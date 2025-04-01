Проверьте, есть ли в вас эти черты.

Против всех: кто такой скептик и как его распознать?

Как стать счастливым? Подвергать всё сомнению! По крайней мере, такому рецепту счастья следовали древнегреческие философы-скептики. Разбираемся, можно ли прийти к душевной гармонии и спокойствию путём постоянного вопрошания и как это сделать.

Анна Платонова гештальт- и EMDR-терапевт, эксперт «Психодемии» «Высшим благом скептики считали невозмутимость и воздержание от суждений, достижение которых возможно через бесконечное вопрошание. Кроме того, они были уверены в том, что способности человека к познанию абсолютной истины несовершенны и ограничены. Мы не можем даже обоснованно доказать, что окружающий нас мир существует. Но всё это относилось к сфере чистого умствования, а не бытования».

О чём расскажем:

Откуда взялось это явление?

Скептицизм как философское направление имеет античные корни. Он развивался с конца IV века до нашей эры. С одной стороны, отдельной школы у скептиков не появилось, так как их идея сводилась к тому, чтобы подвергать сомнению постулаты других философских направлений. С другой стороны, именно из-за размытости границ к этому вектору мысли относят самых разнообразных авторов вплоть до Гомера.

Наиболее ярким представителем скептицизма стал философ Секст Эмпирик, живший во II веке до нашей эры. Одно из его произведений носит характерное название «Против учёных».

Никто не имел в виду, что раз мира нет, то и жить в нём невозможно. Живите сколько и как хотите. Но сомневайтесь! В сухом остатке можно выделить несколько подходов, которые принято называть скептицизмом.

Научный скептицизм — оппонирование учениям, не имеющим под своими суждениями достаточных доказательств.

Религиозный скептицизм — сомнение в некоторых утверждениях в рамках одной религии.

Философский скептицизм как сомнение в возможности постижения истины.

Обыденный скептицизм, который стал инструментом работы психологов. Он подразумевает сомнение во всём на практике, в текущей жизни.

Фото: Imptmphoto / istockphoto.com

За счёт чего скептицизм становится эффективным инструментом поиска истины? Дело в том, что у него имеется ряд особенностей, это не игра без правил. Рассмотрим каждое из них.

Основной принцип, ставший, по сути, синонимом скептицизма — критическое мышление. Оно подразумевает анализ информации, определение её достоверности.

Ещё обязательное условие для скептика — требование доказательств, отказ от принятия утверждений без оснований.

Последнее — непредвзятость, понимаемая как готовность изменить своё мнение при получении новых данных.

Преимущества скептицизма

Как понять, что вы или ваш близкий человек — скептик? Есть некоторые индикаторы на уровне поведения и в употребляемых словах. Итак, скептик:

задаётся вопросами «почему?» и «как это доказать?»;

всегда перепроверяет информацию, сопоставляет разные источники;

изучает факты и статистику, причём для этого у него обычно уже имеются отлаженные привычные механизмы;

не боится выражать своё мнение и спорить, при этом цель спора — достижение истины, так что он готов изменить мнение при необходимости;

часто употребляет слова «доказательства», «факты», «логика», «критика»;

ставит вопрос «а что, если?».

Для современного человека позиция сомнения представляется вполне оправданной. В мире быстрой информации и массовых иллюзий здоровый скептицизм становится важным инструментом самостоятельного мышления.

Насыщенный инфопоток, множество точек зрения, противоречащих одна другой, то, что ещё вчера считалось научно доказанным фактом, послезавтра может оказаться чем-то устаревшим и неактуальным. И сомнение, способность вопрос под нужным ракурсом тут оказывается чуть ли не условием для выживания. Ведь скептицизм даёт ряд существенных преимуществ:

выработка навыков и улучшение критического мышления;

защита от манипуляций и дезинформации (вспомните количество различного рода мошенничеств);

снижение вероятности ошибочных решений;

развитие логического мышления и аналитических навыков.

Всё это при условии, что цель скептика — прежде всего поиск истины, поскольку отрицание ради отрицания — это уже самый настоящий цинизм.

Фото: Fizzes / istockphoto.com

А минусы будут?

Сомнение лежит в основе научного познания. Ведь оно строится в том числе на постоянной перепроверке полученных результатов. Вопрошание — основной инструмент работы психолога. Как с целью увидеть мир глазами другого, так и с целью перепроверки некоторых утверждений клиента. Одним словом, скептицизм доказал свою продуктивность в областях, связанных со знанием и познанием. Но что мы имеем на практике? У скептицизма есть несколько неоднозначных сторон, о которых стоит упомянуть.

Слишком строгий критический взгляд может привести к отрицанию всего. Недаром философы-скептики не имели в виду бытовое применение своего образа мышления. Что толку сомневаться в существовании стула, на котором я и так уже сижу и который могу ощутить любыми органами чувств? Скептик может стать закрытым для новых идей. Ведь новое проще подвергать сомнению, чем старое, казалось бы, уже проверенное временем. Таким образом, критическое мышление скептика оказывается направлено остриём вперёд, к новому. А неплохо бы, чтобы это было оружие с двумя клинками. Скептицизм может быть источником конфликтов в общении. Особенно если собеседник делится чем-то важным для себя. И ему необходимо получить принятие и поддержку, а вовсе не отрицание и сомнение. Кроме того, это может сильно замедлять практическое решение некоторых вопросов: «давайте всё перепроверим, а потом посмотрим». Увы, это не всегда рационально.

Как обуздать скептицизм?

Мы уже упоминали, что, с одной стороны, постоянное сомнение заставляет нас двигаться вперёд. Но с другой — полностью лишает опоры и хоть какой-то стабильности. А для баланса необходимо и то, и другое: и уверенность, и сомнение. Вопрос тут заключается в том, способен ли конкретный человек управлять этим своим сомнением, может ли он вовремя остановиться и не мешает ли это удовлетворению его потребностей.

Например, если у него в конкретный момент на первый план выходит потребность в стабильности, сможет ли он приструнить свою привычку ставить всё под сомнение и остановиться на чём-то одном? Это очень важное свойство, так как иначе сомнение может превратиться в болезненный паттерн, когда уже не человек управляет своим поведением, а паттерн делает выбор за него.

В итоге мы приходим к вопросу о том, насколько искренен скептик в своих сомнениях? Ответ будет сугубо индивидуальным. Часто причина сомнения — в недоверии, корень которого кроется в травме.

Всё же, если переходить в плоскость психологического, то противоположностью сомнению окажется доверие. А установку о том, что он не может никому доверять, человек получает обычно в результате некоего травматичного опыта: небезопасной обстановки в семье, отвержения родителей, предательства близких. И вполне может статься, что постоянное вопрошание «а точно ли это так?» происходит не из стремления к развитию и получению новых знаний, а, напротив, из стремления избежать повторения травмы.

Фото: shironosov / istockphoto.com

Что же можно противопоставить идее о том, что никому нельзя доверять? Тем более что это не голословное утверждение, а в опыте человека есть многочисленные тому подтверждения? Идею о том, что человек может выбирать, кому доверять. Это несколько меняет точку зрения скептика и убирает пугающую тотальность. Но для смены установки всё же стоит обратиться к психологу.

Скептицизм — прекрасный инструмент познания. Он даёт множество преимуществ на практике. Также он предоставляет возможность для контакта с близким человеком — некоторые люди обожают спор именно как способ взаимодействия. Однако всегда важно, чтобы при этом целью сомнения было познание истины, а не бесконечное вопрошание само по себе, которое делает бессмысленным и спор, и себя самоё.