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17 лучших пляжей Пхукета: красивые, чистые, фото, на карте

Райский уголок: 17 волшебных пляжей Пхукета
Венера Ерофеева
Пляжи Пхукета
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Обзор самых красивых мест знаменитого острова, где можно искупаться и позагорать.

Уже долгие годы Таиланд пользуется огромной популярностью у российских туристов. Чистые пляжи, тёплая океанская вода, яркая природа – всё это привлекает путешественников для комфортного и неторопливого отдыха.

Выбор часто останавливается на Пхукете – самом большом острове королевства. Пляжи Пхукета разнообразны, здесь представлены побережья на любой вкус, в зависимости от цели отдыха. Сам по себе остров – это огромная вереница разнообразных пляжей, как правило, расположенных не слишком далеко друг от друга.

О чём расскажем:

В некоторых локациях снимались любимые многими фильмы:
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Особенности пляжного отдыха на Пхукете

Для пляжного отдыха более пригодны территории, расположенные на западном побережье и на южной части Пхукета. Если вы хотите провести отпуск в тихом месте, следует отдавать предпочтение пляжам северо-западной части острова.

Обращайте внимание: если на территории пляжа установлен красный флаг, это прямой запрет на купание. Причиной может стать шторм или подводные течения. На острове часто бывают большие волны – будьте начеку.

Если на более-менее популярных пляжах дежурят спасатели, которые лично контролируют установленный запрет, то на отдалённых пляжах их нет, поэтому следует полностью полагаться на здравый смысл.

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17 популярных пляжей Пхукета

Пляжи можно условно поделить в зависимости от цели отдыха. Если хотите провести отпуск с детьми, для этого подойдут одни места, для весёлого времяпрепровождения – другие.

Пляж Патонг

Пляж Патонг — один из лучших на острове. Он считается самым посещаемым и крупным: его протяженность составляет несколько километров. В дневное время здесь комфортно провести время всей семьёй, а ночь идеальна для молодёжных развлечений. На территории пляжа множество магазинов, кафе, торговые центры, аренда водного транспорта и другое. Кроме того, есть несколько отелей, где можно приятно провести время.

Пляж песчаный, но кое-где можно увидеть мелкие ракушки. Патонг хорош для купания с детьми, ввиду того что вход в воду пологий, а глубина у побережья минимальная.

Пляж Патонг

Пляж Патонг

Фото: CWLawrence/istockphoto.com

Пляж Карон

Уютный пляж Карон протянулся на несколько километров. В прокат можно взять шезлонги, зонты и различный водный транспорт. Тут богатый выбор отелей. Учитывая, что вода у Карона пленительного небесно-голубого цвета, песок чистый и светлый, от отдыхающих здесь нет отбоя.

Любопытно, но одной из отличительных черт пляжа считается своеобразный хруст песка. Чтобы в этом убедиться, следует пройтись по бескрайнему побережью. Но есть и свои минусы: хоть вход в воду и пологий, этой части острова присущи риповые течения, которые представляют из себя большую угрозу. Если попасть в них, выбраться будет крайне сложно. Особенно это следует учитывать при планировании отпуска с детьми.

Пляж Карон

Пляж Карон

Фото: DINphotogallery/istockphoto.com

Пляж Ката

Пляж Ката или Ката Майн тянется по побережью сразу за Кароном. Вход в воду пологий, глубина минимальная у побережья, что делает купание безопасным для детей.

На территории пляжа множество развлекательных услуг: массаж, аренда водного транспорта и другие мероприятия. Шезлонги, зонты можно взять в аренду. Санитарные зоны платные – это большой минус. Кроме этого, прямо на береговой линии расположился крупный отель с частной территорией, поэтому его придётся обходить.

Пляж Ката

Пляж Ката

Фото: Natalia Kokhanova/istockphoto.com

Пляж Ката Ной

Пляж отделён от Каты скалой. Ката Ной по праву считается уединённым и более спокойным, нежели остальные. Песок здесь тоже своеобразно хрустит, отчего складывается впечатление, будто вы ходите по снегу. Здесь есть и риповые течения, поэтому не рекомендуется пускать детей в воду одних.

При желании можно забронировать номер в отеле, однако здесь они по большей части дорогие. Инфраструктура отлично развита: помимо привычного проката, на пляже Ката Ной можно заняться дайвингом.

Пляж Ката Ной

Пляж Ката Ной

Фото: tropicalpixsingapore/istockphoto.com

Пляж Камала

Пляж Камала располагается в небольшой бухте. Это одно из излюбленных мест не только туристов, но и местных жителей. Песок на пляже однородный, чистый. Глубина в воде поднимается постепенно, не сразу – это хороший плюс при выборе семейного отдыха с малышами.

Выбор отелей различный, в зависимости от цели отпуска. Если хотите насладиться спокойным и размеренным отдыхом, то следует выбирать отели на первой линии. Здесь к вашим услугам аренда водного транспорта, занятия дайвингом.

Пляж Камала

Пляж Камала

Фото: Anna Yordanova/istockphoto.com

Пляж Сурин

Этот пляж по праву считается одним из самым популярных на острове. Здесь есть чем заняться и днём, и вечером. Как правило, днём отдыхающие любят понежиться на солнышке или отдают предпочтение активному времяпрепровождению: катаются на «банане», моторных лодках.

В низкий сезон на пляже Сурин не так много отдыхающих, как в самый пик. Местная природа так и манит туристов со всех уголков мира. К тому же здесь прекрасные условия для отдыха: территория пляжа чистая, богатая инфраструктура и широкий выбор различных услуг.

Пляж Сурин

Пляж Сурин

Фото: fokkebok/istockphoto.com

Пляж Лаем Синг

Это маленький пляж, расположенный между Сурин и Камалой. Важная особенность: с суши на Лаем Синг добраться проблематично, но некоторым туристам удаётся понежиться на солнце, добравшись до места на моторных лодках. Пляж пользуется большой популярностью: туристы свободно занимаются снорклингом и отдыхают на безлюдных побережьях.

Пляж Лаем Синг

Пляж Лаем Синг

Фото: MR.BUDDEE WIANGNGORN/istockphoto.com

Пляж Най Харн

Ещё один небольшой пляж, предназначенный для спокойного семейного отдыха. Туристов ожидают мелкий песок и пологий вход в воду. Важная особенность: под солнцем вода приобретает особый бирюзовый цвет.

Пляж Най Харн – отличное место для отдыха с детьми, однако следует выбирать отдых в определённое время года: весной и летом здесь бывают сильные подводные течения.

Пляж Най Харн

Пляж Най Харн

Фото: Frankonline/istockphoto.com

Пляж Ао Сан

Находится рядом с Най Харном. Это маленький пляж, растянувшийся всего на несколько сотен метров. Каменистая территория и небольшие размеры откладывают отпечаток на инфраструктуру: кроме аренды шезлонгов, здесь больше ничего нет.

Най Харн славится песчаным берегом и пологим входом в воду. Но есть существенный минус: несмотря на это, глубина воды нарастает не постепенно, а резко, отчего купание с детьми здесь опасно. Помимо этого, в воде попадаются крупные камни.

Пляж Ао Сан

Пляж Ао Сан

Фото: mihtiander/istockphoto.com

Пляж Януи

Один из самых красивых в Таиланде, несмотря на свой небольшой размер. Уникальная природа сделала своё дело: сюда приезжают туристы, чтобы не только насладиться красотами, но и устроить незабываемую фотосессию.

Песок на берегу белый и мелкий, вход в воду пологий, но кое-где встречаются камни. Впрочем, на пляже есть отдельная зона с мелководьем, идеально подходящим для купания детей. Инфраструктура развита относительно: помимо аренды водного инвентаря, можно взять напрокат снаряжение для снорклинга.

Пляж Януи

Пляж Януи

Фото: annamoskvina/istockphoto.com

Пляж Банг Тао

Банг Тао – довольно протяжённый пляж. Его прибрежная территория занимает несколько километров. По этой причине даже в самый пик сезона, здесь всегда есть место для уединённого отдыха. Особенно этот пляж полюбился парам с детьми: на Банг Тао безупречно чистый светлый песок и пологий вход в воду, а цвет воды –небесно-лазурный. Инфраструктура на пляже развита: помимо аренды инвентаря, здесь множество кафе, магазинов и большой выбор отелей.

Пляж Банг Тао

Пляж Банг Тао

Фото: Pierrick Lemaret/istockphoto.com

Пляж Най Янг

Най Янг находится на территории национального парка и считается одной из главных достопримечательностей Таиланда. Пляж делится на две части: оборудованную и дикую. Песок здесь светлый, вход в воду постепенный, без резкой глубины.

Место пользуется огромной популярностью у туристов: малышам здесь будет комфортно и безопасно. Кроме того, прямо на территории Най Янга находится действующий храм Ват Най Янг или Монгкол Варарам. Любители сделать эффектные фото специально приезжают на пляж: благодаря близкому расположению аэропорта можно наблюдать за посадкой самолётов.

Пляж Най Янг

Пляж Най Янг

Фото: NuttKomo/istockphoto.com

Пляж Калим

Находится рядом с Патонгом, но пользуется гораздо меньшей популярностью. Берег здесь довольно узкий, кое-где встречается камни, что доставляет некоторые неудобства. Пляжный отдых на Калиме не лучший, гораздо приятнее наблюдать за живописной красотой, а чтобы купаться и загорать, следует выбирать другие места.

Пляж Калим

Пляж Калим

Фото: Elias Bitar/istockphoto.com

Пляж Панва

Пляжем Панва называется вся береговая линия мыса Панва. Мелкие пляжи, которые расположились на территории, представляют собой идеальные места для спокойного и размеренного семейного отдыха. Здесь нет толп отдыхающих, что является огромным плюсом. Рядом находятся несколько отелей, ресторанов и кафе на любой вкус.

Пляж Панва

Пляж Панва

Фото: chotika_dong/istockphoto.com

Пляж Фридом

Расположен вблизи пляжа Патонг. Несмотря на то что сама территория очень мала, народа здесь всегда много. Желающим отдохнуть в уединении Фридом явно не подойдёт. Кроме того, вход на пляж платный – это большой минус. Но туристов это не останавливает: белоснежный песок и лазурная вода делают своё дело. Впрочем, чтобы комфортно искупаться, придётся немного понервничать: рыбацкие лодки то и дело причаливают к самому центру пляжа.

Пляж Фридом

Пляж Фридом

Фото: Panya_ /istockphoto.com

Пляж Три Транг

Раньше пляж представлял собой уединённую бухту – излюбленное место отдыха тайцев. Со временем пляж снискал славу у туристов, которые высоко оценили подходящие условия для отдыха с детьми, а именно однородный светлый песок, пологий вход в воду. Впрочем, если пройти немного глубже в воду, кое-где можно встретить россыпь камней – это, пожалуй, один из главных недостатков Три Транга. Кроме этого, побережье подвержено влиянию приливов и отливов. А во время отлива купаться с комфортом точно не получится.

Пляж Три Транг

Пляж Три Транг

Фото: Vershinin/istockphoto.com

Пляж Ао Йон

Ао Йон находится в районе пляжа Панва. Побережье славится обилием пляжных клубов, есть даже яхтенный. Неудивительно, что туристы приезжают в это место, чтобы полюбоваться дивными пейзажами, которые украшают яхты и парусники.

Ао Йон – популярное место для купания. Вода у берегов небесно-лазурного оттенка, вход в воду пологий, не резкий, песок белый и чистый. На территории можно перекусить в кафе или взять водный инвентарь в аренду.

Пляж Ао Йон

Пляж Ао Йон

Фото: Pierrick Lemaret/istockphoto.com

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