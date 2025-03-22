New Star Camp 2025 в Сочи: программа фестиваля, активности, проживание

Любители активного отдыха могли уже задуматься, где они проведут последнюю мартовскую неделю. Но долго размышлять над планами не придётся, ведь с 24 по 30 марта на территории горного курорта «Роза Хутор» пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp. Что ждёт гостей, как попасть на фестиваль и где будут проходить основные мероприятия – в нашем материале.
О чём расскажем:
- Что такое New Star Camp?
- История New Star Camp
- Программа фестиваля в 2025 году
- Регистрация
- Где жить?
- Как добраться?
Что такое New Star Camp?
New Star Camp – ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль, проходящий на курорте «Роза Хутор». Сноубордисты, лыжники, любители активного отдыха, гор и музыки собираются вместе, чтобы зарядиться энергией, развлечься и окунуться в атмосферу праздника.
Главная концепция фестиваля – Upshifting, подразумевающая смену деятельности, отдых, расслабление и поиск нового. New Star Camp позволит участникам почувствовать себя в центре событий, поэкспериментировать, погрузиться в атмосферу свободы.
Все активности разделятся на четыре направления: Action, Music, Mind и Explore. Они позволят гостям получить уникальный опыт, а мероприятия будут проходить всю неделю. Вы сможете познакомиться с новыми людьми и форматами, раскрыть свои таланты и пополнить копилку знаний. Десятки фестивальных площадок расположатся на пяти высотах курорта, подробнее на них посмотреть вы можете на карте.
Карта фестиваля New Star Camp 2025
Фото: Пресс-служба New Star Camp
История New Star Camp
Впервые фестиваль состоялся в 2008 году в Санкт-Петербурге на склоне загородного курорта «Туутари-парк», тогда он назывался New Star Invitational и продлился всего один день. Но даже за такой короткий срок мероприятие смогло оставить свой след в истории российского сноубординга.
С 2009 по 2013 год New Star Camp поменял несколько локаций и успел приобрести статус одного из главных событий в мировой индустрии сноубординга — четыре звезды мирового сноуборд-тура Ticket to Ride.
В 2014 году формат поменялся, и New Star Camp стал 10-дневным сноуборд-лагерем в горах. С каждым годом событие становилось всё масштабнее: появлялись занятия йогой, лекции от профессионалов в экшен-спорт индустрии, скейтбординг, кинопоказы, вечеринки.
Дальше фестиваль только расширялся, переехал на уже привычное сейчас место – курорт «Роза Хутор». Тут проводятся шоу-контесты, соревнования, выступления популярных артистов и диджеев, гонки и другие спортивные мероприятия. За 17 лет своего существования New Star Camp закрепил за собой статус одного из главных спортивно-музыкальных фестивалей в России.
New Star Camp 2015
Фото: Пресс-служба New Star Camp
Программа фестиваля в 2025 году
Как мы уже рассказали, фестиваль делится на четыре направления – Action, Music, Mind и Explore. Конечно, по названиям можно догадаться, что скрывается под каждым из них, однако мы расскажем немного подробнее.
- Action. Основная аудитория фестиваля – спортсмены и любители активного отдыха. Для них подготовили яркую программу. Соревнования, показательные выступления в дисциплинах «сноуборд» и «фристайл на лыжах», открытый турнир для сноубордистов, а также йога и функциональные тренировки ждут гостей и участников.
- Music. Организаторы запланировали выступления артистов разных жанров на нескольких сценах, которые работают до поздней ночи. По традиции музыкальная программа включает live-выступления и DJ-сеты, среди артистов: Дельфин, GUF, Сироткин, Антоха МС, Symbol с live-бэндом, DJ Stonik1917, FRIENDLY THUG 52 NGG и многие другие.
- Mind. На случай, если захочется переключиться от спортивной тематики, провести время спокойнее, познакомиться с единомышленниками и получить новые знания, вас будут ждать лекции, воркшопы, кинопоказы и нетворкинг-спектакли.
- Explore. Последнее по порядку, но не по значимости направление фестиваля соберёт в себе самые уютные лаундж-зоны, фудкорты с авторской кухней. В общем, всё, что позволит расслабиться, познакомиться с территорией и хорошенько отдохнуть.
С подробным расписанием активностей каждого дня вы можете ознакомиться в официальном телеграм-канале NSC.
Фото: Пресс-служба New Star Camp
Регистрация
Купить тур можно на официальном сайте. Есть разные форматы участия. До New Star Camp 2025 осталось совсем немного, но ещё можно успеть купить:
- браслет участника фестиваля. Даёт доступ на концерты, вечеринки, спортивные тренировки, мастер-классы и лекции. Подъёмники курорта придётся оплачивать отдельно. Такой формат обойдётся в 12 000 рублей;
- комбо-билет «Браслет + Ски-пасс». Вариант для тех, кто хочет не только повеселиться на фестивале, но и спуститься с горных вершин. Цены начинаются от 28 500 рублей;
- Standard Tour NSC 2025. Даёт доступ на площадки фестиваля (за исключением VIP-зон и закрытых мероприятий) неограниченное количество раз в течение всей его длительности, проживание в отеле курорта «Роза Хутор» и ски-пасс на дневное катание. Стоимость путёвки начинается от 59 000 рублей.
Фото: Пресс-служба New Star Camp
Где жить?
Для тех, кто решился отправиться на фестиваль, есть несколько вариантов размещения.
- Отели в Роза Дoлине на высоте 560 м. Тут более спокойная атмосфера, рядом находятся рестораны и всё необходимое для комфортного пребывания.
- Отели на высоте 1100 м. Это местоположение окажется по вкусу тем, кто хочет оказаться в эпицентре фестиваля.
- Горный Кластер (посёлок Красная Поляна). Эти отели расположены максимально близко к «Роза Хутор», всего 10-15 минут пути на машине или такси, а вся необходимая инфраструктура остаётся поблизости.
Фото: Пресс-служба New Star Camp
Как добраться?
Есть несколько вариантов, как добраться от аэропорта города Сочи до курорта «Роза Хутор». Вы можете выбрать наиболее удобный.
- Электропоезд «Ласточка». Доставит вас до станции «Роза Хутор» из Сочи, Адлера или сочинского аэропорта. А от станции «Роза Хутор» до курорта организован бесплатный трансфер.
- Автобус. Из Адлера дорога займёт около 1,5 часа, а из Сочи – около двух. Вам необходимо выбрать маршруты №105, №105с (скорый), №105э, №135, №135э.
- Каршеринг. Несколько крупных каршеринговых сервисов доступны в этой зоне, в Роза Дoлине (560 м) при въезде в концертный комплекс «Роза Холл», рядом с рестораном «Трикони» и у музейного комплекса «Моя Россия» находятся бесплатные парковки. В Горной Олимпийской деревне (1100 м) такая парковка расположена при въезде около шлагбаума (КПП).
- Такси. Можно взять в аэропорту или воспользоваться приложением одного из агрегаторов, время в пути – около 40 минут.
Фото: Пресс-служба New Star Camp
Самое время спланировать отличную неделю активного и яркого отдыха. Если у вас остались вопросы про детали проведения фестиваля, ответы вы сможете найте на официальном сайте.