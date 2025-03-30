Какого человека называют фаталистом и как он живёт? Разбор психолога

В чём суть этого мировоззрения, каковы его плюсы и минусы.

Фатализм — мировоззрение, в основе которого лежит вера в полную или частичную предопределённость бытия. Для одних это признание своих ограничений, а для других — глупая капитуляция. Не будем ни демонизировать эту философию, ни возлагать на неё слишком много. Рассмотрим, в каких моментах и для каких людей фрагменты фаталистического мышления будут оправданны, а когда и кому сильно навредят.

Алина Толмачёва КПТ-психолог, эксперт «Психодемии» «Иногда убеждённость в неизбежности событий приносит спокойствие, уменьшает тревогу, давление и страх ошибки. Однако ещё такой взгляд может стать ловушкой, поскольку человек не использует свои возможности, когда может что-то изменить».

Изначально фатализм был вовсе не про бытовой пессимизм. В древности фатум (лат. fatum — слово богов, прорицание) определяли как сочетание природных сил и последствий наших поступков. В античности люди верили, что стихии управляются богами. Но, кроме этого, существовал и «жребий» (лат. fors — элемент случайности). Он создавал пространство для изменений, делая судьбу гибкой, а не строго предначертанной. Поступки людей всё ещё имели смысл и влияли на ход событий.

Фото: Portra/istockphoto.com

Черты фаталиста: как он мыслит

Я специально прописываю разные примеры, чтобы вы могли делать свои выводы о том, когда в фатализме есть смысл, а когда в нём больше препятствий. Фаталист убеждён в неизбежности событий, которые уже задуманы наперёд. Это может проявляться по-разному и в определённой степени. Рассмотрим конкретные особенности этой философии.

Принятие, того, что человек не всесилен

«Я просто спокойно пойду на это собеседование, но если меня не возьмут, то и к лучшему».

«Если мне суждено встретить любовь, я её встречу, а если нет — значит, это просто не мой путь. Это не помешает мне получать удовольствие от свиданий».

Здесь фатализм помогает снижать тревогу, отпускать ситуацию и не зацикливаться на идеальном результате. Становится сложнее, если мы всё отдаём в руки судьбы, не пытаемся даже отправлять резюме, не ходим на свидания, не пробуем новое.

Поиск смысла в случайностях для разных целей

«Интересно, почему мы встретились с этой давней знакомой? Может, это знак, что мне стоит позвать её на свидание?»

«Я снова в каких-то странных отношениях, видимо, Вселенная хочет мне о чём-то сообщить».

«Я всегда выбираю токсичных партнёров — наверное, у меня такая карма».

«Если мне суждено вырасти в карьере, шанс найдёт меня сам».

Иногда фатализм придаёт событиям логику и структуру, помогает справиться с ощущением хаоса и бесконтрольности. Как видите, это может и помогать, и мешать в зависимости от выводов, которые мы делаем. Интерпретация «знаков» и «уроков» может как застопорить вас в какой-то ситуации («не выйду из токсичных отношений, пока не пройду урок»), так и наоборот, помочь действовать («раз это судьба, то стоит рискнуть и сделать шаг»).

Если вы любите прибегать к ответам из чего-то мистического, искать закономерности, видеть знаки судьбы и разгадывать подсказки Вселенной, проверьте себя на предмет того, как вы чаще всего это используете. Можно задать себе наводящие вопросы.

Полагаетесь на судьбу и складываете лапки, потому что всё решится само?

Разгоняете тревогу, потому что видите в посланиях мира предостережения от опасностей?

Меньше волнуетесь, но продолжаете идти к своим целям?

Находите в этих подсказках возможности и решения своей задачи, чтобы опробовать их в реальности?

И всё-таки давайте попробуем провести пунктирную черту пользы и вреда фаталистических взглядов.

Фото: deimagine/istockphoto.com

Плюсы: когда и для кого фатализм полезен?

Нечто уже свершилось. Если вы склонны крутить в голове ошибки и винить себя, доля фатализма поможет отпустить ситуацию. Вы можете придерживаться логики: «Это уже случилось, остаётся двигаться дальше». Пусть такой взгляд позволит тратить меньше ресурсов на посыпание головы пеплом и больше — на сожаление о случившемся и обработку выводов. Вы всегда недовольны результатом. Если вы всё время думаете, что предприняли недостаточно, щепотка фатализма поможет сказать себе: «Я сделал всё, что было в моих силах». Может, так было нужно? Или это шанс взглянуть на проблему иначе? А что, если некая цепочка событий приведёт к нужному результату в другой ситуации именно благодаря этому провалу? Или это намёк на то, что процесс важнее результата? Вы переживаете утрату. Смерть близкого, завершение отношений, потеря работы часто сопровождаются самобичеванием. Частичная вера в предопределённость бытия здесь может быть как никогда кстати и поможет принять случившееся. Пусть это не мешает гореванию — этому процессу важно случиться после признания утраты.

Минусы: когда фатализм мешает?

Вы заранее сдаётесь. Фатализм может блокировать шаги навстречу переменам: ты не пробуешь, не рискуешь, не растёшь. Вы оправдываете свои поступки. Если ты планомерно не берёшь ответственность за свои действия, то можешь объяснять последствия судьбой. Раскаяния не происходит, ущерб не возмещается, отношения рушатся. По фаталистической логике ты ничего не можешь с этим поделать, что ставит тебя самого в довольно уязвимую позицию. Вы оправдываете чужие поступки. Вера в могущество Вселенной и предопределённость событий могут мешать возвращать людям их ответственность за происходящее.