Нутрициолог назвала 10 неочевидных продуктов, которые разрешены в пост

Великий пост в 2025 году продлится до 19 апреля включительно. В это время следует исключить из рациона мясо любого вида, рыбу, яйца и молочные продукты. Кажется, что очень много ограничений для сбалансированного рациона, однако это не так.
Перечислим неочевидные продукты, которые разрешены в пост.
«Чтобы разнообразить приёмы пищи, сделать их сбалансированными и полезными, стоит включить в продуктовую корзину разные источники углеводов, жиров и белков».
Продукты, богатые белком
Первая и самая важная по значимости группа — это соевые продукты. Сюда относятся соевое молоко, соевое мясо (тофу, темпе), соевый йогурт. Они являются отличным источником растительного белка, железа и кальция, а также помогают поддерживать здоровье костей и мышц.
Благодаря тому, что соевые продукты содержат все необходимые аминокислоты, они являются практически полноценным источником белка во время ограничения потребления продуктов животного происхождения.
Фото: istockphoto.com/Davizro
Сюда же можно добавить и сейтан (растительный заменитель мяса), который богат белком — он уже из пшеничного глютена. Фалафель — тоже белковый. В нём содержится много растительного белка, клетчатки, железа и витаминов группы B, что, помимо вышеперечисленного, также помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.
Хрустящий нут — это богатый белком продукт, содержащий клетчатку, фолиевую кислоту, железо и магний. Он полезен при дефиците белка, железа и фолата. Отличный вариант для блюд во время поста.
Предлагаем разнообразить рацион этим блюдом.
Котлеты из нута, маша и чечевицы
Время приготовления: 50 минут
Количество порций: 4
КБЖУ на 100 г
Калории: 150 ккал
Белки: 7 г
Жиры: 4 г
Углеводы: 20 г
Ингредиенты:
- нут (отваренный или консервированный) — 100 г;
- маш (отварной) — 100 г;
- чечевица (отварная) — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- овсяные хлопья или панировочные сухари — 3-4 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- специи: тмин, кориандр, паприка — по 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло для жарки — 2-3 ст. л.
Фото: istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova
Приготовление:
- Сначала отварите чечевицу, маш и нут до готовности, если вы используете сушёные продукты. Если используете консервированный нут, просто промойте его.
- Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости.
- В большой миске смешайте отваренные нут, маш и чечевицу. Используйте толкушку или блендер, чтобы немного раздавить смесь (оставьте небольшие кусочки для текстуры).
- Добавьте к этой смеси обжаренные лук и чеснок, специи, соль, перец и томатную пасту. Хорошо перемешайте.
- Постепенно добавляйте овсяные хлопья или панировочные сухари, чтобы смесь держала форму. При необходимости можно добавить немного воды или растительного масла, если смесь слишком сухая.
- Сформируйте из полученной массы котлеты. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Подавайте горячими с соусом на основе йогурта или с овощным гарниром.
Продукты, богатые углеводами
Это вторая по значимости группа. Здесь, помимо привычных круп, можно побаловать себя лавашем, который является отличным источником углеводов и клетчатки (если приготовлен из цельнозерновой муки).
Углеводы помогают поддерживать уровень энергии, а клетчатка способствует нормализации работы кишечника и поддержанию хорошего пищеварения. Это может быть полезно при упадке сил, с чем часто сталкиваются люди во время поста.
Фото: istockphoto.com/Svetlana Monyakova
Чипсы из овощей также являются углеводами (например, из моркови, свёклы, тыквы) и содержат витамины A, C и антиоксиданты, которые помогают поддерживать иммунитет и здоровье кожи.
Рисовые хлебцы — это лёгкий источник углеводов и клетчатки, который не перегружает пищеварительную систему. Они полезны для тех, кто нуждается в быстром источнике энергии без перегрузки калориями.
Тёмный шоколад содержит большое количество антиоксидантов, магния, железа и меди. Он поднимает настроение и способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, помогает при стрессе и утомляемости благодаря содержащимся в нём теобромину и кофеину.
Предлагаем разнообразить рацион этим блюдом.
Картофельные ньокки с соусом из авокадо и базилика
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 4 порции
КБЖУ на 100 г
Калории: 120 ккал
Белки: 3 г
Жиры: 7 г
Углеводы: 20 г
Фото: istockphoto.com/UliU
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- мука — 100 г;
- соль — 1 ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- авокадо — 1 шт.;
- базилик (свежий) — 1 пучок;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 3 ст. л.
Приготовление:
- Отварите картофель в мундире до мягкости, очистите и измельчите в пюре.
- В пюре добавьте муку и соль, замесите тесто. Разделите его на небольшие кусочки и сформируйте ньокки.
- Варите ньокки в подсоленной воде до тех пор, пока они не поднимутся на поверхность.
- Для соуса смешайте в блендере авокадо, базилик, лимонный сок, чеснок и оливковое масло до однородной массы.
- Подавайте ньокки с соусом.
Полезные жиры
Кокосовые сливки — хороший источник полезных жиров (в основном насыщенных), необходимых для нормальной работы мозга, нервной системы и поддержания энергии. В качестве десерта их можно комбинировать с семенами чиа, которые являются богатым источником омега-3 жирных кислот, клетчатки, белка, кальция и магния.
Фото: istockphoto.com/bymuratdeniz
Омега-3 важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, а клетчатка способствует нормализации работы кишечника.
Предлагаем разнообразить рацион этим блюдом.
Чиа пудинг с кокосовым молоком
Время приготовления: 5 минут + время на настаивание
Количество порций: 2
КБЖУ на 100 г
Калории: 150 ккал
Белки: 4 г
Жиры: 10 г
Углеводы: 12 г
Ингредиенты:
- семена чиа — 3 ст. л.;
- кокосовое молоко — 200 мл;
- мёд или сироп агавы — 1-2 ч. л. (по желанию);
- ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;
- фрукты для украшения (банан, ягоды, манго и так далее) — по вкусу;
- орехи или гранола — по желанию для добавления текстуры.
Фото: istockphoto.com/Arx0nt
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте семена чиа, кокосовое молоко, мёд (или сироп агавы) и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы семена чиа не слипались.
- Накройте миску плёнкой или крышкой и оставьте в холодильнике на 4-6 часов или на ночь. За это время семена чиа впитают жидкость и пудинг загустеет.
- Перед подачей перемешайте пудинг. Если он получился слишком густым, добавьте немного кокосового молока до желаемой консистенции.
- Украсьте пудинг фруктами, орехами или гранолой.
Приятного аппетита!