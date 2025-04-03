Райский уголок: 17 волшебных пляжей Пхукета

Уже долгие годы Таиланд пользуется огромной популярностью у российских туристов. Чистые пляжи, тёплая океанская вода, яркая природа – всё это привлекает путешественников для комфортного и неторопливого отдыха.

Выбор часто останавливается на Пхукете – самом большом острове королевства. Пляжи Пхукета разнообразны, здесь представлены побережья на любой вкус, в зависимости от цели отдыха. Сам по себе остров – это огромная вереница разнообразных пляжей, как правило, расположенных не слишком далеко друг от друга.

О чём расскажем:

Особенности пляжного отдыха на Пхукете

Для пляжного отдыха более пригодны территории, расположенные на западном побережье и на южной части Пхукета. Если вы хотите провести отпуск в тихом месте, следует отдавать предпочтение пляжам северо-западной части острова.

Обращайте внимание: если на территории пляжа установлен красный флаг, это прямой запрет на купание. Причиной может стать шторм или подводные течения. На острове часто бывают большие волны – будьте начеку.

Если на более-менее популярных пляжах дежурят спасатели, которые лично контролируют установленный запрет, то на отдалённых пляжах их нет, поэтому следует полностью полагаться на здравый смысл.

17 популярных пляжей Пхукета

Пляжи можно условно поделить в зависимости от цели отдыха. Если хотите провести отпуск с детьми, для этого подойдут одни места, для весёлого времяпрепровождения – другие.

Пляж Патонг

Пляж Патонг — один из лучших на острове. Он считается самым посещаемым и крупным: его протяженность составляет несколько километров. В дневное время здесь комфортно провести время всей семьёй, а ночь идеальна для молодёжных развлечений. На территории пляжа множество магазинов, кафе, торговые центры, аренда водного транспорта и другое. Кроме того, есть несколько отелей, где можно приятно провести время.

Пляж песчаный, но кое-где можно увидеть мелкие ракушки. Патонг хорош для купания с детьми, ввиду того что вход в воду пологий, а глубина у побережья минимальная.

Пляж Патонг Фото: CWLawrence/istockphoto.com

Пляж Карон

Уютный пляж Карон протянулся на несколько километров. В прокат можно взять шезлонги, зонты и различный водный транспорт. Тут богатый выбор отелей. Учитывая, что вода у Карона пленительного небесно-голубого цвета, песок чистый и светлый, от отдыхающих здесь нет отбоя.

Любопытно, но одной из отличительных черт пляжа считается своеобразный хруст песка. Чтобы в этом убедиться, следует пройтись по бескрайнему побережью. Но есть и свои минусы: хоть вход в воду и пологий, этой части острова присущи риповые течения, которые представляют из себя большую угрозу. Если попасть в них, выбраться будет крайне сложно. Особенно это следует учитывать при планировании отпуска с детьми.

Пляж Карон Фото: DINphotogallery/istockphoto.com

Пляж Ката

Пляж Ката или Ката Майн тянется по побережью сразу за Кароном. Вход в воду пологий, глубина минимальная у побережья, что делает купание безопасным для детей.

На территории пляжа множество развлекательных услуг: массаж, аренда водного транспорта и другие мероприятия. Шезлонги, зонты можно взять в аренду. Санитарные зоны платные – это большой минус. Кроме этого, прямо на береговой линии расположился крупный отель с частной территорией, поэтому его придётся обходить.

Пляж Ката Фото: Natalia Kokhanova/istockphoto.com

Пляж Ката Ной

Пляж отделён от Каты скалой. Ката Ной по праву считается уединённым и более спокойным, нежели остальные. Песок здесь тоже своеобразно хрустит, отчего складывается впечатление, будто вы ходите по снегу. Здесь есть и риповые течения, поэтому не рекомендуется пускать детей в воду одних.

При желании можно забронировать номер в отеле, однако здесь они по большей части дорогие. Инфраструктура отлично развита: помимо привычного проката, на пляже Ката Ной можно заняться дайвингом.

Пляж Ката Ной Фото: tropicalpixsingapore/istockphoto.com

Пляж Камала

Пляж Камала располагается в небольшой бухте. Это одно из излюбленных мест не только туристов, но и местных жителей. Песок на пляже однородный, чистый. Глубина в воде поднимается постепенно, не сразу – это хороший плюс при выборе семейного отдыха с малышами.

Выбор отелей различный, в зависимости от цели отпуска. Если хотите насладиться спокойным и размеренным отдыхом, то следует выбирать отели на первой линии. Здесь к вашим услугам аренда водного транспорта, занятия дайвингом.

Пляж Камала Фото: Anna Yordanova/istockphoto.com

Пляж Сурин

Этот пляж по праву считается одним из самым популярных на острове. Здесь есть чем заняться и днём, и вечером. Как правило, днём отдыхающие любят понежиться на солнышке или отдают предпочтение активному времяпрепровождению: катаются на «банане», моторных лодках.

В низкий сезон на пляже Сурин не так много отдыхающих, как в самый пик. Местная природа так и манит туристов со всех уголков мира. К тому же здесь прекрасные условия для отдыха: территория пляжа чистая, богатая инфраструктура и широкий выбор различных услуг.

Пляж Сурин Фото: fokkebok/istockphoto.com

Пляж Лаем Синг

Это маленький пляж, расположенный между Сурин и Камалой. Важная особенность: с суши на Лаем Синг добраться проблематично, но некоторым туристам удаётся понежиться на солнце, добравшись до места на моторных лодках. Пляж пользуется большой популярностью: туристы свободно занимаются снорклингом и отдыхают на безлюдных побережьях.

Пляж Лаем Синг Фото: MR.BUDDEE WIANGNGORN/istockphoto.com

Пляж Най Харн

Ещё один небольшой пляж, предназначенный для спокойного семейного отдыха. Туристов ожидают мелкий песок и пологий вход в воду. Важная особенность: под солнцем вода приобретает особый бирюзовый цвет.

Пляж Най Харн – отличное место для отдыха с детьми, однако следует выбирать отдых в определённое время года: весной и летом здесь бывают сильные подводные течения.

Пляж Най Харн Фото: Frankonline/istockphoto.com

Пляж Ао Сан

Находится рядом с Най Харном. Это маленький пляж, растянувшийся всего на несколько сотен метров. Каменистая территория и небольшие размеры откладывают отпечаток на инфраструктуру: кроме аренды шезлонгов, здесь больше ничего нет.

Най Харн славится песчаным берегом и пологим входом в воду. Но есть существенный минус: несмотря на это, глубина воды нарастает не постепенно, а резко, отчего купание с детьми здесь опасно. Помимо этого, в воде попадаются крупные камни.

Пляж Ао Сан Фото: mihtiander/istockphoto.com

Пляж Януи

Один из самых красивых в Таиланде, несмотря на свой небольшой размер. Уникальная природа сделала своё дело: сюда приезжают туристы, чтобы не только насладиться красотами, но и устроить незабываемую фотосессию.

Песок на берегу белый и мелкий, вход в воду пологий, но кое-где встречаются камни. Впрочем, на пляже есть отдельная зона с мелководьем, идеально подходящим для купания детей. Инфраструктура развита относительно: помимо аренды водного инвентаря, можно взять напрокат снаряжение для снорклинга.

Пляж Януи Фото: annamoskvina/istockphoto.com

Пляж Банг Тао

Банг Тао – довольно протяжённый пляж. Его прибрежная территория занимает несколько километров. По этой причине даже в самый пик сезона, здесь всегда есть место для уединённого отдыха. Особенно этот пляж полюбился парам с детьми: на Банг Тао безупречно чистый светлый песок и пологий вход в воду, а цвет воды –небесно-лазурный. Инфраструктура на пляже развита: помимо аренды инвентаря, здесь множество кафе, магазинов и большой выбор отелей.

Пляж Банг Тао Фото: Pierrick Lemaret/istockphoto.com

Пляж Най Янг

Най Янг находится на территории национального парка и считается одной из главных достопримечательностей Таиланда. Пляж делится на две части: оборудованную и дикую. Песок здесь светлый, вход в воду постепенный, без резкой глубины.

Место пользуется огромной популярностью у туристов: малышам здесь будет комфортно и безопасно. Кроме того, прямо на территории Най Янга находится действующий храм Ват Най Янг или Монгкол Варарам. Любители сделать эффектные фото специально приезжают на пляж: благодаря близкому расположению аэропорта можно наблюдать за посадкой самолётов.

Пляж Най Янг Фото: NuttKomo/istockphoto.com

Пляж Калим

Находится рядом с Патонгом, но пользуется гораздо меньшей популярностью. Берег здесь довольно узкий, кое-где встречается камни, что доставляет некоторые неудобства. Пляжный отдых на Калиме не лучший, гораздо приятнее наблюдать за живописной красотой, а чтобы купаться и загорать, следует выбирать другие места.

Пляж Калим Фото: Elias Bitar/istockphoto.com

Пляж Панва

Пляжем Панва называется вся береговая линия мыса Панва. Мелкие пляжи, которые расположились на территории, представляют собой идеальные места для спокойного и размеренного семейного отдыха. Здесь нет толп отдыхающих, что является огромным плюсом. Рядом находятся несколько отелей, ресторанов и кафе на любой вкус.

Пляж Панва Фото: chotika_dong/istockphoto.com

Пляж Фридом

Расположен вблизи пляжа Патонг. Несмотря на то что сама территория очень мала, народа здесь всегда много. Желающим отдохнуть в уединении Фридом явно не подойдёт. Кроме того, вход на пляж платный – это большой минус. Но туристов это не останавливает: белоснежный песок и лазурная вода делают своё дело. Впрочем, чтобы комфортно искупаться, придётся немного понервничать: рыбацкие лодки то и дело причаливают к самому центру пляжа.

Пляж Фридом Фото: Panya_ /istockphoto.com

Пляж Три Транг

Раньше пляж представлял собой уединённую бухту – излюбленное место отдыха тайцев. Со временем пляж снискал славу у туристов, которые высоко оценили подходящие условия для отдыха с детьми, а именно однородный светлый песок, пологий вход в воду. Впрочем, если пройти немного глубже в воду, кое-где можно встретить россыпь камней – это, пожалуй, один из главных недостатков Три Транга. Кроме этого, побережье подвержено влиянию приливов и отливов. А во время отлива купаться с комфортом точно не получится.

Пляж Три Транг Фото: Vershinin/istockphoto.com

Пляж Ао Йон

Ао Йон находится в районе пляжа Панва. Побережье славится обилием пляжных клубов, есть даже яхтенный. Неудивительно, что туристы приезжают в это место, чтобы полюбоваться дивными пейзажами, которые украшают яхты и парусники.

Ао Йон – популярное место для купания. Вода у берегов небесно-лазурного оттенка, вход в воду пологий, не резкий, песок белый и чистый. На территории можно перекусить в кафе или взять водный инвентарь в аренду.

Пляж Ао Йон Фото: Pierrick Lemaret/istockphoto.com