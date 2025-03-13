Какие мужские стрижки в тренде? 5 самых стильных вариантов, которые носят знаменитости

Разбираемся, как выбрать то, что будет актуально и украсит именно вас.

Многие мужчины годами не изменяют одной и той же стрижке. Казалось бы, зачем заморачиваться, когда есть проверенный способ? Привычный бокс, полубокс или другой максимально простой вариант. Однако стрижка – это важная часть имиджа. Она может добавить харизмы, подчеркнуть черты лица, сделать образ более брутальным или, наоборот, утончённым.

Если в 2025 году вам захотелось поэкспериментировать, то вы удачно попали на эту страницу. Вместе с барбером рассказываем, какие мужские стрижки актуальны сейчас и как выбрать ту, что действительно подчеркнёт ваши преимущества.

Стрижка модерн-гризер Фото: MesquitaFMS / istockphoto.com

Валерий Безлюдный барбер, предприниматель, основатель барбершопа BRITVA «Классические короткие мужские стрижки, проверенные временем, всегда остаются в моде. Однако тренды тоже задают свои правила. Они формируются под влиянием знаменитостей, соцсетей и модных медиа. Так меняются представление о том, как может выглядеть современный мужской образ. Рассказываю, какие стрижки в 2025 году считаются самыми стильными».

О чём расскажем:

Тренды в мужских стрижках

Тренды в мужских стрижках меняются, но не так стремительно, как в женской моде. Базовые формы – бокс, андеркат, канадка и другие классические стрижки – остаются актуальными десятилетиями. Но с каждым сезоном они приобретают новые интересные детали. Длина, текстура, линии среза, градиенты, акценты – всё это трансформируется под влиянием трендов, заданных поп-культурой, соцсетями, модными домами и даже кинематографом.

Сегодня мужские стрижки всё больше тяготеют к индивидуальности. Одни делают выбор в пользу натуральных, слегка небрежных укладок с акцентом на естественную текстуру волос, другие – за чёткие геометричные формы и фэйдинг. В 2020 году, например, вернулась мода на объёмные чёлки и асимметрию, но уже в современной интерпретации. Это проработанные слои, эффекты лёгкости и движения.

Главная особенность модных тенденций – цикличность. Многие стрижки, популярные в 90-х и нулевых, снова в центре внимания, но теперь с доработками: комбинированные техники (например, микс классического боба и андерката), эффектные градиенты, акцентные проборы, а также инновационные способы укладки и окрашивания. В результате даже проверенные временем варианты обретают свежий, актуальный вид.

Стильные стрижки 2025 года

В 2025 году мужские стрижки движутся в сторону индивидуальности и переосмысления классики. Популярные тренды сформированы под влиянием 90-х, нулевых и современных поп-культурных икон. Объём, текстура, небрежность и чёткие акценты – главные черты актуальных стрижек.

Модерн-гризер

Эволюция классического гризера с уклоном в современность. Отличается короткими висками с резким переходом (фэйдингом), объёмной макушкой и асимметричной чёлкой с филировкой. Такая причёска отлично подчёркивает черты лица и идеально подходит обладателям квадратной и овальной формы головы.

Стрижка модерн-гризер Фото: ASphotowed / istockphoto.com

Шторы

Возвращение культовой стрижки 90-х, которая получила свою популярность благодаря героям подростковых фильмов. Представляет собой длинные волосы, разделённые естественным пробором вдоль теменной зоны. Такая стрижка гармонично смотрится на мужчинах с квадратной или треугольной формой лица. Яркий пример – Киллиан Мёрфи.

Киллиан Мёрфи со стрижкой «шторы» Фото: JC Olivera/Getty Images

Текстурированный кроп

Современная неоклассика, подчёркивающая бунтарский образ и привлекающая внимание. Стрижка с короткой длиной, текстурированными прядями и акцентом на переднюю часть головы. Однако стоит учитывать, что она требует регулярного ухода и укладки.

Кай Хаверц с текстурированным кропом Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Маллет

Два года назад эта стрижка только появлялась на обложках журналов. Однако сейчас она на пике своей популярности и будет оставаться в тренде весь 2025-й. Характерные черты – короткие виски, объёмные пряди на макушке и удлинённый затылок. Однако эта стрижка подойдёт далеко не всем. Мужчинам за 30 лучше не рисковать, так как маллет с большой долей вероятности будет выглядеть неуместно. А вот молодое поколение может смело экспериментировать.

Джейкоб Элорди с маллетом Фото: Elisabetta A. Villa/Getty Images

Каскад

Любые интерпретации каскада с рваными прядями, лёгкой небрежностью и хаотичной текстурой. Такая стрижка добавляет динамичности образу и делает её живой. Особенно актуальна для обладателей средней и длинной длины волос.

В целом 2024 и 2025 годы явно отдают ностальгией по началу 90-х. В моде снова естественная текстурированная длина, многослойность и акцент на персональном стиле. Если хочется перемен – самое время решиться на что-то новое.

Стрижка каскад Фото: SB Arts Media / istockphoto.com

Популярные оттенки стрижек

В этом году барберы делают ставку на естественные, матовые оттенки, уходя от глянцевых и слишком броских решений. Актуальны глубокие, сложные цвета с холодными или тёплым подтоном, а также лёгкие акцентные окрашивания. Яркие кислотные оттенки уже не в тренде – если, конечно, вы не хотите выглядеть как фрик. Упор идёт на естественность, сложные природные тона и продуманные акценты.

Холодные тона – пепельный блонд, графитовый, глубокий оттенок «мокрый асфальт». Эти цвета придают волосам стильный, сдержанный вид и отлично сочетаются с чёткими стрижками.

Натуральная глубина – тёмные каштановые оттенки с медным отливом, тёплый шоколадный градиент (омбре). Такие цвета выглядят максимально естественно и подходят для тех, кто хочет подчеркнуть структуру волос.

Смелые акценты – мягкое прикорневое затемнение в сочетании с окрашенными кончиками в оттенках «ржавчина» или «вишнёвый металлик». Отличный вариант для тех, кто хочет добавить в образ яркости, но без излишней эпатажности.

Седина Premium – искусственная проседь, которая придаёт образу благородства и подчёркивает скулы, контрастируя с молодой кожей. Холодный пепельный тон в сочетании с лёгкой небритостью создаст дорогой, утончённый эффект.

Стрижка и форма лица

Форма лица играет ключевую роль в выборе стрижки. Удачный вариант подчеркнёт достоинства, скорректирует пропорции и сделает образ гармоничным.

Овальное лицо – универсальная форма, которой подходят почти любые стрижки. Идеальный вариант – стрижка андеркат с объёмом на макушке. Она подчеркнёт структуру волос и добавит динамики.

Круглое лицо. Здесь важно визуально вытянуть силуэт. Мужчине с круглым лицом следует избегать прямых чёлок, закрывающих лоб. Отдавайте предпочтение асимметрии, высокому фейду и вертикальным линиям в стрижке.

Квадратное лицо. Угловатые черты лучше слегка смягчить. Подойдут стрижки с плавными переходами, боковые проборы, текстурированные пряди. Отличный выбор – классические варианты, такие как канадка, британка или сайд-парт.

Треугольное лицо (широкий подбородок). Здесь важно сбалансировать пропорции, добавив объём в верхнюю часть головы. Хороший вариант – помпадур или другие стрижки с акцентом на затылке и висках.

Прямоугольное лицо. Чтобы скорректировать слишком вытянутые пропорции, стоит добавить ширину за счёт бокового объёма. Избегайте слишком коротких боков и длинных макушек, чтобы лицо не казалось ещё более узким.

Выбирая стрижку, ориентируйтесь не только на форму лица, но и на структуру волос, стиль и удобство укладки. Тогда результат точно будет удачным.

Стрижка каскад Фото: LightFieldStudios / istockphoto.com

Укладка и уход

Стрижка – это только половина дела. Чтобы она выглядела стильно каждый день, важны правильная укладка и грамотный уход за волосами.

Средства для укладки

Выбор укладочных средств зависит от длины и структуры волос.

Короткие стрижки (фейд, бокс, кроп) – для придания текстуры и естественного объёма используйте матовую глину или воск. Эти средства фиксируют форму, не утяжеляя волосы.

Для стрижки средней длины нужна более выраженная фиксация. С помощью геля, мусса или сильной помады можно добиться этого эффекта. А для придания естественной небрежности на волосы средней длины советую нанести спрей с морской солью.

Длинные волосы – важно сохранить естественный блеск и здоровье волос. Используйте термозащитные спреи перед укладкой феном, а для гладкости и питания – лёгкие масла (например, аргановое или жожоба).

Лайфхак: если хотите матовый эффект, наносите средство на влажные волосы. Для гладкости и лёгкого глянца – на сухие.

Стрижка «шторы» Фото: PeopleImages / istockphoto.com

Уход за волосами

Короткие стрижки требуют коррекции каждые две-три недели. Используйте бессульфатный шампунь или мягкие средства без агрессивных ПАВов, чтобы не пересушивать кожу головы.

Средняя и длинная длина. Раз в неделю используйте восстанавливающие маски с кератином, а после каждого мытья – кондиционер, чтобы избежать сухости и ломкости.

Текстурированные волосы (каскады, рваные стрижки, гранжевые варианты). Важно регулярно питать такие волосы маслами, а также использовать деревянную расчёску, которая уменьшает ломкость и статическое электричество.

Выбор стрижки – это сложный процесс. Главное здесь – ориентироваться на форму лица, структуру волос и свой образ жизни. Не бойтесь менять что-то в своём имидже. Современные тренды позволяют адаптировать практически любую стрижку под индивидуальные особенности, а опытный мастер поможет подобрать идеальный вариант.