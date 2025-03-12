Рассказываем, кто может участвовать в состязаниях, как к ним подготовиться и какая нужна амуниция.

Гонки на собачьих упряжках — спорт в условиях Крайнего Севера. Что важно знать?

Ездовой спорт для собак набирает всё бо́льшую популярность среди всех кинологических дисциплин. Гонки на собачьих упряжках – это преодоление маршрута посредством силы тяги одной или нескольких собак. При этом учитывается время, за которое участники соревнований дойдут до финиша – побеждают те, кто справился с задачей быстрее всех.

О чём расскажем:

Зарождение гонок на собачьих упряжках

Первые упоминания этого вида спорта датируются концом XIX века. На Аляске за доставку необходимой провизии отвечали каюры, или погонщики. Они погружали продукты на нарты, а запряжённые питомцы гнали повозку.

Во многом популярности гонок на упряжках поспособствовала история хаски по кличке Балто. Именно он спас от дифтерии целый город, сумев преодолеть расстояние в 52 км в упряжке и, несмотря на бушевавшую снежную бурю, доставить больным лекарство от опасной болезни.

Позднее на Аляске прошли первые соревнования на собачьих упряжках. А в 1932 году данный вид спорта участвовал в зимних Олимпийских играх. После их проведения любители соревнований на собачьих упряжках стали массово организовывать местные национальные клубы, которые позже слились воедино — так появилась Международная федерация ездового спорта.

С тех пор скорость и время маршрута постепенно менялись, то же самое касается и амуниции.

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Основные правила гонок на собачьих упряжках

Ездовой спорт имеет ряд основных правил. Соревнования проходят на местном, национальном и международном уровнях.

В первых могут принять участие все желающие. Как раз на таких состязаниях можно отточить основные навыки дисциплины и адаптировать питомца к непривычной среде.

А для участия в национальных и международных состязаниях допускаются лишь спортсмены, которые могут похвастаться определёнными достижениями в данной дисциплине.

К основным правилам гонок на собачьих упряжках относятся:

Соблюдение температурного режима. Необходимо следить, чтобы питомец не замёрз. Длина трассы должна составлять не менее 25 км. Гонщиком может выступать человек, достигший 12-летнего возраста. Питомцу, в свою очередь, должно быть не менее 12 месяцев. Обязательная проверка здоровья участников и экипировки. Важно: к участию допускаются лишь привитые и здоровые собаки. Контроль движения собак в упряжке. Питомцы, состоящие в одной паре, должны двигаться строго в одной линии и обязательно перед каюром. Нельзя помогать саням или каюру в движении упряжкой. Запрет физического воздействия на собак. Каюр может давать команды только голосом.

Дисквалификации подлежат участники соревнований, которые прошли маршрут за время, превышающее среднее время трёх победителей гонки.

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Классы соревнований и типы команд

Класс соревнований зависит от общего числа участников заезда и длины предстоящего маршрута. Выделяют несколько классов.

Лимитированный и нелимитированный. Число участников или строго определено, или нет.

Спринт, средняя и длинная дистанции. Данный класс различается длиной маршрута: от 400 км и свыше 500 км.

Команды участников заездов разделяются на несколько типов. В зависимости от того, с какой скоростью бегут собаки, бывает четыре категории.

Исключительно сибирские хаски.

Северные ездовые породы за исключением хаски.

Все остальные породистые собаки, признанные Международной кинологической федерацией.

Упряжка, в которой есть хотя бы один метис или порода собаки, не признанная Международной кинологической федерацией.

Также бывают многодневные гонки, спортивное ориентирование с прохождением незнакомого маршрута с компасом и гонки с отягощением, то есть с грузом на санях.

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Породы ездовых собак

Вне зависимости от породы, к ездовому спорту допускаются собаки, обладающие подходящими физическими данными для того, чтобы передвигать сани с грузом. Кроме этого, питомец должен быть устойчив к морозам и отличаться послушанием.

Не стоит забывать и о характере собаки: она не должна быть конфликтной, иначе достичь взаимопонимания в собачьей упряжке невозможно. Но в любом случае для этого вида спорта не рекомендуется участие декоративных и мелких пород.

Самыми популярными породами собак, которые показывают хорошие результаты в состязаниях на собачьих упряжках, считаются: сибирские хаски, самоеды, якутские лайки и аляскинские маламуты. Все эти собаки обладают схожим темпераментом и внешним видом. У них хорошие физические данные, плотный подшёрсток, не дающий замерзнуть в холод и особое строение лап, которое исключает проваливание под снежный покров.

Принять участие в международных соревнованиях могут исключительно питомцы с родословной.

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Зимние дисциплины

Зимние виды ездового спорта, как правило, проводятся в трёх дисциплинах.

Скиджоринг – гонки лыжников в упряжке на одну или двух собак. Такие соревнования зародились в Норвегии и представляют собой передвижение в свободном стиле. К поясу лыжника крепится специальный пояс, который, в свою очередь, соединяется со шлейкой собаки через шнур.

Скиппуллинг – вид дисциплины ездового спорта, где собаки тянут за собой лыжника или сани. В такой повозке число собак варьируется от одной до четырёх.

Гонки на собачьих упряжках с нартами – представляют собой упряжку, состоящую из порядка 16 собак, соединенную с нартами. От длины предполагаемого маршрута зависит то, как будет проходить дисциплина: спринтом, средними или длинным маршрутом либо многодневной гонкой.

Драйленд – бесснежная дисциплина. Такой вид дисциплины относительно новый и представляет собой имитацию зимних соревнований. Обычно подобные соревнования проводятся летом и делятся на пять видов: каникросс, догтрекинг, байкджоринг, скутеринг и картинг. Рассмотрим каждый подробнее.

Каникросс и догтрекинг – схожие между собой дисциплины. В обоих видах передвижение участников проходит по пересечённой местности, а питомец строго пристёгивается к хозяину посредством специального пояса. При каникроссе двигаться необходимо бегом, а в догтрекинге любым способом.

Байкджоринг – своеобразные гонки велосипедистов, где собаки пристегиваются к рулю велосипеда. В одной упряжке может бежать одна или две собаки.

Дог-скутеринг – гонки на самокатах, где питомцы также пристёгиваются с транспортному средству. Собак может быть строго до четырёх.

Картинг – гонки на картах, специальных тележках на колёсах. В такой упряжке могут находиться от 4 до 10 собак. Данная дисциплина считается одной из сложнейших, поэтому действует строгое возрастное ограничение: к гонкам допускаются люди, достигшие 18 лет.

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Как проходят тренировки для ездовых собак

Как только питомцу исполнится полгода, можно приступать к тренировкам. К этому возрасту собака достигает определённого физического развития, что снижает риск получения травм. Примерно через шесть месяцев упорных тренировок животное усваивает необходимые навыки. Но касается это исключительно северных пород. Представители других пород вынуждены заниматься чуть больше.

Помните, что занятия по подготовке собак к гонкам проводятся круглый год, за исключением жарких месяцев. Это обусловлено тем, что в жару питомцы, выполняя активные физические упражнения, могут получить тепловой удар.

Зимний сезон – самый активный у всех ездовых собак, поэтому готовиться к нему начинают заранее. Для начала животное должно отдохнуть и набраться сил. Период восстановления обычно приходится на май-август. В это время питомцы не выполняют специальные упражнения и не тренируются. Но так как мышцы должны находиться в тонусе, собаке необходимо регулярно бегать на природе без поводка, плавать и совершать длинные пешие прогулки.

С августа по январь начинаются активные тренировки. Специальные упражнения необходимы для того, чтобы отточить навыки до необходимого уровня. Инструкторы рекомендуют при имитации забегов использовать препятствия, ими могут выступать различные снежные барьеры.

С января по апрель проходят соревнования, где питомцам предстоит продемонстрировать свои навыки, отработанные за месяцы тренировок.

Основное в тренировке – дать собаке привыкнуть не только к упряжке, но и к грузу. Максимально разрешённый вес для одной ездовой собаки – не более 50 кг. Но это не говорит о том, что сани необходимо загрузить сразу этим грузом: к тяжести собаку приучают постепенно.

Каюр, в свою очередь, тоже должен обладать выдержкой и выносливостью. Ведь силы ему пригодятся для прохождения сложного маршрута, который может растянуться на несколько дней.

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Амуниция для участия в гонках на собачьих упряжках

Ошейник: капроновый элемент экипировки, которым пристёгивают собак в одном ряду. Потяг: соединяет собаку с санями. Это своеобразный трос, в основном выполненный из эластичного материала. Ездовая шлейка: необходима для распределения тяжести, так как нагрузка приходится именно на грудь собаки. В основном шлейка изготавливается из капрона, реже из синтетики и кожи. Карабин: замок, необходимый для пристегивания шлейки к потягу. Привязь: своеобразный потяг, который используют для того, чтобы прикрепить упряжку за любой элемент. Обычно это необходимо до начала гонки. Амортизатор: необходим, чтобы снизить основную нагрузку на тело собаки. Лыжный пояс: используется в скиджоринге. Он смягчает давление, которое собака оказывает на лыжника. Сани, нарты или карт: своеобразная повозка, которую тянут на себе ездовые собаки. Ботинки для собак: чтобы избежать переохлаждения в морозную погоду. Лыжи, палки и другие необходимые инструменты: для передвижения каюра.