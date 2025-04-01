Врач назвала продукты, способствующие сжиганию жира

Наталия Тананакина врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. «Лишний вес повышает риск серьёзных заболеваний, в том числе сердца, а также развития диабета и даже рака. Правильное питание — один из основных факторов, влияющих на похудение. Изменение рациона и контроль калорийности пищи помогают снижать массу тела».

Однако перед тем, как начать худеть, важно проконсультироваться с врачом, так как избыточный вес может быть связан с нарушениями в эндокринной системе.

О чём расскажем:

Основные принципы питания для похудения

Для похудения важен дефицит калорий, когда человек тратит их в течение дня больше, чем он получает с едой. Поэтому надо соблюдать правила здорового рациона и не забывать о физической активности.

Лучший подход — медленное и стабильное похудение, которое поможет организму адаптироваться и предотвратить возвращение веса. Важно учитывать баланс белков, жиров и углеводов, а также потребление витаминов и минералов для нормализации обмена веществ.

Продукты, способствующие сжиганию жира

Некоторые продукты могут ускорить процесс похудения. Например, рыба (лосось, тунец) содержит много белка и омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать мышечную массу и нормализуют обмен веществ. Рекомендуемая порция — около 150-200 г.

Яйца также полезны, но не более четырёх штук в неделю. Они содержат высококачественный белок и полезные жиры, обеспечивающие длительное ощущение сытости.

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Обезжиренные молочные продукты, такие как йогурты и творог, способствуют контролю аппетита и содержат кальций, который важен для обмена веществ. Рекомендуемый объём — 200-300 г йогурта или творога в день.

Важнейшая часть рациона — фрукты и овощи. Овощи, листовая зелень (шпинат, руккола) имеют низкую калорийность и высокое содержание клетчатки. Их можно потреблять до 500 г в день. Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты) содержат витамин C и могут быть включены в рацион в количестве одной-двух порций в день.

Ягоды (черника, малина, клубника) низкокалорийны и богаты витаминами, рекомендуется есть не более 150-200 г в день. Лучше чередовать продукты: один день – ягоды, другой – фрукты. Важно также учитывать, что они содержат большое количество сахара, поэтому употреблять их лучше до 17:00. Кроме того, и цитрусовые, и клубника, и малина могут вызывать аллергические реакции, поэтому контролируйте их порцию.

Полезные жиры также играют свою роль в похудении. Авокадо, семена и орехи можно есть в умеренных количествах — примерно 30-50 г в день. Мононенасыщенные жиры и клетчатка в этих продуктах дают ощущение сытости и помогают наладить метаболизм. Оливковое масло, в среднем одна-две столовые ложки в день, также ускоряет обмен веществ.

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Продукты с низким гликемическим индексом

Для поддержания уровня сахара в крови и снижения аппетита потребляйте продукты с низким гликемическим индексом, такие как бобовые (чечевица, нут) и цельнозерновые продукты (овсянка, цельнозерновой хлеб). Рекомендуемая порция бобовых — около 100-150 г в приготовленном виде, а для цельнозерновых — 30-50 г.

Специи и добавки для похудения

Стать союзниками в похудении могут также и некоторые специи. Корица, 1/2 чайной ложки в день, помогает нормализовать уровень сахара. Имбирь можно добавлять к пище в свежем виде или в виде чая. Перец чили благодаря веществу капсаицину помогает сжигать жиры и увеличивает расход калорий. Рекомендуемая порция составляет 1/2-1 чайной ложки в день.

Зелёные напитки и чаи

Зелёный чай богат антиоксидантами, что также способствует снижению веса. Рекомендуется пить две-три чашки в день. Зелёные смузи на основе овощей и фруктов обеспечат витаминами и клетчаткой при низкой калорийности (до 200-300 калорий).

Не менее важно поддерживать водный баланс, так как жидкость выводит токсины, помогает наладить пищеварение и способствует чувству насыщения. Рекомендуется пить минимум 1,5-2 л воды в день.

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Продукты, которых стоит избегать

Выпечка, сладости и сладкие напитки содержат много калорий, а питательных веществ — мало. Трансжиры в фастфуде и закусках увеличивают уровень холестерина, к тому же плохо сказываются на здоровье.

Так что правильное и сбалансированное питание представляет собой основу похудения для достижения желаемого результата. Снижение веса должно быть постепенным процессом, и для этого важно сочетать здоровое питание с физической активностью.