорный спектакль «Ирония весны, или Суздальские похождения Петра Ивановича Самоварова», знакомство со сказочными русскими инструментами, игры, конкурсы, частушки и песни, шутки. А в финале – чайная церемония с бубликами.
Фото: РИА Новости