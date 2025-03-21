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Как выбрать боксёрскую грушу для дома: самый полный гайд от эксперта

Груша — один из ключевых снарядов для тренировки боксёра. Она предназначена для отработки разных видов ударов, развития реакции, скорости и координации движений. От её правильного выбора зависит эффективность тренировок.

Георгий Тарбая PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Какие бывают виды груш, чем они отличаются и на что стоит обратить внимание при выборе боксёрского снаряда для себя?»

О чём расскажем:

Виды груш

Начнём с того, что выделяют два больших вида снарядов этого класса:

груши, отличающиеся сравнительно небольшим весом; мешки, которые больше и по весу, и по размеру.

Все снаряды делят на:

подвесные — крепятся к потолку (некоторые к потолку и полу) или стене; преимущество такого снаряда в правильном распределении нагрузок, вариативности отработки ударов как ногами, так и руками;

напольные — крепятся на массивном основании, заполненном песком или водой; плюс мобильность, снаряд легко передвинуть в другое место, но это же является и минусом: при отработке сильных ударов или серий ударов снаряд может скользить по полу, создавая неудобства.

Фото: FreshSplash / istockphoto.com

Настенные подушки и груши фиксируются с помощью специального крепления, подходят для чёткой отработки ударов, таких как апперкоты, боковые и прямые.

По типу наполнения груши и мешки бывают набивные (заполняются сухими и сыпучими материалами), водоналивные (заливаются водой) и надувные.

Из чего делают груши и мешки

Для изготовления внешнего покрытия боксёрских груш и мешков обычно используют следующие материалы.

натуральная кожа — премиальный материал, который отличается прочностью и износостойкостью. Минус в стоимости кожи: снаряды из неё достаточно дороги;

искусственная кожа (полиуретан) — популярная альтернатива натуральной коже благодаря доступности и долговечности;

тентовая ткань или брезент — недорогой и простой в обработке материал, подходит для бюджетных моделей;

ПВХ — синтетический материал, внешне выглядит как кожа, но при этом гораздо дешевле и проще в уходе. Минус: ПВХ не так долговечен и может порваться под воздействием сильных ударов.

Фото: South_agency / istockphoto.com

Наиболее распространены следующие наполнители для набивных груш и мешков.

Ветошь (тканевые обрезки) — имеет низкую себестоимость, так как получается из отходов текстиля. Поглощает удары и значительно снижает вибрацию груши.

Опилки — популярный древесный материал, который хорошо поглощает удары и снижает вибрацию груши.

Песок — имеет заметно более высокую по сравнению с другими наполнителями плотность.

Груши и мешки с таким материалом более тяжёлые, устойчивые и долговечные. Не требуют частой замены материала. Стоит учитывать, что снаряды с песчаным наполнителем тяжелее и при работе с ними требуется приложение большей силы.

Гранулированный каучук — наиболее устойчивый и эластичный наполнитель для боксёрских груш и мешков, он легко адаптируется к любой форме снаряда и хорошо поглощает удары.

При выборе боксёрской груши или мешка из конкретного материала следует учитывать целый ряд факторов: цели тренировки, частоту использования снаряда и уровень подготовки спортсмена.

Ухаживать за набивными грушами и мешками просто: протирать влажной тряпкой и беречь от механических повреждений.

Размер, форма, вес

Выбор снаряда по высоте, весу и форме зависит от его назначения и наличия свободного пространства в помещении для тренировок.

Считается, что оптимальная высота боксёрской груши или мешка — от 120 см и больше. При этом верхняя граница мешка должна быть выше головы спортсмена максимум на 20–30 см.

По весу груши делятся на:

лёгкие (до 30 кг) — для подготовки детей и отработки техники, скорости и точности удара;

средние (30–60 кг) — для тренировки спортсменов любой категории;

тяжёлые (60–120 кг) — для профессиональных бойцов, снаряды такого веса используются в основном в спортзалах.

Также существует общее правило выбора веса снаряда: он должен быть равен половине веса спортсмена.

Для груш универсальными считаются овальная и круглая формы. Кикбоксёрам и спортсменам, которые отрабатывают в том числе удары ногами, больше подойдёт цилиндрический мешок. Также существуют груши и мешки сложной неправильной формы. Они подойдут тем, кто отрабатывает комбинации и технику ударов.

Фото: Jun / istockphoto.com

Уровень подготовки, цели и выбор снаряда

Выбор снаряда напрямую зависит от уровня подготовки спортсмена.

Новичкам и детям рекомендуется использовать лёгкие модели средней жёсткости. Они помогут выработать технику выполнения ударов и укрепить мышцы рук. Благодаря мягкости таких снарядов удастся избежать возможных травм, что особенно актуально.

Для опытных спортсменов и профессиональных бойцов рекомендуется выбирать более тяжёлые модели снарядов по жёсткости в зависимости от цели:

более мягкие или средней жёсткости груши и мешки хороши для работы над точностью, скоростью и координацией движений;

жёсткие груши подойдут для отработки силы ударов и их комбинаций.

В зависимости от специфических целей для тренировок используют разные виды груш и мешков.

1. Классический боксёрский мешок. Выполняется в форме большого цилиндра или груши, крепится вертикально к потолку, вес варьируется в зависимости от размера и наполнения. Позволяет отрабатывать силу и технику различных видов ударов руками и ногами.

2. Апперкотный мешок. Подвешивается горизонтально, предназначен для отработки апперкотов. Также для этой цели используют Г-образную апперкотную подушку, которая крепится на стену.

3. Пневматическая груша или пневматический мешок. Лёгкий, обычно надувной снаряд. Крепится на напольную платформу или к стенам на растяжку, используется для тренировки скорости и координации движений.

Фото: SanneBerg / istockphoto.com

4. Настенная подушка. Крепится на стену неподвижно, обычно имеет квадратную форму. Используется для отработки прямых и боковых ударов.

5. Напольная груша, напольный мешок — устанавливаются на подвижной металлической стойке, закреплённой на платформе. Применяются для отработки ударов, а также для тренировки реакции, координации движений и манёвренности.

6. Манекен — снаряд в форме человеческого тела, устанавливается на подвижной стойке (часто с регулируемой высотой), закреплённой на платформе. Универсален, подходит для спортсменов любого уровня подготовки. Применяется для отработки практически любых ударов, их комбинаций и приёмов.

Профессионалы тренируются, применяя несколько видов снарядов, для новичков или любителей в большинстве случаев достаточно одного-двух. Например, классического или напольного мешка и груши или настенной подушки.

От чего зависит цена

Как различаются снаряды из разных ценовых сегментов? Можно ли покупать груши и мешки, уже бывшие в употреблении?

Цена боксёрской груши или мешка зависит в первую очередь от материалов, которые использованы при их изготовлении.

Снаряды верхнего ценового сегмента изготавливают из натуральной кожи. Они имеют растяжки для крепления, а в качестве наполнителя применяют песок или гранулированный каучук.

изготавливают из натуральной кожи. Они имеют растяжки для крепления, а в качестве наполнителя применяют песок или гранулированный каучук. В среднем ценовом сегменте для внешней оболочки используют искусственную кожу, а для наполнения — ветошь, крошку ПВХ или их комбинацию.

для внешней оболочки используют искусственную кожу, а для наполнения — ветошь, крошку ПВХ или их комбинацию. Снаряды эконом-сегмента делают из ПВХ, тентовой ткани или брезента с наполнением из опилок и ветоши.

Приобретение подержанных снарядов — неплохой способ сэкономить, но при этом следует тщательно их осмотреть, обращая особое внимание на целостность внешнего покрытия, состояние швов и их герметичность (особенно если это водоналивной снаряд) и качество соединения с элементами крепления и самого крепежа.

Фото: prostooleh / istockphoto.com

Где лучше покупать груши и мешки?

Наиболее оптимальный вариант — приобретение снарядов в специализированных онлайн- или офлайн-магазинах. Там вы можете получить исчерпывающую информацию о товаре, его характеристиках и особенностях, а также гарантию.

Ярмарки и выставки — тоже хороший вариант места покупки. Участвующие в них производители не только привлекают опытных консультантов, которые помогут в квалифицированном подборе нужного снаряда, но и дают скидки покупателям на время мероприятия.

Покупка подержанных снарядов с рук — способ сэкономить, однако при этом вы берёте все риски, связанные с возможными скрытыми дефектами, на себя. Продавец, как правило, не может дать никаких гарантий.

Какие дополнительные аксессуары потребуются?

Помимо снарядов, для тренировок необходимы перчатки, защитные накладки, бинты, шлемы и другие аксессуары. Конкретный набор экипировки зависит от спортсмена, уровня его подготовки и вида спорта.

Также будут необходимы стойки и крепления. Они подбираются исходя из вида снаряда и его веса, с учётом особенностей помещения и места, где он будет располагаться.

Как правильно установить грушу или мешок?

Снаряд можно закрепить на потолке, используя специальные крюки и цепь для обеспечения удобной высоты. При креплении на стену применяется специальный кронштейн. Он даёт необходимый вынос от стены.

При установке снаряда важно учитывать, что вокруг него должно оставаться достаточное для эффективной тренировки место. Если планируется отрабатывать только удары руками, то потребуется пространство радиусом минимум 1,5 м. Если вы собираетесь работать и руками, и ногами или проводить серии ударов, пространство лучше расширить.

Как ухаживать за снарядом?

Правила ухода за боксёрскими снарядами очень просты.

1. После каждой тренировки протирайте снаряд влажной салфеткой или мягкой губкой. Варианты из натуральной кожи рекомендуется регулярно обрабатывать специальным маслом. Это увеличит срок службы верха и сохранит его эластичность.

2. Не размещайте снаряды вблизи от батарей и отопительных приборов.

3. Помещение, в котором находится снаряд, регулярно проветривайте.

4. Если в качестве наполнителя снаряда использовались опилки, регулярно его встряхивайте, чтобы наполнитель не скатывался.

Фото: Wavebreakmedia / istockphoto.com

Как понять, что груше/мешку требуется замена?

Замена может потребоваться в двух случаях.

Первый — повреждение внешней оболочки (трещины, разрывы, проколы и тому подобное). Временным решением при небольшом повреждении может стать установка заплаты.

Второй случай — заметная потеря наполнителем упругости и/или плотности.

Боксёрские груши и мешки — то, без чего никак не обойтись во время тренировок как любителям, так и профессионалам. Сейчас на рынке имеется множество этих снарядов. Они различаются по цене, материалам и размерам.

Чтобы тренировки были максимально эффективными, нужно правильно выбрать снаряд. Для этого важно заранее определиться, кто станет его использовать, насколько частыми будут тренировки, каковы уровень подготовки спортсмена и его цели. Исходя из всего этого можно определить, снаряды из каких материалов и какого размера вам подойдут.

Лучше, если есть возможность привлечь для консультации специалиста. Например тренера или другого спортсмена, который подскажет, как выбрать боксёрский мешок или грушу именно для вас.