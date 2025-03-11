Альтернатива полноценному приёму пищи: 3 салата с консервированным тунцом

Эти блюда содержат много белка и мало калорий.

Блюда из рыбы готовят во всём мире, и это неудивительно, если учитывать пользу для здоровья, пищевую ценность и восхитительный вкус. Одной из самых популярных промысловых рыб является тунец. Он есть в кухне любой страны.

Нежный вкус тунца давно заметили японцы и мастера паназиатской кухни, включившие его в рецепты суши и роллов. В Перу его добавляют в севиче — популярную закуску из сырой рыбы в маринаде. На островах Тихого океана из него готовят поке и острый рыбный суп с рисом. В Италии делают соус тоннато, в Германии, Франции, России и других странах — десятки салатов.

В рыбе очень мало жира и совсем нет холестерина, много белка, витаминов A, D и C, витаминов группы B, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, йода, калия, натрия и селена. Тунец также считается низкокалорийным. Калорийность — 100 ккал на 100 г.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Тунец хорошо сохраняет вкус и свойства при консервировании. Предлагаю убедиться в этом на примере трёх салатов».

3 рецепта салатов с консервированным тунцом

Фото: istockphoto.com/funkybg

Салат с тунцом и киноа

Насыщенный белками сытный салат из полезных ингредиентов с крупой, орехами, овощами.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 3

Калории: 186 ккал на 100 г

Белки: 7,7 г

Жиры: 10,1 г

Углеводы: 14,6 г

Фото: istockphoto.com/Amarita

Ингредиенты (на 3 порции):

консервированный тунец в собственном соку — 160 г;

киноа — 200 г;

авокадо — 1 шт.;

шпинат или рукола — 50 г;

огурцы — 100 г;

помидоры черри — 100 г;

красный сладкий лук — 30 г;

грецкие орехи или миндаль — 20 г;

оливковое масло первого отжима — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

зерновая дижонская горчица — 1 ч. л.;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Отварите киноа, затем остудите.

Совет: лучшая пропорция для киноа — 1 часть крупы к 2 частям воды.

2. Нарежьте авокадо кубиками, помидоры черри — половинками, огурец и красный лук — тонкими ломтиками.

3. Смешайте в миске киноа, овощи, листья шпината и кусочки тунца.

Фото: istockphoto.com/IsakHallbergPhoto

4. В отдельной ёмкости приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.

5. Полейте салат заправкой, перемешайте и посыпьте орехами.

Острый салат с тунцом и соусом шрирача

Фото: istockphoto.com/Nipolbe

Пикантный салат с тунцом, свежими овощами и острой заправкой.

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 2

Калории: 56 ккал на 100 г

Белки: 6,5 г

Жиры: 2,1 г

Углеводы: 3,1 г

Ингредиенты (на 2 порции)

Для салата:

консервированный тунец в масле или собственном соку — 160 г;

небольшой цукини — 1 шт.;

морковь по-корейски — 80 г;

красный лук — 30 г;

кунжутные семена — 1 ст. л.;

листья салата романо, айсберг или микс — 100 г.

Фото: istockphoto.com/SUNGSU HAN

Для заправки:

майонез или греческий йогурт — 2 ст. л.;

соус шрирача — 1-2 ч. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

лаймовый или лимонный сок — 1 ст. л.;

цедра лайма или лимона — 1/3 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления:

1. Нарежьте авокадо кубиками. Кабачок или цукини нарежьте через спиралайзер или нашинкуйте с помощью тёрки для корейской моркови. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

Фото: istockphoto.com/littleny

2. Смешайте в миске мясо тунца, овощи и листья салата.

3. Смешайте в отдельной ёмкости майонез, соус шрирача, соевый соус, сок лайма и измельчённый чеснок. Для вкуса можно добавить маринад от моркови по-корейски.

4. Полейте салат заправкой, перемешайте и посыпьте кунжутными семечками.

Средиземноморский салат с тунцом

Фото: istockphoto.com/Vladislav Chusov

Лёгкий, свежий и ароматный салат в средиземноморском стиле.

Время приготовления:

Количество порций: 2

Калории: 186 ккал на 100 г

Белки: 10 г

Жиры: 6,7 г

Углеводы: 19,3 г

Ингредиенты (на 2 порции):

консервированный тунец в собственном соку — 160 г;

вяленые томаты — 100 г;

огурцы — 100 г;

болгарский перец (жёлтый или красный) или перец рамиро — 100 г;

оливки зелёные или чёрные — 50 г;

фета или другой рассольный сыр — 80 г;

готовая паста фарфалле — 120 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ст. л.;

сушёный орегано — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Нарежьте томаты соломкой, огурец и перец — небольшими кубиками, красный лук — тонкими полукольцами.

2. Разрежьте оливки на четверти, разделите сыр фета на куски.

Фото: istockphoto.com/CentralITAlliance

3. Положите в миску мясо тунца, овощи, сыр, пасту и оливки.

4. Смешайте в отдельной ёмкости оливковое масло, уксус, орегано, измельчённый или тёртый чеснок, соль и перец.

5. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и подавайте.