Масленица в Суздале — 2025: программа праздничных мероприятий

Рассказываем, чем порадуют в этом году масленичные гуляния.

В этом году широкая Масленица выпадает на календарный конец зимы и начало весны. С 24 февраля по 2 марта в стране будут отмечать один из самых шумных и весёлых праздников.

На всю неделю Суздаль превратится в центр масштабных мероприятий с песнями и плясками, увлекательными конкурсами и традиционными угощениями.

О чём расскажем:

История праздника и традиции Масленицы

Масленица – один из самых древних славянских праздников. Он приурочен к проводам зимы и встрече весны. Если сейчас даты Масленицы зависят от Пасхи, раньше она была приурочена к весеннему равноденствию.

Отмечают широкую Масленицу масштабно. Народные гуляния с песнями не утихают дотемна, устраиваются различные конкурсы по перетягиванию каната, кулачные бои. В последний день празднования Масленицы традиционно сжигают чучело, тем самым знаменуя проводы зимы. И, конечно, не забывают о блинах – исконно русском угощении, которое стало символом Масленицы.

Фото: РИА Новости

Широкая Масленица в туристическом комплексе «Суздаль»

Где: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, 45.

Когда: 28 февраля – 2 марта.

Цена: бесплатно. Участие в мастер-классах оплачивается отдельно.

Суздаль за свою богатую историю стал городом-музеем. Он насчитывает свыше 150 архитектурных памятников и буквально пропитан духом древности. Именно поэтому сюда ежегодно съезжаются около 1 млн туристов.

Суздаль каждый раз с размахом отмечает Масленицу, и этот год не станет исключением. На празднике всех гостей ждут захватывающие театрализованные представления, катания на лошадях, песни и гуляния, а настоящие гурманы смогут полакомиться блинами с разнообразными начинками. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.

Программа празднования

28 февраля

13:00-20:00. Развлекательную программу открывает серия мастер-классов «Масленичная круговерть»;

15:00-18:00. «Блинная заваруха», встреча гостей;

19:00. «Фильм! Фильм! Фильм!»: кинопоказ в Смоленском зале;

20:00. «Гармонь, играй, Суздаль запевай!»: гостям выпадет возможность спеть частушки и получить за это сувениры;

21:00. Музыкальная программа «Как на масленой неделе мы гуляли, песни пели».

1 марта

8:00-11:00. Завтрак в ресторане «Суздаль»;

10:00-20:00. Серия мастер-классов «Масленичная круговерть»;

10:00. Анимационная программа «Масленичный фитнес»;

11:00. Пешая прогулка с экскурсоводом. На экскурсии «Путешествие в Древнюю Русь» гости окунутся в исторический Суздаль, познакомятся с любопытными фактами о жизни русского народа;

16:00. Детская программа «Блинные горки», где сказочные персонажи устроят весёлые игры на улице;

18:00. Широкие гуляния «Яркая Масленица!».

2 марта

8:00-11:00. Завтрак «Блинная самобранка» в ресторане «Суздаль»;

10:00. Пешая прогулка с экскурсоводом «Прогулка к храму…».

Фото: РИА Новости

Масленица в «Горячих ключах»

Где: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, 14.

Когда: 1 марта с 16:00 до 19:00.

Цена: 700 рублей.

В отеле «Горячие ключи» развернутся настоящие гуляния в лучших традициях русской культуры. «Огненная Масленица» будет рада как детям, так и взрослым. Встречать маленьких гостей будут персонажи из русских сказок: Змей Горыныч и Серый Волк. А скоморохи придадут празднику заряд веселья и бодрости.

Традиционные русские забавы будут сочетаться с конкурсами и фаер-шоу от театра огня «Прометей». Гости смогут посоревноваться друг с другом в забегах в гигантских валенках, в гонках с коромыслами и в боулинге с матрёшками. Организаторы позаботились и о традиционном угощении – блинах, которые можно будет не только отведать, но и увидеть с ними настоящее представление с жонглированием.

Масленица в Музее деревянного зодчества

Где: Владимирская обл., г. Суздаль, Суздальский р-н., ул. Пушкарская, д 27б.

Когда: 1 марта с 12:00 до 16:00.

Цена: 550-900 рублей.

На главной сцене праздник откроется шествием «Масленичный поезд». На площадке выступят фольклорные ансамбли «Поверья», покажет театрализованное представление театр «Окрутники», пройдут показательные бои ратоборцев Центра живой истории «Китеж-град». И, конечно, гостей ждут масленичные конкурсы и забавы, самое главное из которых – состязание «Столб».

На детской площадке «У колодца» для детей покажут кукольный спектакль «Петрушкины приключения», проведут масленичные игры. Также можно принять участие в мастер-классе по изготовлению сувенира из мочального лыка.

Будут работать сразу несколько развлекательных зон – площадка старинных аттракционов «Закрутиха», площадка «Русские народные игры», «Лагерь ратоборцев», а также гастроярмарка и ярмарка мастеров.

Фото: РИА Новости

Масленица в усадьбе Марьи Искусницы

Где: Владимирская обл. Суздальский р-н, с. Сельцо, ул. Центральная, 8 Б.

Когда: 1 марта в 12:00 и 14:00.

Цена: стоимость входного билета для организованных групп нужно уточнять по телефону.

В домашнем театре «Усадьба Марьи Искусницы» Масленица начинается с первых минут посещения – практически с порога гостей вовлекут в хоровод. А потом начнётся и основная потешная и весёлая программа, куда входят фольклорный спектакль «Ирония весны, или Суздальские похождения Петра Ивановича Самоварова», знакомство со сказочными русскими инструментами, игры, конкурсы, частушки и песни, шутки. А в финале – чайная церемония с бубликами.

Фото: РИА Новости