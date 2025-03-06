Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Действительно ли жевательные кетоконфеты способствуют сжиганию жира? Отвечает нутрициолог

Кетоконфеты – это сладости, разработанные для людей, придерживающихся кетогенной диеты. Их основная задача – имитировать вкус и текстуру традиционных жевательных конфет, минимизируя при этом содержание углеводов, которые могут нарушить состояние кетоза (углеводного голода).

Основные компоненты жевательных кетоконфет

1. Вместо обычного сахара используются некалорийные или низкокалорийные подсластители, такие как стевия, эритрит, ксилит, аллюлоза или монк фрукт (изготавливают из высушенного тропического фрукта Архат). Эти вещества обеспечивают сладость без значительного повышения уровня глюкозы в крови.

2. Желирующие агенты – желатин, агар-агар или пектин. Эти ингредиенты придают конфетам упругость и эластичность.

Фото: Wirestock

3. Для обогащения вкуса и текстуры добавляют кокосовое масло или масло какао. Такие жиры являются источником энергии и соответствуют принципам кетодиеты.

Также в состав включают натуральные или искусственные ароматизаторы и красители, чтобы придать конфетам разнообразные вкусы и цвета. Для улучшения пищевой ценности могут добавляться витамины, минералы или клетчатка. Некоторые кетоконфеты содержат белки (изолят сывороточного протеина, коллаген), которые также способствуют насыщению.

Для чего нужны кетоконфеты?

Диетические сладости разработаны таким образом, чтобы:

минимизировать содержание углеводов, предотвращая выход из кетоза;

обеспечить чувство насыщения благодаря содержанию жиров и клетчатки;

удовлетворить потребность в сладком без вреда для кетогенной диеты.

Фото: Liudmila Chernetska

Несмотря на низкое содержание углеводов, важно контролировать количество потребляемых кетоконфет, так как чрезмерное употребление может привести к нежелательным эффектам, особенно из-за содержания подсластителей.

Лана Леонова системный нутрициолог «Считается, что кетосладости не вызывают подъёма сахара и инсулина, поддерживают организм в состоянии кетоза. Часть из представленных на рынке вариантов содержат небольшое количество сахаров, поэтому не стоит доверять тому, что написано крупными буквами, полезно читать и мелкий шрифт».

Польза и вред кетоконфет

Эффективность и польза безуглеводных конфет зависят от состава, качества ингредиентов и индивидуальных особенностей организма.

Потенциальная польза

1. Удовлетворение потребности в сладком может снизить психологический дискомфорт, связанный с ограничениями в диете, и повысить приверженность кеторациону.

2. Правильно разработанные кетоконфеты содержат минимальное количество углеводов (обычно менее 5 г на порцию), что позволяет избежать выхода из кетоза.

Фото: Farknot_Architect

3. Высокое содержание жиров в кетоконфетах (часто более 70% калорий) обеспечивает организм длительным источником энергии. Например, кокосовое масло содержит среднецепочечные триглицериды (MCT), которые быстро превращаются в кетоны, обеспечивая быстрый источник энергии.

4. Кетосладости, обогащённые витаминами (например, D), минералами (магнием) и другими полезными веществами, способны компенсировать потенциальный дефицит нутриентов, связанный с ограничениями в кетодиете. В частности, добавление коллагена может положительно сказаться на здоровье кожи, волос и суставов.

Важно! После длительного употребления кетоконфет необходимо провести контроль уровня глюкозы в крови.

Рассмотрим и вред, который несут в себе низкоуглеводные конфеты

Подсластитель мальтитол вызывает расстройства пищеварения, включая диарею и вздутие живота, особенно при употреблении в больших количествах.

Порция кетоконфет может содержать от 150 до 300 калорий, что требует контроля доз для предотвращения набора веса.

Сладости часто содержат орехи, молочные продукты и другие потенциальные аллергены. Поэтому важно читать их состав.

Фото: Farknot_Architect

Обратите внимание, что кетоконфеты не заменяют полноценные приёмы пищи. Они являются лишь дополнением к сбалансированному кетогенному рациону, который должен включать разнообразные источники белков, жиров и низкоуглеводных овощей.

Также важно знать, что достоверных исследований об эффективности или безопасности таких сладостей нет. Потому перед введением кетоконфет в рацион следует проконсультироваться со специалистом.