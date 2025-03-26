В этом году из-за теплой погоды опасный сезон начнётся раньше.

Когда начинается активность клещей, как защититься и что делать при укусе? Отвечает врач

Олег Мелешенко главный врач городской поликлиники №5 г. Костаная, эпидемиолог в МЦ «Жемчужина» «Иксодовые клещи — это облигатные эктопаразиты, способные передавать людям широкий спектр возбудителей инфекционных заболеваний. В связи с изменением климатических условий наблюдается тенденция к расширению ареала клещей и увеличению их численности, что, в свою очередь, приводит к росту риска заражения населения. Основные опасности от этих насекомых — энцефалит и болезнь Лайма. Симптомы таких инфекций часто неспецифичны, что затрудняет раннюю диагностику и лечение. В материале разберём, как не «подцепить» клеща и что делать, если он вас укусил».

О чём расскажем:

Общее представление о клещах

Иксодовые клещи (Ixodida) представляют собой отряд паразитических членистоногих, относящихся к подклассу клещей (Acari) класса паукообразных (Arachnida). Они характеризуются сложным жизненным циклом, включающим несколько стадий развития: яйцо, личинка, нимфа и имаго. Клещи являются эктопаразитами позвоночных животных, питаясь их кровью.

На территории РФ наиболее распространены:

европейский лесной – основной переносчик вируса клещевого энцефалита и боррелий;

таёжный – доминирующий вид в регионах Сибири и Дальнего Востока;

луговой – распространяется в лесах и степях, участвует в передаче ряда инфекций, включая туляремию;

степной – обитает в степях, на дачах, огородах, переносит туляремию.

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Клещи распространены практически во всех климатических зонах, за исключением арктических пустынь и высокогорных районов. В городских условиях чаще всего они встречаются в парках и скверах. То есть они предпочитают места с высокой влажностью и густым растительным покровом, обеспечивающим защиту от высыхания.

Сезон клещей: основные характеристики

В большинстве регионов России сезон активности начинается весной (апрель) и продолжается до осени (октябрь). На юге активность клещей может наблюдаться круглогодично, с пиками в весенне-летний и осенний периоды. Оптимальными условиями для их активности являются температура в диапазоне от +15°C до +25°C и высокая относительная влажность.

Весенний пик активности связан с пробуждением клещей после зимовки и их активным поиском носителей (птиц, мелких животных, иногда и людей) для питания и размножения.

Осенью клещи вновь ищут себе прокормителей для накопления питательных веществ перед зимовкой.

Условия, способствующие увеличению численности, помимо температуры, включают высокую численность диких животных (грызунов, зайцеобразных, копытных) в регионе. Состояние растительного покрова среды, наличие укрытий и микроклиматические условия также влияют на выживаемость и размножение клещей.

Опасности, связанные с укусами клещей

Слюна клещей содержит биологически активные вещества, которые могут вызывать аллергические реакции и местные воспалительные процессы у людей. Иксодовые клещи считаются переносчиками широкого спектра патогенов, включая вирусы, бактерии и простейшие. Наиболее распространёнными и опасными заболеваниями являются:

лайм-боррелиоз (болезнь Лайма) – вызывается спирохетами рода Borrelia. Передаётся через слюну клещей. Характеризуется полисистемным поражением, включающим кожные, неврологические, кардиальные и суставные проявления;

клещевой энцефалит (КЭ) – поражает ЦНС. Вирус попадает в кровь через слюну клеща. Клиническая картина варьирует от лёгких гриппоподобных симптомов до тяжёлых неврологических осложнений, включая параличи и летальный исход;

анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия, клещевой возвратный тиф – встречаются реже, чем вышеуказанные болезни. В числе общих проявлений: дрожь, головная боль, миалгия (мышечные боли различного характера), недомогание, озноб и увеличение лимфатических узлов.

Фото: istockphoto.com/fizkes

Зачастую укус клеща остаётся незамеченным, так как его слюна содержит анестезирующие вещества. Первые симптомы после укуса могут включать покраснение в месте укуса, небольшой отёк, зуд.

Меры профилактики

При посещении мест, где могут обитать клещи (парки, леса, луга, поля), важно заранее подготовиться.

Выбирайте светлую, плотно прилегающую одежду. Руки и ноги должны быть закрыты – на рукавах должны быть плотные манжеты, а брючины лучше заправить в носки или сапоги. При нахождении под деревьями желательно надевать головной убор.

Обрабатывайте одежду и открытые участки кожи средствами с диэтилтолуамидом (ДЭТА) или перметрином.

Осматривайте одежду и тело каждые один-два часа, уделяя особое внимание голове, шее, подмышкам и паховой области.

Фото: istockphoto.com/Black Lollipop

Эти меры особенно важно соблюдать при прогулке с домашними животными и выезде на пикники с детьми. Если проживаете в частном секторе, следует обрабатывать не только одежду, но и придомовые постройки. Препараты на основе перметрина вызывают паралич и гибель клещей, а на основе ДЭТА – отпугивают насекомых.

Что делать при укусе клеща?

Удаление паразита следует проводить с соблюдением мер предосторожности, чтобы избежать раздавливания клеща и попадания его содержимого в рану:

1. Захватите насекомое пинцетом максимально близко к своей коже, у места присасывания, и плавно, без рывков, выкручивайте его, вращая вокруг оси. Если нет специальных приспособлений, используйте нитку. Её завязывают в петлю и захватывают клеща.

2. После удаления нанесите на место укуса антисептик (спирт, йод). Не забудьте тщательно вымыть руки с мылом.

3. Сохраните паразита для исследования в лаборатории (если планируете обратиться в больницу).

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

После извлечения насекомого обратитесь к инфекционисту или в травмпункт для получения консультации и назначения профилактического лечения. Вызывайте скорую, если у вас наблюдаются лихорадка, головная боль или кожная сыпь. Врач может назначить экстренную профилактику клещевого энцефалита (иммуноглобулин) или антибиотикотерапию для предотвращения развития Лайм-боррелиоза.

Прогноз сезона клещей — 2025

Как уже отмечено, в России сезон начнётся в апреле. Но мы наблюдаем значительное изменение климата. Аномально тёплые зимы и ранние вёсны будут способствовать более раннему пробуждению клещей и увеличению их активности. В целом опасаться этих насекомых стоит в период, когда прорастает первая трава. Если весной и летом будет много дождей, это приведёт к увеличению численности вредителей и продлению их активности.

Сильные порывы ветра, напротив, снизят активность насекомых, сбивая их с растительности и затрудняя поиск прокормителей.

Фото: istockphoto.com/Nastasic

Синоптики прогнозируют, что лето 2025 года выдастся для Московского региона необычайно жарким, возможны сильные ветра и ураганы. На фоне этого можно сделать вывод – клещи появятся раньше, но общая их численность и активность будет снижена из-за неблагоприятных погодных условий.

Независимо от того, какой будет погода, важно быть осведомлённым и подготовленным перед походом или пикником.

Соблюдайте меры предосторожности (правильная одежда, наличие репеллентов).

Предварительно почитайте информацию, какие виды клещей водятся в вашем регионе (размещена на сайте Роспотребнадзора).

Купите в аптеке специальный прибор для извлечения клещей (стоит от 80 рублей).

Если часто бываете на природе, обязательно сделайте прививку от клещевого энцефалита (услуга предоставляется бесплатно в городских поликлиниках).