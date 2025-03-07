Как выбрать кимоно: для дзюдо, джиу-джитсу, карате

Виктор Чадкин PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Кимоно — это не просто форма для занятий боевыми искусствами, а важная часть традиции и спортивного процесса. Его правильный выбор влияет на удобство движений, безопасность, а также на долговечность экипировки. Как правильно выбрать кимоно для дзюдо, карате и джиу-джитсу, если учитывать особенности ткани, кроя и размеров?»

О чём расскажем:

Кимоно (или доги) для боевых искусств

Модели для карате, дзюдо и джиу-джитсу имеют свои отличия, но в целом их объединяет несколько ключевых факторов. Например, кимоно, независимо от вида спорта, состоит из куртки, штанов и пояса. Какие же моменты могут отличаться и почему?

1. Материал

Наиболее традиционный и распространённый материал — 100-процентный хлопок. Он хорошо впитывает влагу, дышит и обеспечивает комфорт во время тренировок. Однако у хлопкового кимоно есть свои недостатки: оно имеет свойство садиться после стирки, дольше сохнет и отличается меньшей долговечностью.

Сегодня производители предлагают также модели из смешанных тканей. Например, из хлопка с добавлением полиэстера. Такие варианты меньше подвержены усадке, легче по весу и быстрее высыхают. Однако синтетические добавки могут сделать ткань менее воздухопроницаемой.

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2. Плотность ткани

Измеряется в унциях или граммах на квадратный метр (г/м²). Для дзюдо используются плотные и прочные ткани, поскольку этот вид спорта включает в себя захваты и броски, которые создают высокие нагрузки на одежду. Тренировочные модели имеют плотность в пределах 500–580 г/м², а соревновательные — от 700 г/м² и выше.

В карате, напротив, кимоно должно быть более лёгким, так как здесь важна подвижность. Для тренировок обычно выбирают ткань с плотностью 5–8 унций (170–270 г/м²), а для соревнований в дисциплине ката плотность может достигать 12–14 унций (400–475 г/м²).

3. Крой и конструктивные особенности

Доги разных видов единоборств отличаются кроем. Это объясняется различиями в технике исполнения приёмов.

Размер кимоно для дзюдо обычно чуть больше, для моделей характерен свободный крой, который позволяет выполнять захваты и броски. Куртка имеет плотный воротник, усиленные плечи и колени. Рукава достаточно широкие и длинные, а брюки – прямые и прочные.

Кимоно для карате, напротив, облегающее, с более узкими рукавами и мягким воротником. Такая конструкция не мешает нанесению ударов руками и ногами.

В джиу-джитсу кимоно также имеет плотный воротник и усиленные зоны, но крой несколько отличается от дзюдо: куртка может быть чуть короче, а штанины — уже.

4. Цвет

Традиционно кимоно для дзюдо и карате выпускаются в белом цвете, однако в дзюдо также допускаются синие модели, что связано с необходимостью различать спортсменов на соревнованиях. В карате соревновательный комплект дополнительно включает в себя цветные пояса (красный и синий) для идентификации участников поединка.

Как выбрать кимоно для дзюдо

Для занятий дзюдо важно выбрать кимоно, которое выдержит большие нагрузки.

Первый критерий — плотность ткани. Если кимоно приобретается для ребёнка или начинающего спортсмена, лучше выбирать модели средней плотности (500–580 г/м²), поскольку в них легче двигаться. Для соревнований и продвинутого уровня нужны более плотные модели — от 700 г/м².

Крой кимоно должен соответствовать требованиям федерации дзюдо: куртка должна быть достаточно длинной, чтобы прикрывать бёдра, а рукава — доходить до запястья или быть немного короче (но не выше чем на 5 см от запястья). Брюки должны доходить до голеностопа, однако не быть слишком длинными.

Отдельное внимание стоит уделить воротнику. В дзюдо его делают особенно плотным, так как он часто используется в захватах. Также куртка должна иметь усиленные швы на плечах и груди, а брюки — укреплённые колени.

Фото: visualspace / istockphoto.com

Как выбрать кимоно для карате

Кимоно для карате легче и свободнее, чем дзюдоги. Здесь важна подвижность, поэтому плотность ткани выбирается в зависимости от дисциплины.

Для кумите (поединков) предпочтительны лёгкие кимоно из смешанных тканей, которые не стесняют движений и быстро высыхают. Плотность обычно составляет 5–8 унций (170–270 г/м²).

Для повседневных тренировок и ката (формальных комплексов движений) кимоно должно быть более жёстким и тяжёлым, чтобы во время исполнения ударов ткань издавала характерный хлопок. Такие модели имеют плотность 12–14 унций (400–475 г/м²) и чаще всего шьются из 100-процентного хлопка.

Крой кимоно для карате также имеет свои особенности: оно сидит чуть свободнее, чем одежда для дзюдо, но при этом не должно мешать резким и амплитудным движениям.

Как подобрать размер

При выборе кимоно нужно ориентироваться на несколько факторов.

Рост спортсмена. Производители маркируют размеры кимоно в соответствии с ростом спортсмена, указывая его в сантиметрах. Детские размеры идут с шагом 10 см (100, 110, 120 и т. д.), а взрослые — с шагом 5 см (165, 170, 175 и т. д.). Телосложение. Спортсменам с худощавым или стандартным телосложением чаще всего подходит кимоно, соответствующее их росту. Если у спортсмена плотное или мускулистое телосложение, ему подойдёт кимоно размером на 5–10 см больше указанного роста, чтобы форма не стесняла движений. Ткань и усадка. 100-процентный хлопок может сесть после первой стирки на 5–8 см, особенно если кимоно не прошло предварительную усадку на производстве. В этом случае стоит выбрать модель на размер больше. Смесовые ткани (хлопок + полиэстер) менее подвержены усадке, поэтому можно выбирать кимоно точно по росту.

Фото: Medvedkov / istockphoto.com

Кроме того, каждый вид боевого искусства предъявляет свои требования к посадке кимоно.

Дзюдо — куртка должна полностью прикрывать бёдра, рукава — доходить до запястья (но не выше чем на 5 см). Брюки должны доходить до голеностопа.

— куртка должна полностью прикрывать бёдра, рукава — доходить до запястья (но не выше чем на 5 см). Брюки должны доходить до голеностопа. Карате — форма должна быть свободной, не мешать движениям, рукава могут быть короче (до середины предплечья), а брюки — доходить до щиколоток.

— форма должна быть свободной, не мешать движениям, рукава могут быть короче (до середины предплечья), а брюки — доходить до щиколоток. Джиу-джитсу — кимоно плотно сидит на теле, рукава короче, чем у дзюдо, но не выше 5 см от запястья.

Уход за кимоно

Чтобы кимоно прослужило дольше, важно правильно за ним ухаживать. Конкретные рекомендации производители указывают на бирке, но в общем их можно сформулировать так. Стирать кимоно нужно после каждой тренировки, особенно если занятия интенсивные. Температура воды не должна превышать 30–40°C, иначе ткань может сесть.

Сушить кимоно лучше на воздухе в расправленном виде, избегая попадания прямых солнечных лучей, чтобы оно не выцвело.

Хранить форму рекомендуется в сухом месте, можно использовать силикагель для поглощения влаги.

Выбор кимоно — это ответственный процесс, который влияет на комфорт тренировок и выступлений. Для дзюдо важно, чтобы ткань была плотной, крой — свободным, а швы — усиленными. В карате, наоборот, ценятся лёгкость и подвижность формы.

При покупке стоит учитывать размер, материал и требования конкретной федерации. А грамотный уход за формой поможет сохранить её внешний вид и прочность на долгие годы.