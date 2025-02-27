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Что такое ПП-блины и как их готовить: 2 диетических рецепта

ПП или правильное питание давно на слуху у всех, кто следит за своим здоровьем и образом жизни. В этой статье, приуроченной к неделе Масленицы, мы поговорим о незаменимом атрибуте праздника – блинах. Главный их недостаток – калорийность. Как сделать блюдо более полезным – читайте далее.

Основные принципы ПП

Сбалансированность. Организм должен получать все необходимые макро- и микроэлементы: белки, жиры, углеводы, пищевые волокна, витамины и минералы. Важно не исключать какие-то нутриенты, а выбирать их качественные источники.

Умеренность. Контроль за порциями и внимательность к сигналам тела. Ориентируемся на чувство голода и насыщения, избегаем переедания, особенно если следим за массой тела.

Разнообразие. Однообразный рацион ≠ здоровое питание. Чем больше разных продуктов в вашем меню, тем больше полезных веществ получает организм. Включайте разные виды белков, жиров, углеводов, пробуйте новые продукты и сочетания.

Достаточность. Питание должно покрывать потребности организма без крайностей. Одна из частых проблем – дефицит калорий и питательных веществ, особенно при стремлении к снижению веса. Важно не урезать рацион слишком сильно, а находить баланс между пользой и удовольствием.

Елизавета Прокудина фитнес-тренер FitStars «ПП-блины особенно подходят для любителей сладкого и мучного. Если добавить в тесто творог, греческий йогурт, протеин или яйца, можно увеличить содержание белка, который важен для восстановления и поддержания мышечной массы. Ещё рекомендую отказаться от рафинированного сахара, который входит в состав блюда. Достаточно натуральных подсластителей — мёд, банан, яблоки».

Ингредиенты для ПП блинов

Основные ингредиенты (мука, яйца, молоко) менять не нужно. Во-первых, они сами по себе полезные, во-вторых, если что-то убрать, получатся уже не блины, а разновидность ПП-панкейков. Единственное, что можно поменять – использовать менее калорийные версии продуктов. Например, овсяную муку или растительное молоко.

Овсяная мука отличается от обычной повышенным содержанием пищевых волокон, в частности бета-глюкана, который способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшению пищеварения. Также овсяная мука богаче витаминами группы B и некоторыми минералами.

Фото: istockphoto.com/kajakiki

Растительное молоко имеет ряд преимуществ перед обычным молоком животного происхождения. Оно не содержит лактозы, обладает меньшим количеством насыщенных жиров и холестерина, богато витаминами (D, В12) и минералами (кальций). Дополнительно у растительного молока широкое разнообразие вкусов (соевое, миндальное, овсяное, кокосовое).

В качестве добавок для улучшения вкуса блинов часто используют жирные сливки, сметану, калорийный мёд и другое. В малом количестве они полезны, но такие альтернативы, как ягоды, семена и орехи, не только принесут пользу здоровью, но и быстрее насытят организм, а также наполнят его важными микроэлементами.

Рецепты ПП блинов

Классические овсяные блины

Фото: istockphoto.com/vonEisenstein

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 8

Калории (на порцию): 120 ккал

Белки (на порцию): 4 г

Жиры (на порцию): 5 г

Углеводы (на порцию): 15 г

Список ингредиентов:

овсяные хлопья – 1 стакан;

молоко – 1 стакан;

яйца – 2 шт.;

сахар, соль, масло подсолнечное – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья измельчите блендером или кофемолкой в муку, в глубокой посуде смешайте все составляющие.

Фото: istockphoto.com/Timbicus

2. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не было комочков, и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Блины из гречневой муки

Фото: istockphoto.com/margouillatphotos

Время приготовления: 25 минут

Количество порций: 8

Калории (на порцию): 140 ккал

Белки (на порцию): 5 г

Жиры (на порцию): 6 г

Углеводы (на порцию): 18 г

Список ингредиентов:

гречневая мука – 1 стакан;

пшеничная мука – 0,5 стакана;

молоко – 1,5 стакана;

яйца – 2 шт.;

сахар, соль, масло подсолнечное – по вкусу.

Фото: istockphoto.com/stellalevi

Способ приготовления:

1. Смешайте два вида муки, добавьте в смесь молоко, яйца, сахар и соль. Перемешивайте венчиком или миксером тщательно – комочков быть не должно.

2. Выпекайте эти блины, как и обычные. Для прожарки достаточно готовить их по две-три минуты на каждой стороне (в зависимости от интенсивности огня).

Протеиновые блины

Фото: istockphoto.com/Angelika Heine

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 4

Калории (на порцию): 200 ккал

Белки (на порцию): 20 г

Жиры (на порцию): 8 г

Углеводы (на порцию): 10 г

Список ингредиентов:

протеиновый порошок – 30 г;

овсяная мука – 30 г;

молоко – 100 мл;

яйцо – 1 шт.;

разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.;

подсластитель или сахар, соль и масло – по вкусу.

Фото: istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Способ приготовления:

1. Сначала смешайте в глубокой посуде все сухие ингредиенты, потом добавьте в них оставшиеся продукты.

2. Взбейте тесто венчиком до однородной консистенции. Наливать тесто на сковороду лучше всего половником.

3. Смесь на сковороде должна быть распределена тонким слоем.

Способы приготовления

В рецептах указан способ приготовления на сковороде как наиболее популярный. Для выпекания нужно разогреть сковороду, смазать её маслом (некоторые используют сливочное) и вылить тонким слоем тесто. Готовность блина обычно проверяется «на глаз». Если тесто сверху «подсохло» и потемнело, а края поджарились, блин можно переворачивать. Для этого используйте лопаточку.

Плюсы готовки на сковороде: высокая скорость процесса, метод не требует особых навыков и оборудования.

Минусы: при жарке блины впитывают масло, что увеличивает их калорийность, также блины могут пригорать или оставаться сырыми внутри.

Фото: istockphoto.com/inwal

Более полезный способ приготовления – в духовке. Для этого необходимо приготовить тесто, вылить его на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекать до готовности.

Преимущества: такие блины не содержат масла, поэтому они менее калорийны, к тому же они пропекаются равномерно и не пригорают.

Недостатки: приготовление занимает больше времени, чем на сковороде, вкус продукта будет отличаться от традиционного.

Говоря о способах приготовления, важно отметить, что смешивать ингредиенты проще в блендере, чем вручную или миксером. Тесто из блендера получается воздушным, без комочков. Дополнительно блендер позволяет вносить разнообразие в рецепты и добавлять в состав теста фрукты, овощи, зелень, орехи.

Подача и сочетания

Выше упомянуто, что блины лучше сочетать с творогом, мёдом, фруктами и ягодами. Высококалорийные начинки (такие как ветчина и сыр) лучше исключить.

1. Творог благодаря высокому содержанию белка и кальция способствует укреплению мышечной ткани и костей.

2. Мёд как натуральный источник углеводов обеспечивает организм энергией, а также обладает антиоксидантными свойствами.

Фото: istockphoto.com/alvarez

3. Фрукты, богатые витаминами, минералами и клетчаткой, улучшают пищеварение и общее состояние организма.

4. Для подачи блинов в меню здорового питания рекомендуется использовать натуральные соусы, такие как йогурт, сметана низкой жирности или фруктовые пюре без добавления сахара.

ПП блины в рационе

Правильное питание не исключает употребление блинов, но требует корректировки рецептуры и частоты употребления. ПП-блины могут стать частью сбалансированного рациона, если готовить их из цельнозерновой муки, использовать натуральные подсластители и выбирать полезные начинки.

Кроме того, важно контролировать размер порций и общее количество калорий, чтобы блины не препятствовали достижению целей по снижению веса или поддержанию здоровья.

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Даже блины без обычной муки (овсяные или гречневые) сохраняют высокую калорийность, поэтому лучшее время их употребления – завтрак. Обязательно дополните блины порцией белка (например, яйцом или горстью орехов) и клетчатки (например, салатом из свежих овощей).

Чтобы сделать блюдо интереснее и полезнее, не стоит бояться экспериментировать с рецептами и ингредиентами. Добавляйте в состав разные виды муки, кунжут, семечки, кусочки фиников или кураги, кокосовую стружку или молоко и другие компоненты.

Рекомендации и советы

Главный совет при приготовлении ПП-блинов – следите за качеством и свежестью ингредиентов. Важно также соблюдать пропорции и технологию приготовления, указанные в рецепте. Не стоит злоупотреблять добавками, такими как сахар или сироп, лучше отдать предпочтение натуральным подсластителям.

1. Цельнозерновая мука может сделать блины более плотными и менее эластичными, поэтому смешивайте её с небольшим количеством обычной пшеничной муки высшего сорта.

2. Для достижения идеальной консистенции теста необходимо тщательно соблюдать пропорции ингредиентов и добавлять жидкость постепенно, до тех пор, пока тесто не станет достаточно жидким, чтобы легко растекаться по сковороде.

Фото: istockphoto.com/alvarez

3. Чрезмерное перемешивание теста может привести к тому, что блины будут жёсткими. Рекомендуется лишь слегка перемешивать ингредиенты до образования однородной массы, избегая излишнего взбивания.

4. Слишком холодная сковорода приведёт к тому, что блины будут прилипать и плохо пропекаться, а слишком горячая — к тому, что они быстро сгорят. Идеальная температура — это средний огонь.

5. Для жарки полезных блинов рекомендуется использовать минимальное количество масла или вовсе отказаться от него, используя сковороду с антипригарным покрытием.

6. Допускается готовить блинчики с «запасом», готовые блины можно хранить в холодильнике не более двух-трёх дней. Перед подачей их можно разогреть в микроволновой печи или на сковороде.