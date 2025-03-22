New Star Camp 2025 в Сочи: программа фестиваля, активности, проживание

Фестиваль состоится на «Роза Хутор» с 24 по 30 марта.

Любители активного отдыха могли уже задуматься, где они проведут последнюю мартовскую неделю. Но долго размышлять над планами не придётся, ведь с 24 по 30 марта на территории горного курорта «Роза Хутор» пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp. Что ждёт гостей, как попасть на фестиваль и где будут проходить основные мероприятия – в нашем материале.

О чём расскажем:

Что такое New Star Camp?

New Star Camp – ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль, проходящий на курорте «Роза Хутор». Сноубордисты, лыжники, любители активного отдыха, гор и музыки собираются вместе, чтобы зарядиться энергией, развлечься и окунуться в атмосферу праздника.

Главная концепция фестиваля – Upshifting, подразумевающая смену деятельности, отдых, расслабление и поиск нового. New Star Camp позволит участникам почувствовать себя в центре событий, поэкспериментировать, погрузиться в атмосферу свободы.

Все активности разделятся на четыре направления: Action, Music, Mind и Explore. Они позволят гостям получить уникальный опыт, а мероприятия будут проходить всю неделю. Вы сможете познакомиться с новыми людьми и форматами, раскрыть свои таланты и пополнить копилку знаний. Десятки фестивальных площадок расположатся на пяти высотах курорта, подробнее на них посмотреть вы можете на карте.

Карта фестиваля New Star Camp 2025 Фото: Пресс-служба New Star Camp

История New Star Camp

Впервые фестиваль состоялся в 2008 году в Санкт-Петербурге на склоне загородного курорта «Туутари-парк», тогда он назывался New Star Invitational и продлился всего один день. Но даже за такой короткий срок мероприятие смогло оставить свой след в истории российского сноубординга.

С 2009 по 2013 год New Star Camp поменял несколько локаций и успел приобрести статус одного из главных событий в мировой индустрии сноубординга — четыре звезды мирового сноуборд-тура Ticket to Ride.

В 2014 году формат поменялся, и New Star Camp стал 10-дневным сноуборд-лагерем в горах. С каждым годом событие становилось всё масштабнее: появлялись занятия йогой, лекции от профессионалов в экшен-спорт индустрии, скейтбординг, кинопоказы, вечеринки.

Дальше фестиваль только расширялся, переехал на уже привычное сейчас место – курорт «Роза Хутор». Тут проводятся шоу-контесты, соревнования, выступления популярных артистов и диджеев, гонки и другие спортивные мероприятия. За 17 лет своего существования New Star Camp закрепил за собой статус одного из главных спортивно-музыкальных фестивалей в России.

New Star Camp 2015 Фото: Пресс-служба New Star Camp

Программа фестиваля в 2025 году

Как мы уже рассказали, фестиваль делится на четыре направления – Action, Music, Mind и Explore. Конечно, по названиям можно догадаться, что скрывается под каждым из них, однако мы расскажем немного подробнее.

Action. Основная аудитория фестиваля – спортсмены и любители активного отдыха. Для них подготовили яркую программу. Соревнования, показательные выступления в дисциплинах «сноуборд» и «фристайл на лыжах», открытый турнир для сноубордистов, а также йога и функциональные тренировки ждут гостей и участников.

Основная аудитория фестиваля – спортсмены и любители активного отдыха. Для них подготовили яркую программу. Соревнования, показательные выступления в дисциплинах «сноуборд» и «фристайл на лыжах», открытый турнир для сноубордистов, а также йога и функциональные тренировки ждут гостей и участников. Music. Организаторы запланировали выступления артистов разных жанров на нескольких сценах, которые работают до поздней ночи. По традиции музыкальная программа включает live-выступления и DJ-сеты, среди артистов: Дельфин, GUF, Сироткин, Антоха МС, Symbol с live-бэндом, DJ Stonik1917, FRIENDLY THUG 52 NGG и многие другие.

Организаторы запланировали выступления артистов разных жанров на нескольких сценах, которые работают до поздней ночи. По традиции музыкальная программа включает live-выступления и DJ-сеты, среди артистов: Дельфин, GUF, Сироткин, Антоха МС, Symbol с live-бэндом, DJ Stonik1917, FRIENDLY THUG 52 NGG и многие другие. Mind. На случай, если захочется переключиться от спортивной тематики, провести время спокойнее, познакомиться с единомышленниками и получить новые знания, вас будут ждать лекции, воркшопы, кинопоказы и нетворкинг-спектакли.

На случай, если захочется переключиться от спортивной тематики, провести время спокойнее, познакомиться с единомышленниками и получить новые знания, вас будут ждать лекции, воркшопы, кинопоказы и нетворкинг-спектакли. Explore. Последнее по порядку, но не по значимости направление фестиваля соберёт в себе самые уютные лаундж-зоны, фудкорты с авторской кухней. В общем, всё, что позволит расслабиться, познакомиться с территорией и хорошенько отдохнуть.

С подробным расписанием активностей каждого дня вы можете ознакомиться в официальном телеграм-канале NSC.

Фото: Пресс-служба New Star Camp

Регистрация

Купить тур можно на официальном сайте. Есть разные форматы участия. До New Star Camp 2025 осталось совсем немного, но ещё можно успеть купить:

браслет участника фестиваля. Даёт доступ на концерты, вечеринки, спортивные тренировки, мастер-классы и лекции. Подъёмники курорта придётся оплачивать отдельно. Такой формат обойдётся в 12 000 рублей;

Даёт доступ на концерты, вечеринки, спортивные тренировки, мастер-классы и лекции. Подъёмники курорта придётся оплачивать отдельно. Такой формат обойдётся в 12 000 рублей; комбо-билет «Браслет + Ски-пасс». Вариант для тех, кто хочет не только повеселиться на фестивале, но и спуститься с горных вершин. Цены начинаются от 28 500 рублей;

Вариант для тех, кто хочет не только повеселиться на фестивале, но и спуститься с горных вершин. Цены начинаются от 28 500 рублей; Standard Tour NSC 2025. Даёт доступ на площадки фестиваля (за исключением VIP-зон и закрытых мероприятий) неограниченное количество раз в течение всей его длительности, проживание в отеле курорта «Роза Хутор» и ски-пасс на дневное катание. Стоимость путёвки начинается от 59 000 рублей.

Фото: Пресс-служба New Star Camp

Где жить?

Для тех, кто решился отправиться на фестиваль, есть несколько вариантов размещения.

Отели в Роза Дoлине на высоте 560 м. Тут более спокойная атмосфера, рядом находятся рестораны и всё необходимое для комфортного пребывания.

Тут более спокойная атмосфера, рядом находятся рестораны и всё необходимое для комфортного пребывания. Отели на высоте 1100 м. Это местоположение окажется по вкусу тем, кто хочет оказаться в эпицентре фестиваля.

Это местоположение окажется по вкусу тем, кто хочет оказаться в эпицентре фестиваля. Горный Кластер (посёлок Красная Поляна). Эти отели расположены максимально близко к «Роза Хутор», всего 10-15 минут пути на машине или такси, а вся необходимая инфраструктура остаётся поблизости.

Для участников фестиваля будут работать специальные шаттлы от курорта Красная Поляна до Роза Дoлины.

Фото: Пресс-служба New Star Camp

Как добраться?

Есть несколько вариантов, как добраться от аэропорта города Сочи до курорта «Роза Хутор». Вы можете выбрать наиболее удобный.

Электропоезд «Ласточка». Доставит вас до станции «Роза Хутор» из Сочи, Адлера или сочинского аэропорта. А от станции «Роза Хутор» до курорта организован бесплатный трансфер.

Доставит вас до станции «Роза Хутор» из Сочи, Адлера или сочинского аэропорта. А от станции «Роза Хутор» до курорта организован бесплатный трансфер. Автобус. Из Адлера дорога займёт около 1,5 часа, а из Сочи – около двух. Вам необходимо выбрать маршруты №105, №105с (скорый), №105э, №135, №135э.

Из Адлера дорога займёт около 1,5 часа, а из Сочи – около двух. Вам необходимо выбрать маршруты №105, №105с (скорый), №105э, №135, №135э. Каршеринг. Несколько крупных каршеринговых сервисов доступны в этой зоне, в Роза Дoлине (560 м) при въезде в концертный комплекс «Роза Холл», рядом с рестораном «Трикони» и у музейного комплекса «Моя Россия» находятся бесплатные парковки. В Горной Олимпийской деревне (1100 м) такая парковка расположена при въезде около шлагбаума (КПП).

Несколько крупных каршеринговых сервисов доступны в этой зоне, в Роза Дoлине (560 м) при въезде в концертный комплекс «Роза Холл», рядом с рестораном «Трикони» и у музейного комплекса «Моя Россия» находятся бесплатные парковки. В Горной Олимпийской деревне (1100 м) такая парковка расположена при въезде около шлагбаума (КПП). Такси. Можно взять в аэропорту или воспользоваться приложением одного из агрегаторов, время в пути – около 40 минут.

Фото: Пресс-служба New Star Camp

Самое время спланировать отличную неделю активного и яркого отдыха. Если у вас остались вопросы про детали проведения фестиваля, ответы вы сможете найте на официальном сайте.