От Высоцкого до Басты: 60 цитат из песен, которые трогают до глубины души

Песни — один из способов выразить свои чувства. Авторы пишут о любви и дружбе, делятся переживаниями и надеждами, вдохновляют на перемены и показывают своим слушателям мир под неожиданными углами. Не зря музыкантов и певцов называют истинными романтиками, ведь они лучше других понимают, как перевести в слова то, что таится в сердце.

Мы собрали 60 глубоких и эмоциональных цитат из песен, которые помогут вдохновиться и сделать новые выводы о мире. В этих строках заключены самые яркие чувства, на которые только способен человек.

Цитаты из песен о любви и дружбе

Взаимоотношения — вечная тема для размышления среди авторов. Артисты разных эпох пытались понять, что такое любовь и дружба, показать, что человек ощущает, когда находит родственную душу.

Люби меня, люби жарким огнём ночью и днём, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю.

Отпетые мошенники, «Люби меня, люби»

Если далеко за горизонтом наше место встречи, не грусти и просто напиши мне место встречи. Даже когда цифровое время ускоряет бег, человеку просто нужен человек.

Баста, «Я найду тебя через века»

Всё без тебя не так. Лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя.

Jony, «Комета»

Баста Фото: РИА Новости

Не хватит жизни, что тогда? Если это любовь — я найду тебя через века, буду искать тебя все жизни.

Баста, «Я найду тебя через века»

Пусть земля бежит в никуда. Пусть меня повяжет её красота. Пусть время летит, пусть оно уйдёт вновь. Я хочу любить, как она поёт.

Miyagi и Эндшпиль, «Я хочу любить»

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила всё, чего не хватало.

Сергей Лазарев, «Так красиво»

Каждому по факту рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки эффект.

Zivert, Credo

Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну.

Баста, «Сансара»

Владимир Высоцкий Фото: РИА Новости

Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал! Я дышу, и значит — я люблю! Я люблю, и значит — я живу!

Владимир Высоцкий, «Баллада о любви»

Без тебя родная я не я, ты моя мания, ты аномалия.

JONY, HammAli, Navai, «Без тебя я не я»

Цитаты из песен о счастье

Все мы, конечно, мечтаем о счастье. Ответ на вопрос о том, где его искать, можно услышать в песнях. Для каждого счастье своё, однако вдохновляться радостью других — значит становиться на шаг ближе к своему.

Счастье — просто дома, просто с тобой.

Ирина Дубцова, «Люби меня долго»

Как надо немного для настоящего счастья: стань частью меня, большей частью.

Баста, «Любовь без памяти»

А пока всё небо только в звёздах. Не во сне причём, а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто — я счастливый тем, что я живу!

Григорий Лепс, «Я счастливый»

Если твоя рука в моей руке, я чувствую, что счастлив.

Ryze, «Полюби меня таким»

Алексей Чумаков Фото: РИА Новости

Счастье — это когда ты без звонка Можешь войти в мой дом и в любовь мою. Знай, что всегда наверняка, Даже когда не жду — я тебя люблю!

Алексей Чумаков, «Счастье»

Когда от счастья рвёт на части, не нужно глаз.

Zivert, «ЯТЛ»

Если есть счастье, то оно со мной, рядом на моём плече.

Сергей Лазарев, «Влюблённые»

Знаешь, счастье в простом. Не откладывай на потом. Как дурак всю жизнь напролом.

Мохито, «Счастье в простом»

Да, а я, наверное, сошла с ума. Я просто счастлива как никогда. И я танцую с ночи до утра, я нашла себя.

Нана Тибилова, «Я счастлива»

Юлия Проскурякова Фото: РИА Новости

Ты моё счастье, ты моё солнце. Ты моё тук-тук, что в сердце бьётся. Ты моя нежность, моя награда. И без тебя мне ничего не надо.

Юлия Проскурякова, «Ты моё счастье»

Счастье где-то рядом, оглянись.

MACAN, «Се Ля Ви»

Ты моё счастье, ты моя радость. Ты моя нежность, ты моя слабость. Всё, что мне нужно, быть с тобой рядом. Только тобой дышу.

Николай Басков, Софи, «Ты моё счастье»

Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину.

ST, «Счастье любит тишину»

Просто я искала счастье. И нашла его в тебе. Пусть не всё, а лишь отчасти.

«ВИА Гра», «Это было прекрасно»

А впрочем, кто хочет, находит в потёмках счастье.

Мот & LYRIQ «Не Бруклин»

Цитаты из песен о потери и грусти

Боль и потеря иногда сменяют светлые и добрые события в жизни. Эти строчки из песен доказывают, что все мы время от времени чувствуем себя потерянными. Но, вероятно, в этом и есть прелесть жизни — ощущать весь спектр эмоций и становиться сильнее.

Люблю и ненавижу. Ненавижу, что люблю. Температура в моём сердце близится к нулю.

Егор Крид, «Миллион алых роз»

Наши тени скрывались под лампой, чтобы эту любовь не увидел никто. Я попробую в такт на пуантах. Сердце плачет со мной, это скроет пальто.

Серебро, «Я тебя не отдам»

Они нам — дуло к виску, они нам — вдребезги сердца, а мы за ними — во тьму, а мы за ними — в небеса.

Ирина Дубцова, Полина Гагарина, «Кому? Зачем?»

Полина Гагарина Фото: РИА Новости

Я пыталась уберечь до последнего свою звёздочку за маленьким облаком. Оказалось, там давно уж и нет её. Длится эта ночь года целого дольше.

Полина Гагарина, «Я тебя не прощу никогда»

Обещает быть с тобой, открывать сердце лишь для тебя. Я не верю — это сон, это больно для меня.

Nyusha, «Больно»

Я бы мог тебя любить, я бы мог про всё забыть, я бы мог с тобою быть. Но это лишь игра!

Кипелов, «Я свободен»

С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви, но вышло всё не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть.

«Король и Шут», «Прыгну со скалы»

Ты решила — всё, что было, больше не вернёшь… Сердце пусто, вместо чувства в нём осталась ложь.

Дмитрий Маликов, «С чистого листа»

Я хочу бежать, но куда, зачем? И помочь тебе не могу ничем. Воздух по глоткам — мне куда идти? Мы с тобой стоим на краю пути.

«Серебро», «Скажи, не молчи»

Ну а пока не готова тебя я потерять. А может, и никогда не буду я готова. Только от одной мысли, что я не твоя, меня кидает в сторону снова и снова.

Elvira T, «Такси»

Егор Крид Фото: РИА Новости

С тобой я не могу и без тебя никак, мой самый лучший друг и самый злейший враг. С тобой я не могу и без тебя никак, и снова упадёт разбитая слеза.

Егор Крид, «Слеза»

А где тебя искать, прошу, ты мне ответь. В какие города мне за тобой лететь? Я готов на край земли, я всё должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить.

Дима Билан, «Невозможное возможно»

Вдох, вдоль потока слов может промолчать, хотя… Нет, ничего смелей этих синих глаз в меня. Ты меня не простишь, и я не прощу. В секунды не стало нас.

Дима Билан и Сергей Лазарев, «Прости меня»

Муслим Магомаев Фото: РИА Новости

Ты — моё призвание, песня, ставшая судьбой. Боль забвенья раннего знал Орфей, преданный тобой.

Муслим Магомаев, «Ты моя мелодия»

Отпускаю, и в небо улетает с жёлтыми листьями наше прошлое лето с телефонными глупыми письмами. Отпускаю, и слёзы высыхают на ресницах. Ну как же синие звёзды нам с тобой могли присниться?

МакSим, «Отпускаю»

Цитаты из песен о надежде и мечте

Вера и надежда на лучшее не должна покидать человека даже в самые тёмные времена. Они помогают не опускать руки и двигаться вперёд, несмотря ни на что. Жизнь многогранна и прекрасна, когда в ней есть место большой мечте, ради которой хочется идти дальше.

Расти и процветай, будет нелегко местами. Воля — стержень, он из стали, разлетайся лепестками. Стань моими глазами, дай надежду, подай знак. Собрав все силы в кулак, я поборол свой страх.

GONE.Fludd & IROH, «Вкус яда»

Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своём ученике.

Баста, «Сансара»

Лови мои мечты небесной красоты. Никто о них не знает — знаешь только ты.

Дима Билан, «Лови мои мечты»

Если бы слёзы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Милая, но в жизни есть не только боль, сможешь засиять ещё ярче звезды.

Анет Сай, «Слёзы»

Клава Кока Фото: РИА Новости

Однажды не закажу, приготовлю сама. Однажды я назову его «моя семья». Однажды кто-то маленький нас разбудит с утра. Однажды… Всё будет не зря.

Клава Кока, TEMNEE, «Однажды»

Мечтаю пройти свой путь с тобой до конца, встретить с тобой последний восход солнца.

Баста, «Босанова»

Ведь всё, что тебе светит, только лампочка. Сколько ж ты натерпелась, моя лапочка. Однажды развеются тучи над головой, но а пока что на своём стой.

Асия, «Лампочка»

В часы, когда всё бесполезно и смысла нет на свете жить, над чёрной бездной, жуткой бездной нас держит тоненькая нить. Она надеждою зовётся, и верить хочется, так верить хочется, что эта нить не оборвётся».

Евгений Крылатов, «Песня о надежде»

Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь.

Баста, «Сансара»

3асыпай на руках у меня, засыпай. Засыпай под пенье дождя. Далеко, там, где неба кончается край, ты найдёшь потерянный рай.

Ария, «Засыпай»

Моя мечта — мой новый мир, что в моём сердце живёт. Моя мечта цвета сапфира. Меня небо зовёт.

Миша Марвин, «Моя мечта»

Мы с тобой мечтатели, мы такие разные. Просто не похожи на других. Мы с тобой мечтатели, мы с тобою счастливы, разделяя небо на двоих.

Дима Билан, «Мечтатели»

МакSим Фото: РИА Новости

У нас есть здесь и сейчас. И это невероятно! Не пропусти этот миг, не упусти этот шанс. Не надо ждать завтра!

МакSим «Здесь и сейчас»

Твоё сегодня бесконечно. Так много можно сделать в первый раз. Дыши свободно и беспечно. Распусти свои крылья, станут сказки все былью, да!

Корни, «Наперегонки с ветром»

Не сдавайся, если можешь. Ты верни и просто больше не теряй меня. Не теряй меня. Мы не знаем наших судеб, но пусть всех, кого мы любим, небеса хранят.

Валерия, Валерий Меладзе, «Не теряй меня»