Вы узнаете об устройстве Вселенной, возможностях внеземной жизни и много о чём ещё.

Звёзды и планеты: 10 книг для тех, кто мечтает о далёких галактиках

Космос всегда манил человечество своей загадочностью и бесконечностью. Мы мечтаем о далёких галактиках, представляем встречи с инопланетными цивилизациями и хотим понять законы, управляющие Вселенной. Для всех неравнодушных к тайнам мироздания подготовили подборку из 10 захватывающих книг, из которых вы узнаете о вкладе женщин-астрономов в науку и гениальных идеях Эйнштейна, о космической гонке в разгар холодной войны и о том, какое будущее нас ждёт.

«Всё движется: Прогулки по беспокойной Вселенной. От космических орбит до квантовых полей», Алексей Семихатов

Вселенная находится в постоянном движении: планеты, спутники, астероиды и даже галактики динамичны. Понимание этого движения и фундаментальных законов физики, которые им управляют, ведёт к осознанию устройства мира. Алексей Семихатов берёт на себя роль проводника в столь непростой теме, знакомя читателей с устройством Вселенной и объясняя сложные концепции доступным языком.

В книге он рассказывает, как движение небесных тел связано с гравитацией, как работает квантовая механика, как искривляется пространство-время и как связаны между собой движение, пространство, время и материя.

«Всё движется: Прогулки по беспокойной Вселенной. От космических орбит до квантовых полей» Фото: «Альпина»

«Первый: Новая история Гагарина и космической гонки», Стивен Уокер

Противостояние США и СССР в космической гонке было не только вопросом научного прогресса, но и борьбой идеологий. Запуск в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года стал триумфом Советов и серьёзным ударом для США.

Журналист Стивен Уокер провёл много лет в российских архивах и собрал сотни часов интервью с участниками этой самой гонки, чтобы восстановить в красках и деталях важный этап холодной войны. Вместе с тем его книга — не просто хроника драматических событий, но и уникальная возможность увидеть процесс покорения космоса глазами первооткрывателей.

«Первый: Новая история Гагарина и космической гонки» Фото: «Альпина»

«Путеводитель зоолога по Галактике: Что земные животные могут рассказать об инопланетянах — и о нас самих», Арик Кершенбаум

Вы когда-нибудь задумывались, одиноки ли мы во Вселенной? Учёные всё больше убеждаются, что за пределами Земли возможна жизнь. Но какой она может быть? И будут ли инопланетяне похожи на нас?

Отталкиваясь от универсальных законов физики, химии и биологии, зоолог Арик Кершенбаум показывает, что даже без прямого контакта с «чужими» мы можем делать обоснованные предположения об их природе и поведении. Например, судить о внешности инопланетян достоверно не получится, а вот их поведение — социальность, интеллект и даже наличие языка — предсказуемо с точки зрения эволюции. Значит, изучая земных животных, мы можем подготовиться к возможной встрече с другими обитателями космоса.

«Путеводитель зоолога по Галактике: Что земные животные могут рассказать об инопланетянах — и о нас самих» Фото: «Альпина»

«Стеклянный небосвод: Как женщины Гарвардской обсерватории измерили звёзды», Дава Собел

Мы много знаем о вкладе мужчин-учёных в развитие астрономии, но мало кто изучал в школе биографии Вильямины Флеминг, Энни Джамп Кэннон или Сесилии Пейн. Женщинам приходилось отвоёвывать право постигать звёзды бок о бок с мужчинами. Несмотря на незаурядные способности и трудолюбие, стереотипы и неравенство в научной среде мешали им получать заслуженное признание.

Журналистка Дава Собел восстанавливает справедливость и в своей книге рассказывает истории удивительных женщин, работавших в Гарвардской обсерватории, благодаря которым было сделано множество важных астрономических открытий.

«Стеклянный небосвод: Как женщины Гарвардской обсерватории измерили звёзды» Фото: «Альпина»

«Космос Эйнштейна: Как открытия Альберта Эйнштейна изменили наши представления о пространстве и времени», Митио Каку

Альберту Эйнштейну удалось полностью перевернуть представления человечества о Вселенной. Он страстно желал понять устройство мира, и в результате его идеи, казавшиеся современникам слишком радикальными или бесперспективными, продолжают определять развитие физики даже сегодня.

В книге Митио Каку собран интересный пазл о жизни и работе великого учёного. Вы узнаете, как рождались революционные идеи, перевернувшие науку — теория относительности и квантовая физика; как учёный работал над теорией поля и что такое мысленный эксперимент ЭПР. Но главное — вы откроете для себя Эйнштейна не только как учёного, но и как человека.

«Космос Эйнштейна: Как открытия Альберта Эйнштейна изменили наши представления о пространстве и времени» Фото: «Альпина»

«Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем Космоса», Митио Каку

Ещё одна книга Митио Каку, посвящённая изучению возможностей космоса. Наша Вселенная необъятна и полна загадок. Мы знаем о Большом взрыве, расширении пространства и существовании чёрных дыр, но что, если наш мир — лишь один из множества? Представьте себе бесконечное число вселенных, где история развивалась по-другому: динозавры не вымерли, а Римская империя никогда не распадалась.

Эта идея, кажущаяся фантастической, лежит в основе книги. Автор рассматривает различные теории, которые допускают существование Мультивселенной, и объясняет, как этот факт обеспечивает возможность для человечества возродиться в другом месте, если разумная жизнь, знакомая нам на этой планете, погибнет.

«Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем Космоса» Фото: «Альпина»

«Космос», Карл Саган

Эта книга — история эволюции Вселенной, от появления сознания до формирования современной науки. Знаменитый астроном Карл Саган мастерски связывает развитие науки с историей человеческой цивилизации, показывая, как знания о мире влияют на повседневную жизнь и формируют будущее. На протяжении веков люди пытались понять устройство космоса, но лишь научные исследования помогли осознать, насколько древним и огромным он является и какое место в нём отведено человеку.

Книга, написанная 45 лет назад, до сих пор не потеряла актуальности. Фундаментальные научные открытия дополнены результатами исследований, сделанных за прошедшие годы.

«Космос» Фото: «Альпина»

«Властелины бесконечности: Космонавт о профессии и судьбе», Юрий Батурин

Космонавты сталкиваются с многочисленными вопросами простых обывателей о значении освоения космоса для человечества. Эти вопросы побудили автора, самого побывавшего в космосе, написать книгу-ответ.

Юрий Батурин раскрывает профессию космонавта, рассказывая о её сути, предназначении, специфике подготовки. Опираясь на личный опыт и свидетельства других покорителей космоса, он показывает, как работа на орбите в условиях невесомости и замкнутого пространства позволяет по-новому взглянуть на многие земные проблемы.

«Властелины бесконечности: Космонавт о профессии и судьбе» Фото: «Альпина»

«Фабрика планет: Экзопланеты и поиски второй Земли», Элизабет Таскер

Ещё недавно поиск планет за пределами знакомой нам Солнечной системы был лишь фантастической идеей, но уже сегодня это одна из самых быстроразвивающихся областей астрономии. Книга Таскер знакомит читателей с историей открытия первых экзопланет и с методами, которые используют астрономы для их обнаружения.

Вы узнаете о планетах-гигантах больше Юпитера, обращающихся очень близко к своим звёздам, о планетах с двумя солнцами в небе и планетах, где царит вечная ночь. При этом автор не просто описывает разнообразие экзопланет, но и затрагивает фундаментальные вопросы о том, как из частиц пыли и газа возникают такие разнообразные миры, есть ли где-то планеты, подобные Земле, и могла ли на них зародиться жизнь.

«Фабрика планет: Экзопланеты и поиски второй Земли» Фото: «Альпина»

«Белые карлики: Будущее Вселенной», Алексей Левин

Белые карлики — одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Их открытие противоречило существовавшим тогда представлениям о свойствах звёзд: они имели массу, сравнимую с солнечной, но были в тысячи раз меньше и плотнее и горели странным светом. Лишь в 1920-е годы, с появлением квантовой механики, стало понятно, что белые карлики — остатки звезды на последнем этапе эволюции. Однако многие их свойства до сих пор вызывают вопросы.

Алексей Левин предлагает подробное исследование этих объектов. Он прослеживает историю их изучения, объясняет их роль в астрофизических явлениях и показывает, как дальнейшие исследования белых карликов помогут решить вопросы о жизни и смерти звёзд, истории и будущем Вселенной.

«Белые карлики: Будущее Вселенной» Фото: «Альпина»