Нарратив: как книги, фильмы и реклама формируют нашу реальность?

Ежедневно мы воспринимаем сотни историй, но не всегда делаем это осознанно. Нарративы окружают нас, и избежать встречи с ними невозможно. Мы сами постоянно создаём повествования или оказываемся их частью. Разбираемся, что такое нарративы и как они работают.

Ольга Акимова кандидат филологических наук, доцент Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова «Нарратив — это не просто рассказ. Он связывает события, персонажей и их эмоции в единое целое».

Определение термина «нарратив»

Термин заимствован из историографии. Он объединяет контекст, последовательность событий, меняющих мир, а также самих действующих лиц, которые проживают эти события и интерпретируют их, придавая определённый смысл происходящему. Нарратив показывает, как внешние события меняют мир и людей, через призму личной истории героя или нарратора.

Значение нарратива в различных областях

Нарративы окружают нас повсюду: от сказок, которые мы читали в детстве, до рекламных роликов, которые заставляют нас покупать очередной гаджет. Они используются в литературе, кино, политике, маркетинге, спорте. Можно встретить даже нарратив в антикризисном пиаре, потому что именно он играет ключевую роль в формировании общественного мнения. Политики, например, часто используют истории о «борьбе за справедливость» или «защите традиционных ценностей», чтобы завоевать поддержку избирателей.

Исторический контекст нарратива

Эволюция понятия нарратива

Идея нарратива уходит корнями в древность, когда люди рассказывали истории вокруг костра, передавая мифы и жизненный опыт. В Средние века они служили для обучения. Например, «Божественная комедия» Данте объединяла захватывающий сюжет с моральными и богословскими уроками. Эпоха Просвещения сделала нарративы инструментом для распространения идей: Вольтер в «Кандиде» использовал истории для критики общества и религии.

В XX веке появилась новая нарративная психология в кинематографе и телевидении, изменившая способы повествования с помощью визуальных и аудиовизуальных элементов, а XXI век адаптировал нарративы к новым медиаформатам, таким как видеоигры и интерактивные платформы.

Нарратив в литературе и устной традиции

Устные нарративы, такие как сказки или баллады, часто адаптировались под аудиторию. Например, история о Золушке существует в сотнях вариантов по всему миру, и в каждом из них акценты смещаются в зависимости от культуры. В некоторых версиях героиня сама справляется с трудностями, без помощи феи-крёстной. Это показывает, как нарративы отражают ценности общества.

В литературе они позволяют создавать целые миры. Мы видим героев в масштабных исторических нарративах. Яркий пример — «Война и мир» Толстого, охватывающий судьбы десятков персонажей, их любовь, надежды и разочарования на фоне эпохальных перемен.

Структура нарратива

Элементы нарратива

Каждый нарратив включает несколько ключевых элементов:

персонажей;

сюжет;

конфликт;

развязку.

Например, в «Гарри Поттере» главный герой сражается с Волан-де-Мортом. Конфликт развивается через события: обучение в Хогвартсе и поиск крестражей, — и заканчивается финальной битвой.

Однако в нарратив, помимо сюжета, обязательно входят эмоции. Читатели переживают за Поттера не только из-за его борьбы, но и потому, что он ищет своё место в мире.

Типы нарративов

Существуют разные типы нарративов:

линейные нарративы , как «Война и мир», идут от начала к концу;

, как «Война и мир», идут от начала к концу; нелинейные , как «Начало» Кристофера Нолана, запутывают зрителя, заставляя его собирать историю по кусочкам;

, как «Начало» Кристофера Нолана, запутывают зрителя, заставляя его собирать историю по кусочкам; интерактивные нарративы, как в видеоиграх, где игрок сам влияет на развитие сюжета. Например, в «Ведьмаке 3», где выбор игрока определяет судьбу персонажа.

Нарратив и медиа

Нарратив в кино и телевидении

Кино и телевидение – это фабрики грёз и по совместительству – нарративов в самом концентрированном виде. Здесь они становятся мультисенсорным опытом. Визуальный ряд, музыкальное сопровождение, актёрская игра, которые лежат в основе определённой эмоциональной атмосферы и погружения зрителя в историю. Просмотр фильма или сериала становится не только отдыхом, но и способом увидеть свою жизнь через призму чужих повествований.

Нарратив в видеоиграх

В видеоиграх нарратив становится интерактивным. Например, в The Witcher 3: Wild Hunt вы не просто наблюдаете за Геральтом из Ривии, а сами решаете, кого он спасёт и на какой стороне окажется в сложных моральных дилеммах. В игре есть несколько концовок, которые зависят от решений, принятых вами во время игры. Нарратив здесь — это не только заранее прописанная история, но и личный опыт.

Исследования в области нейрогейминга показывают, что во время игры активизируются те же области мозга, что и при чтении или просмотре фильмов, однако также задействуются зоны, отвечающие за принятие решений и моторную координацию. Таким образом, вы не просто «смотрите кино», а активно участвуете в создании истории.

Нарратив в цифровых и социальных медиа

Социальные сети служат платформой для создания микронарративов. Например, блогер, показывающий свои тренировки к марафону, создаёт нарратив о преодолении себя. Ключевая особенность цифровых нарративов — их виральность. Эмоционально насыщенные истории, как победа «Лестера» в 2016 году, быстро становятся глобальными, принося их героям всемирную известность.

Социальные медиа также привнесли интерактивность в процесс создания и потребления нарративов. Люди могут не только пассивно потреблять истории, но и активно участвовать в их формировании: комментировать, шерить, создавать собственный контент (мемы, фан-видео и так далее.)

Психология нарратива

Как нарративы формируют нашу идентичность

Нарративы, как говорит нам история философии, — важный инструмент познания, формирующий нашу психику. Каждый из нас с детства создаёт повествование о себе, объясняя свои поступки и переживания. Это помогает нам понять, кто мы и как прошлое связано с настоящим и будущим. Психологи называют это «нарративной идентичностью» — осознанием личности через истории. Например, спортсмен, преодолевший травму, может видеть себя «героем, вернувшимся в строй». Это не просто факт, а нарратив, придающий смысл его опыту.

Влияние нарративов на восприятие и память

Нарративы помогают нам запоминать информацию. Исследования в области когнитивной психологии показывают, что люди склонны воссоздавать события лучше, если они встроены в понятный и связный нарратив. Наш мозг устроен так, чтобы искать смысл и порядок в хаотичной информации. Например, легче запомнить историю о том, как Ньютон открыл закон тяготения, чем сухую формулу, именно поэтому учителя часто используют нарративы для объяснения на своих уроках.

Нарративы в исследовании данных

Нарративный подход в научных исследованиях

В эпоху больших данных нарративы стали неотъемлемой частью представления информации. Факты сами по себе нейтральны, но наше понимание их смысла формируется через истории, которые мы создаём, интерпретируя цифры. Учёные используют нарративы, чтобы сделать свои исследования более доступными. Например, вместо перечисления данных о климатических изменениях можно рассказать истории о том, как они влияют на жизнь людей.

В гуманитарных и социальных науках нарративный подход — один из основных методов исследования человеческого опыта. Интервью, устные истории и личные дневники помогают понять ценности и мотивы людей.

Использование нарратива в журналистике

Журналистика и нарратив – понятия, неразрывно связанные. Новостное событие само по себе – это лишь факт. Задача журналиста – превратить его в историю, рассказав о том, что произошло, когда, где, кто участвовал, почему это важно и каковы последствия. Нарративы влияют на восприятие событий и явлений. Журналист выбирает линию повествования, то есть угол зрения и фокус истории. Так, один и тот же матч может быть представлен как «героическая битва» или «позорное поражение». Журналисты, сознательно или нет, формируют общественное мнение, создавая истории, которые подчёркивают определённые аспекты события.

Примеры эффективных нарративов

Теоретические рассуждения о нарративах важны, но ничто не иллюстрирует их силу лучше, чем конкретные примеры.

Анализ известных литературных и кинематографических произведений

Фильм «Форрест Гамп» (1994, режиссёр Роберт Земекис) — классический пример успешного нарратива, завоевавшего сердца зрителей. Основанный на романе Уинстона Грума, он рассказывает о простом человеке, который благодаря искренности и доброте преодолевает ограничения и влияет на жизнь окружающих.

Роман «1984» Джорджа Оруэлла — мощный нарратив о тоталитаризме, контроле над сознанием и подавлении свободы. История Уинстона Смита, пытающегося сохранить человеческую индивидуальность в мире, где даже мысли контролируются, стала универсальной метафорой борьбы с угнетением и манипуляцией.

Пример социальных и рекламных нарративов

Реклама Nike Just Do It — это не просто слоган, это нарратив о преодолении себя. В роликах часто показываются люди, которые тренируются, несмотря на трудности: возраст, травмы, социальные барьеры. Слоган Just Do It стал синонимом решимости и преодоления, сделав Nike символом мотивации.

В современном мире, где информация распространяется мгновенно, нарративы формируют культуру, будущее и наше восприятие действительности. В политике они влияют на общественное мнение, в рекламе создают эмоциональную связь с брендом, а в социальной жизни поддерживают важные инициативы. Эффективные нарративы объединяют людей, вдохновляют на действия и меняют культурные нормы.

Развитие технологий, таких как ИИ и виртуальная реальность, позволило сделать нарративы ещё более интерактивными и персонализированными. Возможно, в будущем каждый сможет создавать истории, воздействующие на мир. Как говорила писательница Джоан Дидион: «Мы рассказываем истории, чтобы жить», и именно поэтому они так важны для нас.