Физрук пришёл на проект «Титаны», чтобы мотивировать учеников. История Николая Бобылева

Николай Бобылев работает учителем физкультуры в одной из школ Коломны. Год назад его жизнь изменилась: Николай узнал о проекте «Титаны», где сильнейшие атлеты России проходили испытания, придуманные искусственным интеллектом.

Наш герой понял, что хочет бороться за первенство с лучшими из лучших, поэтому принял решение участвовать во втором сезоне шоу. В интервью «Чемпионату» Николай рассказал, почему рискнул вступить в большую игру и как личным примером вдохновляет на развитие своих юных подопечных.

Досье



Возраст: 31 год (1993 год рождения)



Рост: 184 см



Вес: 92 кг



Место рождения: Коломна



Любимое блюдо: крабовый салат



Любимый фильм: «Легенда №17»



Любимая книга: «Первая любовь» (И. С. Тургенев)



Девиз: «Главное не победа, а участие!»



Главное достижение: участие в проекте «Титаны».

Поражение — лучший толчок для старта

Николай Бобылев учитель физической культуры, участник второго сезона шоу «Титаны» «С самого детства я с большим интересом наблюдал за известными атлетами по телевизору, а ещё за отцом, который много лет занимался боксом. Но следить за успехами других — одно, а вот попробовать свои силы в каком-нибудь виде спорта и достичь в нём чего-то — совсем другое».



Моя история началась с поражения. В школе, где я учился, проходили соревнования по лыжам, и я занял на них чуть ли не последнее место. Признаться, тогда это пробудило во мне очень яркие чувства. Домой вернулся ужасно расстроенным. Отец выслушал мой рассказ и сказал: «Расстраиваться ни к чему. Нужно как можно чаще заниматься, и тогда всё точно получится!»

В то время папа часто смотрел по телевизору трансляции различных соревнований по биатлону и лыжным гонкам, а я сидел с ним за компанию. Как-то раз увидел на экране легендарного Александра Легкова. С того момента он стал моим кумиром и примером для подражания. Я с замиранием сердца наблюдал за его выступлениями, а мотивация самому активнее заниматься лыжами росла внутри меня.

Становиться лучше и вдохновлять других

С того момента прошло много лет, и спорт по-прежнему занимает важную часть моей жизни. Сейчас физической активностью наполнен каждый мой день. Я преподаю в школе и готовлю детей к различным соревнованиям. После этого отправляюсь в тренажёрный зал. Как правило, выполняю тяжёлую или функциональную нагрузку.

Если на улице хорошая погода, не упускаю возможности провести тренировку на свежем воздухе. Ещё одна моя привычка – через день посещать купель и окунаться в ледяную воду.

Николай Бобылев Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

О том, чтобы поучаствовать в проект «Титаны», я начал мечтать, когда увидел первый сезон. Во мне сразу же зародилась мотивация и появилась наимощнейшая цель. Именно большое желание и готовность работать в несколько раз активнее помогли мне попасть в число участников нового сезона и побороться за право быть лучшим с сильнейшими атлетами нашей страны.

Верю, что благодаря «Титанам» не только получу нереальное количество позитивных эмоций и бешеный заряд энергии, но ещё и смогу своим примером мотивировать других заниматься если не профессиональным спортом, то хотя бы лёгкой физкультурой.

Главные слова поддержки

Желание попасть в проект было настолько сильным, что я (сам этого не ожидая), начал тренироваться аж по два раза в день. Для меня это было чем-то новым и одновременно тяжёлым. Бывало, ходил на тренировку даже после 12 часов ночи, закрывая глаза на усталость после завершения всех остальных задач и дел. Несмотря на это, я держался за мысль, что мне нужно попасть на шоу.

За время подготовки к проекту у меня выработалось несколько важных привычек. Я начал правильно питаться, раньше ложиться спать по возможности, пить больше воды и практически всё свободное время уделять тренировкам. Сложности в процессе тоже, конечно, были. Главная заключалась в том, что не получалось восстанавливаться настолько быстро, насколько хотелось бы.

Николай Бобылев Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Конечно, поддержка – одна из тех вещей, без которых не может быть больших побед. В процессе подготовки и уже во время участия в «Титанах» я почувствовал, как мои ученики всем сердцем болеют за меня. Поддержка от ребят исходит просто невероятная. Честно говоря, даже не предполагал, что дети настолько проникнутся моим участием в проекте.

Самые главные и тёплые слова поддержки услышал именно от учеников. Дорогого стоит, когда кто-то из них говорит: «Хочу быть таким, как вы, когда вырасту! Вы самый непобедимый учитель физкультуры, которого я знаю». Это мощнейшая мотивация, чтобы с каждым днём становиться лучше.

Как воспитывать здоровое и активное поколение

Мысль, что я борюсь с сильнейшими людьми страны, вызывает во мне огромную гордость. Чувствую себя практически олимпийским чемпионом! Уверен, что навыки, которые годами отрабатывались во время тренировок и соревнований, помогут мне как можно дольше оставаться в «Титанах» и бороться за победу. На мой взгляд, каждому атлету важно обладать целеустремлённостью, терпением, упорством, уважением к себе и к людям рядом. Физическая сила, конечно, тоже важна.

Николай Бобылев Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Пока рано говорить о том, как проект повлияет на мою карьеру школьного учителя в дальнейшем. В любом случае я, несмотря ни на что, остаюсь педагогом, и моя главная цель на 2025 год – подготовить своих учеников к олимпиаде по физкультуре. Хочется развиваться в профессии, а вот как именно – покажет время.

Современное поколение детей мало интересуется спортом. Я уверен, что как-либо повлиять на это в первую очередь может только пример взрослых. Начать нужно с себя, и только после этого можно ждать чего-либо от ребёнка.

Важно, чтобы родители, родственники и учителя сами тренировались и развивались физически. Видя это, дети постепенно начинают интересоваться спортом и стремятся подражать. И к тому же рано или поздно это поможет обойти ещё одну «ловушку» — телефон.

Отвлечь ребёнка от социальных сетей действительно трудно, но здесь, опять же, в игру вступает пример взрослых. Практика показывает, что подвижные игры с использованием хорошего инвентаря и изобретательность могут творить настоящие чудеса. Сместить фокус интереса детей можно, если показать им, что в реальном мире много увлекательного. Становитесь лучше в первую очередь для себя, наращивайте силу, копите энергию и, наконец, делитесь этим с юным поколением.