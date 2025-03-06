Тест: угадайте породу участника кросса «Быстрый пёс» по фото

Сегодня, 6 марта, открылась регистрация на забег, любимый многими собачниками, – кросс «Быстрый пёс». Состоится он 19 апреля в парке «Битцевский лес». Забег по пересечённой местности с хвостатыми будет на 2 км в один круг, так что рекомендуем потихонечку готовиться к старту!

Если ваш питомец быстрый, энергичный, воспитанный и просто обожает бег, обязательно поучаствуйте в этом спортивном событии. Уверяем, оно принесёт радость не только вам, но и вашему любимцу. Ведь нашим маленьким друзьям важно выплёскивать энергию и весело проводить время с хозяином.

Размер и порода пса не имеют значения для участия в забеге, главное, чтобы собака была обучена и хорошо взаимодействовала с вами и окружающими.

А пока вы решаете, будете ли участвовать в забеге, предлагаем пройти познавательный тест на знание пород собак. Не исключаем, что вы решите завести себе приглянувшуюся породу. Будет весело и интересно, поехали!