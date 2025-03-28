«Рокки», «Рэмбо» и ещё 8 хороших фильмов с Сильвестром Сталлоне

Знаменитому Слаю в этом году исполнится 79 лет! Ему пришлось пройти немало испытаний, чтобы добиться успеха.

О чём расскажем:

Биография Сильвестра Сталлоне

Он едва не погиб при рождении: акушеры тянули младенца медицинскими щипцами, да так неаккуратно, что повредили новорождённому лицевые нервы. «Жизнь нанесла мне рану ещё при рождении, половину лица мне парализовало. Я должен был остаться никем», – писал в автобиографии Сталлоне.

Из-за невнятной речи и манеры говорить на одну сторону над Сильвестром издевались одноклассники. Но это длилось до той поры, пока он не занялся спортом. Сильный парень научился давать отпор — и настолько жёстко и мощно, что его исключали из школ. Сильвестр сменил 14 учебных заведений, и всё из-за своего буйного нрава.

В этом плане он пошёл в отца — иммигранта из Италии Фрэнка Сталлоне. После развода родителей Сильвестр сначала жил с отцом, но в 15 лет переехал к матери Жаклин. Именно она привила сыну любовь к спорту — у женщины была масса увлечений, в том числе бодибилдинг и реслинг.

Сейчас звезда посмеивается над своей специфической внешностью. «Моя внешность не предполагает наличия у меня интеллекта. Люди даже не верят, что я умею читать и писать!» – говорит актёр.

Не окончив факультет драматического искусства университета Майами, Сталлоне так поверил в свои силы, что решил штурмовать театры Нью-Йорка. Но странного парня, который говорил так, будто у него вата во рту, разворачивали на всех пробах. Пособия по безработице едва хватало на оплату убогой квартиры. Будущая звезда брался за любую грязную работу, даже подрабатывал в зоопарке уборщиком и вышибалой в ночном клубе. «Чистил клетки львов в зоопарке, рубил мясо. Семь долгих тяжёлых лет. Семь лет слёз, пота и веры в себя», – рассказывал будущий актёр.

Кадр из фильма «Рокки» Фото: «Кинопоиск»

Такой жизни не выдержала беременная супруга – актриса Саша Зак, она устала от нищеты и ожидания, пока муж найдёт нормальную постоянную работу. Саша ушла, и Слай остался со своей мечтой один на один – без семьи, электричества и отопления. Сталлоне много времени проводил в общественных библиотеках, там он грелся и читал книги. И однажды у него появилась идея – самому написать сценарий, продать его кинокомпании и сыграть в фильме главную роль.

Сюжет про боксёра Рокки Бальбоа был написан за три дня. Десятки компаний лишь посмеялись над затеей Сталлоне, мол, кому нужна история про какого-то боксёра. И только одна загорелась идеей снять фильм про Рокки. Сильвестру предложили $ 125 тыс., однако он отказался!

«У меня подкосились колени, когда я услышал предложенную за сценарий сумму. Но я сам хотел сниматься в фильме! Это моя история, я её написал. Я Рокки, главный герой, я и только я должен играть эту роль!» – говорил Сталлоне.

Продюсеры были готовы заплатить вдвойне – лишь бы он просто отдал сценарий и ушёл. Однако Слай был непреклонен. В итоге продюсеры сдались, Сталлоне сыграл главную роль и получил всего $ 35 тыс. А фильм завоевал премию «Оскар» в трёх номинациях и стал самой кассовой картиной 1976 года, собрав $ 225 млн.

Сильвестр с семьёй Фото: Lester Cohen/WireImage

Личная жизнь Сильвестра Сталлоне

Первый раз актёр женился в 28 лет на актрисе Саше Зак, в браке родились сыновья Сейдж и Серджо. Пара несколько раз расходилась и сходилась, а в 1985 году разбежалась окончательно.

Яблоком раздора стала ослепительная датчанка 22-летняя Бригитта Нильсен. Красотка влюбилась в Сталлоне с первого взгляда и сделала всё, чтобы буквально через несколько месяцев после развода он повел её под венец.

В тот момент от Сильвестра отвернулись многие друзья, они не переносили Бригитту и пытались донести до товарища, что амбициозная, но малоизвестная актриса его только использует. Однако ослеплённый любовью Сталлоне был готов выполнять все капризы любимой супруги. Он даже почти перестал общаться с сыновьями от первого брака. А когда появились слухи об измене Бриггиты, Слай выступил с публичным заявлением прекратить уничижительные разговоры о его преданной жене.

Бурный скандальный брак продержался полтора года, и сейчас Сталлоне вспоминает его как временное помешательство.

В 2012 году в семье Сталлоне произошла трагедия – его 36-летний сын Сейдж умер от сердечного приступа в своём доме.

Почти 30 лет актёр женат на модели Дженнифер Флавин, у супругов три дочери: София, Систин и Скарлетт. В 2022 пара едва не рассталась. Дженнифер была готова подать на развод, обвинив мужа в растрате семейного фонда. Но спустя пару месяцев заявление было отозвано, и супруги по-прежнему вместе.

Мы собрали подборку фильмов с участием Сильвестра Сталлоне, которые захочется пересмотреть.

«Рокки», США, 1976 год

Жанр: спортивная драма

Режиссёр: Джон Г. Эвилдсен

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг

Возрастные ограничения: 18+

Продюсеры прочили роль звёздному актёру Джеймсу Каану, но, как мы помним, Сталлоне боролся за право сыграть Рокки до последнего. На съёмках Слай выкладывался по полной. Например, он реально бил кулаками замороженное мясо столько дублей, что в итоге костяшки стали плоскими.

В фильме снялся любимый пёс Сталлоне. В годы сильной нужды актёр был вынужден продать питомца за $ 50. Но, получив аванс за «Рокки», сразу же выкупил пса – правда, уже за $ 1500. В знак извинения перед четвероногим другом, Сильвестр решил запечатлеть его в фильме.

Всего вышло восемь картин о Рокки Бальбоа. «Крид 3» стал первым фильмом франшизы «Рокки» без появления персонажа Бальбоа.

Кстати, Сильвестру Сталлоне в 2023 году вручили ключи от города Филадельфия (по сюжету это родной город героя).

Кадр из фильма «Рокки» Фото: «Кинопоиск»

«Рэмбо. Первая кровь», США, 1982 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Тед Котчефф

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Ричард Кренна, Брайан Деннехи

Возрастные ограничения: 18+

Фильм снят по одноимённому роману Дэвида Моррелла и сначала должен был закончиться по книге. По сюжету романа Джон Рэмбо – ветеран вьетнамской войны, который слетает с катушек и начинает вершить своё правосудие. Обезумевший Рэмбо погибает от пули бывшего командира. Но если бы режиссёры поступили так с киногероем, зрители бы не увидели ещё пять частей!

Кадр из фильма «Рэмбо. Первая кровь» Фото: «Кинопоиск»

«Стой! Или моя мама будет стрелять», США, 1992 год

Жанр: комедия, боевик

Режиссёр: Роджер Споттисвуд

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Эстель Гетти, Джобет Уильямс

Возрастные ограничения: 18+

Сильвестр Сталлоне считает этот фильм худшим в своей карьере. С ним согласились и критики, а вот зрителям картина понравилась, хотя в прокате она проявила себя скромно.

Легенда гласит, что на роль Сталлоне согласился благодаря шутке Арнольда Шварценеггера. В те годы оба актёра соперничали за звание самого мужественного героя кино. И особенно болезненно на конкуренцию реагировал Слай. Этой слабостью и воспользовался Железный Арни. Он разыграл коллегу, что якобы хочет заполучить эту работу и вот-вот даст согласие. Сильвестр сыграл на опережение и первым подписал контракт. И получил «Золотую малину» за худшую мужскую роль.

Впрочем, это не первая антипремия в копилке актёра – 22 номинации и 12 «побед», в том числе в таких категориях, как «Худший актёр десятилетия» (1990) и «Худший актёр века» (2000).

Кадр из фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять» Фото: «Кинопоиск»

«Наёмные убийцы», Франция, США, 1995 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Ричард Доннер

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна Мур

Возрастные ограничения: 18+

После премьеры фильма режиссёр Ричард Доннер признался, что нужно было поменять актёров ролями. То есть Антонио Бандерас должен был сыграть киллера Роберта Рэта, следующего кодексу чести, а Сталлоне следовало воплотить образ неуравновешенного убийцы Бэйна. Мол, тогда бы схватка двух наёмных убийц смотрелась зрелищнее и стала непредсказуемой.

Кадр из фильма «Наёмные убийцы» Фото: «Кинопоиск»

«Судья Дредд», США, Нидерланды, Великобритания, 1995 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Дэнни Кэннон

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Арманд Ассанте, Роб Шнайдер

Возрастные ограничения: 18+

За роль в фантастическом боевике Сильвестр Сталлоне снова боролся со своим вечным соперником – Арнольдом Шварценеггером. Режиссёр Дэнни Кэннон потом очень пожалел, что выбрал Сталлоне. Кэннон планировал снять фильм, наиболее близкий к оригинальному комиксу, а звёздный актёр решил внести свои коррективы. Сильвестр возмутился, что главный герой всё время ходит в шлеме (по сюжету комикса Дредд не показывает своего лица) и потребовал переписать сцены.

Кадр из фильма «Судья Дредд» Фото: «Кинопоиск»

«Танго и Кэш», США, 1989 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Андрей Кончаловский

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел, Тери Хэтчер

Возрастные ограничения: 18+

Оказывается, Андрею Кончаловскому не дали завершить съёмки этого фильма, уволили на стадии производства и заменили другим режиссёром. Однако в титрах значится имя только Кончаловского. Такое поспешное решение продюсеров привело к тому, что качество фильма сильно пострадало – особенно критиков не устроил финал.

Для Сталлоне эта работа стала возможностью вырваться из амплуа вечного Рэмбо, его персонаж — полицейский-интеллектуал — совершенно не похож на предыдущие роли актёра. Кончаловский отмечал, что со Сталлоне работать было непросто, но интересно. Другого мнения был Курт Рассел, который зарёкся сотрудничать со Слаем. И даже отказался сниматься в «Неудержимых».

Кадр из фильма «Танго и Кэш» Фото: «Кинопоиск»

«Разрушитель», США, 1993 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Марко Брамбилла

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра Буллок

Возрастные ограничения: 18+

В образе опасного преступника Саймона Феникса создатели фильма видели Стивена Сигала, Жан-Клода Ван Дамма и даже Джеки Чана. Но все трое отказались играть отрицательную роль. С огромным удовольствием согласился Уэсли Снайпс. Правда, актёр ненавидел красить волосы в жёлтый цвет – сразу после завершения съёмок он побрился наголо!

Для Сандры Буллок «Разрушитель» стал первой звёздной ролью, благодаря ей она получила работу в блокбастере «Скорость». А коллеги тогда посмеивались над актрисой – какой-то непонятный боевик про автобус. И этот «непонятный боевик» стал одним из самых кассовых фильмов 1994 года, собрав в прокате более $ 350 млн.

Увы, «Разрушитель» в прокате провалился и едва отбил затраченный бюджет. Но это не помешало Сильвестру Сталлоне, который сыграл полицейского Джона Спартана, подать на кинокомпанию в суд. Согласно договору, ему полагались проценты с кассовых сборов. В итоге компании пришлось отсчитать Слаю ещё порядка $ 3 млн.

Кадр из фильма «Разрушитель» Фото: «Кинопоиск»

«План побега», США, 2013 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Микаэль Хофстрём

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэвизел

Возрастные ограничения: 18+

Наконец-то Слай и железный Арни воплотили мечту миллионов поклонников и сыграли в одном фильме! Герой Сталлоне – Рэй Бреслин, мастер по системам безопасности — решается на последний план побега. Ему нужно сбежать из высокотехнологичной супертюрьмы. Но Рэя подставляют свои же люди, и он оказывается заперт в ловушке. Для побега он ищет единомышленников, одним из них становится Ротмайер (Шварценеггер).

Первая часть стала успешной и сподвигла ещё на две, но уже без Арнольда. Последующие фильмы потеряли свою изюминку и не встретили тёплого приёма.

Кадр из фильма «План побега» Фото: «Кинопоиск»

«Ангел мести», США, Франция, Швейцария, 2002 год

Жанр: криминальная комедия

Режиссёр: Мартин Бёрк

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Мэделин Стоу, Энтони Куинн

Возрастные ограничения: 16+

Сталлоне досталась роль телохранителя Фрэнки. Он верно служил главарю мафии Анджело Алигьери и перед его смертью поклялся охранять его дочь. Которая, кстати, и не знает о своём происхождении. После убийства Анджело Фрэнки берется её защищать, вместе они придумывают план, как отомстить убийцам Алигьери.

Кадр из фильма «Ангел мести» Фото: «Кинопоиск»

«Неудержимые», США, Болгария, Испания, Германия, 2010 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Сильвестр Сталлоне

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли

Возрастные ограничения: 18+

Сильвестр несколько лет вынашивал идею о создании фильма, где соберёт всех звёзд боевиков. Несмотря на то что Сталлоне снова номинировали на «Золотая малину» (теперь уже как худшего режиссёра), картина пришлась по душе многим поклонникам. Всего вышло четыре части, последнюю, увы, даже фанаты признали худшей во франшизе.

Кадр из фильма «Неудержимые» Фото: «Кинопоиск»