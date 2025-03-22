10 признаков, что вас провоцируют на конфликт

Правда заключается в том, что люди очень любят конфликты, поэтому часто провоцируют окружающих на них. Зачастую они осознанно или неосознанно совершают действия, чтобы вызвать кого-либо на противостояние.

Татьяна Василькова психолог, эксперт по коммуникациям «В конфликте есть борьба, а в борьбе — сладость победы. Некоторым людям очень хочется побеждать, поэтому они часто вступают в споры. Это модель поведения многих личностей, вынашивающих в себе идею о собственном реванше. Мысль о победе представляется им настолько сладкой, что они всячески вызывают собеседников на конфликт. Какие же сигналы говорят о том, что вас провоцируют?»

1. Собеседник перебивает

Когда человек перебивает, это значит, что он не уважает своего собеседника. Указанным поведением он начинает негласную борьбу, игнорируя мнение оппонента. Скорее всего, вы попытаетесь довести свою мысль до конца. В итоге может возникнуть ситуация, которая называется «разговор двух глухих», где каждый старается перекричать друг друга.

2. Собеседник настаивает на своей правоте

Когда человеку нужно быть правым априори всегда, он ведёт себя определённым образом, находясь в идее «я прав и знаю лучше тебя». Данную модель поведения обычно демонстрируют родители и старшие дети в адрес младших, а также единственный ребёнок в семье. У некоторых взрослых людей тоже есть только своя правда вместе со стремлением быть командиром, поэтому они разговаривают, исходя из имеющейся концепции, то есть до последнего настаивают на своём.

Фото: skynesher / istockphoto.com

3. Собеседник отрицает

Ярким сигналом к тому, что собеседник провоцирует конфликт, является момент, когда в беседе человек часто использует отрицание («нет», «я согласен, но…», «но а…»). Все эти маленькие предлоги и слова ведут к разогреванию спора, когда один не согласен с другим, причём зачинщик может даже бессознательно не понимать, что проблема возникла из-за его постоянного отрицания.

4. Собеседник оставляет последнее слово за собой

Противостояние вспыхивает тогда, когда человеку очень важно, чтобы его слово было последним. Это говорит о потребности заполонить собой пространство и непонимании, что разговор нужно заканчивать своевременно и уважать молчание оппонента.

5. Собеседник прибегает к сослагательному наклонению

Характерным признаком грядущего конфликта является применение сослагательного наклонения. Собеседник может использовать такие обороты, как «ну, если ты не хочешь», «ну, если тебе не надо», «ну, если у тебя на это нет времени». В приведённом случае «если» выступает в качестве крючка, на который вас цепляют и вызывают чувство вины, что, конечно, никому не нравится.

6. Собеседник упорно спорит

В качестве очевидного «симптома» выступает спор, при котором ваш оппонент не соглашается и не даёт права на выбор, начиная словесно противостоять. Он прибегает к таким оборотам, как «я не согласен», «я думаю по-другому», «это неправильно». Конфликт всегда про указывание на ошибки другого человека. В рассмотренном случае ваш собеседник поступает так из потребности собственного величия, что в психологии называется самоутверждением.

Фото: skynesher / istockphoto.com

7. Собеседник дает непрошеные советы

Также другой человек может активно давать вам советы, о которых никто не просил. Очень часто это поведение приводит к сильному конфликту. В итоге вам приходится занять оборонительную позицию в адрес оппонента.

8. Собеседник поучает

Распространённым признаком провоцирования спора является ситуация, когда кто-то начинает кого-то учить, при этом просьбы обучить не было, как и оплаты за обучение. Вы не выказали свою готовность получить чей-то бесценный опыт, но почему-то вынуждены выслушивать ценные указания и советы, что иначе называется «причинять добро». Это сначала унижает, а потом приводит к напряжению в беседе.

9. Собеседник молчит

Собеседник может неожиданно замолчать, и тогда другому человеку становится непонятно, что к чему. Зачастую так выглядит провоцирование конфликта.

10. Собеседник использует язык жестов

Обычно язык жестов проявляется на бессознательном уровне. Например, собеседник складывает руки на груди калачиком, расставляет локти в сторону, принимает позу «чайника», сжимает руки в кулаки, качает головой, включает мимику: морщится, прищуривает глаза, напрягает рот. Так ваш собеседник выдаёт свои истинные эмоции и готовится создать напряжённую обстановку.