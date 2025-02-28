Прощёное воскресенье — 2025: истории и традиции праздника

В этом году оно выпадает на 2 марта.

«Чин прощения» возник ещё в Древнем Египте. Иноки из монашества на время Великого поста уходили в безлюдные пустынные места. Чтобы никто не мог помешать особому обряду духовного очищения, полному раскаянию за совершённые прегрешения.

Многие из них обрекали себя на верную смерть. Жажда, голод, болезни и хищные звери становились причиной гибели. Монахи прекрасно осознавали, что не все вернутся к благословенной Пасхе. Поэтому перед началом нелёгкого пути ещё в стенах обители они испрашивали друг у друга прощения.

О чём расскажем:

История Прощеного воскресенья

Первое упоминание о Прощёном воскресенье в исторических документах относится к концу XVII века. В дореволюционной России закрепилась определённая традиция, которой неукоснительно следовали даже первые лица государства.

Царь собственной персоной в сопровождении свиты объезжал войска, гостил в монастырях и везде просил прощения у солдат и монахов. В свою очередь, то же самое делали священнослужители перед своей паствой и друг у друга.

Почитаемый всеми христианами праздник – это последний день перед Великим постом. В святых книгах он носит название Сыропустной недели или Адамова изгнания. И в воскресенье по давнему обычаю церковь проводит богослужение. Непременно рассказывая прихожанам библейскую историю про изгнание Адама и Евы из рая.

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Значение прощения

«Пуст» означает прощание, и в этот день, когда православные готовятся к длительному испытанию духа и тела, едят только молочную пищу. Библейский сюжет изгнания Адама и Евы в данном случае имеет глубокий религиозный и философский смысл.

Воздержание от земных грехов, нечистых помыслов хотя бы на время становится нормой человеческой жизни. И часто повторяемые нами в быту слова «бог простит» приобретают особое звучание.

Сыропустная неделя заканчивается Сырной седмицей, иначе говоря, Масленицей. По закрепившейся веками традиции принято считать, что Прощёное воскресенье – её последний день. Следует сказать, что сроки проведения значимого среди российских христиан праздника напрямую зависят от даты Пасхи, от которой рассчитывают начало Великого Поста.

В 2025 году Прощёное воскресенье отмечают 2 марта. Этот день имеет огромное значение для верующих. Именно с него начинается подготовка к Великому Посту.

В католической церкви не принято праздновать Прощёное воскресенье. Однако в римской литургической традиции есть его аналог — Quinquagesima, означающий в переводе с латыни «пятидесятый». Он вещает о том, что именно столько дней осталось до Пасхи. Во время этого праздника в церквях повсеместно проходят торжественные богослужения.

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Философские и религиозные аспекты прощения

Линию поведения, душевного состояния в праздник Прощёного воскресенья православные христиане определяют по Евангелие от Матфея, где сказано следующее: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Этот день в жизни верующих россиян перед началом Великого Поста связывают с милосердием, идущим от сердца. Нельзя держать зло в себе и носить за пазухой камень вечных обид: иначе человеческая судьба может сильно измениться не в лучшую сторону. И нужно обязательно просить прощения у близких.

И в последний день Масленицы, во время весёлых гуляний, не стоит забывать о своём главном предназначении – быть ближе к богу собственными благими делами и поступками.

Как отмечается Прощёное воскресенье

Праздник Прощёного воскресенья – важное и радостное событие, которое нужно отмечать с открытым сердцем, но также необходимо помнить о некоторых правилах и запретах.

Забросьте домашние дела, не раздражайтесь по пустякам и ведите себя достойно, как и подобает истинному христианину. Стоит забыть о былых недомолвках с близкими людьми. Поэтому просить прощения у родственников, которых когда-то чем обидели, – богоугодное дело.

Провести Прощёное воскресенье в кругу семьи, пригласить в гости друзей – милая традиция, существующая уже не один год. Главное угощение на праздничном столе, конечно же, блины! И в это последнее воскресенье перед Великим Постом нужно обязательно съесть всю скоромную пищу, чтобы забыть о ней в течение семи недель.

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Как правильно просить прощения

Просить друг у друга прощения нужно искренне, не делая какое-то одолжение, сохраняя при этом независимый и гордый вид. Ведь уважающий себя и других христианин всегда помнит, что предстоящий пост начинают с чистой душой и светлыми мыслями.

Кстати, одним из видов прощения считается возмещение материального ущерба, который когда-либо был нанесён пострадавшему человеку.

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Приметы и поверья, в которые верили ранее

В Прощёное воскресенье нельзя гадать, однако многие придерживаются народных примет и поверий, которые были известны ещё с давних времен. Если кому-то за праздничным ужином попалась горбушка хлеба, считалось, что это к деньгам. А съеденные без остатка блины на столе предвещали счастливый год для всей семьи.

Умывается кошка в Прощёное воскресенье и в доме есть невеста на выданье – быть ей замужем за хорошим и состоятельным парнем.

Одна из главных языческих традиций на этом празднике – сжигание чучела Масленицы. По обычаю, в горящий костёр обязательно бросают блины и прочую еду, чтобы год был удачным и принёс в дома сытость и благополучие. Оставшийся пепел разбрасывали по полям, чтобы «накормить» землю-матушку.

На Руси молодые девушки соревновались в искусстве, кто сошьёт из ткани маленькую куколку – причём пострашнее. Они наивно полагали, что на игрушки можно переложить будущие печали и горести.

В последний день Масленицы все поголовно шли в баню. Считалось, что перед Великим Постом нужно смыть грехи, чтобы чувствовать себя обновлённым и чистым для нелегкого испытания. К слову, в течение Сырной седмицы не рекомендуется венчаться и играть свадьбы.

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Важность прощения

Стоит отметить одну важную тенденцию: с каждым годом увеличивается число россиян, которые в последний день Сырной седмицы просят прощения у близких людей, чтобы встретить Великий Пост с чистой душой и желанием избавиться от земных грехов.

Психологи нередко говорят о ситуации, когда человек долго держит в душе обиду и становится невольником тёмного навязчивого чувства, отравляющего его жизнь. В подобном положении, увы, может оказаться каждый. И единственный выход из тупика – найти в себе душевные силы и волю, чтобы простить обидчика. И сделать это нужно в Прощёное воскресенье, когда благие дела поощряются богом.