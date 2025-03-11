Альтернатива полноценному приёму пищи: 3 салата с консервированным тунцом

Блюда из рыбы готовят во всём мире, и это неудивительно, если учитывать пользу для здоровья, пищевую ценность и восхитительный вкус. Одной из самых популярных промысловых рыб является тунец. Он есть в кухне любой страны.
Нежный вкус тунца давно заметили японцы и мастера паназиатской кухни, включившие его в рецепты суши и роллов. В Перу его добавляют в севиче — популярную закуску из сырой рыбы в маринаде. На островах Тихого океана из него готовят поке и острый рыбный суп с рисом. В Италии делают соус тоннато, в Германии, Франции, России и других странах — десятки салатов.
В рыбе очень мало жира и совсем нет холестерина, много белка, витаминов A, D и C, витаминов группы B, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, йода, калия, натрия и селена. Тунец также считается низкокалорийным. Калорийность — 100 ккал на 100 г.
«Тунец хорошо сохраняет вкус и свойства при консервировании. Предлагаю убедиться в этом на примере трёх салатов».
3 рецепта салатов с консервированным тунцом
Фото: istockphoto.com/funkybg
Салат с тунцом и киноа
Насыщенный белками сытный салат из полезных ингредиентов с крупой, орехами, овощами.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 3
Калории: 186 ккал на 100 г
Белки: 7,7 г
Жиры: 10,1 г
Углеводы: 14,6 г
Фото: istockphoto.com/Amarita
Ингредиенты (на 3 порции):
- консервированный тунец в собственном соку — 160 г;
- киноа — 200 г;
- авокадо — 1 шт.;
- шпинат или рукола — 50 г;
- огурцы — 100 г;
- помидоры черри — 100 г;
- красный сладкий лук — 30 г;
- грецкие орехи или миндаль — 20 г;
- оливковое масло первого отжима — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- зерновая дижонская горчица — 1 ч. л.;
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
1. Отварите киноа, затем остудите.
2. Нарежьте авокадо кубиками, помидоры черри — половинками, огурец и красный лук — тонкими ломтиками.
3. Смешайте в миске киноа, овощи, листья шпината и кусочки тунца.
Фото: istockphoto.com/IsakHallbergPhoto
4. В отдельной ёмкости приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.
5. Полейте салат заправкой, перемешайте и посыпьте орехами.
Острый салат с тунцом и соусом шрирача
Фото: istockphoto.com/Nipolbe
Пикантный салат с тунцом, свежими овощами и острой заправкой.
Время приготовления: 15 минут
Количество порций: 2
Калории: 56 ккал на 100 г
Белки: 6,5 г
Жиры: 2,1 г
Углеводы: 3,1 г
Ингредиенты (на 2 порции)
Для салата:
- консервированный тунец в масле или собственном соку — 160 г;
- небольшой цукини — 1 шт.;
- морковь по-корейски — 80 г;
- красный лук — 30 г;
- кунжутные семена — 1 ст. л.;
- листья салата романо, айсберг или микс — 100 г.
Фото: istockphoto.com/SUNGSU HAN
Для заправки:
- майонез или греческий йогурт — 2 ст. л.;
- соус шрирача — 1-2 ч. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- лаймовый или лимонный сок — 1 ст. л.;
- цедра лайма или лимона — 1/3 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления:
1. Нарежьте авокадо кубиками. Кабачок или цукини нарежьте через спиралайзер или нашинкуйте с помощью тёрки для корейской моркови. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
Фото: istockphoto.com/littleny
2. Смешайте в миске мясо тунца, овощи и листья салата.
3. Смешайте в отдельной ёмкости майонез, соус шрирача, соевый соус, сок лайма и измельчённый чеснок. Для вкуса можно добавить маринад от моркови по-корейски.
4. Полейте салат заправкой, перемешайте и посыпьте кунжутными семечками.
Средиземноморский салат с тунцом
Фото: istockphoto.com/Vladislav Chusov
Лёгкий, свежий и ароматный салат в средиземноморском стиле.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Калории: 186 ккал на 100 г
Белки: 10 г
Жиры: 6,7 г
Углеводы: 19,3 г
Ингредиенты (на 2 порции):
- консервированный тунец в собственном соку — 160 г;
- вяленые томаты — 100 г;
- огурцы — 100 г;
- болгарский перец (жёлтый или красный) или перец рамиро — 100 г;
- оливки зелёные или чёрные — 50 г;
- фета или другой рассольный сыр — 80 г;
- готовая паста фарфалле — 120 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- бальзамический уксус — 1 ст. л.;
- сушёный орегано — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль и чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарежьте томаты соломкой, огурец и перец — небольшими кубиками, красный лук — тонкими полукольцами.
2. Разрежьте оливки на четверти, разделите сыр фета на куски.
Фото: istockphoto.com/CentralITAlliance
3. Положите в миску мясо тунца, овощи, сыр, пасту и оливки.
4. Смешайте в отдельной ёмкости оливковое масло, уксус, орегано, измельчённый или тёртый чеснок, соль и перец.
5. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и подавайте.