Как сложилась судьба королев красоты лихих 90-х? Истории 11 девушек

Они были полны радужных планов, и будущее казалось им светлым, но как вышло в итоге?

Природа щедро, даже с лихвой наградила этих девушек привлекательностью и точёной фигурой. Юные красавицы легко и непринуждённо взлетели на самую вершину мирового подиума. Им казалось, что теперь впереди сплошное счастье! Однако окружающая жизнь, суровая и непредсказуемая, оказалась для многих победительниц всевозможных конкурсов злой мачехой. И как тут не вспомнить известную народную пословицу: «Не родись красивой, а родись счастливой».

О чём расскажем:

Юлия Суханова,«Мисс СССР — 1989»

На первый для себя конкурс «Московская красавица», который проводился в 1988 году, юная девушка попала совершенно случайно. Чуть ли не силком Юлию на просмотр привела старшая сестра Людмила. Увы, до финала она не добралась, но члены жюри включили её в число 34 финалисток конкурса «Мисс СССР — 1989».

Юлия Суханова Фото: РИА Новости

К полному изумлению родных, 17-летняя девушка, не обладающая достаточным опытом в подобных состязаниях, одержала безоговорочную победу. Юлия Суханова до сих пор вспоминает о своём триумфе, о минутах головокружительной славы: «Помню, что тогда не красилась, не причёсывалась и на каблуках стояла впервые. Может, этой невинностью и взяла первое место».

Увы, её соперницы не смирились с поражением – и даже украли турмалин, украшавший корону «Мисс СССР – 1989». Карьеру модели Юлия Суханова продолжила в США, куда прилетела на одном самолёте с четой Ельциных.

Она, по её словам, чуть ли не вышла здесь замуж за принца. Сейчас у 53-летней Юлии свой бизнес: её компания продаёт генераторы «горного» воздуха. Она не замужем, детей нет.

Мария Кежа, «Мисс СССР — 1990»

Хрупкая блондинка из Витебска произвела настоящий фурор на конкурсе «Мисс СССР — 1990». 17-летняя Мария Кежа одержала уверенную победу, которая, по её словам, открыла дорогу в мир высокой моды. К сожалению, мечта юной красавицы попасть на конкурс «Мисс Вселенная» не сбылась из-за возрастных ограничений.

Мария Кежа Фото: Геннадий Хамельянин/Фотохроника ТАСС

В столице Мария познакомилась с немецким журналистом Ральфом, романтические отношения привели к первому браку, который продлился не более четырёх месяцев. Она уехала в Париж, где её ждал успех. Однако в 1993 году Мария Кежа едва не погибла в Марокко в страшной аварии.

«На резком повороте машину вынесло. Когда нас нашли, я была без сознания, потом уже мне сказали, что часть моего лица была повреждена. Меня очень быстро привезли во французскую столицу. Но и там я пробыла без сознания ещё три-четыре дня. Первое, что я увидела, когда пришла в себя, это повреждённое лицо…»

Из-за шрамов Мария была вынуждена завершить модельную карьеру. Но с миром моды не распрощалась, у неё собственный бренд сумок. 52-летняя Кежа замужем за биржевым брокером Оливье Гардеро, воспитывает сына Никиту.

Ильмира Шамсутдинова, «Мисс СССР — 1991»

В 1991 году прошёл последний конкурс красоты «Мисс СССР». И он ознаменовался ярким, запоминающимся событием. Юная 15-летняя школьница из Саратова Ильмира Шамсутдинова стала победительницей престижного состязания.

Редкая восточная красота девушки покорила не только членов строгого жюри. В Италии Ильмира снималась для известных глянцевых журналов, участвовала в рекламных кампаниях. В 1998 году успешная модель вышла замуж за бизнесмена Александра Заболотнева, который долго добивался её любви. Ильмира Шамсутдинова родила ему двух дочерей и сына.

У 49-летней Ильмиры собственная модельная школа. А ещё она занимается дайвингом, принимала участие в первом чемпионате мира по аквабайку.

Ильмира Шамсутдинова Фото: РИА Новости

Анна Байчик, «Мисс Россия — 1993»

16-летняя школьница из Санкт-Петербурга Анна Байчик с осиной талией, пышными волосами, которые волнами ложились на плечи, с длинными ногами и удивительно привлекательным и выразительным лицом не могла и представить себе, что получит корону победительницы конкурса «Мисс Россия — 1993».

Возможно, если бы не запрос в федерацию шейпинга от организаторов состязания, подобный триумф не состоялся бы. Этим видом спорта Анна занималась по настоянию матери. И юная красавица по своим параметрам соответствовала требованиям проводимого конкурса.

Сейчас 48-летняя Анна Байчик – профессор кафедры международной журналистики Санкт-Петербургского университета, доктор политических наук, написала ряд статей. Она замужем, воспитывает сына.

Анна Байчик Фото: РИА Новости

Эльмира Туюшева, «Мисс Россия — 1995»

18-летняя студентка Обнинского института атомной энергетики с детства мечтала о подиуме. На конкурсе красоты «Мисс Россия — 1995» Эльмира Туюшева в упорной борьбе одержала победу. Первый громкий успех принёс ей не только славу, но и отличную возможность продолжить карьеру модели.

Эльмира без всякого сожаления бросила институт, чтобы участвовать в рекламных кампаниях и показах. А затем девушку увлекла магия кино. В 2007 году она закончила Школу-студию МХАТ – и попробовала себя в качестве актрисы. Роль Ингеборги в фильме Андрея Кончаловского «Глянец», пожалуй, самая успешная в её творческой карьере. В личной жизни у Эльмиры всё сложилось удачно. 47-летняя королева красоты замужем за модельным скаутом Владиславом Метревели, у них есть сын.

Эльмира Туюшева Фото: РИА Новости/«Кинопоиск»

Александра Петрова, «Мисс Россия — 1996»

На конкурсе «Мисс Россия — 1996» юная 16-летняя девушка из Чебоксар легко одолела 40 соперниц. На её хрупкие плечи обрушилась громкая слава, и Александра сразу же почувствовала себя звездой.

В 1999 году она участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», и её красота привлекла внимание ведущих зарубежных модельных агентств. Александре Петровой даже предложили остаться в США, чтобы продолжить творческую карьеру. Однако девушка отказалась от выгодных контрактов и вернулась в Россию.

В родных Чебоксарах она однажды встретилась с преуспевающим бизнесменом Константином Чувилиным, по крайней мере, он так представился девушке. Хотя многие в городе знали, что этот человек связан с криминальным миром.

Печально, но связь с ним окажется роковой для Александры. В бандитской разборке расстреляют не только Чувилина и его напарника. Оборвётся и жизнь 19-летней первой красавицы России.

Александра Петрова в центре Фото: Александр Овчинников/Фотохроника ТАСС

Елена Рогожина, «Мисс Россия — 1997»

16-летняя красавица из Самары с блеском выиграла конкурс «Мисс Россия — 1997». Хотя Елена ещё с детства мечтала работать стюардессой и даже не представляла, что станет успешной моделью. Перед девушкой открылись новые горизонты: теперь она участвовала в рекламных проектах и даже снималась в кино. Елене Рогожиной в фильме «Бременские музыканты & Ко» досталась небольшая роль фрейлины.

А вскоре самарская красавица заполучила корону победительницы международного конкурса «Мисс Европа — 1998». После победы работала в США и в Европе Сейчас Елене 43 года, у неё есть сын и дочь.

Елена Рогожина Фото: Николай Никитин/Фотохроника ТАСС

Анна Малова, «Мисс Россия — 1998»

Её путь на вершину подиума начался с победы на конкурсе «Мисс Вологда». Яркая красота девушки, грациозность и милое обаяние стали залогом будущих, более значимых успехов. Уже со второй попытки Анне Маловой удалось получить корону победительницы «Мисс России — 1998».

Звёздная слава заметно вскружила голову девушки. Она вошла в десятку лучших моделей на конкурсе «Мисс Вселенная» и стала лицом известных американских рекламных компаний.

Анна Малова наивно полагала, что теперь весь мир у неё в кармане. Однако девушка не справилась с грузом популярности. Анна сгубила успешную карьеру употреблением запрещённых веществ. Малова даже попала в тюрьму, где провела два года.

Анна Малова слева Фото: РИА Новости

Анна Круглова, «Мисс Россия — 1999»

Скромная 17-летняя студентка из Казани, вопреки мнению некоторых организаторов конкурса «Мисс Россия — 1999», стала его победительницей. Последнюю точку в этом споре поставило жюри, которое решило, что необычная красота девушки достойна высшей оценки.

По словам Анны Кругловой, она не раз во время репетиции конкурса пыталась вернуться в родную Казань. Удивительно, но свою победу юная красавица посчитала случайной, неожиданным подарком судьбы. И её так и не прельстила карьера модели.

Анна вышла замуж и вместе с супругом уехала в Европу. По некоторым слухам, семья живёт в Сардинии, она очень счастлива – и воспитывает сына.

Анна Круглова Фото: Антон Денисов/ИТАР-ТАСС

Маша Калинина, «Московская красавица — 1988»

Она вошла в историю отечественного модельного бизнеса. 16-летняя школьница стала победительницей первого официального конкурса красоты в СССР «Московская красавица», который состоялся в 1988 году.

Корона, телевизор «Темп», хрустальная ваза и огромный букет цветов – эти награды надолго остались в памяти Маши Калининой. К тому же юная красавица подписала выгодный контракт с немецким журналом Burda Moden. А дальше всё происходило как в сказке. Машу Калинину пригласили в США, где она встретилась в Белом доме с президентом Джорджем Бушем.

Уже в Лос-Анджелесе советская красавица, бросив карьеру модели, выбрала профессию актрисы и взяла себе псевдоним Мэрайя Кэйлина. Кстати, Калинина сыграла роль кровожадной графини Батори в ужастике «Остаться в живых». Сейчас 53-летняя королева красоты работает тренером по кундалини-йоге.

Мария Калинина Фото: ИТАР-ТАСС

Оксана Фандера, вице-мисс «Московская красавица — 1988»

Хотя она и заняла второе место на конкурсе, зато смогла в дальнейшем построить удачную актёрскую карьеру. Сейчас за плечами Оксаны десятки заметных работ – как на большом экране, так и на сцене театра. Оксана счастлива в браке: её муж – актёр и режиссер Филипп Янковский. Прославились и дети творческой пары – Иван и Елизавета.

Оксана Фандера Фото: РИА Новости