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Угадай породу собаки по фото – тест

Тест: угадайте породу участника кросса «Быстрый пёс» по фото
Маргарита Иванникова
Тест: угадай породу собаки по фото
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Давайте проверим ваши знания о лучших друзьях человека!

Сегодня, 6 марта, открылась регистрация на забег, любимый многими собачниками, – кросс «Быстрый пёс». Состоится он 19 апреля в парке «Битцевский лес». Забег по пересечённой местности с хвостатыми будет на 2 км в один круг, так что рекомендуем потихонечку готовиться к старту!

Если ваш питомец быстрый, энергичный, воспитанный и просто обожает бег, обязательно поучаствуйте в этом спортивном событии. Уверяем, оно принесёт радость не только вам, но и вашему любимцу. Ведь нашим маленьким друзьям важно выплёскивать энергию и весело проводить время с хозяином.

Здесь вы найдёте всю необходимую информацию о беге с питомцем:
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Размер и порода пса не имеют значения для участия в забеге, главное, чтобы собака была обучена и хорошо взаимодействовала с вами и окружающими.

А пока вы решаете, будете ли участвовать в забеге, предлагаем пройти познавательный тест на знание пород собак. Не исключаем, что вы решите завести себе приглянувшуюся породу. Будет весело и интересно, поехали!

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