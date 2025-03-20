«Решительность, адаптация, сила». Как спорт помогает строить бизнес Евгению Бендюкевичу

Успешный предприниматель — о том, как развивать крупный бизнес и совмещать его с победами в триатлоне.

рубрике «Форма успеха» мы изучаем, как спорт и внимательное отношение к своему здоровью помогают развивать своё дело. Здесь истории разных предпринимателей и энтузиастов бизнеса.

Фото: Из личного архива Евгения Бендюкевича

Спорт со мной с детства, но только сейчас он стал частью жизни.

Я пришёл в спорт благодаря родителям. Сначала это была вольная борьба, которой меня заставляли заниматься примерно до девяти лет. Откровенно говоря, мне это дело не нравилось. Чуть позже у меня появился большой интерес к футболу: играл за местную юношескую команду. Мы с ребятами занимали первые места по городу много лет подряд. В 14 лет я даже ездил на смотр в питерский «Зенит» и почти зацепился там, но что-то пошло не так… Примерно в 15 лет я ушёл из футбола.

Фото: Из личного архива Евгения Бендюкевича

Возвращение в спорт случилось в 2021 году, когда многие близкие и друзья стали пробовать себя в триатлоне буквально с нуля. Решил не отставать от товарищей и взяться за себя. С того момента прошло больше трёх лет, а спорт всё ещё является важной частью моей жизни. У меня за спиной несколько полумарафонов (21 км), марафон в Москве (42 км). Кроме того, я пять раз участвовал в международных соревнованиях IRONMAN. Прошёл 113 км без перерыва: сначала заплыв в открытой воде, потом – заезд на велосипедах и забег.

Начиная своё дело, я сталкивался с трудностями, но перешагивал их и двигался дальше.

В бизнесе я пробую себя с института: когда-то у меня были автомойка, летнее кафе, но самым стабильным и прибыльным делом оказались тендеры на поставку различных товаров. В самом начале я работал с чужими деньгами, получая в качестве гонорара 30% от итогового дохода от сделки. Постепенно во мне начало расти особенно сильное желание стать финансово свободным. Я понял, что нужно стартовать.

Фото: Из личного архива Евгения Бендюкевича

Несмотря на все сложности, у меня не было и ощущения соревнования, разве, что азарт и любопытство. В производство ДПК я пришёл уже с багажом опыта, перед этим год позанимавшись продажей чужой продукции из древесно-полимерного композита. Позже подвернулось оборудование, и тут родилась идея: «Почему бы не делать что-то своё и не расти в этом направлении?».

Вход в бизнес на тот момент составлял порядка 6-7 млн рублей, поэтому без верного партнёра было не обойтись. Так я начал работать совместно с другом Рамилем Садеевым.

Первый полезный совет, который был нами услышан, звучал примерно так: «Нужно поставить ближайшую цель в деньгах и декомпозировать её в продажи/рубли/килограммы».

У нас с Рамилем было чёткое понимание, что, например, чтобы выйти на прибыль в 100 тысяч рублей, нужно продать товар на 500 тысяч — это примерно 100 тонн ДПК. Конечно, для зелёных предпринимателей это звучало как вызов, но мы решили попробовать.

Я привык жить в режиме многозадачности.

Тренируюсь я обычно вечером или перед работой, если нет запланированных встреч. Вечером — провожаю детей на занятия в спортивных секциях, после ужинаем и проводим время вместе. Сейчас мой рабочий день выглядит так же, как и у большинства людей: утром отвожу детей в школу, потом завтракаю и решаю различные рабочие вопросы.

Если ты предприниматель, то обладаешь более гибким графиком, найти один-два часа для тренировки можно в течение дня или ближе к вечеру. Нет привязки к рабочему месту, зависишь не от босса, а от конкретных рабочих планов.

Фото: Из личного архива Евгения Бендюкевича

И я не профессионал в триатлоне, поэтому мне хватает шести-восьми часов тренировок в неделю. Перед стартами нагрузка выше — 10 часов занятий.

Важно, что мои близкие люди разделяют такой подход. Кроме профессиональных достижений, я горжусь спортивным образом жизни всех членов моей семьи: сын каждый день занимается хоккеем, дочка — лёгкой атлетикой и теннисом, а ещё пением и игрой на фортепиано, супруга посещает фитнес-зал регулярно. Из личной гордости — это марафон 42 км и половинки дистанции соревнований IRONMAN по 113 км.

Фото: Из личного архива Евгения Бендюкевича

В планах на 2025 год — ещё один марафон на 42 км в Санкт-Петербурге и полный маршрут IRONMAN на 226 км в Барселоне. В бизнесе — стабильный рост объёма производства, годовой выручки, штата и количества новых городов, в которых будет продаваться наша продукция.

Я всегда говорю, что, если ты сам не можешь ставить перед собой большие задачи и высокую планку, в окружении должен быть амбициозный друг — в моём случае это мой партнёр Рамиль Садеев. Я из тех людей, кто идёт небольшими уверенными шагами. Рамиль же мыслит на пять лет вперёд, и это отличный тандем. Постарайтесь найти такого же человека, с которым будет не страшно и бизнес открыть, и сделать дистанцию IRONMAN.

Фото: Из личного архива Евгения Бендюкевича

Блиц-опрос

Если бы вы смогли стать профессиональным спортсменом в любом виде спорта, какой бы выбрали и почему?

Я бы выбрал командный вид спорта. Например, футбол.

Какими были первая работа и первый заработанный рубль?

Помогал отцу на строительных объектах, красил, резал и так далее, 1000 рублей в день он мне платил.

Если бы была возможность попробовать любую профессию на один день, что бы выбрали и почему?

Что-то очень редкое, например, профессию космонавта.

Любимое упражнение в спортзале.

Все упражнения хороши.

Что вы обычно делаете, чтобы расслабиться после трудного дня?

Вечером люблю смотреть интересные сериалы.

Какого спортсмена считаете культовым?

У меня нет культов, во всех видах спорта есть топы, и они сменяются.

Месси или Роналду?

Дзюба.

Представьте, что придётся есть одно и то же блюдо всю жизнь. Что это будет?

Картофельное пюре и котлеты из говядины.

Надо ли заставлять себя заниматься спортом? Да или нет — почему?

Конечно, надо! Спорт — это здоровье, хороший внешний вид, дисциплина, разгрузка головы. А после дистанций в шесть часов рабочие проблемы становятся похожими на пустяки! Адская нагрузка на марафоне в 40 км на пределе своих возможностей и с мыслями «а может, сдаться…» — такой опыт закаляет и мотивирует. И после подобного испытания уже хладнокровно принимаешь решения на работе.